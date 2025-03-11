Biến Ảnh Thành Video Ca Hát: Hoạt Hình Hóa Ảnh Thành Video Ca Nhạc

Tải lên một bức ảnh hoặc dán liên kết hình ảnh và ngay lập tức nhận được một video ca hát được chỉnh sửa một cách chuyên nghiệp. HeyGen làm sống động khuôn mặt, đồng bộ môi với âm thanh, thêm biểu cảm tự nhiên, phụ đề, và xuất video sẵn sàng cho nền tảng để bạn có thể tạo ra các đoạn clip có thể chia sẻ mà không cần máy quay hay hoạt hình thủ công.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

Các đoạn clip và meme lan truyền trên mạng xã hội

Người sáng tạo muốn có những đoạn clip nhanh, hài hước hoặc gợi nhớ để thu hút khán giả. HeyGen biến ảnh thành những khoảnh khắc có thể hát được—lý tưởng cho meme, những phong cách trend và các nền tảng nội dung ngắn nơi tính chia sẻ là quan trọng.

Tin nhắn và lời chúc cá nhân hóa

Công cụ học tập và học ngôn ngữ

Giáo viên và người tạo ra ngôn ngữ sử dụng hình ảnh hát để minh họa cách phát âm và nhịp điệu. Đồng bộ môi và âm thanh đa ngôn ngữ của HeyGen giúp người học nhìn và nghe cách các cụm từ được hình thành.

Chiến dịch thương hiệu và linh vật

Hoạt hình tưởng niệm và di sản

Hãy làm cho những bức ảnh lịch sử hoặc chân dung gia đình trở nên sống động với những thông điệp hát ca và biểu cảm được gìn giữ. Những đoạn clip giàu cảm xúc này rất lý tưởng cho việc tưởng niệm, lưu trữ và chia sẻ trong gia đình.

Ảnh hưởng ảo và VTubing

Biến hình minh họa hoặc avatar thành những người biểu diễn ca hát cho các kênh và sự kiện ảo sử dụng trình tạo hình ảnh AI của chúng tôi. Sự sống động trong hoạt hình của HeyGen mang lại cho nhân vật một giọng nói và sự hiện diện trên sân khấu độc đáo mà không cần đến công nghệ bắt chuyển động.

Tại sao Heygen là công cụ làm cho ảnh hát tốt nhất

HeyGen kết hợp hoạt hình khuôn mặt tiên tiến, chất lượng giọng nói và đồng bộ hóa môi, cùng với các cài đặt sẵn cho nền tảng để các nhà sáng tạo và đội ngũ có thể nhanh chóng và đáng tin cậy sản xuất các đoạn clip ca hát viral. Tạo hàng chục biến thể, địa phương hóa âm thanh, và chia sẻ trên các kênh mạng xã hội.

Chuyển động khuôn mặt chân thực

Hệ thống của chúng tôi mô phỏng những cái nháy mắt tinh tế, hình dạng miệng và chuyển động đầu để những bức ảnh ca hát trở nên tự nhiên và giàu cảm xúc mà không cần chỉnh sửa từng khung hình.

Quy trình làm việc đơn giản cho mọi người

Tải lên bất kỳ hình ảnh rõ ràng nào, chọn hoặc tải lên âm thanh, và HeyGen sẽ xử lý nhận diện khuôn mặt, đồng bộ hóa môi, và rendering để người sáng tạo không có kinh nghiệm hoạt hình cũng có thể đạt được kết quả chuyên nghiệp.

Mở rộng, địa phương hóa và chia sẻ

Tạo ra nhiều phiên bản địa phương hóa với trình dịch video và xuất hàng loạt để bạn có thể thử nghiệm các móc nối, ngôn ngữ và định dạng trên các đối tượng và nền tảng khác nhau.

