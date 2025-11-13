Công cụ tạo hình đại diện tức thì cho video AI cá nhân hóa

Tạo phiên bản số hóa có thể tái sử dụng của chính bạn với avatar tức thì từ HeyGen. Quay một đoạn video ngắn một lần, sau đó tạo ra vô số video AI với hình đại diện của bạn thuyết trình các kịch bản một cách tự nhiên, rõ ràng và nhất quán.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

Video đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Video đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Tạo nội dung đào tạo có cảm giác cá nhân mà không cần quay đi quay lại nhiều lần. Avatar tức thì giúp bạn cập nhật bài học nhanh chóng khi chính sách hoặc quy trình thay đổi mà vẫn giữ được sự hiện diện nhất quán của giảng viên.

Giải thích sản phẩm và tính năng

Giải thích sản phẩm và tính năng

Giải thích các quy trình làm việc, công cụ hoặc tính năng thông qua một gương mặt quen thuộc trên màn hình. Những hình đại diện tức thì giúp giảm bớt sự nhầm lẫn bằng cách truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và nhất quán qua nhiều video hướng dẫn với sự hỗ trợ của một hình đại diện cá nhân hóa.

Người sáng lập và giao tiếp điều hành

Người sáng lập và giao tiếp điều hành

Truyền đạt thông điệp lãnh đạo mà không cần lên lịch ghi hình mỗi lần. Những hình đại diện tức thì cho phép các giám đốc duy trì sự hiện diện mà vẫn tiết kiệm thời gian và giữ được sự rõ ràng của thông điệp.

Cá nhân hóa bán hàng và tiếp thị

Cá nhân hóa bán hàng và tiếp thị

Sử dụng sự hiện diện số của bạn để xây dựng lòng tin trong các video tiếp thị và bán hàng. Những hình đại diện tức thì giúp việc cá nhân hóa các chiến dịch tiếp cận trở nên dễ dàng mà không làm tăng công sức sản xuất.

Địa phương hóa nội dung đa ngôn ngữ

Địa phương hóa nội dung đa ngôn ngữ

Sử dụng lại hình đại diện giống nhau khi dịch kịch bản sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này cho phép giao tiếp toàn cầu mà không cần thu âm lại hoặc thuê thêm người dẫn chương trình.

Cơ sở kiến thức và video hỗ trợ

Cơ sở kiến thức và video hỗ trợ

Tạo các video hướng dẫn và câu hỏi thường gặp thân thiện và dễ tiếp cận. Cập nhật câu trả lời nhanh chóng mà không cần quay lại camera.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Avatar Nhanh nhất và Tốt nhất

Avatar tức thì giúp loại bỏ sự bất tiện khi phải xuất hiện trước camera mà vẫn giữ được mối liên kết nhân văn, làm cho việc tạo nội dung cá nhân hóa trở nên dễ dàng hơn. HeyGen cho phép bạn ghi lại hình ảnh và cách thể hiện chỉ một lần, sau đó có thể tái sử dụng trong đào tạo, tiếp thị, bán hàng và giao tiếp nội bộ mà không làm mất đi tính xác thực hay tốc độ.

Ghi âm một lần, mở rộng không giới hạn

Hình đại diện tức thì của bạn trở thành tài sản video có thể tái sử dụng mà bạn có thể triển khai trên số lượng video không giới hạn. Điều này loại bỏ nhu cầu ghi hình lặp đi lặp lại trong khi vẫn giữ gương mặt và giọng nói của bạn nhất quán trên các nội dung.

Thiết kế để đạt tốc độ mà không làm giảm chất lượng

Từ việc ghi âm đến việc tạo avatar có thể sử dụng, quy trình được thiết kế đơn giản và nhanh chóng một cách có chủ ý. Các nhóm có thể chuyển từ ý tưởng sang video hoàn chỉnh mà không gặp phải sự chậm trễ trong sản xuất hay gánh nặng kỹ thuật.

Sự hiện diện của con người mà không cần quay phim liên tục

Avatar tức thì cho phép bạn xuất hiện trên màn hình mà không cần ánh sáng hoàn hảo, quay đi quay lại nhiều lần, hay lo lắng về camera. Màn trình diễn của bạn luôn giữ được sự chuyên nghiệp và hoàn hảo mỗi lần.

Tạo avatar tự ghi nhanh chóng

Tạo ngay một hình đại diện từ một đoạn ghi hình ngắn bằng điện thoại hoặc webcam của bạn. Hệ thống sẽ ghi lại cấu trúc khuôn mặt, tư thế và sự hiện diện tự nhiên của bạn nhanh chóng để tạo ra một hình đại diện cá nhân phản ánh danh tính của bạn. Điều này cho phép bạn bắt đầu tạo video dựa trên hình đại diện mà không cần thiết lập phức tạp hay trang thiết bị, làm cho việc tạo một hình đại diện cá nhân trở nên dễ dàng.

Giao diện ghi hình hiển thị một người phụ nữ đang đeo tai nghe và microphone, kèm theo lời nhắc để "Ghi đoạn clip 2 phút".

Cử chỉ và biểu cảm tự nhiên của khuôn mặt

Avatar tức thì tạo ra chuyển động khuôn mặt chân thực khi nói lời thoại của bạn. Cử chỉ đầu nhẹ nhàng, ánh mắt, và biểu cảm được giữ nguyên để tránh vẻ ngoại hình cứng nhắc hay giả tạo trong avatar tùy chỉnh. Điều này giúp người xem cảm thấy một mối liên kết thực sự với con người khi xem.

