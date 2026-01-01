Canva x HeyGen

التصاميم الثابتة تجعل الناس يقرؤون، بينما الفيديو يجعلهم يشاهدون. تكامل HeyGen × Canva يربط بين الاثنين؛ فيتحول تصميمك على Canva إلى شريحة عرض، ويصبح أفاتار HeyGen بالذكاء الاصطناعي هو المقدّم الذي يروي المحتوى.

افتح تطبيق HeyGen AI Avatars داخل Canva، اختر الأفاتار، أضف النص الذي تريد قراءته، ثم أنشئ الفيديو. يتم تصدير الفيديو النهائي مباشرة من Canva بصيغة MP4. متوافق مع هوية علامتك التجارية، وبنفس أسلوب صوتك، وجاهز للنشر. بدون أداة فيديو منفصلة. بدون إعادة استيراد للمواد. بدون البدء من جديد.