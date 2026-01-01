HeyGen x FlowShare

تلتقط FlowShare كل خطوة في أي عملية أثناء تنفيذك لها. تحوّل HeyGen دليل الخطوات الذي تم التقاطه إلى فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي مع تعليق صوتي كامل. معًا يقدّمان التدريب لكل فريقك بدون نصوص مكتوبة، أو برامج تسجيل، أو تحرير يدوي.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
نظرة عامة على التكامل

وثّق سير العمل، واحصل على فيديو بصوت راوي

تكامل HeyGen موجود داخل قائمة التصدير في FlowShare؛ نفس المكان الذي تصدّر منه ملف PDF أو مستند Word. لا توجد أي واجهة برمجة تطبيقات (API) تحتاج إلى إعداد، ولا أداة منفصلة لفتحها، ولا محتوى تحتاج إلى تحضيره. سير العمل الخاص بك موجود هناك بالفعل.

بمجرد أن تنشئ دليلك في FlowShare، افتح لوحة التصدير، اختر HeyGen، ثم اختر الأفاتار والصوت واللغة، واضغط على «إنشاء». يقوم FlowShare بإرسال محتوى الخطوات إلى HeyGen، الذي ينشئ فيديو أفاتار يتم فيه سرد كل خطوة بالترتيب. يتم إرجاع الفيديو النهائي إلى FlowShare جاهزًا للمشاركة.

1

افتح إعدادات FlowShare واذهب إلى قسم التكاملات

في FlowShare، افتح الإعدادات وانتقل إلى علامة تبويب Integrations. ستجد HeyGen في القائمة. انقر على أيقونة HeyGen لبدء الإعداد.

2

اربط حساب HeyGen الخاص بك

أدخل مفتاح HeyGen API الخاص بك — المتاح من heygen.com/settings/api — في لوحة إعدادات HeyGen داخل FlowShare. سيقوم FlowShare بالتحقق من الاتصال وتحميل الأفاتارات والأصوات المتاحة لك. يمكن تصدير إعدادات التكامل في ملف إعدادات بصيغة ‎.fss‎ وتوزيعه على جميع نُسخ الفريق.

3

التقط سير العمل كما تفعل عادةً

سجّل أي عملية في FlowShare من خلال تنفيذها في أي تطبيق على نظام Windows. عند الانتهاء، راجع أوصاف الخطوات المُنشأة تلقائياً، وعدّلها عند الحاجة، وطبّق طمساً جماعياً على أي بيانات حساسة. ستتحول أوصاف الخطوات إلى نص تعليق HeyGen الصوتي، لذا احرص على أن تكون واضحة ومتكاملة.

4

صدّر إلى HeyGen واستلم فيديوك

افتح لوحة التصدير، واختر HeyGen، ثم اختر الأفاتار والصوت واللغة، واضغط على «إنشاء». يرسل FlowShare محتوى الخطوات إلى HeyGen، الذي يقوم بإنشاء فيديو أفاتار مع تعليق صوتي وإعادته إلى FlowShare. يصبح الفيديو متاحًا الآن بجانب عمليات التصدير الأخرى لديك — جاهزًا للمشاركة أو النشر في البوابة أو الإرسال إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) الخاص بك.

صيَغ التصدير

مدخلات ومخرجات عقدة HeyGen

تكامل HeyGen يضيف فيديوهات الأفاتار إلى مكتبة التصدير الحالية في FlowShare. يظل دليلك داخل FlowShare، جاهزًا للتصدير بصيغ تناسب كل حالة، بما في ذلك التصدير بعدة صيغ في الوقت نفسه.

ملف PDF

أدلة إرشادية تحمل هوية علامتك التجارية وقابلة للطباعة لأي عملية

PowerPoint

شرائح تدريب جاهزة للعرض مع لقطات شاشة

كلمة

أدلة قابلة للتحرير بصيغة DOCX

HTML

عروض تفاعلية جاهزة للتضمين في الويب

PNG

لقطات شاشة منفصلة لكل خطوة

MP4

تصدير فيديو بسيط لالتقاط الشاشة

SCORM / xAPI

حزم تعليم إلكتروني متوافقة مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS)

HeyGen

فيديو بأفاتار بالذكاء الاصطناعي يتم سرده من داخل سير العمل الخاص بك

حالات الاستخدام

من الذي يبني ماذا باستخدام FlowShare و HeyGen

في أي مكان يمكن أن يستفيد فيه دليل الإجراءات من مقدّم (تدريب على أنظمة ERP، إطلاق برامج جديدة، مواد الإعداد للموظفين الجدد)، يقوم HeyGen بتحويل الدليل المكتوب تلقائياً إلى فيديو مُعلَّق صوتياً.

فيديوهات تدريب ERP و SAP

تم تطوير FlowShare خصيصًا للبرامج المعقّدة مثل SAP. التقط سير عمل ERP — مثل ترحيل الفواتير، أوامر الشراء، إيصالات البضائع — وأنشئ فيديو HeyGen بصوت راوي يوجّه الموظفين خلال كل خطوة دون الحاجة إلى وجود مدرّب في القاعة.

البرمجيات وإدارة التغيير

عندما يبدأ نظام جديد العمل، قم بتوثيق كل إجراء أساسي في FlowShare وأنشئ مكتبة فيديوهات HeyGen خلال ساعات بدلًا من أسابيع. قدّم لكل قسم جولة إرشادية بصوت راوي حول الإجراءات التي تؤثر عليه، قبل اليوم الأول.

إعداد الموظفين الجدد على نطاق واسع

يمكن لفرق الموارد البشرية والتعلّم والتطوير توثيق كل مهمة من مهام الإعداد للموظفين الجدد — من إعداد كشوف الرواتب إلى تقديم المصروفات — وإنشاء أدلة فيديو بصوت راوي لكل منها. يحصل الموظفون الجدد على شرح متسق وعالي الجودة بغضّ النظر عمّن يكون متاحًا لتدريبهم.

توثيق العمليات متعدد اللغات

يدعم FlowShare الترجمة إلى لغات متعددة من خلال إضافة AutoTranslation. اجمع ذلك مع أكثر من 175 صوتاً بلغات مختلفة من HeyGen لإنشاء نفس دليل الإجراءات على شكل فيديو مُعلَّق صوتياً بأي لغة — انطلاقاً من تسجيل تدفّق واحد فقط.

تمكين العملاء والشركاء

يمكن لموردي البرمجيات وشركات الاستشارات توثيق العمليات الموجّهة للعملاء في FlowShare وتقديم شروحات فيديو بصوت مُعلّق عبر HeyGen إلى جانب الأدلة المكتوبة، مما يمنح العملاء تجربة إرشاد أولي أكثر ثراءً دون زيادة وقت الإنتاج.

