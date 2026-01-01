Canva x HeyGen

تصميماتك رائعة بالفعل. الآن امنحها صوتًا. أضف أفاتارًا بالذكاء الاصطناعي يشبه الإنسان إلى أي تصميم على Canva وأنشئ فيديو نهائيًا مع تعليق صوتي دون أن تغادر مساحة العمل.

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
نظرة عامة على التكامل

أنت تصمّم، وHeyGen تضيف المقدّم

التصاميم الثابتة تجعل الناس يقرؤون، بينما الفيديو يجعلهم يشاهدون. تكامل HeyGen × Canva يربط بين الاثنين؛ فيتحول تصميمك على Canva إلى شريحة عرض، ويصبح أفاتار HeyGen بالذكاء الاصطناعي هو المقدّم الذي يروي المحتوى.

افتح تطبيق HeyGen AI Avatars داخل Canva، اختر الأفاتار، أضف النص الذي تريد قراءته، ثم أنشئ الفيديو. يتم تصدير الفيديو النهائي مباشرة من Canva بصيغة MP4. متوافق مع هوية علامتك التجارية، وبنفس أسلوب صوتك، وجاهز للنشر. بدون أداة فيديو منفصلة. بدون إعادة استيراد للمواد. بدون البدء من جديد.

نصيحة: استورد تصميمك كخلفية مرئية في محرّر HeyGen.

1

ابحث عن HeyGen في سوق تطبيقات Canva

في أي تصميم على Canva، افتح لوحة التطبيقات من الشريط الجانبي الأيسر. ابحث عن HeyGen AI Avatars واضغط لفتحه. يمكنك أيضًا العثور عليه في canva.com/apps وإضافته إلى مساحة العمل الخاصة بك من هناك.

2

اربط حساب HeyGen الخاص بك

انقر على "Connect" عندما يُطلب منك ذلك. ستظهر نافذة لتسجيل الدخول. سجّل الدخول باستخدام حساب HeyGen الخاص بك لتفويض التكامل. بمجرد الربط، ستكون الأفاتارات المخصّصة والأصوات والرصيد متاحة مباشرة داخل Canva.

3

أضف الأفاتار والنص الخاص بك

مع فتح HeyGen في الشريط الجانبي لـ Canva، اختر مقدّمًا بالذكاء الاصطناعي من حسابك، ثم اكتب أو الصق النص، واختر الصوت واللغة. سيتم تضمين الأفاتار في تصميمك كعنصر فيديو فعّال.

4

أنشئ فيديوك وصدّره

عندما يكون التصميم والنص جاهزين، انقر على «Generate Video» في لوحة HeyGen. بعد اكتمال عملية المعالجة، انقر على «Share → Download» في الشريط العلوي في Canva واختر MP4 لتنزيل الفيديو النهائي.

حالات الاستخدام

ما الذي تُنشئه فرق الإبداع والتسويق

فرق التصميم تعمل بالفعل داخل Canva. هذا التكامل يعني أنه يمكنها الآن إنتاج محتوى فيديو بنفس سرعة إنتاج الأصول الثابتة، دون الحاجة لتعلّم أداة جديدة.

إعلانات فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي

صمّم إعلانك على السوشيال ميديا في Canva بالحجم المثالي لـ Instagram أو TikTok أو LinkedIn، ثم أضف مقدّم أفاتار وصوت لتحويله إلى إعلان فيديو جاهز للنشر خلال دقائق.

عروض تقديمية بصوت راوي

حوّل عرض شرائح في Canva إلى عرض فيديو بصوت راوي. تتحول كل شريحة إلى مشهد، ويقوم الأفاتار الخاص بك بشرح المحتوى للجمهور، ثم يتم تصدير الفيديو النهائي كملف MP4 واحد قابل للمشاركة.

فيديوهات عرض المنتجات

أنشئ تصورًا بصريًا للمنتج في Canva باستخدام عناصر هويتك التجارية، ثم أضف أفاتار من HeyGen لعرض المزايا الأساسية، لتحصل على فيديو منتج احترافي بدون استوديو أو كاميرا أو محرّر فيديو.

محتوى التدريب والتأهيل

صمّم شرائح التدريب في Canva، وأضف أفاتار راوي في HeyGen، وأنشئ فيديوهات تدريب متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية على نطاق واسع، مع الحفاظ على الهوية البصرية في كل درس.

فيديوهات إطلاق الحملات

حوّل المواد الإبداعية لحملتك إلى فيديو حي. استخدم ملفات الإطلاق المصممة في Canva التي وافق عليها فريقك بالفعل، وحوّلها إلى فيديو إعلان يقوده أفاتار. نفس العناصر البصرية، لكن الآن مع صوت.