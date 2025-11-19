Công cụ Tạo Nhân vật Ảo cho Video AI Chân thực Trực tuyến

Tạo một nhân vật ảo để trình bày, giải thích, bán hàng, và giảng dạy mà không cần xuất hiện trước máy quay mỗi lần. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra một nhân vật ảo có khả năng AI thực tế, nói một cách tự nhiên, truyền đạt thông điệp nhất quán, và mở rộng qua các video, ngôn ngữ, và tình huống sử dụng. Xây dựng lòng tin, tiết kiệm thời gian, và giao tiếp một cách rõ ràng sử dụng một hình thức số hóa giống như con người.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

us flagcn flagge flagsp flag+
Kinh doanh và tương tác khách hàng tiềm năng

Kinh doanh và tương tác khách hàng tiềm năng

Sử dụng một nhân vật ảo để chào đón khách, giải thích sản phẩm và hướng dẫn khách hàng tiềm năng. Việc giao tiếp giống như con người tăng cường lòng tin đồng thời cho phép sẵn sàng phục vụ 24/7.

Tiếp thị và kể chuyện thương hiệu

Tiếp thị và kể chuyện thương hiệu

Trình bày các chiến dịch, ra mắt sản phẩm và cập nhật với một hình ảnh nhất quán. Những người ảo, như những con người số, giúp thương hiệu trở nên gần gũi hơn mà không làm tăng thời gian sản xuất.

Employee training and onboarding

Employee training and onboarding

Truyền đạt bài học và hướng dẫn một cách rõ ràng thông qua một người dẫn chương trình quen thuộc. Các cập nhật có thể được thực hiện ngay lập tức khi quy trình thay đổi.

Giáo dục và hỗ trợ khách hàng

Giáo dục và hỗ trợ khách hàng

Giải thích quy trình làm việc, trả lời các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn người dùng một cách trực quan. Nhân vật ảo giúp giảm tải công việc hỗ trợ đồng thời cải thiện tính rõ ràng.

Giao tiếp nội bộ

Giao tiếp nội bộ

Chia sẻ thông điệp lãnh đạo và cập nhật thông tin công ty một cách nhất quán giữa các nhóm. Nhân vật ảo loại bỏ sự cản trở về lịch trình trong khi vẫn giữ được tông giọng cá nhân, tương tự như một con người thực sự.

Nội dung đa ngôn ngữ và toàn cầu

Nội dung đa ngôn ngữ và toàn cầu

Sử dụng lại cùng một nhân vật ảo qua các ngôn ngữ. Điều này giữ cho bản sắc được nhất quán trong khi mở rộng tầm ảnh hưởng.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Nhân vật Ảo Tốt nhất

Sản xuất video không nên phụ thuộc vào lịch trình quay phim, phòng thu, hay việc quay đi quay lại nhiều lần. Công cụ Tạo Người Ảo HeyGen loại bỏ những ràng buộc này đồng thời vẫn giữ được sự rõ ràng, cá tính, và độ tin cậy mà khán giả mong đợi từ những người dẫn chương trình thực thụ.

Luôn sẵn sàng, luôn nhất quán

Một nhân vật ảo mang lại giọng điệu, hình dáng và chất lượng nhất quán trong mỗi video. Sự nhất quán này tăng cường nhận diện thương hiệu và loại bỏ sự biến đổi do quay phim trực tiếp, đảm bảo trải nghiệm nhân vật số nhất quán.

Được thiết kế để mở rộng và tăng tốc

Tạo một nhân vật ảo và sử dụng nó trong hàng chục hoặc hàng nghìn video. Đội ngũ nội dung có thể xuất bản nhanh hơn mà không làm tăng độ phức tạp của quá trình sản xuất.

Sự hiện diện của con người không có giới hạn của con người

Những nhân vật ảo kết hợp sự quen thuộc của một người dẫn chương trình với hiệu quả của trí tuệ nhân tạo, tạo ra những tương tác chân thực. Bạn vẫn có mặt trên màn hình mà không cần phải ghi hình cập nhật mỗi lần.

Vẻ ngoài giống người thực tế

Những nhân vật ảo được thiết kế để trông tự nhiên và chuyên nghiệp trên màn hình, với tư thế cân đối, chi tiết khuôn mặt, và độ rõ nét cao. Những chuyển động tinh tế giúp tránh cảm giác cứng nhắc hoặc giả tạo. Sự chân thực này giữ cho sự chú ý tập trung vào thông điệp hơn là công nghệ đằng sau nó.

Ba người xuất hiện trong các cửa sổ cuộc gọi video chồng lên nhau: một người phụ nữ tóc đỏ, một người phụ nữ da màu, và một người đàn ông bị mờ.

