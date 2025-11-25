Tạo quảng cáo UGC chân thực, thu hút sự chú ý mà không cần quay phim hay chu kỳ sản xuất dài. HeyGen giúp các thương hiệu tạo ra các đoạn clip chứng thực, quảng cáo kịch, demo sản phẩm và nội dung UGC có cảm giác tự nhiên với tài năng thực tế, lồng tiếng tự nhiên và định dạng sẵn sàng cho nền tảng. Thử nghiệm nhiều sáng tạo hơn, phát triển nhanh hơn và giữ kết quả chân thực.
Hiển thị phản ứng chân thực, trình diễn sản phẩm, và câu chuyện trước sau giúp tăng tính tin cậy và giảm bớt sự do dự khi mua hàng.
Sử dụng các đoạn clip ngắn, cô đọng để trình diễn các tính năng trong bối cảnh tự nhiên, giúp người xem nhanh chóng hiểu được giá trị sản phẩm.
Tạo ra các tiểu phẩm đối thoại hoặc các phần dẫn chung giả lập nội dung của người ảnh hưởng, đồng thời sử dụng diễn viên AI để giữ mọi thứ hoàn toàn được kiểm soát và an toàn cho thương hiệu.
Sản xuất các đoạn video chứng thực hoặc thảo luận dài hình thức mà nghe có vẻ như cuộc trò chuyện tự nhiên, rất phù hợp để đặt trong dòng nội dung do người dùng tạo.
Tạo ra nhiều biến thể của cùng một ý tưởng với các móc nối, lời kêu gọi hành động và hình ảnh khác nhau để tìm ra sự kết hợp hiệu suất cao nhất cho quảng cáo AI của bạn.
Thay đổi ngôn ngữ, giọng điệu và các tài liệu tham khảo văn hóa để kiểm tra sự sáng tạo địa phương hóa trên quy mô lớn, mà không cần quay lại.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Quảng cáo UGC Tốt nhất
HeyGen kết hợp giữa chân thực và tốc độ để chiến lược sáng tạo của bạn diễn ra nhanh chóng theo nhịp độ của thị trường. Tạo kịch bản hoặc tải lên hồ sơ mô tả, chọn nhân tài có vẻ thực tế hoặc sao chép một người phát ngôn, và điều chỉnh từng cảnh để phù hợp với hành vi của nền tảng. Bạn sẽ có được nhiều biến thể quảng cáo hơn, kiểm tra nhanh chóng hơn, và tăng cường đo lường mà không làm mất đi tính xác thực.
Sản xuất các định dạng tự sướng, podcast hoặc đánh giá với những không hoàn hảo tự nhiên, phản ứng chân thực và nhịp độ tự nhiên để người xem tin tưởng vào thông điệp.
Tạo hàng loạt các biến thể, thay đổi giọng nói và phụ đề, hoặc địa phương hóa bản sao và hình ảnh để kiểm tra điều gì tạo tiếng vang, trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát sáng tạo đối với kịch bản và thời gian.
Bỏ qua việc đặt lịch chụp hình, du lịch và hợp đồng với người mẫu để tập trung vào việc tạo quảng cáo AI. HeyGen xử lý việc chọn diễn viên, lồng tiếng, phụ đề và chỉnh sửa để các đội ngũ có thể tạo chiến dịch video UGC trong vài giờ, không phải vài tuần.
Lựa chọn tài năng và hình đại diện chân thực
Chọn từ một loạt các avatar đa dạng, đáng tin cậy được thiết kế để cảm giác như những người sáng tạo thực sự, không phải diễn viên đọc kịch bản. Bạn cũng có thể tải lên một đoạn clip ngắn để sao chép sự hiện diện trước máy quay của chính mình, giữ cho giọng điệu thương hiệu của bạn nhất quán qua mỗi quảng cáo UGC.
Kiểm soát kịch bản chính xác và chỉnh sửa nhanh chóng
Kiểm soát từng khoảnh khắc của quảng cáo UGC với hướng dẫn kịch bản từng giây. Điều chỉnh cách diễn đạt, thời gian, phản ứng, khoảng dừng, và nhấn mạnh sao cho video có vẻ cố ý nhưng vẫn giữ được tông giọng tự nhiên, chân thực mà UGC thể hiện tốt nhất. Thực hiện chỉnh sửa nhanh chóng mà không cần quay lại từ đầu.
Lồng tiếng tự nhiên và phụ đề được địa phương hóa
Tạo giọng đọc giống như con người bằng nhiều ngôn ngữ và giọng đọc khác nhau để tiếp cận khán giả toàn cầu mà không tốn thêm chi phí sản xuất. Tự động thêm phụ đề cho việc lướt xem không âm thanh, chỉnh sửa văn bản trực tiếp, và xuất file phụ đề để đáp ứng yêu cầu về nền tảng và khả năng tiếp cận trên các kênh khác nhau.
