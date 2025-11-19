Công cụ tạo video Instagram cho Reels, Stories và Feed trong vài phút

Tạo video Instagram thu hút người xem chỉ trong vài phút nhưng trông như được sản xuất chuyên nghiệp. Với trình tạo video Instagram của HeyGen, bạn có các mẫu dành cho di động, đồng bộ nhạc, phụ đề, và xuất video tối ưu hóa cho nền tảng để video của bạn trên Instagram nổi bật trên Reels, Stories và nguồn cấp dữ liệu. Bắt đầu từ các đoạn clip, hình ảnh, hoặc văn bản và xuất bản nhanh chóng sử dụng công cụ chỉnh sửa video.

Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Thử ngay công cụ chuyển đổi từ Ảnh sang Video miễn phí của chúng tôi

Xu hướng Reels và clip ngắn

Xu hướng Reels và clip ngắn

Biến ý tưởng thành Reels với những mở đầu ấn tượng, đồng bộ nhạc, và những biên tập nhanh chóng được thiết kế để người xem dừng lại xem.

Khuyến mãi và ra mắt sản phẩm

Khuyến mãi và ra mắt sản phẩm

Trình bày các tính năng, quá trình mở hộp và các bản demo nhanh gọn trong những video ngắn gọn được tối ưu hóa cho việc khám phá và chuyển đổi.

Các câu chuyện và chuỗi thông báo

Các câu chuyện và chuỗi thông báo

Tạo những Câu chuyện tuần tự với đếm ngược, hình dán, và liên kết vuốt lên để quảng bá sự kiện và các ưu đãi giới hạn.

Hướng dẫn và các video giải thích ngắn

Hướng dẫn và các video giải thích ngắn

Chia nhỏ các hướng dẫn thành từng bước một dễ theo dõi và phù hợp cho việc học theo kiểu băng chuyền.

Hậu trường và những đoạn clip cuộc sống hàng ngày

Hậu trường và những đoạn clip cuộc sống hàng ngày

Chia sẻ những khoảnh khắc chân thực với việc chỉnh sửa nhẹ nhàng, phụ đề tự nhiên và âm nhạc giữ nguyên không khí.

Sơ lược tác phẩm và điểm nổi bật trong hồ sơ năng lực của người sáng tạo

Sơ lược tác phẩm và điểm nổi bật trong hồ sơ năng lực của người sáng tạo

Đóng gói nội dung tốt nhất của bạn vào trong các bộ sưu tập ngắn gọn hoặc giới thiệu để thu hút các thương hiệu và cộng tác viên.

Tại sao HeyGen là Công cụ Làm Video Instagram Tốt Nhất

HeyGen giúp loại bỏ những trở ngại trong sản xuất video xã hội để bạn có thể đăng tải thường xuyên hơn và bắt kịp xu hướng. Chọn một mẫu, thả vào hình ảnh hoặc dán một kịch bản, sau đó tùy chỉnh nhịp độ, văn bản và âm thanh để phù hợp với giọng điệu thương hiệu của bạn. Kết quả là sản phẩm sáng tạo, chuyên nghiệp và phù hợp với từng nền tảng, sẵn sàng để xuất bản.

Tạo video phù hợp với hành vi trên Instagram

Thiết kế, tỷ lệ khung hình và tốc độ được điều chỉnh cho Instagram để nội dung của bạn trở nên phù hợp và giữ chân người xem, đặc biệt là trên Instagram Reels.

Tăng tốc sản xuất, giữ quyền kiểm soát sáng tạo

Tự động hóa các chỉnh sửa như cắt gọt, đồng bộ nhịp, và chú thích, đồng thời giữ quyền kiểm soát trực tiếp đối với các điểm nhấn, lời kêu gọi hành động, và hình ảnh trong quá trình biên tập video của bạn.

Đăng tải trên Instagram ở bất kỳ định dạng nào

Xuất các Reel dọc, bài đăng vuông trên bảng tin, và chuỗi Story với kích thước, thời lượng, và tệp phụ đề chính xác cho mỗi lần tải lên.

