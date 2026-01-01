HeyGen × Clay
Clay يعرف كل شيء عن عميلك المحتمل. HeyGen يحوّل هذه المعرفة إلى فيديو مخصص. معًا، يستبدلان رسائل التواصل الباردة العامة بشيء يتفاعل معه العملاء المحتملون فعليًا.
فيديو شخصي مدعوم بالبيانات، على نطاق واسع
دليل التواصل التقليدي القديم — إعداد قائمة، وكتابة قالب، وإرساله جماعياً — لم يعد صالحاً. المشترون يميّزون الرسائل العامة من مسافة بعيدة. تكامل HeyGen × Clay يعالج هذه المشكلة من جذورها.
تقوم Clay بإثراء كل عميل محتمل بالسياق الذي يجعل التخصيص حقيقيًا: تمويل شركته الأخير، حزمة التقنيات التي يستخدمها، الوظيفة التي نشر إعلانها للتو، ونقطة الألم الأكثر ارتباطًا بصناعته. تستخدم HeyGen هذه البيانات لإنشاء فيديو أفاتار فريد لكل عميل محتمل، يُنطَق فيه اسمه بصوت عالٍ، وتُذكر شركته في سياق واضح، مع رسالة تصل إليه لأنها تتحدث عنه فعلًا. كل فيديو يبدو وكأنه تم تسجيله خصيصًا له. ولا واحد منها كان كذلك في الحقيقة.
“أي حقل تعرضه Clay يمكن أن يتحول إلى متغيّر في نص HeyGen الخاص بك.”
أنشئ جدول العملاء المحتملين في Clay وطوّره ببيانات أغنى
استورد بيانات العملاء المحتملين أو أنشئ قائمة باستخدام فلاتر ICP في Clay وأكثر من 150 مصدر بيانات. شغّل إثراء متسلسل لاستخراج إشارات التمويل، وتقنيات البرمجيات المستخدمة، ونية التوظيف.
أضف HeyGen كإجراء إثراء
في جدول Clay الخاص بك، انقر على Add enrichment وابحث عن HeyGen. وصّل حسابك باستخدام مفتاح API الخاص بك. اختر بين Create Avatar Video أو Generate Video from Template.
أنشئ قالب النص المخصص لك
أنشئ حقل نص للسكريبت في الجدول الخاص بك. استخدم الأعمدة المُثرية من Clay كمتغيّرات ديناميكية — مع الإشارة إلى الاسم الأول، وأخبار الشركة، وجولة التمويل، أو أي حقل آخر.
شغّل، اجمع الروابط، ثم انشرها في حملات التواصل
شغّل عملية الإثراء في HeyGen على الجدول الخاص بك. سيتم حفظ روابط الفيديو تلقائياً في نفس الجدول. بعد ذلك، صدّر هذه الروابط إلى حملات البريد الإلكتروني، أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو منصة التواصل الخارجي التي تستخدمها.
من القائمة إلى فيديو جاهز للتسليم
Clay يتولى ذكاء البيانات. HeyGen تتولى إنتاج الفيديو. أنت تضبط سير العمل مرة واحدة ليعمل تلقائياً مع كل عميل محتمل.
ما الذي تبنيه فرق طرح المنتج في السوق (GTM)
من تواصل بارد يحجز المزيد من الاجتماعات إلى حملات ABM التي تفوز بعملاء مؤسسيين كبار.
تواصل بارد مخصص
استبدل البريد الإلكتروني البارد التقليدي بفيديو مدته 30 ثانية يشير إلى تمويل العميل المحتمل الأخير، أو نشاط التوظيف لديه، أو حزمة التقنيات التي يستخدمها.
حملات ABM على نطاق واسع
أنشئ قائمة بالحسابات المستهدفة، وأضِف إليها بيانات فيرموغرافية، ثم أنشئ مقاطع فيديو HeyGen مخصّصة لكل صاحب قرار.
متابعات الفعاليات والويبينار
بعد حضور العميل المحتمل لفعالية، فعّل تواصل متابعة يتضمّن فيديو شكر شخصي باستخدام بيانات حضور الفعاليات من Clay.
إعادة التفاعل بعد العرض التوضيحي
أضف إشارات نية جديدة للصفقات المتوقفة، ثم أرسل فيديو مخصصًا من HeyGen يلخّص العرض التوضيحي ويبرز دراسة حالة ذات صلة.
وصول عالمي متعدد اللغات
استخدم Clay لتقسيم جمهورك حسب المنطقة واللغة، ثم دع HeyGen ينشئ ويترجم فيديوهات مخصّصة إلى أكثر من 175 لغة.
