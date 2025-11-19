Tạo ra những con người số hóa có khả năng giao tiếp video rõ ràng, giống như con người thực sự bằng cách sử dụng trình tạo video AI của HeyGen. Chuyển đổi văn bản hoặc hình ảnh thành video con người số hóa chuyên nghiệp với giọng nói tự nhiên, biểu cảm và khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ mà không cần máy quay, diễn viên hay chi phí sản xuất.
Các trang web và cổng thông tin thường làm người dùng ngập tràn trong văn bản. Con người ảo giải thích quy trình và câu trả lời thông qua video, giúp khách hàng hiểu thông tin nhanh chóng và giảm bớt sự cản trở trong hỗ trợ.
Các thương hiệu cần có một giọng nói dễ nhận biết, đặc biệt là khi sử dụng các hình đại diện người ảo. Những con người số hóa đóng vai trò như những đại diện thương hiệu nhất quán cho các chiến dịch, thông báo và câu chuyện sản phẩm mà không gặp phải sự chậm trễ trong lịch trình hay sản xuất.
Các video đào tạo truyền thống trở nên lỗi thời nhanh chóng. Con người ảo giúp các đội có thể cập nhật kịch bản và tái tạo nội dung đào tạo ngay lập tức mà không cần quay lại các buổi.
Giao tiếp rõ ràng tạo dựng niềm tin. Những con người số hóa truyền đạt các chính sách, cập nhật và hướng dẫn thông qua định dạng video gần gũi, dễ dàng hơn cho công dân hiểu.
Người học tương tác nhiều hơn với người trình bày, đặc biệt là khi họ có thể thấy những biểu cảm khuôn mặt chân thực. Con người ảo, được hỗ trợ bởi máy học, cung cấp phương pháp giảng dạy có cấu trúc, có thể lặp lại qua các khóa học trong khi vẫn duy trì chất lượng nhất quán.
Các đội nội bộ mất thời gian lặp lại các giải thích. Những con người số hóa cung cấp các câu trả lời chuẩn hóa qua video cho HR, IT và hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả khắp các tổ chức.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Người Kỹ thuật số Tốt nhất
HeyGen giúp việc ứng dụng người số hóa vào thực tiễn kinh doanh trở nên khả thi. Các đội ngũ tạo ra những người dẫn chương trình video nhất quán, có thể kiểm soát, giải thích, hướng dẫn và giao tiếp một cách rõ ràng trên các kênh, ngôn ngữ và với các đối tượng khán giả mà không gặp phải giới hạn của sản xuất trực tiếp.
Những con người số hóa cung cấp gương mặt, giọng nói và cách thể hiện nhất quán mỗi lần. Điều này loại bỏ sự biến đổi từ những người thuyết trình trực tiếp và đảm bảo giao tiếp đáng tin cậy xuyên suốt các chiến dịch, khu vực và đội ngũ.
Mỗi con người số hóa đều tuân theo các kịch bản và nội dung được phê duyệt. Điều này giữ cho thông điệp chính xác, tuân thủ và phù hợp với mục tiêu kinh doanh đồng thời tránh những phản hồi không lường trước được.
Tạo, cập nhật và địa phương hóa những nhân vật sống ảo một cách quy mô. Chỉ một kịch bản có thể tạo ra hàng trăm video có nhân vật metahuman mà không cần thêm công việc ghi hình hay sản xuất.
Bản sắc kỹ thuật số bền vững của người thuyết trình
Tạo ra một nhân vật số hóa có khả năng đại diện lâu dài cho thương hiệu, sản phẩm hoặc tổ chức của bạn. Nhân vật số hóa này có thể xuất hiện liên tục trong các video, cập nhật và chiến dịch, xây dựng sự quen thuộc và tin cậy đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nhân tài trực tiếp.
