Công cụ Video AI Tạo Hình Ảnh Nói Chuyện Thực Tế

Kỹ thuật nói chuyện qua khuôn mặt biến một bức ảnh tĩnh thành một video nói chuyện chân thực sử dụng trí tuệ nhân tạo. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra các video nói chuyện qua khuôn mặt trông tự nhiên, sinh động và có tính nhân văn, mà không cần máy quay, quay phim, hay quy trình sản xuất phức tạp.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Giáo dục và đào tạo

Giáo dục và đào tạo

Các video nói mặt giải thích bài học, các bước nhập môn, và hướng dẫn một cách rõ ràng và cá nhân. Điều này giúp cải thiện sự hiểu biết và giữ cho người học tập trung mà không cần giáo viên trực tiếp.

Tiếp thị và giao tiếp sản phẩm

Tiếp thị và giao tiếp sản phẩm

Sử dụng hình thức nói chuyện qua video để giới thiệu tính năng, giải thích lợi ích, hoặc thông báo với sự hiện diện của con người. Điều này xây dựng niềm tin trong khi giữ cho thông điệp nhất quán.

Cập nhật doanh nghiệp và nội bộ

Cập nhật doanh nghiệp và nội bộ

Các nhóm chia sẻ chính sách, cập nhật và hướng dẫn sử dụng hình ảnh của những người quen thuộc trong các bức ảnh nói. Điều này loại bỏ nhu cầu phải họp hoặc ghi hình theo lịch trình.

Hỗ trợ và tiếp nhận khách hàng

Hỗ trợ và tiếp nhận khách hàng

Các video hướng dẫn bằng hình ảnh giúp người dùng theo dõi từng bước một qua các quy trình và luồng công việc. Điều này giảm thiểu sự nhầm lẫn và tăng tỷ lệ hoàn thành.

Kể chuyện và lưu trữ số

Kể chuyện và lưu trữ số

Những người sáng tạo hoạt hình hóa chân dung để kể các câu chuyện, tiểu sử, hoặc nội dung lịch sử với tác động cảm xúc. Điều này làm cho hình ảnh tĩnh trở nên sinh động.

Giao tiếp đa ngôn ngữ

Giao tiếp đa ngôn ngữ

Các tổ chức truyền đạt cùng một thông điệp trên toàn cầu bằng cách dịch các kịch bản trong khi vẫn giữ nguyên gương mặt nói chuyện với công cụ dịch video.

Tại sao HeyGen là Công cụ Video AI Tạo Khuôn Mặt Nói Tốt Nhất

Giao tiếp trực diện được xây dựng cho những khoảnh khắc mà sự hiện diện của con người cải thiện sự rõ ràng, lòng tin và sự tham gia, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng AI nói chuyện. HeyGen giúp việc tạo ra các video nói chuyện một cách nhất quán và hiệu quả sử dụng công nghệ AI nói chuyện trở nên dễ dàng.

Giao tiếp con người không qua việc quay phim

Việc sử dụng khuôn mặt nói cho phép bạn xuất hiện trên màn hình dưới dạng hình đại diện AI mà không cần ghi hình bản thân. Bạn vẫn duy trì được mối liên kết nhìn thấy được với con người trong khi loại bỏ đi sự căng thẳng, sự chuẩn bị, và thời gian cần thiết cho việc ghi hình video trực tiếp bằng cách sử dụng hình đại diện AI.

Cập nhật và lặp lại nhanh hơn

Thay vì quay lại video, nội dung nói chuyện qua khuôn mặt có thể được cập nhật bằng cách chỉnh sửa văn bản hoặc âm thanh. Điều này làm cho việc chỉnh sửa trở nên tức thì và nội dung luôn được cập nhật.

Giao hàng nhất quán qua từng video

Việc nói chuyện qua video đảm bảo khuôn mặt, giọng điệu và phong cách trình bày nhất quán trong tất cả các video, giúp các đội nhóm duy trì một phong cách chuyên nghiệp và thống nhất.

Tạo video khuôn mặt nói chuyện từ ảnh

Tải lên một bức ảnh chân dung đơn và tạo ra một video khuôn mặt nói chuyện với chuyển động miệng và biểu cảm khuôn mặt chân thực bằng AI video generator. AI phân tích cấu trúc khuôn mặt để tạo ra hoạt hình nói chuyện mượt mà, tự nhiên, mang lại cảm giác thực thụ. Điều này loại bỏ nhu cầu về quay phim, chiếu sáng, hoặc kỹ năng hoạt hình.

hình ảnh thành video

Khuôn mặt nói chuyện dựa vào văn bản

Tạo video khuôn mặt nói bằng cách nhập kịch bản thay vì ghi âm. Giọng nói AI và chuyển động môi luôn được đồng bộ hoàn hảo, cho phép chỉnh sửa nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến tính chân thực. Điều này rất lý tưởng cho nội dung có khối lượng lớn và cần cập nhật thường xuyên.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị giao diện ứng dụng TikTok màu tối trên nền sáng rực rỡ của những ánh đèn neon màu hồng và xanh dương.