Lời nói tự nhiên và cách diễn đạt sinh động

Mỗi nhân vật ảo nói chuyện với nhịp độ trôi chảy, phát âm rõ ràng và ngữ điệu tự nhiên. Giọng nói được tạo ra để cảm thấy như đang trò chuyện thay vì có kịch bản hoặc cứng nhắc. Điều này làm cho các video dài hơn dễ xem hơn và cải thiện sự hiểu biết của khán giả thông qua những biểu cảm gương mặt cuốn hút.

Người phụ nữ tương tác với ứng dụng nhân bản giọng nói trên máy tính bảng, hiển thị ba người phụ nữ đang cười và tùy chọn "Christine Voice Clone".

Trình bày thương hiệu một cách nhất quán

Nhân vật ảo của bạn giữ nguyên bản sắc hình ảnh và phong cách truyền đạt qua tất cả các video. Điều này giúp các thương hiệu vẫn dễ nhận biết ngay cả khi nội dung được mở rộng nhanh chóng. Sự nhất quán cũng làm đơn giản hóa quá trình xem xét và phê duyệt cho các đội ngũ lớn hơn.

Người phụ nữ đang cười với các yếu tố giao diện người dùng được chồng lên bao gồm phông chữ, màu sắc của thương hiệu và tiêu đề "An toàn & Bảo mật".

Có thể tái sử dụng qua các định dạng và kênh

Cùng một nhân vật ảo có thể xuất hiện trong các video giải thích, đào tạo, thông báo và hỗ trợ. Điều này giảm bớt nhu cầu phải có nhiều người dẫn chương trình hoặc phong cách khác nhau. Khán giả trở nên quen thuộc với một khuôn mặt số nhất quán.

Giao diện xuất SCORM với chức năng 'Xuất dưới dạng SCORM' được kích hoạt, phiên bản 'SCORM 1.2' được chọn, và hình ảnh người đàn ông đang cười ở phía sau.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Công cụ Tạo Nhân vật Ảo

Mang bất kỳ nhân vật ảo nào vào cuộc sống với trình tạo nhân vật ảo chân thực này chỉ trong bốn bước đơn giản.

Bước 1

Chọn người ảo của bạn

Chọn một nhân vật ảo có sẵn hoặc tạo một nhân vật cá nhân hóa. Mỗi lựa chọn được thiết kế cho việc giao hàng chuyên nghiệp.

Bước 2

Viết kịch bản của bạn

Nhập hoặc dán văn bản bạn muốn một con người ảo truyền đạt. Chọn ngôn ngữ và cài đặt giọng điệu theo nhu cầu.

Bước 3

Tùy chỉnh video của bạn

Điều chỉnh nền, bố cục và hình ảnh hỗ trợ. Giữ cho thương hiệu được nhất quán trong nội dung.

Bước 4

Tạo và xuất bản

Tạo video của bạn và xuất ra cho bất kỳ nền tảng nào. Sử dụng lại cùng một nhân vật ảo cho những cập nhật trong tương lai.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Người ảo là gì?

Một người ảo là một người dẫn chương trình giống như con người được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Họ có thể nói, trình bày thông tin và xuất hiện trong video mà không cần quay phim trực tiếp, tương tự như một hình đại diện trong thế giới ảo.

Người ảo khác với chatbot như thế nào?

Chatbot giao tiếp qua văn bản. Người ảo giao tiếp một cách trực quan và bằng lời nói thông qua video, tạo ra một mối liên kết nhân văn mạnh mẽ hơn.

Tôi có thể sử dụng nhân vật ảo cho các video kinh doanh không?

Vâng. Người ảo thường được sử dụng cho tiếp thị, bán hàng, đào tạo và giao tiếp nội bộ, tận dụng hoạt hình để tăng sự tương tác. Họ được thiết kế cho môi trường chuyên nghiệp.

Những người ảo có trông thực tế không?

Vâng. Những nhân vật ảo HeyGen được thiết kế với chuyển động khuôn mặt tự nhiên, thời gian nói và cách trình bày. Điều này làm cho video dễ xem và tin tưởng.

Tôi có thể cập nhật video mà không cần tạo lại người ảo không?

Có. Cùng một nhân vật ảo có thể được tái sử dụng trong số lượng video không giới hạn. Bạn chỉ cần cập nhật kịch bản để tạo nội dung mới với AI video generator.

Người ảo có phù hợp với khán giả toàn cầu không?

Có. Những nhân vật ảo có thể cung cấp nội dung bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên bản sắc hình ảnh thông qua tính năng dịch video. Điều này hỗ trợ giao tiếp toàn cầu một cách nhất quán.

Ai kiểm soát nội dung của nhân vật ảo?

Bạn giữ quyền kiểm soát đầy đủ đối với kịch bản, video và cách sử dụng. Nhân vật ảo chỉ có sẵn trong không gian làm việc HeyGen của bạn.

Tại sao lại sử dụng nhân vật ảo thay vì video trực tiếp?

Những nhân vật ảo giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí sản xuất và cho phép cập nhật nhanh chóng hơn. Họ mang lại sự hiện diện của con người mà không gặp phải những hạn chế khi quay phim.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

