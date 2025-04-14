Chuyển đổi bất kỳ liên kết nào thành video sử dụng trình tạo video AI của HeyGen. Chỉ cần dán URL và tạo một video chuyên nghiệp đầy đủ với hình ảnh, phụ đề và lời kể. Không cần tải xuống, phần mềm chỉnh sửa, hay quy trình sản xuất nào để biến liên kết thành video sẵn sàng chia sẻ.
Các video dài và trang web thường không được sử dụng hết công năng. Liên kết tới việc tạo video biến các liên kết hiện có thành video ngắn gọn, hấp dẫn hơn giúp mở rộng tuổi thọ nội dung và tăng cường khả năng tiếp cận.
Việc tạo video cho mọi nền tảng mất nhiều thời gian. Liên kết đến quy trình làm video giúp tạo ra các tài sản sẵn sàng để chia sẻ mà các đội ngũ marketing có thể nhanh chóng xuất bản trên các kênh.
Tài liệu và các phiên ghi hình khó có thể xem lại. Việc chuyển đổi các liên kết thành video tạo ra nội dung học tập có cấu trúc mà nhân viên có thể xem theo yêu cầu.
Người dùng thích hướng dẫn trực quan hơn là văn bản. Liên kết đến việc tạo video chuyển đổi các liên kết sản phẩm thành các video giải thích rõ ràng, làm nổi bật các khái niệm chính một cách trực quan.
Các đội ngũ bán hàng cần có những tài liệu nhất quán. Liên kết tới công cụ tạo video biến đổi nguồn tài nguyên hiện có thành các video có thể chia sẻ mà đại diện có thể tái sử dụng khắp các khu vực.
Việc tự làm phụ đề cho video tốn kém. Tạo video đa ngôn ngữ từ một liên kết duy nhất và giữ cho thông điệp nhất quán qua các ngôn ngữ và thị trường.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Liên kết đến Video Tốt nhất
HeyGen đơn giản hóa việc tạo video bằng cách tự động chuyển đổi các liên kết thành video có cấu trúc. Các nhóm sử dụng liên kết đến quy trình làm việc video để tái sử dụng nội dung, cải thiện rõ ràng, và mở rộng quy mô tạo video mà không cần chỉnh sửa thủ công hay thiết lập kỹ thuật.
HeyGen phân tích nội dung đằng sau một liên kết và chuyển đổi nó thành một video dựa trên cảnh quay rõ ràng. Thông tin được tổ chức một cách trực quan để người xem có thể theo dõi thông điệp mà không cần phải xem xét nội dung nguồn dài.
Việc tạo video truyền thống dựa trên liên kết đòi hỏi phải tải xuống các tệp và chỉnh sửa dòng thời gian. HeyGen loại bỏ những bước đó bằng cách tự động tạo ra video hoàn chỉnh từ URL.
Liên kết đến quy trình làm việc video cho phép các đội ngũ tái sử dụng nội dung có sẵn một cách lặp đi lặp lại và tải lên các nền tảng khác nhau. Cập nhật văn bản, ngôn ngữ hoặc bố cục và tái tạo video mà không cần bắt đầu sản xuất từ đầu.
Tạo video dựa trên URL
Chỉ cần dán bất kỳ liên kết hỗ trợ nào và HeyGen sẽ tạo ra một video hoàn chỉnh từ nội dung nguồn. Các cảnh, tốc độ và hình ảnh được tổ chức tự động để tạo ra một tệp video rõ ràng và dễ xem mà không cần thiết lập thủ công.
Phụ đề và lời thoại tự động
Mỗi liên kết đến video đều bao gồm phụ đề và lời thoại được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Điều này cải thiện khả năng tiếp cận, giữ chân người xem và rõ ràng hơn trong khi loại bỏ nhu cầu về tệp phụ đề hoặc lời bình đã ghi âm.
Định dạng video sẵn sàng cho nền tảng
HeyGen định dạng video được tạo từ các liên kết cho các nền tảng khác nhau. Tỷ lệ khung hình, độ dài và bố cục được điều chỉnh tự động để video sẵn sàng chia sẻ mà không cần chỉnh sửa thêm.
Liên kết đa ngôn ngữ đến đầu ra video
Tạo video từ các liên kết trong hơn 175 ngôn ngữ và tải về các tệp video một cách dễ dàng. HeyGen dịch kịch bản, tái tạo lời thoại, và bảo toàn cấu trúc để khán giả toàn cầu nhận được thông điệp giống nhau một cách rõ ràng.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo liên kết đến video
Tạo video từ các liên kết sử dụng quy trình làm việc bốn bước đơn giản được thiết kế cho tốc độ và linh hoạt.
Thêm URL bạn muốn chuyển đổi thành video. HeyGen phân tích nội dung liên kết và chuẩn bị nó cho việc tạo video có cấu trúc sử dụng AI chuyển đổi từ URL sang video.
Chọn ngôn ngữ, độ dài, bố cục và phong cách giọng nói. Những cài đặt này kiểm soát cách mà đường link sẽ được chuyển đổi thành video.
Chỉnh sửa văn bản, chú thích hoặc cấu trúc nếu cần thiết. Việc thay đổi được thực hiện thông qua các điều khiển văn bản thay vì chỉnh sửa video thủ công.
Tạo video cuối cùng và chia sẻ nó trên các trang web, các nền tảng mạng xã hội như TikTok, hoặc các công cụ nội bộ. Cập nhật bất cứ lúc nào bằng cách chỉnh sửa văn bản trong trình chỉnh sửa video.
Liên kết đến video có nghĩa là chuyển đổi một URL thành một video hoàn chỉnh. HeyGen phân tích nội dung đằng sau liên kết và tự động tạo ra hình ảnh, lời thoại và phụ đề.
HeyGen hỗ trợ liên kết từ các nền tảng video phổ biến và nguồn nội dung. Hệ thống sẽ trích xuất thông tin liên quan để tạo ra một video có cấu trúc, có thể xem được.
Không. Liên kết đến quy trình làm video loại bỏ các dòng thời gian và chỉnh sửa thủ công. Bạn chỉ điều khiển kết quả đầu ra bằng văn bản và cài đặt trong trình biên tập video.
Vâng. Bạn có thể cập nhật văn bản, chú thích, phong cách giọng nói, hoặc cấu trúc và tái tạo video mà không cần xây dựng lại tất cả mọi thứ bằng cách sử dụng URL đến video.
Vâng. HeyGen hỗ trợ tạo video đa ngôn ngữ và phiên dịch video trong hơn 175 ngôn ngữ từ một liên kết duy nhất, giúp việc tải lên trở nên dễ dàng.
Video được xuất ra dưới dạng tệp MP4 phù hợp cho các trang web, nền tảng học trực tuyến và phân phối trên mạng xã hội.
Vâng. Khi nội dung nguồn thay đổi, bạn có thể cập nhật và tạo lại video để giữ cho nó luôn mới mẻ.
HeyGen tuân theo các phương pháp bảo mật theo tiêu chuẩn doanh nghiệp. Tất cả các liên kết và video được tạo ra đều được giữ kín và nằm dưới sự kiểm soát của bạn.
