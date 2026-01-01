HeyGen x Superhuman

يعمل وكيل HeyGen داخل لوحة Superhuman Go، في نفس الشريط الجانبي الذي تستخدمه بالفعل للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي عبر الويب. لا توجد أداة جديدة تحتاج إلى فتحها، ولا ملف تحتاج إلى تصديره، ولا سياق تحتاج إلى إعادة بنائه في تطبيق منفصل.

افتح Go من أي صفحة في Chrome أو Edge، وانتقل إلى HeyGen Agent في Agent Store، ثم اكتب النص الذي تريده أو صف ما تريد إنشاؤه، واختر مخرجات فيديو أو صوت. يعمل الوكيل باستخدام حسابك في HeyGen، بما في ذلك الأفاتار الخاص بك، وصوتك، وأرصدة الاستخدام لديك، ويقدّم لك الملف النهائي جاهزاً للمشاركة أو التضمين أو الإرسال. كل ذلك يحدث داخل المتصفح الذي تستخدمه بالفعل.