Video ca hát với tính năng nhận diện khuôn mặt thông minh

HeyGen phát hiện các điểm mốc trên khuôn mặt và ánh xạ âm thanh vào hình dạng miệng cũng như biểu cảm chân thực. Quy trình từ hình ảnh sang video tái tạo các đường chuyển động tinh tế và sự liên tục về ánh sáng để kết quả đầu ra trở nên sống động và thuyết phục ngay từ cái nhìn đầu tiên.

hình ảnh thành video

Đồng bộ hóa môi chính xác và thời gian biểu cảm

Động cơ đồng bộ môi của chúng tôi phù hợp với âm thanh ở cấp độ âm tiết và thêm vào những khoảng nghỉ tự nhiên, hơi thở, và biểu cảm nhỏ để tạo nên trải nghiệm ca hát AI cuốn hút. Kết quả là một bức chân dung ca hát giữ được nhịp điệu, cảm xúc, và sự chú ý của người xem trong khi nghe có vẻ chân thực, làm cho bức ảnh của bạn trở nên sống động.

Năm màn hình điện thoại hiển thị một người phụ nữ trong một video trực tiếp, mỗi màn hình có một tùy chọn ngôn ngữ khác nhau như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và tiếng Đức.

Các tùy chọn âm thanh linh hoạt và hỗ trợ giọng nói

Sử dụng bất kỳ bài hát hoặc đoạn ghi âm giọng nói nào đã tải lên, chọn từ các mô hình giọng nói chất lượng cao, hoặc tạo âm thanh có thể hát được bằng nhiều ngôn ngữ. HeyGen hỗ trợ phát âm đa ngôn ngữ để bạn có thể khiến nhân vật hát bằng các ngôn ngữ khác nhau với cách truyền đạt đáng tin cậy.

Nhân bản giọng nói

Các bản xuất và cài đặt sẵn sàng cho nền tảng

Xuất các đoạn clip MP4 được tối ưu hóa cho các định dạng dọc, vuông và ngang với phụ đề được chèn và vị trí văn bản an toàn. Các cài đặt sẵn đảm bảo clip của bạn tuân thủ hướng dẫn của nền tảng mạng xã hội và trông tuyệt vời trong phần xem trước nguồn cấp dữ liệu hoặc câu chuyện.

Một người đàn ông đang mỉm cười trong văn phòng, với một tấm thẻ hiển thị các tùy chọn để xuất nội dung dưới dạng SCORM, với phiên bản SCORM 1.2 được chọn.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ Make Photo Sing

Tạo một đoạn clip ảnh hát trong bốn bước đơn giản từ hình ảnh sang video.

Bước 1

Tải ảnh của bạn lên

Chọn một hình ảnh rõ ràng, hướng về phía trước hoặc dán URL của hình ảnh. HeyGen sẽ tự động phát hiện khuôn mặt và đề xuất khung hình tốt nhất cho việc đồng bộ hóa môi.

Bước 2

Thêm hoặc chọn âm thanh

Tải lên một bài hát, đoạn ghi âm giọng nói, hoặc chọn từ các mô hình giọng nói. Chọn ngôn ngữ và thời gian; HeyGen phân tích nhịp điệu và ánh xạ các âm vị với chuyển động của miệng.

Bước 3

Xem trước và điều chỉnh

Kiểm tra bản nháp được tạo, điều chỉnh cách diễn đạt, thêm phụ đề hoặc thay đổi thời gian. Tạo các phiên bản thay thế hoặc áp dụng giọng nói khác để tạo sự đa dạng.

Bước 4

Xuất khẩu và chia sẻ

Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho Reels, TikTok, hoặc Stories với phụ đề và vị trí đặt văn bản an toàn. Xuất hàng loạt nhiều phiên bản để thử nghiệm A/B hoặc chiến dịch đa ngôn ngữ.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Ý nghĩa của “làm cho bức ảnh nói lên tiếng nói” là gì và HeyGen thực hiện điều đó như thế nào?

Việc làm cho một bức ảnh có thể 'hát' có nghĩa là tạo sự sống động cho khuôn mặt tĩnh thông qua việc thực hiện một đoạn âm thanh được chọn với sự đồng bộ của chuyển động môi và cử chỉ biểu cảm. HeyGen sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, ánh xạ âm vị và tổng hợp chuyển động để tạo ra hình dạng miệng chân thực, nháy mắt và chuyển động đầu tinh tế phù hợp với âm thanh để đạt được kết quả thuyết phục.

Những hình ảnh nào phù hợp nhất để tạo chân dung hát?

