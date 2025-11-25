UGC Ads Maker: Tạo Quảng Cáo Chuyển Đổi Cao Ngay Lập Tức

Tạo quảng cáo UGC chân thực, thu hút sự chú ý mà không cần quay phim hay chu kỳ sản xuất dài. HeyGen giúp các thương hiệu tạo ra các đoạn clip chứng thực, quảng cáo kịch, demo sản phẩm và nội dung UGC có cảm giác tự nhiên với tài năng thực tế, lồng tiếng tự nhiên và định dạng sẵn sàng cho nền tảng. Thử nghiệm nhiều sáng tạo hơn, phát triển nhanh hơn và giữ kết quả chân thực.

+
Quảng cáo chứng thực xã hội và lời chứng thực

Quảng cáo chứng thực xã hội và lời chứng thực

Hiển thị phản ứng chân thực, trình diễn sản phẩm, và câu chuyện trước sau giúp tăng tính tin cậy và giảm bớt sự do dự khi mua hàng.

Các demo sản phẩm và hướng dẫn nhanh

Các demo sản phẩm và hướng dẫn nhanh

Sử dụng các đoạn clip ngắn, cô đọng để trình diễn các tính năng trong bối cảnh tự nhiên, giúp người xem nhanh chóng hiểu được giá trị sản phẩm.

Tiểu phẩm hai người và clip phong cách influencer

Tiểu phẩm hai người và clip phong cách influencer

Tạo ra các tiểu phẩm đối thoại hoặc các phần dẫn chung giả lập nội dung của người ảnh hưởng, đồng thời sử dụng diễn viên AI để giữ mọi thứ hoàn toàn được kiểm soát và an toàn cho thương hiệu.

Quảng cáo theo phong cách podcast bản địa

Quảng cáo theo phong cách podcast bản địa

Sản xuất các đoạn video chứng thực hoặc thảo luận dài hình thức mà nghe có vẻ như cuộc trò chuyện tự nhiên, rất phù hợp để đặt trong dòng nội dung do người dùng tạo.

Tối ưu hóa sáng tạo động và thử nghiệm A/B

Tối ưu hóa sáng tạo động và thử nghiệm A/B

Tạo ra nhiều biến thể của cùng một ý tưởng với các móc nối, lời kêu gọi hành động và hình ảnh khác nhau để tìm ra sự kết hợp hiệu suất cao nhất cho quảng cáo AI của bạn.

Chiến dịch địa phương hóa và đa ngôn ngữ

Chiến dịch địa phương hóa và đa ngôn ngữ

Thay đổi ngôn ngữ, giọng điệu và các tài liệu tham khảo văn hóa để kiểm tra sự sáng tạo địa phương hóa trên quy mô lớn, mà không cần quay lại.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Quảng cáo UGC Tốt nhất

HeyGen kết hợp giữa chân thực và tốc độ để chiến lược sáng tạo của bạn diễn ra nhanh chóng theo nhịp độ của thị trường. Tạo kịch bản hoặc tải lên hồ sơ mô tả, chọn nhân tài có vẻ thực tế hoặc sao chép một người phát ngôn, và điều chỉnh từng cảnh để phù hợp với hành vi của nền tảng. Bạn sẽ có được nhiều biến thể quảng cáo hơn, kiểm tra nhanh chóng hơn, và tăng cường đo lường mà không làm mất đi tính xác thực.

Tạo quảng cáo có cảm giác như người thật

Sản xuất các định dạng tự sướng, podcast hoặc đánh giá với những không hoàn hảo tự nhiên, phản ứng chân thực và nhịp độ tự nhiên để người xem tin tưởng vào thông điệp.

Mở rộng sự sáng tạo với sự kiểm soát và độ chính xác

Tạo hàng loạt các biến thể, thay đổi giọng nói và phụ đề, hoặc địa phương hóa bản sao và hình ảnh để kiểm tra điều gì tạo tiếng vang, trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát sáng tạo đối với kịch bản và thời gian.

Giảm thời gian và chi phí sản xuất

Bỏ qua việc đặt lịch chụp hình, du lịch và hợp đồng với người mẫu để tập trung vào việc tạo quảng cáo AI. HeyGen xử lý việc chọn diễn viên, lồng tiếng, phụ đề và chỉnh sửa để các đội ngũ có thể tạo chiến dịch video UGC trong vài giờ, không phải vài tuần.

