HeyGen × Granola
تسجّل Granola كل ما يُقال في اجتماعاتك. HeyGen يحوّل ذلك إلى فيديو واقعي بأفاتار وصوت. من خلال الاتصال بـ Claude عبر MCP، يكفي برومبت واحد فقط للانتقال من ملاحظات المكالمة إلى فيديو مكتمل مع تعليق صوتي.
Granola تفهم الأجواء، وHeyGen تنشئ الفيديو
عندما تكتب موجّهًا يشير إلى اجتماع على Granola وفيديو HeyGen في الجملة نفسها، يقوم Claude بتحديد الأدوات التي يحتاجها واستدعائها بالترتيب؛ فيبدأ أولًا بقراءة سجل اجتماعاتك من Granola، ثم ينشئ الفيديو عبر HeyGen.
يستدعي Claude دالة list_meetings لتحديد المكالمة المناسبة بالاسم أو التاريخ أو الحضور، ثم يستخدم get_meetings لجلب الملاحظات الكاملة. يكتب نصًا بطول الفيديو من هذا المحتوى، ثم يمرّره إلى create_video_agent. يتولى الوكيل الباقي، وتحصل على فيديو في مكتبة HeyGen الخاصة بك عند انتهاء عملية الإخراج.
“استورد آخر اجتماع لي على Granola وحوّله إلى فيديو HeyGen مدته 60 ثانية يمكنني مشاركته على Slack مع الأشخاص الذين لم يحضروا.”
ربط Granola في Claude Connectors
في Claude، انتقل إلى القائمة في أعلى اليسار → Customize → Connectors. اضغط على + ثم اختر Browse connectors، وابحث عن Granola، واضغط على +. ستفتح صفحة تسجيل الدخول — سجّل الدخول إلى حسابك في Granola لمنح Claude صلاحية الوصول. بالنسبة إلى Claude Code، شغّل الأمر التالي: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
إضافة HeyGen كموصل مخصص
اذهب إلى developers.heygen.com/mcp/overview وانسخ رابط MCP endpoint. في Claude Connectors، اضغط على + → Add custom connector، وسمّه HeyGen، ثم الصق الرابط: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
تأكّد من تفعيل كلا الموصلين
قبل بدء أي محادثة، تأكّد من تفعيل موصّلي Granola وHeyGen في جلسة Claude النشطة. يجب أن يكونا مفعّلين في الوقت نفسه حتى يتمكّن Claude من استدعائهما ضمن سير العمل نفسه. يمكنك التحقّق من الأدوات المتاحة عن طريق سؤال Claude: What MCP tools do you have access to?
شغّل أول برومبت لك واحصل على رابط الجلسة
جرّب موجّه عناصر الإجراءات المذكور أعلاه، أو ابدأ بـ: Pull my latest Granola meeting and turn it into a 60-second HeyGen video I can drop in Slack.
كيف تتكامل ثلاثة أنظمة في برومبت واحد
Claude يعمل كمنسّق للعملية، يقرأ من Granola، ويحلّل المحتوى، ثم يكتب إلى HeyGen. لا يعرف أي من الأداتين بوجود الأخرى. Claude هو الجسر الذي يربط بينهما.
Granola يوفّر لك الملاحظات
يُتيح سجل الاجتماعات كأدوات قابلة للاستعلام، بحيث يقرأ Claude الملاحظات والنصوص المسجّلة وقوائم الحضور من هنا.
Claude يقرأ السياق
ينسّق عمل كلٍّ من خادمي MCP. يلخّص الملاحظات في نصّ جاهز، ثم يستدعي HeyGen لإنشاء الفيديو.
HeyGen تنشئ الفيديو
يتلقى الموجّه ويُنشئ فيديو، ثم يعيد حالة التنفيذ ومعرّف الفيديو عند الاكتمال.
