Mẫu Video AI

Việc đồng bộ hóa môi một cách chân thực làm cho video của bạn dễ xem hơn và giúp thông điệp trở nên chân thật hơn. Thay vì phải chỉnh sửa từng khung hình một cách thủ công, trí tuệ nhân tạo sẽ căn chỉnh từng từ với chuyển động miệng chính xác trong vài giây. Điều này áp dụng được cho cả avatar tùy chỉnh hoặc cảnh quay thực tế, mang lại cho bạn một cách nhanh chóng để sản xuất nội dung rõ ràng, mài giũa.

Nếu bạn đang tạo các video đào tạo, clip quảng cáo, video giải thích hoặc video đa ngôn ngữ, AI sẽ xử lý tất cả các vấn đề về thời gian và biểu cảm cho bạn. Với các tích hợp như Zapier, bạn có thể tự động hóa quy trình cho nhiều dự án và giữ cho quy trình làm việc của mình diễn ra một cách trôi chảy.

Nếu bạn cần trợ giúp để viết kịch bản, hãy thử HeyGen AI Video Script Generator để tạo ra kịch bản có thể sử dụng ngay trong vài giây.