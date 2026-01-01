HeyGen x Adobe Express
Adobe Express هو المكان الذي يُصنع فيه المحتوى الجذّاب. HeyGen هو المكان الذي تتحوّل فيه التصاميم الثابتة إلى محتوى حي. باعتباره إضافة أصلية في Adobe Express، يضع HeyGen أفاتاراً واقعياً بالذكاء الاصطناعي مباشرة على لوحة التصميم الخاصة بك.
أنشئ فيديو واسحبه إلى مساحة العمل
معظم أدوات الفيديو تعمل بالكامل خارج سير عمل التصميم. تنهي عملك في Adobe Express، ثم تصدّر، وتبدّل بين الأدوات، وتستورد الأصول، وتعيد بناء السياق، وتبدأ من جديد. HeyGen تعمل كإضافة داخل Express يمكن الوصول إليها من لوحة Add-ons أثناء عملية التصميم.
افتح لوحة HeyGen في مشروعك على Express، واختر أفاتار، وأضف النص، وحدّد الصوت واللغة، ثم أنشئ الفيديو. سيتم إنشاء فيديو الأفاتار ووضعه مباشرة على لوحة التصميم كعنصر يمكن تحريكه وتغيير حجمه، جاهز لدمجه مع خطوط علامتك التجارية، وصور Firefly المولَّدة، ومواد الأرشيف، وتأثيرات الحركة. عند الانتهاء، يمكنك التحميل أو المشاركة مباشرة من Express.
افتح Adobe Express واذهب إلى الإضافات
افتح أي مشروع في Adobe Express ثم انقر على «الإضافات» في لوحة التنقل اليسرى. يمكنك أيضًا تصفح السوق من الصفحة الرئيسية لـ Express. ابحث عن HeyGen ثم انقر على «إضافة» لتثبيت الإضافة.
سجّل الدخول إلى حسابك على HeyGen
بعد التثبيت، انقر على إضافة HeyGen لفتح اللوحة الجانبية. سجّل الدخول إلى حسابك الحالي في HeyGen، أو أنشئ حساباً جديداً على heygen.com. ستظهر أفاتاراتك المخصّصة وأصواتك وإعدادات خطتك مباشرة داخل اللوحة.
اختر الأفاتار والنص والصوت
داخل لوحة HeyGen، اختر أفاتار من مكتبة حسابك، ثم اكتب أو الصق النص، واختر الصوت واللغة. يمكنك إضافة عدة فيديوهات أفاتار إلى تصميم واحد من خلال تكرار هذه الخطوة لكل واحد منها.
انقر على «إنشاء فيديو» وانتظر حتى يتم عرض الأفاتار. اسحب الفيديو النهائي إلى لوحة Express، ثم قم بتحديد موضعه وتغيير حجمه، وبعدها استخدم مجموعة أدوات Express الكاملة لإكمال التصميم. حمّل الفيديو أو شاركه عندما يكون جاهزًا.
ما الذي تُنشئه فرق الإبداع والتسويق
أي مشروع على Adobe Express يمكن أن يستفيد من مقدّم، مثل إطلاق حملة، أو إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، أو شريحة تدريب، يمكنه الآن أن يضم مقدّمًا مباشرة، دون مغادرة مساحة العمل.
إعلانات فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي
صمّم إعلانك في Express بمقاسات دقيقة لإنستجرام أو تيك توك أو لينكدإن، ثم أضف مقدّم أفاتار من HeyGen وصدّر منشور فيديو متكامل. كل ذلك داخل أداة واحدة وفي جلسة عمل واحدة.
محتوى إطلاق الحملة
أنشئ الشكل البصري للحملة في Express باستخدام عناصر مجموعة هوية علامتك التجارية، ثم أضف أفاتار HeyGen لتقديم سرد الإعلان، لتحصل على ملف فيديو يطابق حملتك البصرية تمامًا.
مواد التدريب والتأهيل
استخدم قوالب Express المضبوطة للتحكّم في التصميم لضمان بقاء كل شريحة تدريب متوافقة مع هوية العلامة التجارية، ثم أضف راوٍ من أفاتار HeyGen إلى كل شريحة، لتمنح فرق التعلم والتطوير سير عمل ثابتًا وقابلاً للتوسّع لإنتاج الفيديو.
توطين المحتوى متعدّد اللغات
صمّم مرة واحدة في Express، وأنشئ سرد الأفاتار بـ175+ لغة ولهجة عبر HeyGen، وأنتج أصول فيديو محلية لكل سوق من مشروع Express واحد فقط، بدون إعادة تنفيذ التصميم.
عروض تقديمية وتقارير بصوت راوي
أضف مقدّم أفاتار من HeyGen إلى أي عرض تقديمي أو إنفوجرافيك في Express لتحويل الشرائح الثابتة إلى فيديو مُعلَّق صوتياً يمكن مشاركته كملف MP4 أو تضمينه مباشرة في رسالة بريد إلكتروني لحملة تسويقية.
