Hãy địa phương hóa video của bạn sang hàng chục ngôn ngữ mà không cần quay lại, chỉnh sửa lại, hoặc quản lý diễn viên lồng tiếng. HeyGen địa phương hóa video sử dụng AI để dịch, lồng tiếng, phụ đề, và đồng bộ hóa video sao cho thông điệp của bạn cảm thấy tự nhiên ở mọi thị trường. Tiếp cận khán giả toàn cầu nhanh chóng hơn trong khi duy trì sự nhất quán, rõ ràng, và niềm tin vào thương hiệu ở quy mô lớn.
Triển khai chiến dịch giống nhau ở nhiều khu vực mà không cần tạo lại video từ đầu. Việc phân phối theo địa phương tăng cường sự tương tác, lòng tin và tỷ lệ chuyển đổi trên khán giả quốc tế.
Đảm bảo nhân viên nhận được thông tin giống nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Việc đào tạo được địa phương hóa cải thiện khả năng hiểu biết và giảm thiểu lỗi trong các đội ngũ phân tán.
Giải thích các tính năng một cách rõ ràng cho khách hàng toàn cầu bằng cách sử dụng âm thanh và phụ đề đã được địa phương hóa. Điều này giúp giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ và cải thiện việc tiếp nhận sản phẩm.
Truyền đạt thông điệp lãnh đạo một cách nhất quán trên các khu vực. Việc địa phương hóa giữ nguyên tông điệu và mục đích trong khi loại bỏ rào cản ngôn ngữ.
Biên dịch các hướng dẫn và câu hỏi thường gặp để người dùng có thể tự phục vụ bằng ngôn ngữ ưa thích của họ, đồng thời đảm bảo nội dung tuân thủ các phương pháp tốt nhất về địa phương hóa. Điều này nâng cao sự hài lòng đồng thời giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ hỗ trợ.
Mở rộng khóa học và bài học ra thị trường mới mà không cần xây dựng lại nội dung. Việc địa phương hóa tăng cường khả năng tiếp cận và kết quả học tập.
Tại sao HeyGen là Công cụ Địa phương hóa Video Tốt nhất
Việc địa phương hóa video không nên làm chậm sự phát triển hoặc tiêu tốn ngân sách sản xuất. HeyGen thay thế quy trình dịch thuật rời rạc bằng hệ thống được cung cấp bởi AI, được thiết kế để đảm bảo tốc độ, độ chính xác và sự nhất quán trên mọi ngôn ngữ và định dạng, sử dụng lồng tiếng và văn bản trên màn hình.
HeyGen giúp các đội ngũ có thể địa phương hóa một video hoặc hàng nghìn video mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Cho dù bạn đang khởi động một chiến dịch toàn cầu hay cập nhật nội dung đào tạo, việc địa phương hóa vẫn diễn ra nhanh chóng và có thể lặp lại.
Video được địa phương hóa giữ nguyên giọng điệu tự nhiên, tốc độ và sự đồng bộ hình ảnh. Điều này đảm bảo người xem cảm thấy video được tạo ra riêng cho họ, không phải được dịch một cách máy móc.
Khi nội dung phát triển, các phiên bản địa phương hóa có thể được tái tạo ngay lập tức. Điều này ngăn chặn thông điệp lỗi thời trên các khu vực trong khi giữ cho hoạt động được gọn nhẹ.
Dịch video AI qua các ngôn ngữ
HeyGen chuyển đổi nội dung nói thành nhiều ngôn ngữ khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên ý định và ý nghĩa gốc. Việc phát hiện ngôn ngữ và dịch thuật được thực hiện tự động để giảm bớt công việc thủ công. Điều này cho phép các đội ngũ mở rộng tầm ảnh hưởng mà không cần thuê biên dịch viên hoặc quản lý các quy trình phức tạp.
