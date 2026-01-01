HeyGen × Zapier
تتعامل معظم الفرق مع الفيديو كأنه مهمة تُنفَّذ مرة واحدة فقط. مع Zapier، يصبح HeyGen جزءًا حيًا من حزمة أدواتك، حيث ينشئ فيديوهات مخصّصة يرويها أفاتار بشكل تلقائي كلما حدث شيء ما في تطبيقاتك الأخرى.
HeyGen كجزء حي من منظومتك التقنية
لطالما كان إنشاء الفيديو عملية يدوية تُنفَّذ مرة واحدة في كل مرة. تكامل HeyGen × Zapier يغيّر ذلك تمامًا. وصّل HeyGen بأي تطبيق داخل منظومة Zapier ليصبح إنشاء الفيديو إجراءً قائمًا على الأحداث يتم تشغيله تلقائيًا بناءً على ما يحدث بالفعل في نشاطك التجاري.
عندما يصل عميل محتمل جديد إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك، يرسل HeyGen فيديو تواصل مخصصًا. عندما يتم إرسال نموذج، يطلق HeyGen فيديو شكر خلال ثوانٍ. عندما تتم إضافة صف إلى جدول بيانات، يجهّز HeyGen مقطع تدريب مصممًا خصيصًا. بدون عمل يدوي. بدون تأخير. بدون عنق زجاجة.
“عندما يحدث هذا في التطبيق A → HeyGen تنشئ فيديو”
سجّل الدخول إلى Zapier وأنشئ Zap
اذهب إلى موقع zapier.com، واضغط على "Create a Zap"، ثم ابحث عن HeyGen. ستجدها في القائمة مع جميع المشغلات والإجراءات المتاحة الجاهزة للإعداد.
عيّن المشغّل الخاص بك
اختر التطبيق والحدث الذي سيبدأ إنشاء الفيديو — عميل جديد في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، إرسال نموذج، صف جديد في جدول بيانات، أو حدث في التقويم. أي شيء من مكتبة Zapier التي تضم أكثر من 7,000 تطبيق.
اضبط إجراء HeyGen الخاص بك
اختر HeyGen كتطبيق الإجراء وقم بتوصيل حسابك. اختر «Create Video from Template»، ثم اختر القالب الذي حفظته، وقم بربط بيانات المشغّل الخاصة بك (الأسماء، الشركات، الحقول المخصّصة) بنص السكربت.
أضف خطوة التسليم وابدأ البث المباشر
أضِف إجراءً ثانيًا لاسترجاع رابط الفيديو القابل للمشاركة بمجرد أن ينتهي HeyGen من عملية الإخراج، ثم وجّهه إلى أي مكان يحتاج إليه (البريد الإلكتروني، Slack، نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك، أو سجل في Google Sheet). فعِّل الـ Zap الخاص بك، وسيعمل تلقائيًا من هذه النقطة فصاعدًا.
ما الذي يمكن لـ HeyGen القيام به داخل Zapier
تعمل HeyGen ككلٍّ من المشغّل والإجراء في Zapier، مما يمنحك تحكماً كاملاً في توقيت بدء إنشاء الفيديو وما يحدث بعد انتهائه.
نجاح فيديو الأفاتار
يعمل عندما ينتهي فيديو HeyGen من المعالجة ويصبح جاهزًا للمشاركة.
حدث فيديو جديد
يعمل عند أي تغيير في حالة الفيديو، وقابل للتخصيص وفقًا لاحتياجات سير العمل لديك.
نجاح ترجمة الفيديو
يعمل عند جاهزية فيديو مترجم، مما يتيح إنشاء تدفقات توزيع متعددة اللغات.
أنشئ فيديو من قالب
أنشئ فيديو أفاتار مخصصاً باستخدام قالب HeyGen محفوظ وحقول ديناميكية.
ترجمة فيديو
أرسل أي فيديو من HeyGen للترجمة إلى أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة شفاه تلقائية.
استرجاع رابط قابل للمشاركة
اجلب رابطًا عامًا للفيديو لتوجيهه إلى البريد الإلكتروني أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو Slack أو أي تطبيق آخر في سير العمل اللاحق.
أنشئ فيديو أفاتار بصيغة WebM
أنشئ مقطع أفاتار بخلفية شفافة لوضعه فوق العناصر البصرية أو تضمينه في الويب.
حمّل ملفاً
ادفع ملف صورة أو فيديو أو صوت إلى HeyGen لاستخدامه في إنشاء الفيديو في المراحل اللاحقة.
ما هي الفرق التي تقوم بالأتمتة
من تواصل المبيعات إلى تعريب المحتوى على مستوى العالم، تعمل HeyGen وZapier على استبدال عملية إنتاج الفيديو اليدوية بسير عمل يعتمد على الأحداث ويعمل تلقائياً.
تواصل مبيعات مخصص
عندما تتم إضافة عميل محتمل جديد في HubSpot أو يتم إنشاء صف جديد في Google Sheets، أنشئ تلقائياً فيديو أفاتار مخصصاً وارسله إلى صندوق بريد العميل المحتمل قبل أن يسبِقك منافسك.
إعداد تلقائي يستند إلى الأحداث
عميل جديد يسجّل أو يتم إرسال نموذج Typeform، فيقوم Zapier بتشغيل HeyGen لإنشاء فيديو ترحيب أو إرشاد مخصص خلال ثوانٍ، من دون أي تدخّل بشري.
توطين الفيديو تلقائياً
فعّل ترجمة الفيديوهات متعددة اللغات تلقائياً بمجرد اكتمال فيديو جديد على HeyGen، لإنشاء نسخ بأكثر من 175 لغة ولهجة وتوجيهها إلى القنوات الإقليمية المناسبة.
مسارات توزيع المحتوى
عند انتهاء فيديو HeyGen من المعالجة، يمكنك رفعه تلقائياً إلى Google Drive، وتسجيله في ملف تتبّع، ونشر رابط المشاركة على Slack، وكل ذلك من دون أي تسليمات يدوية.
تقديم تدريبات قابلة للتوسّع
أنشئ فيديوهات تدريب يقدّمها أفاتار بالاعتماد على سجلات الأسئلة الشائعة أو بيانات محتوى الدورات في Zapier Tables، وقم بتسجيل المتعلمين تلقائياً عبر إرسال روابط الفيديو إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) أو منصة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
