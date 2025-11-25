Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Quảng cáo UGC Tốt nhất

HeyGen kết hợp giữa chân thực và tốc độ để chiến lược sáng tạo của bạn diễn ra nhanh chóng theo nhịp độ của thị trường. Tạo kịch bản hoặc tải lên hồ sơ mô tả, chọn nhân tài có vẻ thực tế hoặc sao chép một người phát ngôn, và điều chỉnh từng cảnh để phù hợp với hành vi của nền tảng. Bạn sẽ có được nhiều biến thể quảng cáo hơn, kiểm tra nhanh chóng hơn, và tăng cường đo lường mà không làm mất đi tính xác thực.