Mẫu và cài đặt sẵn được tối ưu hóa cho nền tảng

Mỗi mẫu được cấu trúc sẵn với những đường cắt tối ưu, vị trí đặt văn bản, và thời điểm kêu gọi hành động, giúp video mừng sinh nhật của bạn thu hút sự chú ý, giữ người xem lâu hơn, và thúc đẩy sự tương tác mà không cần bắt đầu từ con số không.

Khuôn mặt người phụ nữ dưới ánh sáng màu tím và bóng đổ ngang, trên nền màu tím nhạt, cạnh nút '+ Background'.

Công cụ đồng bộ nhịp và âm thanh

Cắt xén, làm mờ và điều chỉnh thời gian âm thanh trong vài giây mà không cần dùng đến dòng thời gian phức tạp hay khung hình chính được chỉnh sửa thủ công. Chọn từ các bản nhạc không đòi hỏi bản quyền hoặc tải lên bài hát của riêng bạn để mỗi video đều mang đậm dấu ấn cá nhân, được chỉnh chu và hoàn toàn phù hợp với nhịp điệu.

Hai khung hình chồng lên nhau cho thấy một người đàn ông đang chơi đàn guitar trong một chiếc xe cổ trên bãi biển và một người đàn ông khác đang quay phim. Các biểu tượng phát và lấp lánh màu tím cũng được hiển thị.

Phụ đề tự động và có thể chỉnh sửa

Chỉnh sửa văn bản phụ đề trực tiếp trong video để phù hợp với ngữ điệu, thời gian, và tên mà không cần công cụ bổ sung. Xuất file SRT sạch để tải lên chính xác, tuân thủ tiêu chuẩn khả năng tiếp cận, hoặc tái sử dụng dễ dàng trên nhiều nền tảng và định dạng khác nhau.

Giao diện trình chiếu video hiển thị một người dẫn chương trình ảo với phụ đề được tạo tự động, và một biểu ngữ ghi rằng "Phụ đề: Tự động tạo phụ đề".

Thay đổi kích thước và định dạng chỉ với một cú nhấp chuột

Chuyển đổi một dự án đơn lẻ thành các định dạng dọc, vuông, hoặc màn hình rộng trong khi tự động bảo toàn thời gian, bố cục, vị trí văn bản, và cân đối hình ảnh, để video của bạn trông chuyên nghiệp và có chủ ý mọi nơi khi được chia sẻ.

Người phụ nữ đang mỉm cười khi nhảy dù.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ làm video Instagram

HeyGen hướng dẫn bạn từ ý tưởng đến việc xuất bản video trên Instagram qua bốn bước đơn giản để quá trình sản xuất luôn nhanh chóng và có thể lặp lại.

Bước 1

Bắt đầu với phương tiện truyền thông hoặc ý tưởng của bạn

Tải lên đoạn clip, thêm ảnh, hoặc dán một đoạn kịch bản ngắn hoặc chú thích. Chọn định dạng Instagram bạn muốn xuất bản.

Bước 2

Chọn một mẫu và giọng nói

Chọn một mẫu được thiết kế phù hợp với mục tiêu của bạn, chọn nhạc và phụ đề, và chọn lời thoại nếu bạn cần lời kể.

Bước 3

Tinh chỉnh thời gian và thông điệp

Chỉnh sửa móc câu, điều chỉnh độ dài cảnh, và đánh bóng các lớp văn bản. Sử dụng đồng bộ nhịp để khóa cắt theo nhạc cho hiệu ứng tối đa.

Bước 4

Xuất bản và công bố

Xuất một tệp MP4 tối ưu cho di động hoặc tạo nhiều tỷ lệ khung hình cùng một lúc. Tải tệp xuống hoặc sử dụng đường dẫn được lưu trữ để chia sẻ trực tiếp.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Instagram video maker là gì?

Một trình tạo video Instagram là một trình tạo video AI giúp bạn tạo ra các video được định dạng đặc biệt cho Instagram, bao gồm Reels, Stories và bài đăng trên feed, với các mẫu, công cụ âm thanh và cài đặt xuất được tối ưu hóa cho nền tảng.

