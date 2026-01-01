HeyGen x Claude
Claude يكتب النص، وHeyGen تنشئ الفيديو. سواء كنت تستخدم Claude.ai أو Claude Desktop أو Claude Code، فأنت على بُعد برومبت واحد فقط من فيديو مكتمل يقدّمه أفاتار.
من موجّه إلى فيديو داخل Claude
قبل هذا التكامل، كان سير العمل يبدو هكذا: اكتب سكربت في Claude، انسخه، افتح HeyGen، الصق، اضبط الأفاتار، أنشئ الفيديو، انتظر، حمّل، ثم شارك. كل خطوة كانت يدوية. وكل خطوة كانت انتقالاً في السياق. الآن Claude يتولى الدورة الكاملة.
الآن Claude يتولى الدورة الكاملة. أنت تشرح ما تحتاجه، وClaude يكتب النص، ويستدعي أدوات الفيديو من HeyGen عبر MCP، ويتابع عملية الإخراج، ثم يعيد إليك رابطًا جاهزًا للمشاركة داخل محادثة واحدة فقط، من دون أن تغادر Claude.
“اكتب نص فيديو تعريفي مدته 45 ثانية عن سير الإعداد الجديد لدينا لعملاء الشركات. استخدم الأفاتار التنفيذي.”
تأكّد من أن حساب HeyGen جاهز
سجّل الدخول أو أنشئ حساباً مجاناً على heygen.com. جميع الباقات تدعم MCP وSkills. يعتمد إنشاء الفيديو على رصيدك الحالي من الاعتمادات المميزة. لا توجد أي تكلفة إضافية على التكامل نفسه.
اختر واجهة Claude التي تناسبك
Claude.ai: انتقل إلى Connectors وأضِف HeyGen. Claude Desktop: أضِف خادم MCP الخاص بـ HeyGen إلى إعدادات سطح المكتب لديك. Claude Code: شغّل الأمر npx skills add heygen-com/skills في الطرفية الخاصة بك.
تحقّق من هوية حسابك
بالنسبة لـ Claude.ai وClaude Desktop، امنح صلاحية الوصول لـ HeyGen من خلال شاشة موافقة OAuth. لا تحتاج إلى مفتاح API. بالنسبة لـ Claude Code، عيّن قيمة المتغيّر البيئي HEYGEN_API_KEY.
أنشئ أول فيديو لك
في Claude.ai أو على سطح المكتب، كل ما عليك هو وصف الفيديو الذي تريد إنشاءه في المحادثة. في Claude Code، الصق أول برومبت لك وشاهد Claude وهو يجري البحث، ويكتب النص، وينتج فيديو جاهزًا للنشر.
اختر واجهة Claude المناسبة لك
HeyGen يعمل عبر كل بيئات Claude، وكل مسار تكامل مُحسَّن لنوع مختلف من المستخدمين.
Claude.ai وسطح المكتب
أضِف HeyGen كموصل مباشر داخل Claude.ai أو Claude Desktop. قم بالمصادقة مرة واحدة عبر OAuth — بدون مفاتيح API، بدون إعداد — وابدأ في إنشاء فيديوهات من أي محادثة.
Claude Desktop (متقدّم)
شغّل خادم MCP الخاص بـ HeyGen محلياً ووَصِّله بتطبيق Claude Desktop للحصول على تكامل أعمق. مثالي للفرق التي تريد تحكماً كاملاً في إعداداتها أو في سير العمل داخل بيئة محلية (on-premise).
Claude Code
ثبّت HeyGen Skills في Claude Code وامنح الطرفية لديك خط إنتاج فيديو متكامل. ابحث، واكتب، وأنشئ، وترجم — كل ذلك من خلال برومبت واحد.
ما الذي يمكنك إنشاؤه
قدرات Claude في البحث والاستدلال والكتابة، مع دمجها مع إمكانات إنتاج الفيديو في HeyGen، تفتح أمامك سير عمل لم تكن ممكنة عندما كان الأداتان تعملان في تبويبين منفصلين.
من البحث إلى الفيديو
اطلب من Claude أن يبحث في موضوع ما، ويكتب النص، وينتج الفيديو. Claude Code مع HeyGen Skills يمكنه تلقّي تعليمات واحدة فقط وإرجاع عدة فيديوهات جاهزة.
إصدارات متعددة اللغات فوراً
بعد إنشاء الفيديو، اطلب من Claude ترجمته وإعادة إنتاجه بأي من أكثر من 175 لغة باستخدام ميزة ترجمة مزامنة الشفاه من HeyGen — وكل ذلك من خلال رسالة متابعة واحدة.
إنتاج الدورات التدريبية تلقائياً
قدّم منهجاً دراسياً. Claude Code مع مهارات HeyGen يبحث في كل وحدة، ويكتب النصوص، وينتج فيديوهات دروس يقودها الأفاتار.
فيديوهات تواصل مخصّصة
Claude يكتب نصًا مخصصًا لكل عميل محتمل. HeyGen تنشئ فيديو أفاتار فريدًا لكل جهة اتصال. Claude Code يمكنه تشغيل هذا لمئات العملاء المحتملين.
إعلانات المنتج
زوّد Claude بملاحظات الإصدار الخاصة بك. سيكتب النص، ويستدعي HeyGen لإنشاء فيديو أفاتار تنفيذي، ثم يعيد لك رابطًا جاهزًا للمشاركة على Slack أو عبر البريد الإلكتروني.
ابدأ في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.