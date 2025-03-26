Phần mềm tạo bài thuyết trình video nhanh chóng

Biến các bộ slide tĩnh thành những bài thuyết trình video hấp dẫn có khả năng thông tin, thuyết phục và gây ấn tượng mạnh. HeyGen biến dàn ý hoặc slide của bạn thành video có người dẫn chuyện, thương hiệu riêng, với các diễn giả có vẻ ngoài sống động, phụ đề và tốc độ chất lượng studio, giúp bạn truyền đạt câu chuyện nhất quán, có khả năng thu hút qua các cuộc họp, đào tạo và tiếp thị.

Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Đào tạo & hướng dẫn từ xa

Đào tạo & hướng dẫn từ xa

Thay thế các hướng dẫn dài bằng những video hướng dẫn ngắn gọn có lời thoại mà người học có thể xem theo nhu cầu và xem lại khi cần bằng cách tạo một bài thuyết trình video.

Các buổi trình diễn bán hàng & tour giới thiệu sản phẩm

Các buổi trình diễn bán hàng & tour giới thiệu sản phẩm

Cung cấp các hướng dẫn sản phẩm nhất quán nhấn mạnh các tính năng và lợi ích với một người dẫn chương trình trên màn hình thuyết phục.

Báo cáo điều hành & cập nhật thông tin cho nhà đầu tư

Báo cáo điều hành & cập nhật thông tin cho nhà đầu tư

Gửi các bản trình bày được chuẩn bị kỹ lưỡng, dựa trên dữ liệu để giữ cho các bên liên quan được thông tin, không cần phải lo lắng về xung đột lịch trình.

Cập nhật nhóm không đồng bộ

Cập nhật nhóm không đồng bộ

Ghi lại báo cáo hàng tháng hoặc cập nhật dự án một lần và chia sẻ qua các múi giờ với phụ đề và tệp đính kèm.

Video hướng dẫn và trợ giúp cho khách hàng

Video hướng dẫn và trợ giúp cho khách hàng

Chuyển đổi các bài viết hỗ trợ thành những video ngắn gọn, rõ ràng giúp giảm lượng yêu cầu hỗ trợ và cải thiện các chỉ số thành công của khách hàng bằng cách sử dụng trình tạo video trình bày trực tuyến của chúng tôi.

Đăng ký hội nghị & sự kiện

Đăng ký hội nghị & sự kiện

Nộp video thuyết trình độc lập, được chỉnh chu cho các hội nghị, diễn đàn và các khe thời gian nói chuyện trực tuyến.

Tại sao nên sử dụng Heygen cho các bài thuyết trình video

Make presentations that work on-demand and on any schedule, and create a video presentation that fits your needs. HeyGen removes the friction of recording, editing, and subtitling so you can focus on your message, not the tech. Create asynchronous demos, internal training, investor pitches, and sales walkthroughs that look and sound professional every time with an AI video generator.

Tạo nhanh, giao hàng hoàn hảo

Tạo một kịch bản hình ảnh và kịch bản AI từ một bản tóm tắt ngắn gọn, chọn một người dẫn chương trình, sau đó chỉnh sửa hình ảnh và thời gian một cách tỉ mỉ, tất cả trong một nơi.

Sản phẩm dễ tiếp cận và phù hợp với thương hiệu

Chức năng tự động tạo chú thích, phụ đề và bộ nhận diện thương hiệu đảm bảo rằng bài thuyết trình của bạn được tiếp cận một cách toàn diện và có thể nhận biết ngay lập tức.

Tái sử dụng mọi nơi

Xuất nhiều tỷ lệ khung hình và phiên bản cho LMS, email, mạng xã hội và trang đích mà không cần ghi lại.

AI Kịch bản & Xây dựng Đề cương

Dán ghi chú slide hoặc một bản tóm tắt và HeyGen sẽ tạo ra một kịch bản ngắn gọn, sẵn sàng cho thuyết trình với các mấu chốt, sự chuyển tiếp, và một lời kêu gọi hành động rõ ràng. Tiết kiệm thời gian cho cấu trúc và giữ cho câu chuyện của bạn được súc tích và tập trung vào khán giả.

Màn hình di động chuyển đổi từ tài liệu văn bản sang lưới các hình thu nhỏ.

