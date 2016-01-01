Bắt đầu tạo video với avatar AI và lời thoại. Hình mờ sẽ được bao gồm trong gói miễn phí, nhưng bạn có thể nâng cấp bất cứ lúc nào để loại bỏ nó.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Tạo Video Ngay Lập Tức, Không Cần Kinh Nghiệm
Chuyển kịch bản, bài đăng blog hoặc ý tưởng của bạn thành video chất lượng cao với HeyGen. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể tạo nội dung trông như được làm bởi chuyên nghiệp, hoàn hảo cho marketing, đào tạo, hoặc mạng xã hội. Sử dụng phiên bản miễn phí để thử nghiệm và nâng cấp khi bạn sẵn sàng mở rộng.
Phương pháp tốt nhất cho Video chất lượng cao
Để tận dụng tối đa trình tạo video AI của HeyGen:
Miễn phí dùng thử, Dễ dàng nâng cấp
HeyGen cho bạn tự do tạo video được tạo bởi AI mà không mất phí. Trong gói miễn phí, tất cả các sản phẩm xuất ra đều bao gồm một hình mờ của watermark—vì vậy bạn vẫn có thể chia sẻ hoặc thử nghiệm kết quả mà không giới hạn. Cần phiên bản sạch? Chỉ cần nâng cấp để loại bỏ watermark và mở khóa các tính năng cao cấp.
So sánh với các nền tảng khác như Pictory, Synthesia, hoặc Lumen5, HeyGen cung cấp:
Cách tạo video không có watermark (Khi bạn đã sẵn sàng)
Tạo video với AI và mở khóa xuất video không có watermark khi bạn sẵn sàng.
Dán nội dung đã viết của bạn—bài đăng blog, bài báo, thông báo, hoặc kịch bản—vào trình soạn thảo để bắt đầu.
Chọn từ hơn 300 hình đại diện và giọng nói để phù hợp với phong cách và đối tượng người nghe của bạn. Không cần diễn viên hay phòng thu.
Thêm hiệu ứng hoạt hình, phụ đề, hình nền và hiệu ứng chuyển cảnh để làm cho thông điệp của bạn trở nên sinh động.
Sử dụng phiên bản miễn phí để xem trước. Nâng cấp để xuất khẩu không có hình mờ.
Vâng, HeyGen cung cấp một kế hoạch miễn phí cho trình tạo video AI cho phép bạn tạo video không có watermark. Nó rất phù hợp để thử nghiệm và sử dụng không thương mại.
HeyGen sử dụng trí tuệ nhân tạo sinh học tiên tiến và những hình đại diện có khả năng nói chuyện để tạo ra những video chất lượng studio—không cần kỹ năng chỉnh sửa, màn hình xanh, hay diễn viên.
Có thể có giới hạn sử dụng hàng ngày hoặc hàng tháng tùy thuộc vào gói cước của bạn. Kiểm tra trang giá cả của HeyGen để xem giới hạn cho các tài khoản miễn phí so với tài khoản cao cấp.
HeyGen hỗ trợ tích hợp và truy cập API cho người dùng doanh nghiệp. Điều này cho phép tự động hóa việc tạo video avatar qua các ứng dụng như CRMs và công cụ email.
Không, HeyGen đảm bảo chất lượng đầu ra cao ngay cả đối với người dùng miễn phí. Video được tạo ra không có watermark vẫn giữ được độ phân giải và độ rõ nét chuyên nghiệp.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.