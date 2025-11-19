Không. HeyGen được tạo ra cho các nhà sáng tạo ở mọi trình độ, kể cả những người mới làm quen với việc chỉnh sửa video. Các mẫu, công cụ hỗ trợ bởi AI và chỉnh sửa có hướng dẫn giúp việc tạo ra video chất lượng cao cho Instagram trở nên đơn giản mà không cần kiến thức chỉnh sửa video nâng cao.