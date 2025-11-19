Sự hiện diện của con người không có giới hạn của con người

Những nhân vật ảo kết hợp sự quen thuộc của một người dẫn chương trình với hiệu quả của trí tuệ nhân tạo, tạo ra những tương tác chân thực. Bạn vẫn có mặt trên màn hình mà không cần phải ghi hình cập nhật mỗi lần.