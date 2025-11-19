Trang chủ Dụng cụ Tạo Video Marketing

Tạo Video Marketing: Nhanh và Sẵn Sàng Xuất Bản Với AI

Tạo video tiếp thị chuyên nghiệp mà không cần máy quay phim hay những phiên chỉnh sửa dài. HeyGen biến những bản tóm tắt ngắn gọn thành video hoàn chỉnh, sẵn sàng cho mọi nền tảng với kịch bản thuyết phục, người dẫn chương trình AI biểu cảm, và định dạng chuẩn cho mọi mạng quảng cáo. Sản xuất nhiều sáng tạo hơn với công cụ làm video tiếp thị của bạn, thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn, và mở rộng chiến dịch của bạn, tất cả từ một không gian làm việc duy nhất.