HeyGen cho bạn tự do tạo video được tạo bởi AI mà không mất phí. Trong gói miễn phí, tất cả các sản phẩm xuất ra đều bao gồm một hình mờ của watermark—vì vậy bạn vẫn có thể chia sẻ hoặc thử nghiệm kết quả mà không giới hạn. Cần phiên bản sạch? Chỉ cần nâng cấp để loại bỏ watermark và mở khóa các tính năng cao cấp.

So sánh với các nền tảng khác như Pictory, Synthesia, hoặc Lumen5, HeyGen cung cấp: