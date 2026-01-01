Trupeer x HeyGen
تسجيل الشاشة الخام يلتقط ما قمت به، Trupeer يصقل مظهره، وHeyGen يضع مقدّمًا واقعيًا أمامه. معًا يحوّلون عرضًا أوليًا خشنًا إلى فيديو منتج بجودة الاستوديو بدون كاميرا.
سجّل مرة واحدة، حسّنه، وضع له وجهًا
تفشل معظم سير عمل فيديوهات المنتجات في لحظتين من اثنتين: إمّا عندما تبدو اللقطة المسجّلة خشنة وغير صالحة للاستخدام، أو عندما يكون لديك استعراض مصقول لكن بلا صوت فيبدو بارداً وغير شخصي. Trupeer و HeyGen يحلان هاتين اللحظتين بشكل متتابع.
سجّل استعراض شاشتك من خلال إضافة Trupeer لمتصفح Chrome. تحدّث بطبيعية ولا تقلق بشأن الأخطاء. يقوم Trupeer بتنظيف النص، وتطبيق المؤثرات البصرية، وتنظيم المحتوى. بعد ذلك، وصّل HeyGen: اختر أفاتاراً، وحدد اللغة، فيتحول الفيديو المعالَج في Trupeer إلى فيديو منتج بجودة الاستوديو يقدّمه الأفاتار بصوته، وجاهز للمشاركة أو التضمين أو الترجمة والتوطين.
أنشئ حسابات على كلتا المنصتين
سجّل في trupeer.ai و heygen.com. ستحتاج إلى خطة مدفوعة من HeyGen لإنشاء فيديوهات أفاتار. يقدّم Trupeer فئة مجانية للبدء في تسجيل الشاشة وتحسين الفيديو.
أضف مفتاح HeyGen API الخاص بك في Trupeer
في Trupeer، انتقل إلى Integrations → Avatar Integration والصق مفتاح HeyGen API الخاص بك من لوحة تحكم HeyGen ضمن Settings → API. ستصبح أفاتارات HeyGen متاحة فورًا داخل محرّر Trupeer.
سجّل وصقّل فيديوك في Trupeer
ثبّت إضافة Trupeer لمتصفح Chrome، وسجّل جولة الشرح على شاشتك، ودَع Trupeer يعالجها من خلال تنقية النص، وإضافة عمليات التكبير، والعناصر البارزة، والترجمات تلقائياً. راجع الفيديو وأجرِ أي تعديلات تحتاجها.
اختر أفاتار من HeyGen وأنشئ
داخل إعدادات الأفاتار في Trupeer، اختر أفاتار HeyGen واللغة المفضّلة لديك. يقوم Trupeer بتمرير النص المصقول والتسجيل إلى HeyGen، التي تقوم بإخراج فيديو نهائي يقدّمه الأفاتار.
ما الذي تبنيه فرق المنتجات والتدريب
في أي وقت تحتاج فيه لقطة شاشة مسجّلة أن تبدو أكثر إنسانية (عرض توضيحي، شرح تعليمي، جولة تعريفية)، تعمل Trupeer وHeyGen معًا لإنتاج النتيجة النهائية.
عروض توضيحية للمنتج على نطاق واسع
سجّل عرضاً توضيحياً لمنتجك مرة واحدة في Trupeer، واستبدل المقدّم بأفاتار من HeyGen، ثم أنشئ نسخاً مخصّصة لجماهير أو مناطق مختلفة بدون إعادة التسجيل نهائياً.
تدريب البرمجيات وإعداد المستخدمين الجدد
حوّل أي عملية داخلية أو شرح لأداة إلى فيديو تدريبي احترافي مع مُقدّم أفاتار. تقديم متّسق في كل مرة، بدون الحاجة لجدولة خبير المحتوى لكل دفعة تدريبية.
محتوى منتج متعدد اللغات
سجّل مرة واحدة باللغة الإنجليزية. Trupeer يتولى إعداد الترجمات النصية والبنية. HeyGen يعيد سرد المحتوى باستخدام أفاتار بأكثر من 175 لغة ولهجة، ليحوّل تعريب المحتوى العالمي إلى سير عمل منتظم بدلاً من مشروع إنتاج معقّد.
نجاح العملاء والدعم
أنشئ مقاطع فيديو إرشادية يقدّمها أفاتار لأسئلة الدعم الشائعة، تكون متقنة بما يكفي لتقليل التذاكر، وشخصية بما يكفي لتبدو كإجابة حقيقية، ومتاحة على مدار 24/7 بدون فريق مباشر.
التنقيب عن العملاء المحتملين والتواصل معهم
سجّل عرضاً توضيحياً للمنتج مخصّصاً لحالة استخدام أحد العملاء المحتملين في Trupeer، ثم أنشئ نسخة بأفاتار HeyGen تمنح إحساس العرض الشخصي، ولكن على نطاق يشمل كامل مسار المبيعات لديك.
