Tạo phiên bản số hóa có thể tái sử dụng của chính bạn với avatar tức thì từ HeyGen. Quay một đoạn video ngắn một lần, sau đó tạo ra vô số video AI với hình đại diện của bạn thuyết trình các kịch bản một cách tự nhiên, rõ ràng và nhất quán.
Tạo nội dung đào tạo có cảm giác cá nhân mà không cần quay đi quay lại nhiều lần. Avatar tức thì giúp bạn cập nhật bài học nhanh chóng khi chính sách hoặc quy trình thay đổi mà vẫn giữ được sự hiện diện nhất quán của giảng viên.
Giải thích các quy trình làm việc, công cụ hoặc tính năng thông qua một gương mặt quen thuộc trên màn hình. Những hình đại diện tức thì giúp giảm bớt sự nhầm lẫn bằng cách truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và nhất quán qua nhiều video hướng dẫn với sự hỗ trợ của một hình đại diện cá nhân hóa.
Truyền đạt thông điệp lãnh đạo mà không cần lên lịch ghi hình mỗi lần. Những hình đại diện tức thì cho phép các giám đốc duy trì sự hiện diện mà vẫn tiết kiệm thời gian và giữ được sự rõ ràng của thông điệp.
Sử dụng sự hiện diện số của bạn để xây dựng lòng tin trong các video tiếp thị và bán hàng. Những hình đại diện tức thì giúp việc cá nhân hóa các chiến dịch tiếp cận trở nên dễ dàng mà không làm tăng công sức sản xuất.
Sử dụng lại hình đại diện giống nhau khi dịch kịch bản sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này cho phép giao tiếp toàn cầu mà không cần thu âm lại hoặc thuê thêm người dẫn chương trình.
Tạo các video hướng dẫn và câu hỏi thường gặp thân thiện và dễ tiếp cận. Cập nhật câu trả lời nhanh chóng mà không cần quay lại camera.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Avatar Nhanh nhất và Tốt nhất
Avatar tức thì giúp loại bỏ sự bất tiện khi phải xuất hiện trước camera mà vẫn giữ được mối liên kết nhân văn, làm cho việc tạo nội dung cá nhân hóa trở nên dễ dàng hơn. HeyGen cho phép bạn ghi lại hình ảnh và cách thể hiện chỉ một lần, sau đó có thể tái sử dụng trong đào tạo, tiếp thị, bán hàng và giao tiếp nội bộ mà không làm mất đi tính xác thực hay tốc độ.
Hình đại diện tức thì của bạn trở thành tài sản video có thể tái sử dụng mà bạn có thể triển khai trên số lượng video không giới hạn. Điều này loại bỏ nhu cầu ghi hình lặp đi lặp lại trong khi vẫn giữ gương mặt và giọng nói của bạn nhất quán trên các nội dung.
Từ việc ghi âm đến việc tạo avatar có thể sử dụng, quy trình được thiết kế đơn giản và nhanh chóng một cách có chủ ý. Các nhóm có thể chuyển từ ý tưởng sang video hoàn chỉnh mà không gặp phải sự chậm trễ trong sản xuất hay gánh nặng kỹ thuật.
Avatar tức thì cho phép bạn xuất hiện trên màn hình mà không cần ánh sáng hoàn hảo, quay đi quay lại nhiều lần, hay lo lắng về camera. Màn trình diễn của bạn luôn giữ được sự chuyên nghiệp và hoàn hảo mỗi lần.
Tạo avatar tự ghi nhanh chóng
Tạo ngay một hình đại diện từ một đoạn ghi hình ngắn bằng điện thoại hoặc webcam của bạn. Hệ thống sẽ ghi lại cấu trúc khuôn mặt, tư thế và sự hiện diện tự nhiên của bạn nhanh chóng để tạo ra một hình đại diện cá nhân phản ánh danh tính của bạn. Điều này cho phép bạn bắt đầu tạo video dựa trên hình đại diện mà không cần thiết lập phức tạp hay trang thiết bị, làm cho việc tạo một hình đại diện cá nhân trở nên dễ dàng.
