HeyGen x Superhuman
يحوّل HeyGen Agent منصة Superhuman Go إلى استوديو إبداعي متكامل لإنشاء فيديوهات وملفات صوتية بجودة احترافية مباشرة من متصفحك، من دون أن تغادر ما تعمل عليه.
متصفحك أصبح الآن استوديو إبداعياً
يعمل وكيل HeyGen داخل لوحة Superhuman Go، في نفس الشريط الجانبي الذي تستخدمه بالفعل للحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي عبر الويب. لا توجد أداة جديدة تحتاج إلى فتحها، ولا ملف تحتاج إلى تصديره، ولا سياق تحتاج إلى إعادة بنائه في تطبيق منفصل.
افتح Go من أي صفحة في Chrome أو Edge، وانتقل إلى HeyGen Agent في Agent Store، ثم اكتب النص الذي تريده أو صف ما تريد إنشاؤه، واختر مخرجات فيديو أو صوت. يعمل الوكيل باستخدام حسابك في HeyGen، بما في ذلك الأفاتار الخاص بك، وصوتك، وأرصدة الاستخدام لديك، ويقدّم لك الملف النهائي جاهزاً للمشاركة أو التضمين أو الإرسال. كل ذلك يحدث داخل المتصفح الذي تستخدمه بالفعل.
ثبّت Go من متجر إضافات Chrome أو Edge
حمّل إضافة Superhuman Go من Chrome Web Store أو Microsoft Edge Add-ons. سجّل الدخول باستخدام حساب Superhuman الخاص بك. سيتم تفعيل Go في متصفحك وستتمكّن من الوصول إليه من شريط أدوات الإضافات في أي صفحة ويب.
افتح متجر الوكلاء وأضف وكيل HeyGen
انقر على أيقونة Superhuman Go في شريط أدوات المتصفح لفتح اللوحة. انتقل إلى Agent Store، وابحث عن HeyGen Agent، ثم انقر على Add. سيظهر الوكيل فورًا في لوحة Go لديك، وسيكون متاحًا على كل صفحة من الآن فصاعدًا.
اربط حساب HeyGen الخاص بك
عند استخدام HeyGen Agent لأول مرة، سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك على HeyGen. قم بالمصادقة عبر OAuth. ستكون الأفاتارات المخصّصة، واستنساخات الصوت، وأرصدة خطتك متاحة فورًا داخل لوحة Go. لا تطبيق منفصل، ولا مفتاح API، ولا فواتير إضافية.
أنشئ أول رسالة فيديو أو صوت لك
افتح Go من أي صفحة، واختر HeyGen Agent، ثم اختر فيديو أو صوت، واكتب النص، واضغط على «إنشاء». سيكون الملف النهائي جاهزًا للتنزيل أو المشاركة بدون أن تغادر الصفحة التي أنت عليها. للحصول على أفضل النتائج، أنشئ أفاتار مخصصًا واستنساخًا لصوتك أولًا على heygen.com/avatar.
ما الذي يمكنك إنشاؤه بدلًا من كتابة بريد إلكتروني طويل
في أي لحظة يكون فيها الفيديو أو الرسالة الصوتية أنسب من النص (مثل تحديث مشروع، ملخص للعميل، أو فيديو توضيحي)، يكون HeyGen Agent موجودًا بالفعل في متصفحك وجاهزًا لإنشائها.
فيديوهات تواصل مخصّصة
أثناء وجودك في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو البريد الإلكتروني، افتح Go وأنشئ فيديو HeyGen أفاتار مدته 30 ثانية مخصصًا للعميل المحتمل، يتضمّن اسمه وشركته والمشكلة التي يواجهها. أرسله قبل أن تغلق علامة التبويب.
تحديثات أصحاب المصلحة
بدلاً من كتابة بريد إلكتروني طويل لحالة المشروع، افتح وكيل HeyGen من أي أداة تعمل بها، مثل Notion أو Linear أو Google Docs، وأنشئ تحديث فيديو بصوت راوي للأشخاص الذين يحتاجون إلى معرفة المستجدات.
رسائل لفرق العمل غير المتزامنة
عندما يكون الفيديو أكثر مما تحتاج، استخدم مخرجات الصوت من HeyGen Agent لإرسال رسالة صوتية يتم إنشاؤها من نص مكتوب، بصوتك المستنسخ. يمكن أن تكون موجزاً سريعاً، أو شرحاً لقرار، أو تحديثاً للعميل.
ملخصات العميل والمتابعات
بعد المكالمة، وأنت ما زلت داخل الأداة التي دوّنت فيها ملاحظاتك، افتح Go وأنشئ فيديو ملخّصًا بصوت راوي للعميل يوضّح القرارات المتَّخذة، والخطوات التالية، وما تحتاجه منهم.
اتصال متعدد اللغات
تعمل مع عملاء أو فرق دولية؟ أنشئ رسالة الفيديو أو الصوت مرة واحدة، ثم استخدم أكثر من 175 لغة ولهجة في HeyGen لإنتاجها بلغتهم من داخل نفس جلسة Go.
ابدأ في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.