HeyGen x Make
إذا كانت أتمتة الفيديو لديك تحتاج إلى منطق تفرّعي، ومكرّرات، وموجّهات، وتحكّم شرطي حقيقي، فمكانك لبناء ذلك هو HeyGen على الواجهة البصرية لـ Make.
HeyGen كوحدة داخل نظامك
تتعامل أدوات الأتمتة الأخرى مع HeyGen كنقطة وصول نهائية، كآخر خطوة في سلسلة بسيطة. أما Make فيتعامل معه كعنصر داخل نظام حي. يمكنك توجيه البيانات إلى HeyGen من أي مُحفِّز، وتطبيق منطق شرطي لتحديد الفيديو الذي سيتم إنشاؤه، وتشغيل HeyGen على كل صف في مجموعة بيانات باستخدام Iterator، وتجميع النتائج، ثم تحديد المسار التالي بناءً على ما إذا كان الفيديو قد نجح أو فشل.
هذه هي ميزة Make. ليس فقط "عندما يحدث X، أنشئ فيديو"، بل "عندما يحدث X، تحقّق من Y، وإذا تحقّق الشرط Z، كرّر على السجلات، وأنشئ فيديوهات بقوالب مختلفة لكل شريحة، وتعامَل مع الأخطاء في الفرع A، ووجّه الروابط المكتملة إلى الفرع B". نظام متكامل، وليس مجرد اختصار.
“ابدأ عند إنشاء جهة اتصال جديدة في HubSpot → أنشئ فيديو ترحيبي في HeyGen → أرسله عبر Gmail”
افتح Make وأنشئ سيناريو جديد
سجّل الدخول إلى make.com ثم انقر على «Create a new scenario». على لوحة العمل، انقر على علامة + لإضافة أول وحدة (module) وابحث عن HeyGen.
ربط حساب HeyGen الخاص بك
عند ظهور الرسالة، انقر على «إضافة» لإنشاء اتصال جديد. أدخل مفتاح HeyGen API الخاص بك من لوحة التحكم ضمن «Settings → API». سيتم حفظ الاتصال ويمكنك إعادة استخدامه.
بنِ قصتك حول وحدة HeyGen
أضف مشغّلًا (Google Sheets أو Typeform أو HubSpot أو webhook)، ثم اضبط وحدة إجراء HeyGen مع ربط حقول البيانات المناسبة، وبعدها أضف الخطوات اللاحقة باستخدام وحدات Router وfilter في Make.
اختبر وجرّب ونشّط
انقر على «Run once» للتنفيذ ومشاهدة تشغيل كل وحدة في الوقت الفعلي. استخدم أداة تصحيح الأخطاء الحية في Make لفحص المدخلات والمخرجات. عندما يبدو كل شيء صحيحًا، فعّل خيار «Active».
ما الذي يمكن أن يقدّمه HeyGen داخل السيناريو
تظهر HeyGen كمجموعة من وحدات Make الأصلية — مشغّلات وإجراءات وعمليات بحث — يمكن ضبط كلٍ منها باستخدام أدوات تعيين البيانات وعناصر التحكم المنطقية في Make.
استنساخ فيديو الأفاتار
يعمل عند انتهاء فيديو HeyGen من المعالجة، سواء بالنجاح أو الفشل، لبدء خطوات التوجيه والتسليم اللاحقة.
أنشئ فيديو أفاتار
أنشئ فيديو مخصصاً باستخدام قالب HeyGen محفوظ، مع إدراج متغيرات ديناميكية من مصدر بياناتك في كل تكرار.
أنشئ فيديو من قالب
أنشئ فيديو أفاتار ناطق فائق الواقعية من صورة واحدة فقط، مع حركة وتعابير متقدّمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترجمة فيديو
أرسل أي فيديو من HeyGen عبر الترجمة إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه، لاستخدامه كخطوة بعد إنشاء الفيديو في أي فرع من فروع سيناريو سير العمل.
أنشئ فيديو أفاتار IV
أنشئ فيديو كاملاً يقدّمه أفاتار انطلاقاً من نص مكتوب، ومعرّف الأفاتار، والصوت، مع ربط أي بيانات ديناميكية قادمة من الوحدات السابقة.
تحميل ملف
ادفع ملف صورة أو فيديو أو صوت إلى مساحة تخزين HeyGen من وحدة سابقة، ليكون جاهزاً للاستخدام كمدخل في إنشاء الفيديو في المراحل اللاحقة.
عرض الأفاتارات المتاحة
استرجع جميع الأفاتارات في حسابك على HeyGen بشكل ديناميكي. مفيد في السيناريوهات التي تختار الأفاتارات بناءً على شروط معيّنة.
استرجاع الفيديو باستخدام المعرّف
اجلب حالة الفيديو والرابط والبيانات الوصفية لفيديو معيّن. يُستخدم في حلقات الاستطلاع المتكررة أو في خطوات التسليم بعد إنشاء الفيديو.
فيما يستخدمه المطوّرون
مستخدِمو Make المتقدّمون ينشئون أتمتة فيديو قابلة للتوسّع، تتفرّع، وتتعامل مع الحالات الاستثنائية.
فيديوهات مخصّصة بالجملة
استخدم Iterator لمعالجة كل صف في Google Sheet، وأنشئ فيديو أفاتار مخصص من HeyGen لكل سجل، ثم أعد توجيه الروابط النهائية إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
توجيه الفيديو بناءً على الشرائح
استخدم Router لتقسيم حملات التواصل حسب الشريحة المستهدفة — حسابات المؤسسات تحصل على قالب، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على قالب آخر — بحيث تحصل كل شريحة على فيديو مناسب لها.
التوطين الآلي
أنشئ فيديو رئيسياً، ثم استخدم Iterator في Make لتمريره عبر وحدة Translate من HeyGen لكل لغة مستهدفة.
تسليم الفيديو عند حدوث الأحداث
شغّل فيديو مخصص من HeyGen تلقائياً كلما تم إجراء عملية شراء، أو حضور ويبينار، أو إرسال نموذج.
مسارات معالجة مع التعامل مع الأخطاء
أنشئ مسارات للأخطاء لكل وحدة من وحدات HeyGen. إذا فشل فيديو، يتم تسجيله تلقائياً، وإرسال تنبيه عبر Slack، ووضعه في قائمة الانتظار لإعادة المحاولة.
ابدأ في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.