Công cụ địa phương hóa video cho việc phân phối nội dung toàn cầu tức thì

Hãy địa phương hóa video của bạn sang hàng chục ngôn ngữ mà không cần quay lại, chỉnh sửa lại, hoặc quản lý diễn viên lồng tiếng. HeyGen địa phương hóa video sử dụng AI để dịch, lồng tiếng, phụ đề, và đồng bộ hóa video sao cho thông điệp của bạn cảm thấy tự nhiên ở mọi thị trường. Tiếp cận khán giả toàn cầu nhanh chóng hơn trong khi duy trì sự nhất quán, rõ ràng, và niềm tin vào thương hiệu ở quy mô lớn.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

+
Chiến dịch tiếp thị toàn cầu

Triển khai chiến dịch giống nhau ở nhiều khu vực mà không cần tạo lại video từ đầu. Việc phân phối theo địa phương tăng cường sự tương tác, lòng tin và tỷ lệ chuyển đổi trên khán giả quốc tế.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Đảm bảo nhân viên nhận được thông tin giống nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Việc đào tạo được địa phương hóa cải thiện khả năng hiểu biết và giảm thiểu lỗi trong các đội ngũ phân tán.

Giáo dục sản phẩm và trình diễn

Giải thích các tính năng một cách rõ ràng cho khách hàng toàn cầu bằng cách sử dụng âm thanh và phụ đề đã được địa phương hóa. Điều này giúp giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ và cải thiện việc tiếp nhận sản phẩm.

Truyền thông nội bộ

Truyền đạt thông điệp lãnh đạo một cách nhất quán trên các khu vực. Việc địa phương hóa giữ nguyên tông điệu và mục đích trong khi loại bỏ rào cản ngôn ngữ.

Nội dung hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng

Biên dịch các hướng dẫn và câu hỏi thường gặp để người dùng có thể tự phục vụ bằng ngôn ngữ ưa thích của họ, đồng thời đảm bảo nội dung tuân thủ các phương pháp tốt nhất về địa phương hóa. Điều này nâng cao sự hài lòng đồng thời giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ hỗ trợ.

Nội dung giáo dục và học tập

Mở rộng khóa học và bài học ra thị trường mới mà không cần xây dựng lại nội dung. Việc địa phương hóa tăng cường khả năng tiếp cận và kết quả học tập.

Tại sao HeyGen là Công cụ Địa phương hóa Video Tốt nhất

Việc địa phương hóa video không nên làm chậm sự phát triển hoặc tiêu tốn ngân sách sản xuất. HeyGen thay thế quy trình dịch thuật rời rạc bằng hệ thống được cung cấp bởi AI, được thiết kế để đảm bảo tốc độ, độ chính xác và sự nhất quán trên mọi ngôn ngữ và định dạng, sử dụng lồng tiếng và văn bản trên màn hình.

Được xây dựng để mở rộng toàn cầu

HeyGen giúp các đội ngũ có thể địa phương hóa một video hoặc hàng nghìn video mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Cho dù bạn đang khởi động một chiến dịch toàn cầu hay cập nhật nội dung đào tạo, việc địa phương hóa vẫn diễn ra nhanh chóng và có thể lặp lại.

Thiết kế đậm chất tự chân

Video được địa phương hóa giữ nguyên giọng điệu tự nhiên, tốc độ và sự đồng bộ hình ảnh. Điều này đảm bảo người xem cảm thấy video được tạo ra riêng cho họ, không phải được dịch một cách máy móc.

Tối ưu hóa cho việc cập nhật liên tục

Khi nội dung phát triển, các phiên bản địa phương hóa có thể được tái tạo ngay lập tức. Điều này ngăn chặn thông điệp lỗi thời trên các khu vực trong khi giữ cho hoạt động được gọn nhẹ.

Dịch video AI qua các ngôn ngữ

HeyGen chuyển đổi nội dung nói thành nhiều ngôn ngữ khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên ý định và ý nghĩa gốc. Việc phát hiện ngôn ngữ và dịch thuật được thực hiện tự động để giảm bớt công việc thủ công. Điều này cho phép các đội ngũ mở rộng tầm ảnh hưởng mà không cần thuê biên dịch viên hoặc quản lý các quy trình phức tạp.

Một người đàn ông nói chuyện trong khung video chính, xung quanh là những khung nhỏ hơn hiển thị anh ta trong các trang phục khác nhau, với băng rôn "Dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào" và các lá cờ quốc gia phía trên.

Lồng tiếng AI tự nhiên

Âm thanh địa phương được tạo ra bằng cách sử dụng giọng nói AI nghe có vẻ tự nhiên với nhịp độ và ngữ điệu thực tế, cung cấp lời lồng tiếng chất lượng cao. Các giọng nói được thiết kế để cảm thấy có tính nhân văn và lôi cuốn hơn là cảm giác máy móc. Điều này cải thiện sự tin tưởng và hiểu biết của người xem trên các thị trường.

