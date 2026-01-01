HeyGen x Slack
فريقك يعمل بالفعل على Slack. الآن HeyGen موجود هناك أيضًا. أنشئ فيديوهات يقدّمها أفاتار مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك، من أي قناة أو رسالة خاصة أو أمر سلاش، بدون أن تغادر Slack.
أنشئ فيديوهات دون مغادرة Slack
معظم أدوات الفيديو تكون منفصلة عن الأدوات التي يستخدمها فريقك فعليًا. بحلول الوقت الذي يفتح فيها أي شخص هذه الأدوات، تكون اللحظة قد انتهت. HeyGen أصبحت الآن تطبيقًا أصليًا على Slack يتم تثبيته مرة واحدة، ومتاحة في كل مكان داخل مساحة عملك.
@mention HeyGen في أي قناة أو رسالة خاصة مع موجّه، وسيتم نشر الفيديو النهائي مباشرة في نفس المحادثة. استخدم أمر السلاش للحصول على تحكّم كامل. اضبط إشعارات فيديو تلقائية بحيث تظهر فيديوهات HeyGen المكتملة في القناة المناسبة فور جاهزيتها. لا مشاركة يدوية. لا إعادة توجيه للروابط.
“@HeyGen أنشئ فيديو ترحيبيًا للموظفين الجدد”
أضف HeyGen إلى مساحة عمل Slack الخاصة بك
انقر على «Add to Slack» في الأعلى وامنح صلاحية استخدام HeyGen في مساحة العمل الخاصة بك. ستحتاج إلى صلاحيات مشرف Slack. يتم تثبيت التطبيق خلال ثوانٍ ويصبح متاحًا فورًا لكل فريقك.
اربط حساب HeyGen الخاص بك
بعد التثبيت، اربط حساب HeyGen الخاص بك لإتمام المصادقة. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك التسجيل مجانًا على heygen.com. يتيح لك الاشتراك المدفوع الوصول الكامل لإنشاء الفيديو والحصول على التوأم الرقمي الخاص بك.
أنشئ أول فيديو لك
اذهب إلى أي قناة أو رسالة مباشرة واكتب @HeyGen متبوعة بما تحتاج إليه. سيقوم HeyGen بإنشاء فيديو يرويه أفاتار ونشره مباشرة في سلسلة المحادثة. يستغرق ذلك عادة من 2 إلى 5 دقائق.
إعداد إشعارات القناة
يمكنك اختيارياً إعداد HeyGen لإرسال إشعارات جاهزية الفيديو إلى قنوات محددة، حتى يعرف فريق المحتوى أو فريق المبيعات أو مسؤولو التعلم والتطوير دائماً متى تصبح الفيديوهات الجديدة متاحة.
ثلاث طرق لإنشاء فيديوهات داخل Slack
بمجرد تثبيت HeyGen في مساحة العمل الخاصة بك، يحصل فريقك بالكامل على ثلاث طرق مدمجة لإنشاء الفيديوهات واستلامها. بدون التبديل بين التطبيقات. بدون خطوات يدوية.
@mention في أي قناة
قم بعمل منشن لـ @HeyGen في أي قناة أو أرسل رسالة خاصة مع موجّه بلغة بسيطة. سيتم إنشاء فيديو جاهز ونشره مباشرة في نفس المحادثة خلال دقائق.
/أمر heygen
استخدم /heygen للتحكم الكامل. حدّد الأفاتار، واللغة، والنبرة، والنص. مثالي لقوالب الفيديو أو أنواع الفيديو المتكررة التي يستخدمها فريقك بانتظام.
إشعارات مؤتمتة
اربط أحداث فيديو HeyGen بقنوات Slack حتى يتلقى فريقك إشعارًا فور انتهاء معالجة أي فيديو مع رابط مباشر جاهز للمشاركة أو المراجعة.
كيف تستخدمه الفرق
من تحديثات القيادة التي يتم مشاهدتها فعلياً إلى فيديوهات الإعداد التي ترحّب بالموظفين الجدد بالاسم.
إعلانات الإدارة التنفيذية
حوّل رسالة على Slack إلى فيديو إعلان من المدير التنفيذي أو رئيس قسم المنتج يصل إلى قناة #announcements. من المستحيل تجاهله وأكثر جذباً من جدار من النصوص.
ترحيب بالموظفين الجدد
عندما ينضم شخص إلى قناة، أنشئ تلقائياً وانشر فيديو ترحيباً مخصصاً باستخدام اسمه، بحيث يشعر كل عضو جديد في الفريق بالتقدير منذ اليوم الأول.
الاحتفال بانتصارات المبيعات
عندما تُغلق صفقة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أرسل تلقائياً فيديو أفاتار مخصص إلى قناة #sales-wins للاحتفال بمندوب المبيعات بالاسم ومنحه لحظة تقدير.
مقاطع تدريب عند الطلب
اسمح لأعضاء الفريق بعمل @mention لـ HeyGen مع تحديد الموضوع للحصول فورًا على فيديو تدريبي قصير أو فيديو توضيحي يتم نشره مباشرة. قاعدة معرفة ذاتية الخدمة، تُبنى من خلال المحادثات.
ملخصات التنبيهات ذات الأولوية العالية
حوّل رسائل Slack العاجلة إلى موجزات فيديو يقدّمها أفاتار لقنوات الأولوية العالية مثل #incidents أو #security-alerts، لضمان حصول المعلومات الحرجة على الانتباه الذي تستحقه.
ابدأ في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.