HeyGen x FlowShare
تلتقط FlowShare كل خطوة في أي عملية أثناء تنفيذك لها. تحوّل HeyGen دليل الخطوات الذي تم التقاطه إلى فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي مع تعليق صوتي كامل. معًا يقدّمان التدريب لكل فريقك بدون نصوص مكتوبة، أو برامج تسجيل، أو تحرير يدوي.
وثّق سير العمل، واحصل على فيديو بصوت راوي
تكامل HeyGen موجود داخل قائمة التصدير في FlowShare؛ نفس المكان الذي تصدّر منه ملف PDF أو مستند Word. لا توجد أي واجهة برمجة تطبيقات (API) تحتاج إلى إعداد، ولا أداة منفصلة لفتحها، ولا محتوى تحتاج إلى تحضيره. سير العمل الخاص بك موجود هناك بالفعل.
بمجرد أن تنشئ دليلك في FlowShare، افتح لوحة التصدير، اختر HeyGen، ثم اختر الأفاتار والصوت واللغة، واضغط على «إنشاء». يقوم FlowShare بإرسال محتوى الخطوات إلى HeyGen، الذي ينشئ فيديو أفاتار يتم فيه سرد كل خطوة بالترتيب. يتم إرجاع الفيديو النهائي إلى FlowShare جاهزًا للمشاركة.
افتح إعدادات FlowShare واذهب إلى قسم التكاملات
في FlowShare، افتح الإعدادات وانتقل إلى علامة تبويب Integrations. ستجد HeyGen في القائمة. انقر على أيقونة HeyGen لبدء الإعداد.
اربط حساب HeyGen الخاص بك
أدخل مفتاح HeyGen API الخاص بك — المتاح من heygen.com/settings/api — في لوحة إعدادات HeyGen داخل FlowShare. سيقوم FlowShare بالتحقق من الاتصال وتحميل الأفاتارات والأصوات المتاحة لك. يمكن تصدير إعدادات التكامل في ملف إعدادات بصيغة .fss وتوزيعه على جميع نُسخ الفريق.
التقط سير العمل كما تفعل عادةً
سجّل أي عملية في FlowShare من خلال تنفيذها في أي تطبيق على نظام Windows. عند الانتهاء، راجع أوصاف الخطوات المُنشأة تلقائياً، وعدّلها عند الحاجة، وطبّق طمساً جماعياً على أي بيانات حساسة. ستتحول أوصاف الخطوات إلى نص تعليق HeyGen الصوتي، لذا احرص على أن تكون واضحة ومتكاملة.
صدّر إلى HeyGen واستلم فيديوك
افتح لوحة التصدير، واختر HeyGen، ثم اختر الأفاتار والصوت واللغة، واضغط على «إنشاء». يرسل FlowShare محتوى الخطوات إلى HeyGen، الذي يقوم بإنشاء فيديو أفاتار مع تعليق صوتي وإعادته إلى FlowShare. يصبح الفيديو متاحًا الآن بجانب عمليات التصدير الأخرى لديك — جاهزًا للمشاركة أو النشر في البوابة أو الإرسال إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) الخاص بك.
مدخلات ومخرجات عقدة HeyGen
تكامل HeyGen يضيف فيديوهات الأفاتار إلى مكتبة التصدير الحالية في FlowShare. يظل دليلك داخل FlowShare، جاهزًا للتصدير بصيغ تناسب كل حالة، بما في ذلك التصدير بعدة صيغ في الوقت نفسه.
ملف PDF
أدلة إرشادية تحمل هوية علامتك التجارية وقابلة للطباعة لأي عملية
PowerPoint
شرائح تدريب جاهزة للعرض مع لقطات شاشة
كلمة
أدلة قابلة للتحرير بصيغة DOCX
HTML
عروض تفاعلية جاهزة للتضمين في الويب
PNG
لقطات شاشة منفصلة لكل خطوة
MP4
تصدير فيديو بسيط لالتقاط الشاشة
SCORM / xAPI
حزم تعليم إلكتروني متوافقة مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS)
HeyGen
فيديو بأفاتار بالذكاء الاصطناعي يتم سرده من داخل سير العمل الخاص بك
من الذي يبني ماذا باستخدام FlowShare و HeyGen
في أي مكان يمكن أن يستفيد فيه دليل الإجراءات من مقدّم (تدريب على أنظمة ERP، إطلاق برامج جديدة، مواد الإعداد للموظفين الجدد)، يقوم HeyGen بتحويل الدليل المكتوب تلقائياً إلى فيديو مُعلَّق صوتياً.
فيديوهات تدريب ERP و SAP
تم تطوير FlowShare خصيصًا للبرامج المعقّدة مثل SAP. التقط سير عمل ERP — مثل ترحيل الفواتير، أوامر الشراء، إيصالات البضائع — وأنشئ فيديو HeyGen بصوت راوي يوجّه الموظفين خلال كل خطوة دون الحاجة إلى وجود مدرّب في القاعة.
البرمجيات وإدارة التغيير
عندما يبدأ نظام جديد العمل، قم بتوثيق كل إجراء أساسي في FlowShare وأنشئ مكتبة فيديوهات HeyGen خلال ساعات بدلًا من أسابيع. قدّم لكل قسم جولة إرشادية بصوت راوي حول الإجراءات التي تؤثر عليه، قبل اليوم الأول.
إعداد الموظفين الجدد على نطاق واسع
يمكن لفرق الموارد البشرية والتعلّم والتطوير توثيق كل مهمة من مهام الإعداد للموظفين الجدد — من إعداد كشوف الرواتب إلى تقديم المصروفات — وإنشاء أدلة فيديو بصوت راوي لكل منها. يحصل الموظفون الجدد على شرح متسق وعالي الجودة بغضّ النظر عمّن يكون متاحًا لتدريبهم.
توثيق العمليات متعدد اللغات
يدعم FlowShare الترجمة إلى لغات متعددة من خلال إضافة AutoTranslation. اجمع ذلك مع أكثر من 175 صوتاً بلغات مختلفة من HeyGen لإنشاء نفس دليل الإجراءات على شكل فيديو مُعلَّق صوتياً بأي لغة — انطلاقاً من تسجيل تدفّق واحد فقط.
تمكين العملاء والشركاء
يمكن لموردي البرمجيات وشركات الاستشارات توثيق العمليات الموجّهة للعملاء في FlowShare وتقديم شروحات فيديو بصوت مُعلّق عبر HeyGen إلى جانب الأدلة المكتوبة، مما يمنح العملاء تجربة إرشاد أولي أكثر ثراءً دون زيادة وقت الإنتاج.
