Tạo Video Marketing: Nhanh và Sẵn Sàng Xuất Bản Với AI

Tạo video tiếp thị chuyên nghiệp mà không cần máy quay phim hay những phiên chỉnh sửa dài. HeyGen biến những bản tóm tắt ngắn gọn thành video hoàn chỉnh, sẵn sàng cho mọi nền tảng với kịch bản thuyết phục, người dẫn chương trình AI biểu cảm, và định dạng chuẩn cho mọi mạng quảng cáo. Sản xuất nhiều sáng tạo hơn với công cụ làm video tiếp thị của bạn, thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn, và mở rộng chiến dịch của bạn, tất cả từ một không gian làm việc duy nhất.

Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Thử ngay công cụ chuyển đổi từ hình ảnh sang video miễn phí của chúng tôi

Quảng cáo ra mắt sản phẩm

Quảng cáo ra mắt sản phẩm

Trình bày các tính năng, lợi ích và hành động kêu gọi nhanh chóng với những cảnh quay điện ảnh và thông điệp rõ ràng nhằm thúc đẩy đặt hàng trước và lượt nhấp.

Quảng cáo ngắn hình thức xã hội

Quảng cáo ngắn hình thức xã hội

Tạo những đoạn clip ngắn từ 6–30 giây được tối ưu hóa để nổi bật khi lướt trên Instagram Reels và TikTok.

Video giới thiệu & demo

Video giới thiệu & demo

Biến các tính năng phức tạp thành những hướng dẫn hoạt hình đơn giản, lôi cuốn giúp giảm thiểu yêu cầu hỗ trợ và tăng tỷ lệ chuyển đổi từ dùng thử sang trả phí.

Quảng cáo theo phong cách chứng thực & nội dung do người dùng tạo

Quảng cáo theo phong cách chứng thực & nội dung do người dùng tạo

Tạo ra những câu chuyện khách hàng và định dạng UGC có vẻ đáng tin cậy để xây dựng lòng tin và chứng minh xã hội một cách quy mô.

Video email & trang đích

Video email & trang đích

Nhúng video ngắn, cá nhân hóa vào email và trang đích để tăng tỷ lệ mở và chuyển đổi trên trang.

Chiến dịch địa phương hóa

Chiến dịch địa phương hóa

Tạo ra nhiều phiên bản ngôn ngữ và biến thể khu vực nhanh chóng để mở rộng các chiến dịch toàn cầu với tính liên quan văn hóa.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tốt nhất để Tạo Video Marketing

HeyGen kết hợp kịch bản AI, người dẫn chương trình có vẻ ngoài sống động, và công cụ thiết kế tích hợp để các đội ngũ có thể tạo ra các video marketing ấn tượng chỉ trong vài phút. Tiết kiệm thời gian sản xuất, duy trì sự nhất quán của thương hiệu, và ra mắt các quảng cáo, video giải thích, và khuyến mãi thực sự tạo ra sự khác biệt.

Sản xuất nhanh hơn, kết quả tốt hơn

Tạo kịch bản, cảnh quay và lời thoại tức thì — sau đó chỉnh sửa hình ảnh và phụ đề để tối ưu hóa hiệu suất trên các nền tảng.

Được xây dựng cho mọi kênh

Xuất các phiên bản 9:16, 1:1, và 16:9 chỉ với một cú nhấp chuột để thông điệp của bạn được định dạng hoàn hảo cho TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn và nhiều nền tảng khác.

Mở rộng quy mô mà không cần tăng nhân sự

Tạo hàng chục biến thể quảng cáo được địa phương hóa và thử nghiệm A/B cho các móc câu, kêu gọi hành động, và hình thu nhỏ cho video quảng cáo của bạn để tìm ra điều gì có hiệu quả chuyển đổi — mà không cần thuê biên tập viên.

Trình tạo Kịch bản & Móc AI

Nhập sản phẩm, mục tiêu và đối tượng của bạn và nhận nhiều kịch bản và móc câu hiệu suất cao được điều chỉnh cho việc chuyển đổi. Mỗi kịch bản được tối ưu hóa để thu hút sự chú ý trong 3–5 giây đầu tiên và kết thúc với lời kêu gọi hành động rõ ràng qua lời thoại.

Công cụ tạo nội dung AI hiển thị văn bản đầu vào, bản tóm tắt được tạo ra và bản xem trước bài thuyết trình có tiêu đề "Tổng quan Kết quả Quý 3" cùng với hình ảnh người đàn ông đang mỉm cười.

Người dẫn và lồng tiếng AI chân thực

Chọn từ các AI người dẫn chương trình đa dạng hoặc sao chép giọng nói của bạn cho video quảng cáo của mình — tất cả với cử chỉ tự nhiên và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Cung cấp lời bình trên màn hình chân thực mà không cần thời gian trong phòng thu.

Một nữ doanh nhân cầm điện thoại, chỉ lên trên, với dòng chữ nổi "Tạo một đoạn giới thiệu sản phẩm trong 1 phút" và "Thêm sản phẩm" hiển thị trên trang sản phẩm của điện thoại thông minh.