Lựa chọn tài năng và hình đại diện chân thực

Chọn từ một loạt các avatar đa dạng, đáng tin cậy được thiết kế để cảm giác như những người sáng tạo thực sự, không phải diễn viên đọc kịch bản. Bạn cũng có thể tải lên một đoạn clip ngắn để sao chép sự hiện diện trước máy quay của chính mình, giữ cho giọng điệu thương hiệu của bạn nhất quán qua mỗi quảng cáo UGC.

Ba người trong các khung hình video riêng biệt: một người đàn ông, một người phụ nữ có tóc màu xanh, và một người đàn ông khác, tất cả đều mở miệng như thể đang nói hoặc hát.

Kiểm soát kịch bản chính xác và chỉnh sửa nhanh chóng

Kiểm soát từng khoảnh khắc của quảng cáo UGC với hướng dẫn kịch bản từng giây. Điều chỉnh cách diễn đạt, thời gian, phản ứng, khoảng dừng, và nhấn mạnh sao cho video có vẻ cố ý nhưng vẫn giữ được tông giọng tự nhiên, chân thực mà UGC thể hiện tốt nhất. Thực hiện chỉnh sửa nhanh chóng mà không cần quay lại từ đầu.

Người phụ nữ trình diễn một con lăn ngọc hồng, với chữ chồng lên 'Tạo hướng dẫn trang điểm 30 giây' và '+ Thêm sản phẩm'.

Lồng tiếng tự nhiên và phụ đề được địa phương hóa

Tạo giọng đọc giống như con người bằng nhiều ngôn ngữ và giọng đọc khác nhau để tiếp cận khán giả toàn cầu mà không tốn thêm chi phí sản xuất. Tự động thêm phụ đề cho việc lướt xem không âm thanh, chỉnh sửa văn bản trực tiếp, và xuất file phụ đề để đáp ứng yêu cầu về nền tảng và khả năng tiếp cận trên các kênh khác nhau.

Nhân bản giọng nói

Truyền thông sinh động cộng với thư viện ảnh có bản quyền

Kết hợp B-roll được tạo ra bởi AI với hàng triệu đoạn clip và hình ảnh có bản quyền để tạo ra các quảng cáo UGC phong phú về mặt hình ảnh. Sự kết hợp này giúp nội dung của bạn luôn mới mẻ và đa dạng đồng thời đảm bảo mọi thứ đều an toàn về bản quyền và sẵn sàng cho việc sử dụng truyền thông trả tiền ở quy mô lớn.

Giao diện sống động hiển thị lưới các thẻ dự án với các tiêu đề như 'Ra mắt sản phẩm', 'Đề xuất ý tưởng', và 'Thuyết trình bán hàng', với con trỏ hình hoạt hình màu hồng chỉ vào thẻ 'Thuyết trình bán hàng'.

Tôi nhìn
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ tạo quảng cáo UGC

Tạo quảng cáo UGC chỉ trong vài bước đơn giản, với các công cụ giúp nội dung sáng tạo giữ được sự chân thực.

Bước 1

Tóm tắt hoặc dán ý tưởng của bạn

Hãy nói cho HeyGen biết về sản phẩm, đối tượng mục tiêu, tông giọng mong muốn, và nền tảng để tạo quảng cáo AI. Dán một kịch bản, hoặc để AI soạn thảo nhiều lời mời gọi ngắn cho bạn.

Bước 2

Chọn tài năng và định dạng

Chọn một diễn viên thực tế, phong cách selfie, hoặc bố cục podcast. Lựa chọn giọng nói, phụ đề, và liệu bạn muốn khung hình rung, cầm tay, hay ổn định.

Bước 3

Tạo ra các biến thể và tinh chỉnh

Tạo nhiều phiên bản cắt khác nhau với các móc níu, kêu gọi hành động, và âm nhạc chất lượng cao cho nội dung UGC của bạn. Chỉnh sửa các dòng cụ thể, thay đổi phản ứng, hoặc điều chỉnh thời gian các cảnh để đạt được nhịp độ hoàn hảo.