الأدوات التي يستدعيها Claude فعليًا
كل أداة مذكورة هنا حقيقية، ومأخوذة من مستندات MCP المنشورة لكلٍّ من Granola وHeyGen. يختار Claude هذه الأدوات ويرتّب استخدامها بناءً على ما يطلبه موجّهك.
list_meetings
امسح قائمة اجتماعاتك حسب العنوان أو التاريخ أو الحضور. يعرض معرّف الاجتماع والعنوان والتاريخ والمشاركين. في الخطط المدفوعة، يتضمّن الملاحظات المُشارَكة معك ويمكن تصفيته حسب المجلد.
get_meetings
اجلب محتوى الاجتماع الكامل باستخدام المعرّف (ID) — الملاحظات الخاصة، الملاحظات المحسّنة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة الحضور. هذه هي الأداة التي تستخرج جوهر الاجتماع الفعلي الذي يستخدمه Claude لكتابة نص الفيديو.
query_granola_meetings
تحدّث مباشرة مع ملاحظاتك في Granola. مفيد للأسئلة المفتوحة مثل: "ما الذي قررناه بخصوص التسعير عبر كل مكالماتي الشهر الماضي؟"
get_meeting_transcript
تعمّق في النص الخام مع تمييز المتحدّثين. مفيد عندما تحتاج إلى اقتباسات دقيقة في نص الفيديو بدلًا من ملاحظات مُلخَّصة بالذكاء الاصطناعي.
create_video_agent
إنشاء فيديو من لقطة واحدة انطلاقًا من موجّه نصي. يتولى الوكيل إعداد النص، واختيار الأفاتار، وتكوين المشاهد، وعملية الإخراج تلقائيًا.
get_video_agent_session
استعلم عن حالة وتقدّم و video_id لجلسة وكيل نشطة. يستدعي Claude هذا بعد create_video_agent لمعرفة وقت جاهزية الفيديو واسترجاع رابط التحميل.
إنشاء_فيديو_من_أفاتار
إنشاء فيديو بشكل صريح باستخدام معرّف أفاتار محدد، ومعرّف صوت محدد، ونص مكتوب. استخدم هذا بدلاً من create_video_agent عندما تحتاج إلى تحكّم مباشر في مظهر الأفاتار واختيار الصوت.
design_voice
اعثر على أصوات تطابق وصفاً باللغة الطبيعية. يعيد ما يصل إلى 3 نتائج مطابقة. مفيد للموجّهات التي لا تشير إلى صوت محدد.
create_video_translation
ترجم فيديو مُنشأ إلى لغة أو أكثر من اللغات المستهدفة باستخدام استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. اربط هذه الخطوة بعد create_video_agent لإنشاء فيديوهات ملخصة متعددة اللغات.
تحويل الاجتماعات إلى زخم مستمر
الهدف ليس مجرد فيديو ملخّص، بل فيديو يدفع أصحاب المصلحة المعنيين إلى التفاعل واتخاذ الخطوة المطلوبة في الوقت المناسب، حتى أولئك الذين لم يكونوا على المكالمة.
بنود الإجراءات للاجتماع
سير العمل الأساسي: اسحب أحدث اجتماع، وأنشئ فيديو مدته 60 ثانية يبدأ بالنتيجة، ويمر على كل قرار تم اتخاذه، ويذكر اسم كل مسؤول مع مهمته والموعد النهائي لها، وينتهي بطلب واحد واضح. بعد ذلك شاركه على Slack.
إحاطات أصحاب المصلحة
استخرج الملاحظات من اجتماع استراتيجية أو إطلاق منتج أو اجتماع تنفيذي، وأنشئ فيديو بصوت راوي للأشخاص الذين يحتاجون إلى اتخاذ إجراء لكن لم يحضروا الاجتماع. ليس ملخصًا عامًا، بل توجيهًا مباشرًا يوضح لهم ما يحتاجون إلى معرفته والقيام به.
قرارات الإطلاق والمشروعات
عندما يتم اعتماد استراتيجية الإطلاق أو توجّه المشروع أو قرار أساسي في اجتماع، أنشئ فيديو يوضّح هذا القرار ويوزّعه بوضوح: من المسؤول عن كل جزء من الإطلاق، وما الذي تم حسمه، وما الذي ما زال يحتاج إلى مدخلات، ومتى يجب تقديمها.
مساءلة مشتركة بين الاجتماعات
استخدم query_granola_meetings لاستخراج عناصر الإجراءات المفتوحة عبر عدة مكالمات، ثم أنشئ فيديو يذكر كل مسؤول معلَّق وكل مهمة معلَّقة.
ملخصات اجتماعات متعددة اللغات
أنشئ فيديو بنقاط الإجراءات من ملاحظات Granola باللغة الإنجليزية، ثم اربطها باستدعاء create_video_translation لإنشاء النسخ الدولية — نفس النقاط البارزة، بلغتهم، مع مزامنة الشفاه — من برومبت واحد في Claude.