Những bức ảnh chân dung chụp từ phía trước, có ánh sáng tốt và ít bị che khuất sẽ cho kết quả tốt nhất. Tránh chụp từ góc nghiêng cực đoan, vật cản lớn, hoặc hình ảnh có độ phân giải thấp để đảm bảo ảnh AI của bạn trông đẹp nhất. Nếu bạn chỉ có một bức ảnh chụp từ góc lệch, hãy thử cắt bớt cho rõ ràng hơn, tập trung vào khuôn mặt để cải thiện đồng bộ hóa môi và biểu cảm.

Tôi có thể sử dụng bất kỳ bài hát hoặc bản ghi âm giọng nói nào không?

Có, bạn có thể tải lên các bài hát hoặc đoạn ghi âm giọng nói trong giới hạn độ dài và định dạng được hỗ trợ của nền tảng. Hãy chú ý đến bản quyền khi sử dụng nhạc thương mại. HeyGen cũng cung cấp âm thanh và mô hình giọng nói đã được cấp phép để sử dụng an toàn trong thương mại và tạo mẫu nhanh chóng.

Độ chân thực của việc đồng bộ môi và biểu cảm khuôn mặt là như thế nào?

HeyGen’s đồng bộ hóa môi hoạt động ở cấp độ âm vị và thêm vào các điều chỉnh thời gian, hơi thở và biểu cảm nhỏ để tăng cường tính chân thực. Kết quả rất thuyết phục đối với các đoạn clip ngắn trên mạng xã hội và tin nhắn cá nhân; những cận cảnh quá mức hoặc cảnh quay điện ảnh có thể tiết lộ giới hạn của quá trình tổng hợp hiện tại.

Tôi có thể khiến nhiều người cùng hát trong một bức ảnh không?

Hầu hết các công cụ chỉ tối ưu cho việc hoạt hình một khuôn mặt cùng một lúc. Nếu một bức ảnh chứa nhiều khuôn mặt, bạn có thể tạo các đoạn clip riêng biệt cho từng khuôn mặt hoặc tải lên một hình ảnh nhóm và chọn khuôn mặt nào để hoạt hình nếu được hỗ trợ.

HeyGen có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và giọng điệu không?

Đúng. Nền tảng hỗ trợ âm thanh đa ngôn ngữ và mô hình phát âm, cho phép bạn tạo cho bức ảnh của mình có thể hát bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Sử dụng trình dịch video để tái tạo đường âm thanh và phụ đề sao cho đoạn clip AI hát của bạn nghe tự nhiên qua các ngôn ngữ.

Các video được tạo có phù hợp cho mục đích thương mại không?

Các đoạn clip được tạo ra bằng HeyGen và các tài sản có bản quyền đi kèm phù hợp cho việc sử dụng thương mại, cho phép bạn làm cho bất kỳ bức ảnh nào cũng có thể 'hát'. Hãy xác minh giấy phép cho bất kỳ âm thanh hoặc hình ảnh của bên thứ ba nào bạn tải lên để đảm bảo tuân thủ quyền lợi và chính sách của nền tảng khi sử dụng ảnh AI.

Tôi có thể chỉnh sửa video ca hát được tạo ra không?

Vâng. Xem trước bản nháp và áp dụng các chỉnh sửa như cường độ biểu cảm, văn bản phụ đề, hoặc các đường âm thanh thay thế. Tái tạo các biến thể nhanh chóng để thử nghiệm các giọng nói, ngôn ngữ và thời gian khác nhau.

Quá trình tạo ra mất bao lâu và có những định dạng tệp nào có sẵn?

Các đoạn clip ngắn thường được render trong vài giây đến vài phút tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp, cho phép bạn nhanh chóng tạo ra những bức ảnh ca hát trực tuyến miễn phí. Các file xuất ra được cung cấp dưới dạng tập tin MP4 đã được tối ưu hóa cho các định dạng dọc, vuông và ngang với tùy chọn gắn phụ đề.

Ảnh và dữ liệu của tôi có được bảo vệ không?

HeyGen mã hóa các tệp tải lên và tuân theo các quy định bảo mật nghiêm ngặt. Bạn giữ quyền sở hữu đối với nội dung bạn tạo ra. Kiểm tra điều khoản của nền tảng để biết chi tiết về lưu trữ, giữ dữ liệu và quyền chia sẻ.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