Tôi có cần kỹ năng quay phim hoặc chỉnh sửa để sử dụng HeyGen không?

Không. HeyGen được tạo ra cho các nhà sáng tạo ở mọi trình độ, kể cả những người mới làm quen với việc chỉnh sửa video. Các mẫu, công cụ hỗ trợ bởi AI và chỉnh sửa có hướng dẫn giúp việc tạo ra video chất lượng cao cho Instagram trở nên đơn giản mà không cần kiến thức chỉnh sửa video nâng cao.

Các định dạng và tỷ lệ khung hình nào được hỗ trợ?

HeyGen hỗ trợ tỷ lệ dọc 9:16 cho Reels và Stories, tỷ lệ vuông 1:1 cho bài đăng trên feed, và tỷ lệ rộng 16:9. Bạn có thể chuyển đổi một dự án sang nhiều tỷ lệ khung hình chỉ với một cú nhấp chuột.

Tôi có thể thêm nhạc và chỉnh sửa đồng bộ theo nhịp điệu không?

Vâng, việc sử dụng một trình tạo video Instagram miễn phí là cách dễ nhất để bắt đầu. Sử dụng tính năng đồng bộ nhạc để tự động căn chỉnh các đoạn cắt với nhạc, cắt bài hát, lặp lại các phần, hoặc tải lên các tệp âm thanh của riêng bạn.

Phụ đề có được tạo tự động không?

Vâng. HeyGen tự động tạo phụ đề từ âm thanh nói hoặc văn bản kịch bản, cho phép bạn chỉnh sửa trực tiếp ngay trong đó, và xuất các tệp phụ đề như SRT để tải lên nền tảng.

Tôi có thể đăng bài trực tiếp lên Instagram từ HeyGen không?

Bạn có thể tải xuống video đã chuẩn bị sẵn cho nền tảng hoặc sử dụng các liên kết được lưu trữ để chia sẻ. Việc xuất bản trực tiếp phụ thuộc vào các tài khoản đã kết nối và tích hợp nền tảng.

Video Instagram của tôi nên kéo dài bao lâu?

Các video ngắn thường thu hút nhất. Hãy nhắm đến 15 đến 60 giây cho Instagram Reels và dưới 60 giây cho bài đăng trên feed trừ khi bạn sử dụng nội dung carousel hoặc nhiều phần.

Tôi có thể tái sử dụng một video cho nhiều kênh mạng xã hội không?

Vâng. Sử dụng công cụ thay đổi kích thước và xuất khẩu chỉ với một cú nhấp chuột của HeyGen để điều chỉnh cùng một dự án cho các nền tảng và tỷ lệ khung hình khác nhau.

Các đội có thể cộng tác trên các dự án không?

Vâng. Mời các đồng đội tham gia chỉnh sửa, để lại bình luận và quản lý dự án để những người tạo nội dung, biên tập viên video và nhà tiếp thị có thể cùng nhau làm việc.

Có thư viện âm nhạc bản địa nào tôi có thể sử dụng không?

HeyGen bao gồm nhạc và hiệu ứng âm thanh không yêu cầu bản quyền cho các dự án của bạn. Đối với nhạc có bản quyền, tải lên các bản nhạc của riêng bạn và xác nhận quyền sử dụng để xuất bản trong video TikTok hoặc Instagram của bạn.

Liệu video xuất khẩu của tôi có đáp ứng được thông số kỹ thuật của Instagram không?

Vâng. HeyGen xuất các tệp MP4 với các codec, độ phân giải và thời lượng được khuyến nghị phù hợp cho việc tải lên Instagram.

Tôi có thể chỉnh sửa video trên điện thoại và máy tính không?

Vâng. HeyGen hỗ trợ tải lên và chỉnh sửa từ thiết bị di động và máy tính để bạn có thể bắt đầu một dự án trên điện thoại và hoàn thành nó trên màn hình lớn hơn.