Ba người, bao gồm một người phụ nữ có mái tóc màu xanh, trong những khung hình video tròn riêng biệt, tất cả đều mở miệng như thể đang nói.

Đồng bộ hóa môi

Bài phát biểu được dịch có đồng bộ hình ảnh với người nói trên màn hình. Chuyển động của miệng và thời gian được điều chỉnh để giảm thiểu sự không nhất quán về mặt hình ảnh. Điều này tạo ra trải nghiệm xem phim mượt mà, cảm giác như ngôn ngữ bản địa.

Nhân bản giọng nói

Phụ đề đa ngôn ngữ

HeyGen tạo ra phụ đề chính xác kèm theo âm thanh lồng tiếng khi cần thiết. Phụ đề giúp cải thiện khả năng tiếp cận, xem trên di động và khám phá nội dung. Phụ đề có thể được chỉnh sửa và tái sử dụng trên các nền tảng khác nhau.

Giao diện chỉnh sửa video hiển thị một đoạn video của một người phụ nữ và Khải Hoàn Môn với phụ đề được tạo tự động.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ địa phương hóa video AI

Chuyển đổi video của bạn sang nhiều ngôn ngữ chỉ trong bốn bước đơn giản.

Bước 1

Tải lên video của bạn

Tải lên một video có sẵn hoặc tạo một video sử dụng HeyGen. Hệ thống sẽ tự động phát hiện ngôn ngữ nói và cấu trúc.

Bước 2

Chọn ngôn ngữ đích

Chọn một hoặc nhiều ngôn ngữ để địa phương hóa. Cài đặt giọng nói, phụ đề và đồng bộ hóa môi sẽ được áp dụng tự động.

Bước 3

Tạo phiên bản địa phương hóa

HeyGen dịch, lồng tiếng, đồng bộ và ghi chú từng phiên bản. Kiểm tra và điều chỉnh nếu cần thiết.

Bước 4

Xuất bản và công bố

Tải xuống hoặc xuất bản các video đã được địa phương hóa trên các kênh tiếp thị, học tập và hỗ trợ sử dụng các phương pháp hay nhất để giao tiếp hiệu quả.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Video localization là gì?

Việc địa phương hóa video thích nghi nội dung video cho các ngôn ngữ và khu vực khác nhau. Nó bao gồm việc dịch thuật, lồng tiếng, phụ đề, và căn chỉnh hình ảnh sao cho nội dung cảm thấy tự nhiên hơn là được dịch.

Sự khác biệt giữa việc địa phương hóa video và dịch thuật đơn giản là gì?

Dịch thuật chuyển đổi văn bản hoặc lời nói sang ngôn ngữ khác. Địa phương hóa điều chỉnh giọng điệu, cách thức truyền đạt, thời gian và khả năng tiếp cận để phù hợp với cách thức khán giả tiêu thụ video một cách tự nhiên ở mỗi khu vực.

Tôi có cần tạo riêng các video cho mỗi ngôn ngữ không?

Không. HeyGen cho phép bạn tạo ra nhiều phiên bản địa phương hóa từ một video nguồn duy nhất với bộ dịch video. Điều này giúp việc sản xuất được tập trung và nhất quán.

Độ chính xác của việc định vị video bằng AI là như thế nào?

HeyGen sử dụng các mô hình AI tiên tiến được đào tạo trên các mẫu hình ngôn ngữ đa ngôn ngữ. Độ chính xác cao cho hầu hết các trường hợp sử dụng chuyên nghiệp, giáo dục và tiếp thị, với các tùy chọn chỉnh sửa có sẵn khi cần thiết.

Tôi có thể địa phương hóa các video với nhiều diễn giả không?

Vâng. HeyGen hỗ trợ phát hiện và định vị nhiều người nói, giúp việc tiếp cận với khán giả mới trở nên dễ dàng hơn. Mỗi người nói đều được xử lý một cách chính xác để đảm bảo rõ ràng và đồng bộ.

Liệu việc địa phương hóa có cải thiện hiệu suất video không?

Video được địa phương hóa giúp tăng thời gian xem, khả năng hiểu và sự tương tác. Khán giả có khả năng tin tưởng và hành động dựa trên nội dung được trình bày bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Tôi có thể cập nhật video đã được địa phương hóa sau này không?

Vâng. Khi nội dung nguồn thay đổi, tất cả các phiên bản đã được địa phương hóa có thể được tái tạo ngay lập tức. Điều này ngăn chặn thông điệp lỗi thời trên các khu vực.

Việc địa phương hóa video có phù hợp cho việc sử dụng trong doanh nghiệp không?

Vâng. HeyGen hỗ trợ địa phương hóa với khối lượng lớn, duy trì thương hiệu một cách nhất quán, và quy trình làm việc an toàn cho các đội ngũ toàn cầu.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

