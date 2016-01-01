Tạo ra những video ấn tượng chỉ trong vài phút sử dụng thư viện hơn 700 mẫu video AI của HeyGen. Mỗi mẫu cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng để sản xuất nội dung chất lượng cao, thu hút sự chú ý mà không cần kinh nghiệm chỉnh sửa. Hơn 85,000 người sáng tạo và đội ngũ đã tin tưởng HeyGen để đơn giản hóa và tăng tốc quá trình tạo video của họ.
Công cụ này chuyển đổi các tệp PowerPoint thành video được sản xuất đầy đủ sử dụng avatar AI, lời thoại, hoạt hình và âm nhạc để tăng cường sự tham gia và rõ ràng. Nó tự động hóa toàn bộ quy trình sáng tạo từ tải lên đến xuất khẩu, cho phép sản xuất video chuyên nghiệp nhanh chóng cho doanh nghiệp, giáo dục và tiếp thị.
Đạt được sự đồng bộ hoàn hảo giữa âm thanh và hình ảnh
Bạn muốn video của mình trông tự nhiên, với giọng nói và động tác môi đồng bộ, mà không cần tốn hàng giờ chỉnh sửa? HeyGen's AI powered lip sync tự động điều chỉnh lời nói cho phù hợp với động tác môi, dù bạn đang sử dụng avatar AI hay cảnh quay thực.
Bạn có thể bắt đầu từ bất kỳ mẫu video AI nào, thêm kịch bản hoặc âm thanh của bạn, chọn một giọng nói và để HeyGen xử lý thời gian cho bạn. Nó hoạt động trên nhiều ngôn ngữ khác nhau để bạn có thể tạo các phiên bản địa phương hóa của cùng một video mà không cần ghi lại. Điều này giúp các nhà sáng tạo, người huấn luyện và đội ngũ tiếp thị sản xuất các video chuyên nghiệp mà cảm giác chân thực và dễ xem
Phương pháp tốt nhất cho việc đồng bộ hóa môi AI
Để đạt được hiệu ứng đồng bộ môi mượt mà và tự nhiên, bạn chỉ cần thực hiện một số bước đơn giản. Những hướng dẫn này giúp bạn có được kết quả tốt nhất khi tạo video với hình đại diện AI hoặc đồng bộ hóa âm thanh với cảnh quay thực tế.
•Chọn Giọng nói Chất lượng: Chọn một giọng AI rõ ràng, nghe tự nhiên phù hợp với thông điệp của bạn. Nền tảng cung cấp hơn 300 giọng nói trong 175 ngôn ngữ.
•Sử dụng Âm thanh Sạch: Nếu bạn tải lên âm thanh của riêng mình, hãy chọn một bản ghi không có tiếng ồn. Âm thanh sạch giúp AI tạo ra chuyển động miệng chính xác hơn.
•Phù hợp Giọng điệu và Biểu cảm: Chọn một hình đại diện với những biểu cảm phù hợp với kịch bản của bạn. Điều này tạo ra video đáng tin cậy hơn và giữ chân người xem.
•Dịch và Đồng bộ trong Một Bước: Sử dụng tính năng dịch AI tích hợp khi bạn cần đồng bộ môi đa ngôn ngữ. Hệ thống tự động điều chỉnh thời gian và hình dạng miệng cho mỗi ngôn ngữ.
Thu hút khán giả của bạn với công nghệ đồng bộ hóa môi AI chân thực
Việc đồng bộ hóa môi một cách chân thực làm cho video của bạn dễ xem hơn và giúp thông điệp trở nên chân thật hơn. Thay vì phải chỉnh sửa từng khung hình một cách thủ công, trí tuệ nhân tạo sẽ căn chỉnh từng từ với chuyển động miệng chính xác trong vài giây. Điều này áp dụng được cho cả avatar tùy chỉnh hoặc cảnh quay thực tế, mang lại cho bạn một cách nhanh chóng để sản xuất nội dung rõ ràng, mài giũa.
Nếu bạn đang tạo các video đào tạo, clip quảng cáo, video giải thích hoặc video đa ngôn ngữ, AI sẽ xử lý tất cả các vấn đề về thời gian và biểu cảm cho bạn. Với các tích hợp như Zapier, bạn có thể tự động hóa quy trình cho nhiều dự án và giữ cho quy trình làm việc của mình diễn ra một cách trôi chảy.