Truyền thông sinh động cộng với thư viện ảnh có bản quyền
Kết hợp B-roll được tạo ra bởi AI với hàng triệu đoạn clip và hình ảnh có bản quyền để tạo ra các quảng cáo UGC phong phú về mặt hình ảnh. Sự kết hợp này giúp nội dung của bạn luôn mới mẻ và đa dạng đồng thời đảm bảo mọi thứ đều an toàn về bản quyền và sẵn sàng cho việc sử dụng truyền thông trả tiền ở quy mô lớn.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo quảng cáo UGC
Tạo quảng cáo UGC chỉ trong vài bước đơn giản, với các công cụ giúp nội dung sáng tạo giữ được sự chân thực.
Hãy nói cho HeyGen biết về sản phẩm, đối tượng mục tiêu, tông giọng mong muốn, và nền tảng để tạo quảng cáo AI. Dán một kịch bản, hoặc để AI soạn thảo nhiều lời mời gọi ngắn cho bạn.
Chọn một diễn viên thực tế, phong cách selfie, hoặc bố cục podcast. Lựa chọn giọng nói, phụ đề, và liệu bạn muốn khung hình rung, cầm tay, hay ổn định.
Tạo nhiều phiên bản cắt khác nhau với các móc níu, kêu gọi hành động, và âm nhạc chất lượng cao cho nội dung UGC của bạn. Chỉnh sửa các dòng cụ thể, thay đổi phản ứng, hoặc điều chỉnh thời gian các cảnh để đạt được nhịp độ hoàn hảo.
Tải xuống các tệp sẵn sàng cho nền tảng, hoặc sử dụng các liên kết được lưu trữ cho các nền tảng quảng cáo và phân tích. Cải tiến nhanh chóng dựa trên dữ liệu hiệu suất.
Quảng cáo UGC bắt chước nội dung của người dùng thực, như đánh giá và lời chứng thực ngắn, để xây dựng lòng tin và tăng tỷ lệ chuyển đổi. HeyGen tạo ra các định dạng này một cách nhanh chóng sử dụng tài năng thực tế và phong cách truyền đạt tự nhiên.
Không. HeyGen có thể tạo ra các quảng cáo theo phong cách UGC từ kịch bản hoặc gợi ý bằng cách sử dụng tài năng AI, lồng tiếng và nguồn media có sẵn. Bạn cũng có thể tải lên các đoạn clip đã có để phối cùng với các cảnh được tạo ra.
Vâng. HeyGen cung cấp khả năng kiểm soát kịch bản từng giây để bạn có thể chỉ đạo phản ứng, đối thoại và nhịp độ trong khi vẫn giữ được cảm giác chân thực cuối cùng.
Có. Chọn từ nhiều ngôn ngữ, giọng địa phương và phong cách phụ đề. Bạn có thể tạo ra các phiên bản địa phương hóa một cách nhanh chóng mà không cần quay lại thông qua video translator.
Việc tạo lô cho phép bạn sản xuất hàng chục biến thể cùng một lúc, thay đổi móc câu, kêu gọi hành động và hình ảnh để tăng tốc quá trình thử nghiệm A/B cho quảng cáo video.
Đúng vậy. Bạn giữ toàn quyền kiểm soát sáng tạo, và HeyGen thực thi các nguyên tắc an toàn nội dung và hướng dẫn sử dụng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn thương hiệu cho các quảng cáo chất lượng cao.
Vâng. Kết hợp cảnh quay của người ảnh hưởng đã tải lên hoặc đoạn clip thực sự của khách hàng với các tài sản được tạo ra, hoặc nhân bản một người phát ngôn với sự cho phép để nội dung series nhất quán trong quảng cáo với AI.
Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho TikTok, Instagram, Facebook, YouTube và các vị trí quảng cáo tự động, và tải về các tệp phụ đề như SRT cho phần chú thích.
HeyGen giúp bạn tạo nội dung tuân thủ quy định, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm kiểm tra cuối cùng. Chúng tôi khuyến nghị xem xét các chính sách của nền tảng cho các yêu cầu cụ thể về sáng tạo và sao chép quảng cáo.
Sử dụng các chu kỳ tạo nhanh để tạo ra các móc nối và hình ảnh mới, sau đó thay thế các yếu tố chiến thắng vào các biến thể mới. Chế độ hàng loạt của HeyGen làm cho việc lặp lại nhanh chóng và dựa trên dữ liệu.
Vâng. Mời các đồng đội, chia sẻ dự án và để lại ghi chú đánh giá để các đội ngũ sáng tạo, tiếp thị và phân tích dữ liệu luôn đồng lòng về các quảng cáo sử dụng AI.
Các tệp tải lên và tài sản được tạo ra của bạn được lưu trữ an toàn, kiểm soát quyền truy cập, và được xử lý theo các phương pháp tốt nhất đảm bảo quyền riêng tư.
