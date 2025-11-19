Tạo video tiếp thị chuyên nghiệp mà không cần máy quay phim hay những phiên chỉnh sửa dài. HeyGen biến những bản tóm tắt ngắn gọn thành video hoàn chỉnh, sẵn sàng cho mọi nền tảng với kịch bản thuyết phục, người dẫn chương trình AI biểu cảm, và định dạng chuẩn cho mọi mạng quảng cáo. Sản xuất nhiều sáng tạo hơn với công cụ làm video tiếp thị của bạn, thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn, và mở rộng chiến dịch của bạn, tất cả từ một không gian làm việc duy nhất.
Trình bày các tính năng, lợi ích và hành động kêu gọi nhanh chóng với những cảnh quay điện ảnh và thông điệp rõ ràng nhằm thúc đẩy đặt hàng trước và lượt nhấp.
Tạo những đoạn clip ngắn từ 6–30 giây được tối ưu hóa để nổi bật khi lướt trên Instagram Reels và TikTok.
Biến các tính năng phức tạp thành những hướng dẫn hoạt hình đơn giản, lôi cuốn giúp giảm thiểu yêu cầu hỗ trợ và tăng tỷ lệ chuyển đổi từ dùng thử sang trả phí.
Tạo ra những câu chuyện khách hàng và định dạng UGC có vẻ đáng tin cậy để xây dựng lòng tin và chứng minh xã hội một cách quy mô.
Nhúng video ngắn, cá nhân hóa vào email và trang đích để tăng tỷ lệ mở và chuyển đổi trên trang.
Tạo ra nhiều phiên bản ngôn ngữ và biến thể khu vực nhanh chóng để mở rộng các chiến dịch toàn cầu với tính liên quan văn hóa.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tốt nhất để Tạo Video Marketing
HeyGen kết hợp kịch bản AI, người dẫn chương trình có vẻ ngoài sống động, và công cụ thiết kế tích hợp để các đội ngũ có thể tạo ra các video marketing ấn tượng chỉ trong vài phút. Tiết kiệm thời gian sản xuất, duy trì sự nhất quán của thương hiệu, và ra mắt các quảng cáo, video giải thích, và khuyến mãi thực sự tạo ra sự khác biệt.
Tạo kịch bản, cảnh quay và lời thoại tức thì — sau đó chỉnh sửa hình ảnh và phụ đề để tối ưu hóa hiệu suất trên các nền tảng.
Xuất các phiên bản 9:16, 1:1, và 16:9 chỉ với một cú nhấp chuột để thông điệp của bạn được định dạng hoàn hảo cho TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn và nhiều nền tảng khác.
Tạo hàng chục biến thể quảng cáo được địa phương hóa và thử nghiệm A/B cho các móc câu, kêu gọi hành động, và hình thu nhỏ cho video quảng cáo của bạn để tìm ra điều gì có hiệu quả chuyển đổi — mà không cần thuê biên tập viên.
Trình tạo Kịch bản & Móc AI
Nhập sản phẩm, mục tiêu và đối tượng của bạn và nhận nhiều kịch bản và móc câu hiệu suất cao được điều chỉnh cho việc chuyển đổi. Mỗi kịch bản được tối ưu hóa để thu hút sự chú ý trong 3–5 giây đầu tiên và kết thúc với lời kêu gọi hành động rõ ràng qua lời thoại.
Người dẫn và lồng tiếng AI chân thực
Chọn từ các AI người dẫn chương trình đa dạng hoặc sao chép giọng nói của bạn cho video quảng cáo của mình — tất cả với cử chỉ tự nhiên và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Cung cấp lời bình trên màn hình chân thực mà không cần thời gian trong phòng thu.
Trình Tạo Cảnh Thông Minh & B-roll
Tạo video sử dụng giọng nói và âm nhạc có sẵn. Tạo hình đại diện nói chuyện với phụ đề đồng bộ với âm thanh. Thêm các lớp âm thanh mà không cần dùng đến công cụ riêng biệt. Hỗ trợ nhiều định dạng và độ phân giải video khác nhau.
Xuất đa định dạng chỉ với một cú nhấp chuột
Tạo ngay các tệp và phiên bản sẵn sàng cho nền tảng — dọc, vuông và màn hình rộng — kèm theo phụ đề, hình thu nhỏ và phụ đề phụ để tối đa hóa tầm với.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng HeyGen để tạo video tiếp thị
Tạo một video tiếp thị với HeyGen chỉ qua bốn bước đơn giản.
Bắt đầu bằng cách chia sẻ một liên kết sản phẩm, những lợi ích chính, hoặc một lời nhắc ngắn.
Chọn người thuyết trình của bạn, cải thiện hình ảnh, điều chỉnh nhịp độ và thêm phụ đề để hướng dẫn thông điệp.
Tối ưu hóa video của bạn cho nguồn cấp dữ liệu xã hội, quảng cáo hoặc trang đích với việc thay đổi tỷ lệ khung hình nhanh chóng và điều chỉnh bố cục.
Tải xuống video chất lượng cao, hình thu nhỏ và tệp phụ đề, hoặc xuất bản trực tiếp lên các nền tảng đã kết nối của bạn.
HeyGen tạo ra các quảng cáo, video giới thiệu, demo, lời chứng thực, video ngắn cho mạng xã hội và video cho trang đích. Các mẫu và quy trình làm việc tự động bằng AI giúp tăng tốc độ cho mỗi định dạng.
Không, bạn có thể sử dụng người dẫn chương trình AI và lời thoại chuyển đổi từ văn bản sang giọng nói, hoặc tải lên cảnh quay và giọng nói của riêng bạn để chỉnh sửa kết hợp.
Vâng. Tải lên Bộ Nhận diện Thương hiệu của bạn (logo, phông chữ, màu sắc) và HeyGen sẽ tự động áp dụng chúng vào các mẫu và xuất khẩu.
Hầu hết các video tiếp thị mất vài phút để tạo và chỉ cần chỉnh sửa nhanh để hoàn thiện. Những tùy chỉnh phức tạp có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng phần nặng nhọc đã được tự động hóa.
Vâng. HeyGen tự động tạo phụ đề và cho phép bạn chỉnh sửa, định dạng, và xuất file SRT để đáp ứng tính năng trợ năng và yêu cầu của các nền tảng.
Tất nhiên. Tạo ra các móc nối, lời kêu gọi hành động và định dạng khác nhau theo số lượng lớn để thực hiện các bài kiểm tra A/B và tối ưu hóa ROAS trên các chiến dịch.
Xuất file MP4 theo định dạng dọc (9:16), vuông (1:1), và màn hình rộng (16:9), cùng với các file phụ đề SRT và hình thu nhỏ cho mỗi phiên bản.
HeyGen cung cấp các tính năng bảo mật doanh nghiệp, mã hóa dữ liệu và quyền truy cập dựa trên vai trò cho các mẫu video marketing của bạn. Liên hệ với bộ phận kinh doanh để biết thêm về các yêu cầu tuân thủ tuỳ chỉnh.
Vâng, hãy dịch kịch bản, sử dụng lồng tiếng đa ngôn ngữ, và tạo ra các phiên bản khu vực cho video quảng cáo của bạn để nhanh chóng tiếp cận khán giả toàn cầu với công nghệ AI dịch video.
Đăng ký trên trang web HeyGen để bắt đầu kế hoạch miễn phí. Khám phá các mẫu và tạo video marketing đầu tiên của bạn mà không cần thẻ tín dụng.
