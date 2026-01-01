HeyGen x Superhuman

يحوّل HeyGen Agent منصة Superhuman Go إلى استوديو إبداعي متكامل لإنشاء فيديوهات وملفات صوتية بجودة احترافية مباشرة من متصفحك، من دون أن تغادر ما تعمل عليه.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
نظرة عامة على التكامل

متصفحك أصبح الآن استوديو إبداعياً

يعمل وكيل HeyGen داخل لوحة Superhuman Go، في نفس الشريط الجانبي الذي تستخدمه بالفعل للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي عبر الويب. لا توجد أداة جديدة تحتاج إلى فتحها، ولا ملف تحتاج إلى تصديره، ولا سياق تحتاج إلى إعادة بنائه في تطبيق منفصل.

افتح Go من أي صفحة في Chrome أو Edge، وانتقل إلى HeyGen Agent في Agent Store، ثم اكتب النص الذي تريده أو صف ما تريد إنشاؤه، واختر مخرجات فيديو أو صوت. يعمل الوكيل باستخدام حسابك في HeyGen، بما في ذلك الأفاتار الخاص بك، وصوتك، وأرصدة الاستخدام لديك، ويقدّم لك الملف النهائي جاهزاً للمشاركة أو التضمين أو الإرسال. كل ذلك يحدث داخل المتصفح الذي تستخدمه بالفعل.

1

ثبّت Go من متجر إضافات Chrome أو Edge

حمّل إضافة Superhuman Go من Chrome Web Store أو Microsoft Edge Add-ons. سجّل الدخول باستخدام حساب Superhuman الخاص بك. سيتم تفعيل Go في متصفحك وستتمكّن من الوصول إليه من شريط أدوات الإضافات في أي صفحة ويب.

2

افتح متجر الوكلاء وأضف وكيل HeyGen

انقر على أيقونة Superhuman Go في شريط أدوات المتصفح لفتح اللوحة. انتقل إلى Agent Store، وابحث عن HeyGen Agent، ثم انقر على Add. سيظهر الوكيل فورًا في لوحة Go لديك، وسيكون متاحًا على كل صفحة من الآن فصاعدًا.

3

اربط حساب HeyGen الخاص بك

عند استخدام HeyGen Agent لأول مرة، سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على HeyGen. قم بالمصادقة عبر OAuth. ستكون الأفاتارات المخصّصة، واستنساخات الصوت، وأرصدة خطتك متاحة فورًا داخل لوحة Go. لا تطبيق منفصل، ولا مفتاح API، ولا فواتير إضافية.

4

أنشئ أول رسالة فيديو أو صوت لك

افتح Go من أي صفحة، واختر HeyGen Agent، ثم اختر فيديو أو صوت، واكتب النص، واضغط على «إنشاء». سيكون الملف النهائي جاهزًا للتنزيل أو المشاركة بدون أن تغادر الصفحة التي أنت عليها. للحصول على أفضل النتائج، أنشئ أفاتار مخصصًا واستنساخًا لصوتك أولًا على heygen.com/avatar.

حالات الاستخدام

ما الذي يمكنك إنشاؤه بدلًا من كتابة بريد إلكتروني طويل

في أي لحظة يكون فيها الفيديو أو الرسالة الصوتية أنسب من النص (مثل تحديث مشروع، ملخص للعميل، أو فيديو توضيحي)، يكون HeyGen Agent موجودًا بالفعل في متصفحك وجاهزًا لإنشائها.

أيقونة التشغيل لبدء فيديو HeyGen مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

فيديوهات تواصل مخصّصة

أثناء وجودك في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو البريد الإلكتروني، افتح Go وأنشئ فيديو HeyGen أفاتار مدته 30 ثانية مخصصًا للعميل المحتمل، يتضمّن اسمه وشركته والمشكلة التي يواجهها. أرسله قبل أن تغلق علامة التبويب.

أيقونة تشغيل تمثّل بدء فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

تحديثات أصحاب المصلحة

بدلاً من كتابة بريد إلكتروني طويل لحالة المشروع، افتح وكيل HeyGen من أي أداة تعمل بها، مثل Notion أو Linear أو Google Docs، وأنشئ تحديث فيديو بصوت راوي للأشخاص الذين يحتاجون إلى معرفة المستجدات.

أيقونة زر التشغيل لبدء فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

رسائل لفرق العمل غير المتزامنة

عندما يكون الفيديو أكثر مما تحتاج، استخدم مخرجات الصوت من HeyGen Agent لإرسال رسالة صوتية يتم إنشاؤها من نص مكتوب، بصوتك المستنسخ. يمكن أن تكون موجزاً سريعاً، أو شرحاً لقرار، أو تحديثاً للعميل.

أيقونة علامة زائد تشير إلى إضافة أو توسيع محتوى الفيديو بالذكاء الاصطناعي

ملخصات العميل والمتابعات

بعد المكالمة، وأنت ما زلت داخل الأداة التي دوّنت فيها ملاحظاتك، افتح Go وأنشئ فيديو ملخّصًا بصوت راوي للعميل يوضّح القرارات المتَّخذة، والخطوات التالية، وما تحتاجه منهم.

أيقونة تشغيل لبدء فيديو HeyGen مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

اتصال متعدد اللغات

تعمل مع عملاء أو فرق دولية؟ أنشئ رسالة الفيديو أو الصوت مرة واحدة، ثم استخدم أكثر من 175 لغة ولهجة في HeyGen لإنتاجها بلغتهم من داخل نفس جلسة Go.