Lồng tiếng AI tự nhiên
Âm thanh địa phương được tạo ra bằng cách sử dụng giọng nói AI nghe có vẻ tự nhiên với nhịp độ và ngữ điệu thực tế, cung cấp lời lồng tiếng chất lượng cao. Các giọng nói được thiết kế để cảm thấy có tính nhân văn và lôi cuốn hơn là cảm giác máy móc. Điều này cải thiện sự tin tưởng và hiểu biết của người xem trên các thị trường.
Đồng bộ hóa môi
Bài phát biểu được dịch có đồng bộ hình ảnh với người nói trên màn hình. Chuyển động của miệng và thời gian được điều chỉnh để giảm thiểu sự không nhất quán về mặt hình ảnh. Điều này tạo ra trải nghiệm xem phim mượt mà, cảm giác như ngôn ngữ bản địa.
Phụ đề đa ngôn ngữ
HeyGen tạo ra phụ đề chính xác kèm theo âm thanh lồng tiếng khi cần thiết. Phụ đề giúp cải thiện khả năng tiếp cận, xem trên di động và khám phá nội dung. Phụ đề có thể được chỉnh sửa và tái sử dụng trên các nền tảng khác nhau.
Cách sử dụng công cụ địa phương hóa video AI
Chuyển đổi video của bạn sang nhiều ngôn ngữ chỉ trong bốn bước đơn giản.
Tải lên một video có sẵn hoặc tạo một video sử dụng HeyGen. Hệ thống sẽ tự động phát hiện ngôn ngữ nói và cấu trúc.
Chọn một hoặc nhiều ngôn ngữ để địa phương hóa. Cài đặt giọng nói, phụ đề và đồng bộ hóa môi sẽ được áp dụng tự động.
HeyGen dịch, lồng tiếng, đồng bộ và ghi chú từng phiên bản. Kiểm tra và điều chỉnh nếu cần thiết.
Tải xuống hoặc xuất bản các video đã được địa phương hóa trên các kênh tiếp thị, học tập và hỗ trợ sử dụng các phương pháp hay nhất để giao tiếp hiệu quả.
Việc địa phương hóa video thích nghi nội dung video cho các ngôn ngữ và khu vực khác nhau. Nó bao gồm việc dịch thuật, lồng tiếng, phụ đề, và căn chỉnh hình ảnh sao cho nội dung cảm thấy tự nhiên hơn là được dịch.
Dịch thuật chuyển đổi văn bản hoặc lời nói sang ngôn ngữ khác. Địa phương hóa điều chỉnh giọng điệu, cách thức truyền đạt, thời gian và khả năng tiếp cận để phù hợp với cách thức khán giả tiêu thụ video một cách tự nhiên ở mỗi khu vực.
Không. HeyGen cho phép bạn tạo ra nhiều phiên bản địa phương hóa từ một video nguồn duy nhất với bộ dịch video. Điều này giúp việc sản xuất được tập trung và nhất quán.
HeyGen sử dụng các mô hình AI tiên tiến được đào tạo trên các mẫu hình ngôn ngữ đa ngôn ngữ. Độ chính xác cao cho hầu hết các trường hợp sử dụng chuyên nghiệp, giáo dục và tiếp thị, với các tùy chọn chỉnh sửa có sẵn khi cần thiết.
Vâng. HeyGen hỗ trợ phát hiện và định vị nhiều người nói, giúp việc tiếp cận với khán giả mới trở nên dễ dàng hơn. Mỗi người nói đều được xử lý một cách chính xác để đảm bảo rõ ràng và đồng bộ.
Video được địa phương hóa giúp tăng thời gian xem, khả năng hiểu và sự tương tác. Khán giả có khả năng tin tưởng và hành động dựa trên nội dung được trình bày bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Vâng. Khi nội dung nguồn thay đổi, tất cả các phiên bản đã được địa phương hóa có thể được tái tạo ngay lập tức. Điều này ngăn chặn thông điệp lỗi thời trên các khu vực.
Vâng. HeyGen hỗ trợ địa phương hóa với khối lượng lớn, duy trì thương hiệu một cách nhất quán, và quy trình làm việc an toàn cho các đội ngũ toàn cầu.
