Việc tạo ra những video chuyên nghiệp không còn mất nhiều thời gian hay phức tạp nữa. Với Video GPT của HeyGen, bạn có thể tối ưu hóa quá trình sản xuất video của mình bằng cách loại bỏ nhu cầu sử dụng phần mềm chỉnh sửa chuyên nghiệp và kiến thức kỹ thuật. Chỉ cần nhập ý tưởng của bạn, và AI sẽ xử lý mọi thứ từ viết kịch bản đến chuyển cảnh.

Cho dù bạn đang làm việc trên một chiến dịch tiếp thị, nội dung giáo dục, hay video trên mạng xã hội, Video GPT giúp tăng tốc độ quá trình và để lại cho bạn nhiều thời gian hơn để tập trung vào điều quan trọng nhất: tầm nhìn sáng tạo của bạn. Hãy nói lời tạm biệt với những giờ làm việc kéo dài và để AI lo liệu phần việc khó khăn.

Để tận dụng tối đa nội dung được tạo bởi AI của bạn, hãy xem AI Video Player của chúng tôi để phát mượt mà và phân phối trên các nền tảng.