Nếu bạn cần trợ giúp để viết kịch bản, hãy thử HeyGen AI Video Script Generator để tạo ra kịch bản có thể sử dụng ngay trong vài giây.
Tạo video đồng bộ hoàn hảo trong 4 bước đơn giản
Mang sự sống đến cho video của bạn với việc đồng bộ hóa môi chính xác, đa ngôn ngữ. Làm theo các bước sau để biến bất kỳ kịch bản hoặc âm thanh nào thành một video hoàn chỉnh.
Bắt đầu bằng cách viết kịch bản của bạn hoặc tải lên âm thanh rõ ràng. Sử dụng văn bản để nói, âm thanh đã ghi âm hoặc văn bản đã dịch dựa trên dự án của bạn.
Chọn từ nhiều hình đại diện AI đa dạng hoặc sử dụng chính đoạn phim của bạn. Mỗi hình đại diện được thiết kế để phù hợp với biểu cảm tự nhiên và cử chỉ miệng rõ ràng.
Chọn từ hơn 300 giọng đọc trong 175 ngôn ngữ. Phối hợp âm điệu và phong cách hoặc tải lên video thực để đồng bộ hóa bằng AI.
Trí tuệ nhân tạo đồng bộ hóa môi, giọng nói và biểu cảm một cách tự động. Xuất video hoàn chỉnh của bạn trong vài giây và chia sẻ nó ở bất cứ đâu.
Các Mẫu Video AI của HeyGen là những bố cục được xây dựng sẵn giúp bạn tạo ra những video chuyên nghiệp trong vài phút mà không cần chỉnh sửa thủ công. Mỗi mẫu bao gồm các cảnh đã làm sẵn, các hiệu ứng chuyển cảnh, và nhịp độ để bạn có thể tập trung vào thông điệp của mình thay vì phải xây dựng mọi thứ từ đầu. Khám phá các mẫu tại đây: Mẫu Video AI
Vâng. Bạn có thể thay đổi văn bản, tải lên hình ảnh, thay thế đoạn clip, điều chỉnh màu sắc và thêm logo của mình để phù hợp với bản sắc thương hiệu. Mỗi mẫu đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn, giúp việc tạo ra các video nhất quán, mang đậm phong cách thương hiệu dễ dàng cho marketing, đào tạo và nội dung trên mạng xã hội.
Vâng. Bạn có thể thêm hình đại diện AI của HeyGen vào bất kỳ mẫu nào và sử dụng đồng bộ hóa môi AI chính xác cho việc phát biểu tự nhiên. Hình đại diện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giúp dễ dàng tạo ra các phiên bản địa phương hóa hoặc đa ngôn ngữ của cùng một video mà không cần thu âm lại bất cứ thứ gì.
Không cần kinh nghiệm. Trình biên tập kéo và thả, hoạt động trực tiếp trong trình duyệt của bạn, vì vậy người mới bắt đầu và các nhóm có thể tạo ra những video chất lượng cao một cách nhanh chóng. Công cụ AI sẽ tự động xử lý thời gian, cấu trúc cảnh và điều chỉnh bố cục.
Có. Bạn có thể bắt đầu với văn bản, tải lên âm thanh, hoặc thêm hình ảnh và đoạn phim. Trí tuệ nhân tạo sẽ điều chỉnh phương tiện truyền thông của bạn phù hợp với mẫu đã chọn và đồng bộ hóa hình ảnh, nhịp độ, và giọng nói để tạo ra một kết quả chuyên nghiệp. Để được giúp đỡ viết kịch bản, hãy thử AI Video Script Generator.
Bạn có thể sản xuất các video trên mạng xã hội, video giới thiệu, quảng cáo theo phong cách UGC, bài thuyết trình doanh nghiệp, video tham quan bất động sản, hướng dẫn, và nội dung tiếp thị. Với hơn 700 mẫu, bạn có thể tạo video cho hầu hết mọi lĩnh vực, đối tượng khán giả, hoặc nền tảng.
Bạn có thể xuất video hoàn chỉnh của mình ở định dạng HD hoặc 4K tùy thuộc vào gói dịch vụ bạn đăng ký. Video được tải về dưới dạng MP4 để dễ dàng chia sẻ trên TikTok, Instagram, YouTube, hoặc các nền tảng kinh doanh. Để thay đổi kích thước video cho phù hợp với các nền tảng, sử dụng công cụ Repurpose Video Tool.
