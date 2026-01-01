تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً
HeyGen
Integration partner

Trupeer x HeyGen

تسجيل الشاشة الخام يلتقط ما قمت به، Trupeer يصقل مظهره، وHeyGen يضع مقدّمًا واقعيًا أمامه. معًا يحوّلون عرضًا أوليًا خشنًا إلى فيديو منتج بجودة الاستوديو بدون كاميرا.

اتصل
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
نظرة عامة على التكامل

سجّل مرة واحدة، حسّنه، وضع له وجهًا

تفشل معظم سير عمل فيديوهات المنتجات في لحظتين من اثنتين: إمّا عندما تبدو اللقطة المسجّلة خشنة وغير صالحة للاستخدام، أو عندما يكون لديك استعراض مصقول لكن بلا صوت فيبدو بارداً وغير شخصي. Trupeer و HeyGen يحلان هاتين اللحظتين بشكل متتابع.

سجّل استعراض شاشتك من خلال إضافة Trupeer لمتصفح Chrome. تحدّث بطبيعية ولا تقلق بشأن الأخطاء. يقوم Trupeer بتنظيف النص، وتطبيق المؤثرات البصرية، وتنظيم المحتوى. بعد ذلك، وصّل HeyGen: اختر أفاتاراً، وحدد اللغة، فيتحول الفيديو المعالَج في Trupeer إلى فيديو منتج بجودة الاستوديو يقدّمه الأفاتار بصوته، وجاهز للمشاركة أو التضمين أو الترجمة والتوطين.

1

أنشئ حسابات على كلتا المنصتين

سجّل في trupeer.ai و heygen.com. ستحتاج إلى خطة مدفوعة من HeyGen لإنشاء فيديوهات أفاتار. يقدّم Trupeer فئة مجانية للبدء في تسجيل الشاشة وتحسين الفيديو.

2

أضف مفتاح HeyGen API الخاص بك في Trupeer

في Trupeer، انتقل إلى Integrations → Avatar Integration والصق مفتاح HeyGen API الخاص بك من لوحة تحكم HeyGen ضمن Settings → API. ستصبح أفاتارات HeyGen متاحة فورًا داخل محرّر Trupeer.

3

سجّل وصقّل فيديوك في Trupeer

ثبّت إضافة Trupeer لمتصفح Chrome، وسجّل جولة الشرح على شاشتك، ودَع Trupeer يعالجها من خلال تنقية النص، وإضافة عمليات التكبير، والعناصر البارزة، والترجمات تلقائياً. راجع الفيديو وأجرِ أي تعديلات تحتاجها.

4

اختر أفاتار من HeyGen وأنشئ

داخل إعدادات الأفاتار في Trupeer، اختر أفاتار HeyGen واللغة المفضّلة لديك. يقوم Trupeer بتمرير النص المصقول والتسجيل إلى HeyGen، التي تقوم بإخراج فيديو نهائي يقدّمه الأفاتار.

حالات الاستخدام

ما الذي تبنيه فرق المنتجات والتدريب

في أي وقت تحتاج فيه لقطة شاشة مسجّلة أن تبدو أكثر إنسانية (عرض توضيحي، شرح تعليمي، جولة تعريفية)، تعمل Trupeer وHeyGen معًا لإنتاج النتيجة النهائية.

أيقونة تُمثّل إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen

عروض توضيحية للمنتج على نطاق واسع

سجّل عرضاً توضيحياً لمنتجك مرة واحدة في Trupeer، واستبدل المقدّم بأفاتار من HeyGen، ثم أنشئ نسخاً مخصّصة لجماهير أو مناطق مختلفة بدون إعادة التسجيل نهائياً.

أيقونة زر التشغيل لبدء فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي في HeyGen

تدريب البرمجيات وإعداد المستخدمين الجدد

حوّل أي عملية داخلية أو شرح لأداة إلى فيديو تدريبي احترافي مع مُقدّم أفاتار. تقديم متّسق في كل مرة، بدون الحاجة لجدولة خبير المحتوى لكل دفعة تدريبية.

أيقونة زر التشغيل لبدء فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي

محتوى منتج متعدد اللغات

سجّل مرة واحدة باللغة الإنجليزية. Trupeer يتولى إعداد الترجمات النصية والبنية. HeyGen يعيد سرد المحتوى باستخدام أفاتار بأكثر من 175 لغة ولهجة، ليحوّل تعريب المحتوى العالمي إلى سير عمل منتظم بدلاً من مشروع إنتاج معقّد.

أيقونة علامة الجمع لإضافة أو توسيع خيارات محتوى الفيديو بالذكاء الاصطناعي

نجاح العملاء والدعم

أنشئ مقاطع فيديو إرشادية يقدّمها أفاتار لأسئلة الدعم الشائعة، تكون متقنة بما يكفي لتقليل التذاكر، وشخصية بما يكفي لتبدو كإجابة حقيقية، ومتاحة على مدار 24/7 بدون فريق مباشر.

أيقونة زر التشغيل لبدء فيديو HeyGen المُنشأ بالذكاء الاصطناعي

التنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل معهم

سجّل عرضاً توضيحياً للمنتج مخصّصاً لحالة استخدام أحد العملاء المحتملين في Trupeer، ثم أنشئ نسخة بأفاتار HeyGen تمنح إحساس العرض الشخصي، ولكن على نطاق يشمل كامل مسار المبيعات لديك.

ابدأ في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أحدث فيديو بالذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا
CTA background