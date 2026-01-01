عندما تكتب موجّهًا يشير إلى اجتماع على Granola وفيديو HeyGen في الجملة نفسها، يقوم Claude بتحديد الأدوات التي يحتاجها واستدعائها بالترتيب؛ فيبدأ أولًا بقراءة سجل اجتماعاتك من Granola، ثم ينشئ الفيديو عبر HeyGen.

يستدعي Claude دالة list_meetings لتحديد المكالمة المناسبة بالاسم أو التاريخ أو الحضور، ثم يستخدم get_meetings لجلب الملاحظات الكاملة. يكتب نصًا بطول الفيديو من هذا المحتوى، ثم يمرّره إلى create_video_agent. يتولى الوكيل الباقي، وتحصل على فيديو في مكتبة HeyGen الخاصة بك عند انتهاء عملية الإخراج.