Cửa sổ cuộc gọi video xếp chồng lên nhau hiển thị một phụ nữ tóc đỏ, một phụ nữ tóc tết và một người đàn ông bị mờ.

Phát ngôn điều chỉnh theo giọng nói

Hình đại diện của bạn thuyết trình các kịch bản với giọng nói rõ ràng, tự nhiên phù hợp với thời gian hiển thị hình ảnh. Cách phát âm và nhịp độ được tối ưu hóa để dễ hiểu, đặc biệt là khi sử dụng hình đại diện nói. Điều này tạo ra trải nghiệm xem mượt mà mà không cần chỉnh sửa giọng nói thủ công, cho phép sử dụng hình đại diện AI trong các bài thuyết trình.

Người phụ nữ mỉm cười với giao diện "Tông giọng" được thiết lập ở chế độ "Bình tĩnh," hướng dẫn "Hãy thở vào và thở ra chậm rãi."

Cập nhật kịch bản mà không cần ghi lại

Khi thông tin thay đổi, chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video. Hình đại diện của bạn vẫn giữ nguyên trong khi thông điệp được cập nhật ngay lập tức. Điều này loại bỏ nhu cầu phải quay lại hoặc ghi âm đi ghi âm lại.

Ba người đang mỉm cười trong các khung hình video, một người có các tùy chọn menu cho 'Đại lý Video', 'Kịch bản', và 'Thêm PDF/PPT'.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã làm hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Công cụ tạo Avatar tức thì

Tạo và sử dụng một hình đại diện tức thì trong bốn bước đơn giản.

Step 1

Quay một đoạn video ngắn

Quay một đoạn video ngắn bằng điện thoại hoặc webcam trong môi trường có ánh sáng tốt. Không cần phòng thu hay thiết bị chuyên nghiệp.

Bước 2

Tạo hình đại diện tức thì của bạn

HeyGen xử lý bản ghi và tạo ra hình đại diện số có thể tái sử dụng của bạn, giúp bạn tạo ra các video lôi cuốn một cách dễ dàng. Hãy xem xét và phê duyệt trước khi sử dụng.

Bước 3

Thêm kịch bản của bạn

Viết hoặc dán văn bản bạn muốn nhân vật avatar của bạn nói. Chọn ngôn ngữ và tùy chọn giao hàng.

Bước 4

Tạo và chia sẻ

Tạo video của bạn và tải xuống hoặc đăng tải lên các trang web, công cụ nội bộ, hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Avatar tức thì là gì?

Avatar tức thì là phiên bản số hóa có thể tái sử dụng của bạn được tạo ra từ một đoạn ghi ngắn. Nó cho phép bạn xuất hiện trên màn hình trong các video do AI tạo ra mà không cần quay lại, làm cho việc tạo video nhanh chóng hơn đồng thời giữ được sự hiện diện cá nhân.

Mất bao lâu để tạo một hình đại diện tức thì?

Việc tạo một hình đại diện tức thì chỉ cần một đoạn ghi âm ngắn và thời gian xử lý nhanh chóng. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể bắt đầu tạo video ngay trong ngày mà không cần chờ đợi qua những chu kỳ sản xuất dài với một AI video generator.

Tôi có cần thiết bị chuyên nghiệp để ghi hình avatar của mình không?

Không cần thiết bị chuyên nghiệp. Chỉ cần điện thoại hoặc webcam với ánh sáng tốt là đủ để tạo ra một hình đại diện tức thì chất lượng cao phù hợp với hầu hết các trường hợp sử dụng trong kinh doanh và giáo dục.

Tôi có thể cập nhật video mà không cần quay lại không?

Vâng. Một khi bạn đã tạo avatar, bạn có thể thay đổi kịch bản và tạo lại video bất cứ lúc nào. Không cần phải ghi hình lại bản thân mình cho những cập nhật nội dung.

Avatar tức thì của tôi có được bảo mật và riêng tư không?

Vâng. Hình đại diện tức thì của bạn chỉ giới hạn trong không gian làm việc của bạn và không thể được người khác truy cập. Điều này đảm bảo danh tính và nội dung của bạn được bảo vệ.

Tôi có thể sử dụng hình đại diện tức thì cho những loại video nào?

Hình đại diện tức thì hoạt động tốt cho việc đào tạo, làm quen với công việc, bán hàng, tiếp thị, cập nhật nội bộ và nội dung hỗ trợ. Cùng một hình đại diện có thể được tái sử dụng qua nhiều định dạng khác nhau.

Tôi có thể sử dụng cùng một hình đại diện cho các ngôn ngữ khác nhau không?

Có. Bạn có thể tạo ra các video bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau sử dụng cùng một hình đại diện với video translator. Điều này cho phép việc địa phương hóa hiệu quả mà không cần thêm ghi âm, làm cho việc tạo ra nội dung hấp dẫn cho khán giả đa dạng trở nên dễ dàng hơn.

Ai là chủ sở hữu của các video được tạo ra bằng hình đại diện tức thì?

Bạn giữ quyền sở hữu đầy đủ đối với tất cả các video được tạo ra bằng hình đại diện tức thì của bạn. Nội dung của bạn vẫn hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của bạn.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