Trình Tạo Cảnh Thông Minh & B-roll

Tạo video sử dụng giọng nói và âm nhạc có sẵn. Tạo hình đại diện nói chuyện với phụ đề đồng bộ với âm thanh. Thêm các lớp âm thanh mà không cần dùng đến công cụ riêng biệt. Hỗ trợ nhiều định dạng và độ phân giải video khác nhau.

Một người đàn ông da màu đang cười trong khung hình video với các đồ họa phủ lên bao gồm phông chữ, màu sắc của thương hiệu và thông điệp văn bản được tùy chỉnh.

Xuất đa định dạng chỉ với một cú nhấp chuột

Tạo ngay các tệp và phiên bản sẵn sàng cho nền tảng — dọc, vuông và màn hình rộng — kèm theo phụ đề, hình thu nhỏ và phụ đề phụ để tối đa hóa tầm với.

Cài đặt xuất SCORM với "Xuất như SCORM" được kích hoạt và "SCORM 1.2" được chọn, một người đàn ông đang cười ở phía sau.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
Roger Hirst, Đồng sáng lập
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng HeyGen để tạo video tiếp thị

Tạo một video tiếp thị với HeyGen chỉ qua bốn bước đơn giản.

Bước 1

Hãy cho chúng tôi biết bản tóm tắt

Bắt đầu bằng cách chia sẻ một liên kết sản phẩm, những lợi ích chính, hoặc một lời nhắc ngắn.

Bước 2

Cá nhân hóa & đánh bóng

Chọn người thuyết trình của bạn, cải thiện hình ảnh, điều chỉnh nhịp độ và thêm phụ đề để hướng dẫn thông điệp.

Bước 3

Tùy chỉnh cho mọi nền tảng

Tối ưu hóa video của bạn cho nguồn cấp dữ liệu xã hội, quảng cáo hoặc trang đích với việc thay đổi tỷ lệ khung hình nhanh chóng và điều chỉnh bố cục.

Bước 4

Xuất và khởi chạy

Tải xuống video chất lượng cao, hình thu nhỏ và tệp phụ đề, hoặc xuất bản trực tiếp lên các nền tảng đã kết nối của bạn.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Tôi có thể tạo những loại video marketing nào với HeyGen?

HeyGen tạo ra các quảng cáo, video giới thiệu, demo, lời chứng thực, video ngắn cho mạng xã hội và video cho trang đích. Các mẫu và quy trình làm việc tự động bằng AI giúp tăng tốc độ cho mỗi định dạng.

Tôi có cần ghi lại video hoặc lồng tiếng không?

Không, bạn có thể sử dụng người dẫn chương trình AI và lời thoại chuyển đổi từ văn bản sang giọng nói, hoặc tải lên cảnh quay và giọng nói của riêng bạn để chỉnh sửa kết hợp.

Tôi có thể giữ video theo thương hiệu không?

Vâng. Tải lên Bộ Nhận diện Thương hiệu của bạn (logo, phông chữ, màu sắc) và HeyGen sẽ tự động áp dụng chúng vào các mẫu và xuất khẩu.

Mất bao lâu để làm một video?

Hầu hết các video tiếp thị mất vài phút để tạo và chỉ cần chỉnh sửa nhanh để hoàn thiện. Những tùy chỉnh phức tạp có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng phần nặng nhọc đã được tự động hóa.

Có kèm theo phụ đề không?

Vâng. HeyGen tự động tạo phụ đề và cho phép bạn chỉnh sửa, định dạng, và xuất file SRT để đáp ứng tính năng trợ năng và yêu cầu của các nền tảng.

Tôi có thể tạo nhanh chóng nhiều biến thể quảng cáo không?

Tất nhiên. Tạo ra các móc nối, lời kêu gọi hành động và định dạng khác nhau theo số lượng lớn để thực hiện các bài kiểm tra A/B và tối ưu hóa ROAS trên các chiến dịch.

Các định dạng xuất khẩu nào được hỗ trợ?

Xuất file MP4 theo định dạng dọc (9:16), vuông (1:1), và màn hình rộng (16:9), cùng với các file phụ đề SRT và hình thu nhỏ cho mỗi phiên bản.

HeyGen có an toàn cho việc sử dụng trong doanh nghiệp không?

HeyGen cung cấp các tính năng bảo mật doanh nghiệp, mã hóa dữ liệu và quyền truy cập dựa trên vai trò cho các mẫu video marketing của bạn. Liên hệ với bộ phận kinh doanh để biết thêm về các yêu cầu tuân thủ tuỳ chỉnh.

Tôi có thể địa phương hóa video của mình cho các thị trường khác không?

Vâng, hãy dịch kịch bản, sử dụng lồng tiếng đa ngôn ngữ, và tạo ra các phiên bản khu vực cho video quảng cáo của bạn để nhanh chóng tiếp cận khán giả toàn cầu với công nghệ AI dịch video.

Làm thế nào để bắt đầu dùng thử?

Đăng ký trên trang web HeyGen để bắt đầu kế hoạch miễn phí. Khám phá các mẫu và tạo video marketing đầu tiên của bạn mà không cần thẻ tín dụng.

