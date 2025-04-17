Kịch bản của bạn được giao với độ chính xác cao về đồng bộ môi và đầu ra giọng nói tự nhiên. Tốc độ nói, cách phát âm và nhấn nhá được tối ưu hóa để người phát ngôn nghe rõ ràng và có tính nhân văn. Điều này đảm bảo thông điệp của bạn cảm thấy như một cuộc trò chuyện thay vì cảm giác giả tạo.