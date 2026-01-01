ChatGPT x HeyGen
800 مليون شخص يستخدمون ChatGPT للتفكير والكتابة والتخطيط. حتى الآن، كان تحويل هذه المحادثات إلى فيديو يعني مغادرتها. HeyGen يغيّر ذلك. الموجّه نفسه هو عملية الإنتاج.
حيث تتحول 800 مليون فكرة إلى فيديو
في كل مرة ينهي فيها أحدهم سكربت، أو سلسلة بحث، أو فكرة أولية في ChatGPT، كان هناك فراغ. لحظة تقول فيها لنفسك: "أفضل أن أشاهد هذا بدلًا من قراءته" ثم تضطر لفتح أداة أخرى، وإعادة بناء السياق، والبدء من جديد.
تطبيق HeyGen الأصلي داخل ChatGPT يغلق هذه الفجوة تمامًا. اكتب /heygen في أي محادثة واصفًا ما تحتاج إليه. يتولى Video Agent سياق المحادثة، ويضع خطة إنتاج، ثم ينشئ فيديو جاهزًا بالكامل يتضمن الأفاتارات، والموشن جرافيك، ولقطات b-roll، والتعليق الصوتي مباشرة داخل الدردشة. يمكنك تحسينه بشكل حواري حتى يصل إلى الشكل المثالي. بدون تصدير. بدون فتح تبويبات جديدة.
“ابحث عن أهم 3 فوائد للفيديو غير المتزامن لفرق العمل عن بُعد، ثم استخدم /heygen لتحويلها إلى فيديو تعريفي مدته 60 ثانية.”
ابحث عن HeyGen في متجر تطبيقات ChatGPT
افتح ChatGPT وانتقل إلى App Store. ابحث عن HeyGen واضغط لفتح صفحة التطبيق. يمكنك أيضًا الاتصال مباشرة من لوحة تحكم HeyGen ضمن Integrations → ChatGPT.
ربط حساب HeyGen الخاص بك
انقر على "Add to ChatGPT" وامنح HeyGen صلاحية الوصول إلى حسابك. ستحتاج إلى حساب HeyGen مجاني — سجّل في heygen.com إذا لم يكن لديك حساب. سيتم نقل الأفاتارات المخصّصة وإعدادات الصوت الخاصة بك فورًا.
فعّل HeyGen في أي محادثة
في أي محادثة داخل ChatGPT، اكتب /heygen متبوعاً بوصف الفيديو الذي تريده. تستخدم HeyGen السياق الكامل لمحادثتك، لذلك لا حاجة لإعادة شرح ما كنت تعمل عليه. سيظهر لك مخطط إنتاج لمراجعته قبل بدء عملية الإخراج.
شاهد، حسّن، وشارك
يتم تصيير الفيديو النهائي وتشغيله مباشرة داخل ChatGPT. حسّنه بأسلوب حواري — عدّل الطول، بدّل العناصر البصرية، غيّر النبرة — وكل ذلك دون مغادرة الدردشة. اضغط للانتقال إلى HeyGen لإجراء تعديلات متقدّمة، وتصدير بدقة 4K، أو ترجمته إلى أكثر من 175 لغة.
كل محادثة تستحق فيديو
إذا سبق وأن أنهيت محادثة في ChatGPT وفكّرت: "ليتني أستطيع فقط إرسال هذا على شكل فيديو"، فهذا بالضبط ما صُمّم هذا التكامل من أجله.
من الفكرة إلى فيديو الشرح
ابحث عن موضوع في ChatGPT، ثم اكتب /heygen لتحويل المحادثة بالكامل إلى فيديو توضيحي احترافي. بدون نسخ ولصق. بدون تغيير سياق العمل.
عروض تقديمية وفيديوهات للمستثمرين
اكتب سرد عرضك التقديمي في ChatGPT، ثم دع Video Agent يحوّله إلى فيديو عرض احترافي يقوده أفاتار، مكتمل بالرسوم المتحركة، وتصوير البيانات، وعبارة دعوة لاتخاذ إجراء قوية.
محتوى التدريب والدروس التعليمية
اطلب من ChatGPT أن يضع مخططًا لدرس، ثم أنشئ من نفس المحادثة فيديو تدريب منظم يقدّمه أفاتار، يتحول إلى وحدة دراسية متكاملة خلال دقائق.
إعلانات فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي
اطلب من ChatGPT إنشاء نصوص جذابة لمواقع التواصل الاجتماعي، ثم استخدم HeyGen لإنتاج نسخة الفيديو بالمقاس والنص والإخراج المناسب لـ TikTok أو Instagram أو LinkedIn، وكل ذلك من داخل المحادثة دون أن تغادرها.
عروض المنتج التوضيحية والتحديثات
اكتب إعلان تحديث منتج في ChatGPT، ثم حوّله إلى فيديو يقوده أفاتار لعملائك أو فريقك أو أصحاب المصلحة مباشرةً من نفس المحادثة التي كتبتها.
