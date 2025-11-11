Âm thanh địa phương được tạo ra bằng cách sử dụng giọng nói AI nghe có vẻ tự nhiên với nhịp độ và ngữ điệu thực tế, cung cấp lời lồng tiếng chất lượng cao. Các giọng nói được thiết kế để cảm thấy có tính nhân văn và lôi cuốn hơn là cảm giác máy móc. Điều này cải thiện sự tin tưởng và hiểu biết của người xem trên các thị trường.