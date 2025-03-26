Biến các bộ slide tĩnh thành những bài thuyết trình video hấp dẫn có khả năng thông tin, thuyết phục và gây ấn tượng mạnh. HeyGen biến dàn ý hoặc slide của bạn thành video có người dẫn chuyện, thương hiệu riêng, với các diễn giả có vẻ ngoài sống động, phụ đề và tốc độ chất lượng studio, giúp bạn truyền đạt câu chuyện nhất quán, có khả năng thu hút qua các cuộc họp, đào tạo và tiếp thị.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Thay thế các hướng dẫn dài bằng những video hướng dẫn ngắn gọn có lời thoại mà người học có thể xem theo nhu cầu và xem lại khi cần bằng cách tạo một bài thuyết trình video.
Cung cấp các hướng dẫn sản phẩm nhất quán nhấn mạnh các tính năng và lợi ích với một người dẫn chương trình trên màn hình thuyết phục.
Gửi các bản trình bày được chuẩn bị kỹ lưỡng, dựa trên dữ liệu để giữ cho các bên liên quan được thông tin, không cần phải lo lắng về xung đột lịch trình.
Ghi lại báo cáo hàng tháng hoặc cập nhật dự án một lần và chia sẻ qua các múi giờ với phụ đề và tệp đính kèm.
Chuyển đổi các bài viết hỗ trợ thành những video ngắn gọn, rõ ràng giúp giảm lượng yêu cầu hỗ trợ và cải thiện các chỉ số thành công của khách hàng bằng cách sử dụng trình tạo video trình bày trực tuyến của chúng tôi.
Nộp video thuyết trình độc lập, được chỉnh chu cho các hội nghị, diễn đàn và các khe thời gian nói chuyện trực tuyến.
Tại sao nên sử dụng Heygen cho các bài thuyết trình video
Make presentations that work on-demand and on any schedule, and create a video presentation that fits your needs. HeyGen removes the friction of recording, editing, and subtitling so you can focus on your message, not the tech. Create asynchronous demos, internal training, investor pitches, and sales walkthroughs that look and sound professional every time with an AI video generator.
Tạo một kịch bản hình ảnh và kịch bản AI từ một bản tóm tắt ngắn gọn, chọn một người dẫn chương trình, sau đó chỉnh sửa hình ảnh và thời gian một cách tỉ mỉ, tất cả trong một nơi.
Chức năng tự động tạo chú thích, phụ đề và bộ nhận diện thương hiệu đảm bảo rằng bài thuyết trình của bạn được tiếp cận một cách toàn diện và có thể nhận biết ngay lập tức.
Xuất nhiều tỷ lệ khung hình và phiên bản cho LMS, email, mạng xã hội và trang đích mà không cần ghi lại.
AI Kịch bản & Xây dựng Đề cương
Dán ghi chú slide hoặc một bản tóm tắt và HeyGen sẽ tạo ra một kịch bản ngắn gọn, sẵn sàng cho thuyết trình với các mấu chốt, sự chuyển tiếp, và một lời kêu gọi hành động rõ ràng. Tiết kiệm thời gian cho cấu trúc và giữ cho câu chuyện của bạn được súc tích và tập trung vào khán giả.
Người thuyết trình và Tùy chọn giọng nói chân thực
Chọn từ các người dẫn chương trình AI biểu cảm hoặc sao chép giọng nói của bạn để thuyết minh các slide. Những cử chỉ tự nhiên và giọng nói đa ngôn ngữ làm cho thông điệp của bạn trở nên đáng tin cậy và chân thực mà không cần phòng thu.
Phụ đề tự động
Chuyển đổi tự động tạo ra phụ đề có thể chỉnh sửa và phụ đề phụ địa phương hóa. Cải thiện khả năng tiếp cận, giữ chân người xem và tỷ lệ xem đến cùng trên các định dạng và khu vực khác nhau.
Trình soạn cảnh & Đồng bộ hóa Slide
Đồng bộ hóa hình ảnh, hiệu ứng hoạt hình và b-roll với lời thoại một cách tự động. Dễ dàng thay thế các đoạn clip cổ phiếu, logo hoặc ảnh chụp màn hình và điều chỉnh thời gian từng cảnh.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ làm Video Presentation
Ba bước đơn giản giúp bạn biến ý tưởng thành video có thể chia sẻ.
Bắt đầu với các slide, một tài liệu, hoặc một bản tóm tắt đơn giản. HeyGen sẽ tạo ra một kịch bản và nhiều lựa chọn kịch bản khác nhau, được điều chỉnh cho độ dài và giọng điệu để giúp bạn làm cho video của mình thêm phần thú vị.
Chọn một hình đại diện AI hoặc tải lên một đoạn clip ngắn để tạo bản sao của bạn, sau đó chỉnh sửa hình ảnh, phụ đề và tốc độ trong trình biên tập.
Tùy chỉnh cảnh của bạn với màu sắc thương hiệu, bố cục và các yếu tố trên màn hình để phù hợp với đào tạo, tiếp thị hoặc cập nhật nội bộ.
Xuất video chất lượng cao, tệp phụ đề SRT và hình ảnh thu nhỏ trong vài phút, hoặc đăng trực tiếp lên LMS, CMS hoặc các nền tảng mạng xã hội của bạn.
A video presentation is a slide-based or scripted talk recorded as a shareable video, often with a talking head, narration, captions, and synced visuals. It’s ideal for on-demand learning, pitches, and remote updates, especially when you record a presentation for your audience.
Yes. Upload PPT, PDF, or images and HeyGen will auto-sync slides with narration and scene transitions so you don’t need to re-record.
No, use HeyGen’s AI presenters and text-to-speech to narrate. If you prefer, upload your own video or voice and blend real footage with AI elements.
HeyGen’s transcription is highly accurate and editable; you can quickly correct phrasing, timing, or add localized subtitles before export.
Absolutely. Upload logos, set brand fonts and colors in the Brand Kit, and apply them across video templates for consistent, on-brand presentations.
Export MP4 videos in widescreen (16:9), square (1:1), or vertical (9:16), plus SRT subtitle files and thumbnail images optimized for sharing using our online video presentation maker.
Yes. Enterprise plans include SSO, role-based access, encrypted storage, and compliance options. Contact sales for custom security and hosting requirements.
Yes, translate scripts, switch to localized TTS voices, and export multiple language variants to reach global audiences with video translator.
Many presentations can be generated and polished in minutes; final editing time depends on length and the amount of customization you choose when you use a video presentation.
We provide onboarding, training resources, and dedicated support for Team and Enterprise customers to help you scale video production and create a video presentation.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transform your ideas into professional videos with AI.