Cử chỉ và biểu cảm tự nhiên của khuôn mặt
Avatar tức thì tạo ra chuyển động khuôn mặt chân thực khi nói lời thoại của bạn. Cử chỉ đầu nhẹ nhàng, ánh mắt, và biểu cảm được giữ nguyên để tránh vẻ ngoại hình cứng nhắc hay giả tạo trong avatar tùy chỉnh. Điều này giúp người xem cảm thấy một mối liên kết thực sự với con người khi xem.
Phát ngôn điều chỉnh theo giọng nói
Hình đại diện của bạn thuyết trình các kịch bản với giọng nói rõ ràng, tự nhiên phù hợp với thời gian hiển thị hình ảnh. Cách phát âm và nhịp độ được tối ưu hóa để dễ hiểu, đặc biệt là khi sử dụng hình đại diện nói. Điều này tạo ra trải nghiệm xem mượt mà mà không cần chỉnh sửa giọng nói thủ công, cho phép sử dụng hình đại diện AI trong các bài thuyết trình.
Cập nhật kịch bản mà không cần ghi lại
Khi thông tin thay đổi, chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video. Hình đại diện của bạn vẫn giữ nguyên trong khi thông điệp được cập nhật ngay lập tức. Điều này loại bỏ nhu cầu phải quay lại hoặc ghi âm đi ghi âm lại.
Cách sử dụng Công cụ tạo Avatar tức thì
Tạo và sử dụng một hình đại diện tức thì trong bốn bước đơn giản.
Quay một đoạn video ngắn bằng điện thoại hoặc webcam trong môi trường có ánh sáng tốt. Không cần phòng thu hay thiết bị chuyên nghiệp.
HeyGen xử lý bản ghi và tạo ra hình đại diện số có thể tái sử dụng của bạn, giúp bạn tạo ra các video lôi cuốn một cách dễ dàng. Hãy xem xét và phê duyệt trước khi sử dụng.
Viết hoặc dán văn bản bạn muốn nhân vật avatar của bạn nói. Chọn ngôn ngữ và tùy chọn giao hàng.
Tạo video của bạn và tải xuống hoặc đăng tải lên các trang web, công cụ nội bộ, hoặc các nền tảng mạng xã hội.
Avatar tức thì là phiên bản số hóa có thể tái sử dụng của bạn được tạo ra từ một đoạn ghi ngắn. Nó cho phép bạn xuất hiện trên màn hình trong các video do AI tạo ra mà không cần quay lại, làm cho việc tạo video nhanh chóng hơn đồng thời giữ được sự hiện diện cá nhân.
Việc tạo một hình đại diện tức thì chỉ cần một đoạn ghi âm ngắn và thời gian xử lý nhanh chóng. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể bắt đầu tạo video ngay trong ngày mà không cần chờ đợi qua những chu kỳ sản xuất dài với một AI video generator.
Không cần thiết bị chuyên nghiệp. Chỉ cần điện thoại hoặc webcam với ánh sáng tốt là đủ để tạo ra một hình đại diện tức thì chất lượng cao phù hợp với hầu hết các trường hợp sử dụng trong kinh doanh và giáo dục.
Vâng. Một khi bạn đã tạo avatar, bạn có thể thay đổi kịch bản và tạo lại video bất cứ lúc nào. Không cần phải ghi hình lại bản thân mình cho những cập nhật nội dung.
Vâng. Hình đại diện tức thì của bạn chỉ giới hạn trong không gian làm việc của bạn và không thể được người khác truy cập. Điều này đảm bảo danh tính và nội dung của bạn được bảo vệ.
Hình đại diện tức thì hoạt động tốt cho việc đào tạo, làm quen với công việc, bán hàng, tiếp thị, cập nhật nội bộ và nội dung hỗ trợ. Cùng một hình đại diện có thể được tái sử dụng qua nhiều định dạng khác nhau.
Có. Bạn có thể tạo ra các video bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau sử dụng cùng một hình đại diện với video translator. Điều này cho phép việc địa phương hóa hiệu quả mà không cần thêm ghi âm, làm cho việc tạo ra nội dung hấp dẫn cho khán giả đa dạng trở nên dễ dàng hơn.
Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với tất cả các video được tạo ra bằng hình đại diện tức thì của bạn. Nội dung của bạn vẫn hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của bạn.
