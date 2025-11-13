Tạo ngay một hình đại diện từ một đoạn ghi hình ngắn bằng điện thoại hoặc webcam của bạn. Hệ thống sẽ ghi lại cấu trúc khuôn mặt, tư thế và sự hiện diện tự nhiên của bạn nhanh chóng để tạo ra một hình đại diện cá nhân phản ánh danh tính của bạn. Điều này cho phép bạn bắt đầu tạo video dựa trên hình đại diện mà không cần thiết lập phức tạp hay trang thiết bị, làm cho việc tạo một hình đại diện cá nhân trở nên dễ dàng.