Trình tạo video AI không có hình mờ

Bắt đầu tạo video với avatar AI và lời thoại. Hình mờ sẽ được bao gồm trong gói miễn phí, nhưng bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào để loại bỏ nó.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Chọn một hình đại diện có sẵn
Step 1:Chọn một hình đại diện có sẵn
Nhập lệnh của bạn
Step 2:Nhập lệnh của bạn
Nhấp vào video được tạo
Step 3:Nhấp vào video được tạo
Tạo Video Bằng AI

Tạo Video Ngay Lập Tức, Không Cần Kinh Nghiệm

Chuyển kịch bản, bài đăng blog hoặc ý tưởng của bạn thành video chất lượng cao với HeyGen. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể tạo nội dung trông như được làm bởi chuyên nghiệp, hoàn hảo cho marketing, đào tạo, hoặc mạng xã hội. Sử dụng phiên bản miễn phí để thử nghiệm và nâng cấp khi bạn sẵn sàng mở rộng.

người phụ nữ ngồi trên ghế có chữ 'beauty'
Tạo Video Bằng AI

Phương pháp tốt nhất cho Video chất lượng cao

Để tận dụng tối đa trình tạo video AI của HeyGen:

  • Giữ cho câu văn ngắn gọn để tạo nhịp độ trôi chảy hơn
  • Phối hợp hình đại diện và giọng nói với tông của đối tượng khán giả
  • Sử dụng các đoạn chuyển cảnh rõ ràng hoặc khoảng cách để cải thiện dòng chảy
  • Thêm phụ đề để tăng cường sự tương tác
  • Chọn định dạng phù hợp cho nền tảng của bạn (dọc, vuông, ngang)
một màn hình hiển thị thông báo loại bỏ hình mờ nước bất cứ khi nào bạn muốn
Tạo Video Bằng AI

Miễn phí dùng thử, Dễ dàng nâng cấp

HeyGen cho bạn tự do tạo video được tạo bởi AI mà không mất phí. Trong gói miễn phí, tất cả các sản phẩm xuất ra đều bao gồm một hình mờ của watermark—vì vậy bạn vẫn có thể chia sẻ hoặc thử nghiệm kết quả mà không giới hạn. Cần phiên bản sạch? Chỉ cần nâng cấp để loại bỏ watermark và mở khóa các tính năng cao cấp.

So sánh với các nền tảng khác như Pictory, Synthesia, hoặc Lumen5, HeyGen cung cấp:

  • Tạo video tức thì với hình đại diện
  • Truy cập vào các mẫu, giọng đọc, và tùy chọn chỉnh sửa
  • Một lộ trình rõ ràng từ miễn phí đến chuyên nghiệp, không có bất ngờ
khuôn mặt của một người phụ nữ được hiển thị với hai từ phấn khích và tức giận bên dưới
Nó hoạt động như thế nào?

Cách tạo video không có watermark (Khi bạn đã sẵn sàng)

Tạo video với AI và mở khóa xuất video không có watermark khi bạn sẵn sàng.

Bước 1

Nhập Kịch Bản Của Bạn

Dán nội dung đã viết của bạn—bài đăng blog, bài báo, thông báo, hoặc kịch bản—vào trình soạn thảo để bắt đầu.

Bước 2

Chọn một hình đại diện & giọng nói AI

Chọn từ hơn 300 hình đại diện và giọng nói để phù hợp với phong cách và đối tượng người nghe của bạn. Không cần diễn viên hay phòng thu.

Bước 3

Tùy chỉnh Hình ảnh & Phong cách

Thêm hiệu ứng hoạt hình, phụ đề, hình nền và hiệu ứng chuyển cảnh để làm cho thông điệp của bạn trở nên sinh động.

Bước 4

Xuất video của bạn

Sử dụng phiên bản miễn phí để xem trước. Nâng cấp để xuất khẩu không có hình mờ.

Câu hỏi thường gặp về Trình tạo Video AI miễn phí không có Watermark

Trình tạo video AI có thực sự miễn phí và không có watermark không?

Vâng, HeyGen cung cấp một kế hoạch miễn phí cho trình tạo video AI cho phép bạn tạo video không có watermark. Nó rất phù hợp để thử nghiệm và sử dụng không thương mại.

Điều gì làm cho trình tạo video AI này khác biệt so với những cái khác?

HeyGen sử dụng trí tuệ nhân tạo sinh học tiên tiến và những hình đại diện có khả năng nói chuyện để tạo ra những video chất lượng studio—không cần kỹ năng chỉnh sửa, màn hình xanh, hay diễn viên.

Có giới hạn nào về số lượng video không có watermark mà tôi có thể tạo không?

Có thể có giới hạn sử dụng hàng ngày hoặc hàng tháng tùy thuộc vào gói cước của bạn. Kiểm tra trang giá cả của HeyGen để xem giới hạn cho các tài khoản miễn phí so với tài khoản cao cấp.

Tôi có thể tích hợp công cụ này với các nền tảng khác hoặc CRM không?

HeyGen hỗ trợ tích hợp và truy cập API cho người dùng doanh nghiệp. Điều này cho phép tự động hóa việc tạo video avatar qua các ứng dụng như CRMs và công cụ email.

Chất lượng video có bị giảm nếu nó miễn phí và không có watermark không?

Không, HeyGen đảm bảo chất lượng đầu ra cao ngay cả đối với người dùng miễn phí. Video được tạo ra không có watermark vẫn giữ được độ phân giải và độ rõ nét chuyên nghiệp.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background