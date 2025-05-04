Chuyển đổi các blog hiện có thành một thư viện video

Biến những bài viết, hướng dẫn và bài đăng về lãnh đạo tư tưởng có hiệu suất cao thành những video chất lượng cao để mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng. Một blog có thể trở thành nhiều đoạn clip cho các nguồn cấp dữ liệu trên mạng xã hội, chiến dịch email và trang đích, để bạn thu hút được nhiều giá trị hơn từ nội dung mà bạn đã tạo ra.