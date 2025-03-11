Những bức ảnh chân dung chụp từ phía trước, có ánh sáng tốt và ít bị che khuất sẽ cho kết quả tốt nhất. Tránh chụp từ góc nghiêng cực đoan, vật cản lớn, hoặc hình ảnh có độ phân giải thấp để đảm bảo ảnh AI của bạn trông đẹp nhất. Nếu bạn chỉ có một bức ảnh chụp từ góc lệch, hãy thử cắt bớt cho rõ ràng hơn, tập trung vào khuôn mặt để cải thiện đồng bộ hóa môi và biểu cảm.