Người thuyết trình và Tùy chọn giọng nói chân thực

Chọn từ các người dẫn chương trình AI biểu cảm hoặc sao chép giọng nói của bạn để thuyết minh các slide. Những cử chỉ tự nhiên và giọng nói đa ngôn ngữ làm cho thông điệp của bạn trở nên đáng tin cậy và chân thực mà không cần phòng thu.

Người phụ nữ đang mỉm cười với giao diện lựa chọn âm điệu giọng nói hiển thị từ "Bình tĩnh" được làm nổi bật, và một ô nhập văn bản ghi "Hãy thở vào và thở ra thật chậm."

Phụ đề tự động

Chuyển đổi tự động tạo ra phụ đề có thể chỉnh sửa và phụ đề phụ địa phương hóa. Cải thiện khả năng tiếp cận, giữ chân người xem và tỷ lệ xem đến cùng trên các định dạng và khu vực khác nhau.

Người phụ nữ mỉm cười rộng rãi, với biểu tượng 'CC' và chữ 'Phụ đề AI' được chồng lên.

Trình soạn cảnh & Đồng bộ hóa Slide

Đồng bộ hóa hình ảnh, hiệu ứng hoạt hình và b-roll với lời thoại một cách tự động. Dễ dàng thay thế các đoạn clip cổ phiếu, logo hoặc ảnh chụp màn hình và điều chỉnh thời gian từng cảnh.

Người phụ nữ mỉm cười vào micro trong một cuộc gọi video, với giao diện chồng lên để tạo slide và hai người khác trong các cuộc gọi video nhỏ hơn.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ làm Video Presentation

Ba bước đơn giản giúp bạn biến ý tưởng thành video có thể chia sẻ.

Bước 1

Tải lên hoặc dán nội dung của bạn

Bắt đầu với các slide, một tài liệu, hoặc một bản tóm tắt đơn giản. HeyGen sẽ tạo ra một kịch bản và nhiều lựa chọn kịch bản khác nhau, được điều chỉnh cho độ dài và giọng điệu để giúp bạn làm cho video của mình thêm phần thú vị.

Bước 2

Choose presenter & polish

Chọn một hình đại diện AI hoặc tải lên một đoạn clip ngắn để tạo bản sao của bạn, sau đó chỉnh sửa hình ảnh, phụ đề và tốc độ trong trình biên tập.

Bước 3

Tùy chỉnh cho mọi đối tượng

Tùy chỉnh cảnh của bạn với màu sắc thương hiệu, bố cục và các yếu tố trên màn hình để phù hợp với đào tạo, tiếp thị hoặc cập nhật nội bộ.

Bước 4

Xuất khẩu và phân phối

Xuất video chất lượng cao, tệp phụ đề SRT và hình ảnh thu nhỏ trong vài phút, hoặc đăng trực tiếp lên LMS, CMS hoặc các nền tảng mạng xã hội của bạn.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is a video presentation?

A video presentation is a slide-based or scripted talk recorded as a shareable video, often with a talking head, narration, captions, and synced visuals. It’s ideal for on-demand learning, pitches, and remote updates, especially when you record a presentation for your audience.

Can I turn existing slides into a video presentation?

Yes. Upload PPT, PDF, or images and HeyGen will auto-sync slides with narration and scene transitions so you don’t need to re-record.

Do I need a webcam or microphone?

No, use HeyGen’s AI presenters and text-to-speech to narrate. If you prefer, upload your own video or voice and blend real footage with AI elements.

How accurate are the auto-captions?

HeyGen’s transcription is highly accurate and editable; you can quickly correct phrasing, timing, or add localized subtitles before export.

Can I use my company branding?

Absolutely. Upload logos, set brand fonts and colors in the Brand Kit, and apply them across video templates for consistent, on-brand presentations.

What export formats are available?

Export MP4 videos in widescreen (16:9), square (1:1), or vertical (9:16), plus SRT subtitle files and thumbnail images optimized for sharing using our online video presentation maker.

Is HeyGen secure for confidential presentations?

Yes. Enterprise plans include SSO, role-based access, encrypted storage, and compliance options. Contact sales for custom security and hosting requirements.

Can I create multi-language versions?

Yes, translate scripts, switch to localized TTS voices, and export multiple language variants to reach global audiences with video translator.

How long does it take to make a presentation?

Many presentations can be generated and polished in minutes; final editing time depends on length and the amount of customization you choose when you use a video presentation.

Do you offer team onboarding or support?

We provide onboarding, training resources, and dedicated support for Team and Enterprise customers to help you scale video production and create a video presentation.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