Đồng bộ môi tự nhiên và kiểm soát biểu cảm

Các video nói chuyện bằng khuôn mặt có tính năng đồng bộ hóa môi chính xác kết hợp với chuyển động nhẹ nhàng của khuôn mặt. Điều này tránh được việc hoạt hình quá lời và tạo ra sự truyền đạt đáng tin cậy khiến người xem tập trung và thoải mái. Kết quả mang lại cảm giác chuyên nghiệp và có tính nhân văn, tăng cường hiệu quả của trải nghiệm nói chuyện bằng AI.

Nhân bản giọng nói

Hỗ trợ nói chuyện bằng nhiều ngôn ngữ trên giao diện

Tạo video đầu nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau sử dụng cùng một khuôn mặt. Điều này cho phép truyền thông toàn cầu mà không cần tạo lại hình ảnh, giảm thời gian địa phương hóa đồng thời duy trì sự nhất quán của thương hiệu.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ tạo video từ hình ảnh AI

Hãy biến khuôn mặt lý tưởng của bạn thành hiện thực với AI tạo khuôn mặt nói chỉ trong bốn bước đơn giản.

Bước 1

Tải ảnh lên

Chọn một bức chân dung nhìn thẳng, rõ ràng. AI sẽ chuẩn bị khuôn mặt để tạo hoạt hình chân thực trong hình đại diện AI.

Bước 2

Thêm văn bản hoặc âm thanh

Nhập kịch bản của bạn hoặc tải lên âm thanh. Thời gian, biểu cảm và chuyển động môi sẽ được tạo tự động.

Bước 3

Tạo video khuôn mặt nói chuyện

HeyGen tạo ra một khuôn mặt nói tự nhiên với động tác môi và cử chỉ khuôn mặt chính xác.

Bước 4

Xuất khẩu và chia sẻ

Tải video của bạn về và sử dụng trên các trang web, nền tảng mạng xã hội, hoặc công cụ nội bộ.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Face talking là gì?

Công nghệ AI Face talking có khả năng làm sống động một bức ảnh tĩnh để tạo ra hình ảnh nói chuyện như thể nó đang phát biểu. Nó tạo ra chuyển động môi và biểu cảm khuôn mặt thực tế phù hợp với văn bản hoặc âm thanh đầu vào, tạo ra một video nói chuyện tự nhiên từ một bức ảnh đơn.

Mức độ chân thực của các video nói chuyện qua khuôn mặt là như thế nào?

Các video nói chuyện bằng khuôn mặt được thiết kế để trông giống con người, không phải hoạt hình. Những chuyển động nhẹ nhàng trên khuôn mặt và sự đồng bộ môi chính xác trong các video đầu nói giúp duy trì niềm tin và ngăn chặn hiệu ứng kỳ quái thường thấy trong các hoạt hình cơ bản.

Loại ảnh nào phù hợp nhất để nói chuyện qua khuôn mặt?

Ảnh chân dung rõ ràng, hướng mặt về phía trước với ánh sáng tốt sẽ cho kết quả tốt nhất. Những bức ảnh lộ rõ các đặc điểm khuôn mặt giúp AI tạo ra chuyển động nói mượt mà và chính xác hơn.

Tôi có thể tạo video khuôn mặt nói chuyện chỉ bằng văn bản không?

Có, các video nói chuyện qua khuôn mặt có thể được tạo hoàn toàn từ văn bản bằng cách sử dụng phương pháp chuyển đổi văn bản thành video. AI chuyển đổi văn bản thành lời nói và đồng bộ hóa chuyển động khuôn mặt một cách tự động, loại bỏ nhu cầu ghi âm giọng nói.

Một khuôn mặt có thể nói được nhiều ngôn ngữ không?

Một khuôn mặt đơn lẻ có thể được tùy chỉnh để nói nhiều ngôn ngữ khác nhau bằng cách thay đổi kịch bản trong một video đầu nói cá nhân hóa. Điều này cho phép duy trì nhận diện hình ảnh nhất quán trong khi điều chỉnh nội dung cho các khu vực và khán giả khác nhau.

Tôi có cần kỹ năng chỉnh sửa video hoặc làm hoạt hình không?

Không cần kỹ năng kỹ thuật. Video nói chuyện qua hình ảnh được tạo ra thông qua một quy trình đơn giản sử dụng ảnh và kịch bản, làm cho quá trình này có thể tiếp cận được với bất kỳ ai.

Tôi có thể tái sử dụng hình đại diện nói chuyện giống nhau không?

Vâng, một khi đã tạo ra avatar nói chuyện bằng hình ảnh, nó có thể được tái sử dụng trong số lượng video không giới hạn. Điều này hỗ trợ việc tạo nội dung có khả năng mở rộng mà không cần lặp lại các bước thiết lập.

Dành cho ai là phù hợp nhất với việc nói chuyện qua video?

Việc nói chuyện qua video là lý tưởng cho giáo viên, nhà tiếp thị, doanh nghiệp và những người sáng tạo cần giao tiếp video giống như con người mà không cần quay phim hay chi phí sản xuất.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background