Bước 4

Xuất và kiểm tra

Tải xuống các tệp sẵn sàng cho nền tảng, hoặc sử dụng các liên kết được lưu trữ cho các nền tảng quảng cáo và phân tích. Cải tiến nhanh chóng dựa trên dữ liệu hiệu suất.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

UGC ads là gì?

Quảng cáo UGC bắt chước nội dung của người dùng thực, như đánh giá và lời chứng thực ngắn, để xây dựng lòng tin và tăng tỷ lệ chuyển đổi. HeyGen tạo ra các định dạng này một cách nhanh chóng sử dụng tài năng thực tế và phong cách truyền đạt tự nhiên.

Tôi có cần quay bất cứ thứ gì để tạo quảng cáo UGC không?

Không. HeyGen có thể tạo ra các quảng cáo theo phong cách UGC từ kịch bản hoặc gợi ý bằng cách sử dụng tài năng AI, lồng tiếng và nguồn media có sẵn. Bạn cũng có thể tải lên các đoạn clip đã có để phối cùng với các cảnh được tạo ra.

Tôi có thể kiểm soát kịch bản và thời gian một cách chính xác không?

Vâng. HeyGen cung cấp khả năng kiểm soát kịch bản từng giây để bạn có thể chỉ đạo phản ứng, đối thoại và nhịp độ trong khi vẫn giữ được cảm giác chân thực cuối cùng.

Âm thanh và phụ đề đã được địa phương hóa chưa?

Có. Chọn từ nhiều ngôn ngữ, giọng địa phương và phong cách phụ đề. Bạn có thể tạo ra các phiên bản địa phương hóa một cách nhanh chóng mà không cần quay lại thông qua video translator.

Tôi có thể tạo bao nhiêu biến thể quảng cáo?

Việc tạo lô cho phép bạn sản xuất hàng chục biến thể cùng một lúc, thay đổi móc câu, kêu gọi hành động và hình ảnh để tăng tốc quá trình thử nghiệm A/B cho quảng cáo video.

Nội dung được tạo ra có đảm bảo thương hiệu không?

Đúng vậy. Bạn giữ toàn quyền kiểm soát sáng tạo, và HeyGen thực thi các nguyên tắc an toàn nội dung và hướng dẫn sử dụng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn thương hiệu cho các quảng cáo chất lượng cao.

Tôi có thể sử dụng những người ảnh hưởng thực sự hoặc đoạn clip của khách hàng không?

Vâng. Kết hợp cảnh quay của người ảnh hưởng đã tải lên hoặc đoạn clip thực sự của khách hàng với các tài sản được tạo ra, hoặc nhân bản một người phát ngôn với sự cho phép để nội dung series nhất quán trong quảng cáo với AI.

Các định dạng xuất khẩu nào có sẵn?

Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho TikTok, Instagram, Facebook, YouTube và các vị trí quảng cáo tự động, và tải về các tệp phụ đề như SRT cho phần chú thích.

Những quảng cáo này có vượt qua được chính sách quảng cáo của nền tảng không?

HeyGen giúp bạn tạo nội dung tuân thủ quy định, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm kiểm tra cuối cùng. Chúng tôi khuyến nghị xem xét các chính sách của nền tảng cho các yêu cầu cụ thể về sáng tạo và sao chép quảng cáo.

Làm thế nào để lặp lại dựa trên hiệu suất quảng cáo?

Sử dụng các chu kỳ tạo nhanh để tạo ra các móc nối và hình ảnh mới, sau đó thay thế các yếu tố chiến thắng vào các biến thể mới. Chế độ hàng loạt của HeyGen làm cho việc lặp lại nhanh chóng và dựa trên dữ liệu.

Các đội có thể cộng tác trong các dự án UGC không?

Vâng. Mời các đồng đội, chia sẻ dự án và để lại ghi chú đánh giá để các đội ngũ sáng tạo, tiếp thị và phân tích dữ liệu luôn đồng lòng về các quảng cáo sử dụng AI.

Mức độ an toàn của hình ảnh và dữ liệu của tôi là như thế nào?

Các tệp tải lên và tài sản được tạo ra của bạn được lưu trữ an toàn, kiểm soát quyền truy cập, và được xử lý theo các phương pháp tốt nhất đảm bảo quyền riêng tư.