Hiệu suất giao hàng được kiểm soát qua văn bản
Con người số được điều khiển hoàn toàn bằng văn bản. Điều chỉnh tốc độ, nhấn mạnh và cấu trúc ngay trong kịch bản, và HeyGen sẽ tạo ra màn trình diễn hoạt hình tương ứng mà không cần thu âm lại hay chỉnh sửa thủ công.
Hiệu suất biểu diễn khuôn mặt chân thực cao
Những con người số hóa thực hiện chuyển động khuôn mặt chân thực được điều chỉnh theo lời nói. Những biểu cảm tinh tế, sự tập trung của ánh mắt, và hình dạng của miệng được đồng bộ một cách chính xác, tạo ra những video có cảm giác mượt mà và chuyên nghiệp cho những giao tiếp nghiêm túc.
Sự liên tục của ngôn ngữ toàn cầu
Tạo ra những con người số hóa có khả năng nói trên 175 ngôn ngữ khác nhau mà vẫn giữ được bản sắc hình ảnh giống nhau. Việc dịch video đảm bảo sự phân phối nhất quán qua các khu vực mà không cần thuê người dẫn chương trình hay sản xuất các video riêng biệt, nhờ vào công nghệ con người số hóa.
Cách sử dụng công cụ tạo Người số AI
Tạo ra những con người số thông qua quy trình bốn bước rõ ràng biến văn bản thành video giao tiếp.
Chọn phong cách hiển thị và trình bày cho con người số của bạn. Xác định ngôn ngữ, giọng điệu và mục đích giao tiếp cho hình đại diện con người số của bạn.
Thêm tin nhắn của bạn dưới dạng văn bản. HeyGen phân tích cấu trúc và nhịp độ để chuẩn bị một cách trình bày tự nhiên, dễ theo dõi.
Điều chỉnh phong cách giọng nói, phụ đề, bố cục và thương hiệu. Đảm bảo rằng người số hóa phù hợp với đối tượng và trường hợp sử dụng của bạn.
Tạo video người số hóa cuối cùng và chia sẻ nó trên các trang web, nền tảng hoặc hệ thống nội bộ. Cập nhật bất cứ lúc nào bằng cách chỉnh sửa văn bản để phản ánh những thay đổi theo thời gian thực.
Những người số hóa là những người dẫn chương trình video được tạo ra bởi AI để truyền đạt nội dung bằng lời nói thông qua video chân thực. Họ được sử dụng để truyền đạt thông tin, hướng dẫn và thông điệp mà không cần người dẫn chương trình trực tiếp.
Con người ảo được sử dụng cho việc hướng dẫn khách hàng, đào tạo, giáo dục, giao tiếp thương hiệu và thông điệp nội bộ nơi mà sự nhất quán và khả năng mở rộng là cần thiết.
Vâng. Những con người số HeyGen có thể nói trên 175 ngôn ngữ bằng cách sử dụng công nghệ tạo video đa ngôn ngữ và bộ dịch video trong khi vẫn giữ nguyên bản sắc hình ảnh.
Không. Người số được tạo hoàn toàn từ văn bản. Không cần máy ảnh, micro, phòng thu hay các phiên ghi hình trực tiếp.
Việc cập nhật rất đơn giản và có thể được làm sống động hơn để tăng sự tương tác. Chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video. Không cần phải thu âm hay xây dựng lại nội dung.
Vâng. Bạn có thể tùy chỉnh phong cách giọng nói, phụ đề, bố cục, màu sắc và trình bày hình ảnh để phù hợp với yêu cầu thương hiệu của bạn.
HeyGen tạo ra nhịp độ tự nhiên, sự đồng bộ chuyển động môi, và biểu cảm khuôn mặt phù hợp cho giao tiếp chuyên nghiệp và doanh nghiệp.
Vâng. HeyGen tuân theo các phương pháp bảo mật cấp doanh nghiệp, và tất cả các kịch bản cũng như video người số được tạo ra đều nằm dưới sự kiểm soát của bạn, đảm bảo tính toàn vẹn của nội dung người ảo của bạn.
