AI Chuyển Đổi Blog thành Video để Tạo Nội Dung Video Nhanh và Có Khả Năng Mở Rộng

Biến những bài đăng blog của bạn thành những video ngắn mà mọi người thực sự xem. Với HeyGen, bạn có thể chuyển đổi các bài viết, hướng dẫn và bản tin thành video có người dẫn chương trình, kết hợp văn bản hiển thị trên màn hình, hình ảnh và lời kể, tất cả mà không cần mở trình chỉnh sửa video. Tận dụng nội dung viết hay nhất của bạn thành những đoạn clip sẵn sàng để lướt xem cho mọi kênh.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

Lãnh đạo tư duy và tiếp thị nội dung

Lãnh đạo tư duy và tiếp thị nội dung

Chuyển đổi các bài viết ý kiến, phân tích ngành nghề và bài báo chiến lược thành video ngắn gọn. Chia sẻ chúng trên LinkedIn, X, và bản tin để khán giả có thể tương tác với ý tưởng của bạn một cách nhanh chóng, ngay cả khi họ không có thời gian để đọc toàn bộ bài viết.

Giáo dục sản phẩm và cập nhật tính năng

Giáo dục sản phẩm và cập nhật tính năng

Chuyển đổi các bài blog giới thiệu sản phẩm và các bài phân tích sâu về tính năng thành các video hướng dẫn. Hãy thể hiện những thay đổi, lý do tại sao chúng quan trọng, và cách sử dụng chúng, tất cả thông qua việc sử dụng nội dung video mà đội ngũ của bạn đã viết cho blog.

Tái sử dụng nội dung SEO

Tái sử dụng nội dung SEO

Hãy mang lại sức sống mới cho các bài viết xếp hạng của bạn bằng cách chuyển chúng thành video có thể được nhúng trở lại vào bài viết. Điều này giúp giữ khách truy cập lưu lại trên trang lâu hơn và cho phép bạn phân phối cùng một hiểu biết qua các nền tảng video.

Cải tiến email và bản tin

Cải tiến email và bản tin

Kết hợp các bài viết của bạn với những video tóm tắt ngắn được tạo từ cùng một blog. Người đọc có thể lướt qua hoặc xem, và bạn sẽ nhận được sự tương tác tốt hơn từ những người đăng ký thích nội dung hình ảnh chất lượng cao.

Tổng kết việc học và phát triển

Tổng kết việc học và phát triển

Chuyển đổi các bài viết cơ sở kiến thức nội bộ và blog đào tạo thành các video giải thích nhanh. Nhân viên có thể xem các module ngắn thay vì đọc lại các tài liệu dài, điều này giúp các chủ đề quan trọng được ghi nhớ lâu hơn.

Các đoạn clip và series trên mạng xã hội

Các đoạn clip và series trên mạng xã hội

Chia một bài viết dài thành một loạt các đoạn video ngắn, mỗi đoạn tập trung vào một điểm chính hoặc ví dụ cụ thể. Sử dụng các mẫu có sẵn và người dẫn chương trình nhất quán để kênh của bạn có tính liên kết, đồng thời vẫn đăng tải thường xuyên.

Tại sao nên chọn HeyGen cho AI chuyển đổi blog thành video

HeyGen giúp việc chuyển đổi nội dung văn bản dài thành video ngắn gọn phù hợp với cách mọi người tiếp nhận thông tin ngày nay trở nên đơn giản. Bắt đầu từ URL của một blog hoặc văn bản dán vào, sau đó để AI tóm tắt các ý chính, xây dựng kịch bản và tổ chức cảnh cho bạn. Bạn nhận được video mang thương hiệu từ thư viện nội dung hiện có mà không cần phải bắt đầu từ đầu.

Chuyển đổi các blog hiện có thành một thư viện video

Biến những bài viết, hướng dẫn và bài đăng về lãnh đạo tư tưởng có hiệu suất cao thành những video chất lượng cao để mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng. Một blog có thể trở thành nhiều đoạn clip cho các nguồn cấp dữ liệu trên mạng xã hội, chiến dịch email và trang đích, để bạn thu hút được nhiều giá trị hơn từ nội dung mà bạn đã tạo ra.

Giữ nguyên giọng điệu và cấu trúc thương hiệu của bạn

HeyGen phân tích blog của bạn để bảo toàn giọng điệu, thông điệp chính và cấu trúc cốt lõi. Bạn có thể tinh chỉnh kịch bản, thay đổi ví dụ và điều chỉnh độ dài sao cho mỗi video vẫn nghe có vẻ như bạn, chỉ là ở dạng thức trực quan và ngắn gọn hơn với giọng nói AI.

Tạo video mà không cần đoàn làm phim hay công cụ phức tạp

Bỏ qua việc sử dụng camera, chỉnh sửa thời gian và công việc biên tập thủ công. HeyGen xử lý người thuyết trình, bố cục và tốc độ, để những người làm marketing, nhà văn và chuyên gia nội dung có thể tạo ra video trực tiếp từ nội dung của họ mà không gặp trở ngại trong sản xuất.

URL blog, tài liệu, hoặc văn bản thành video

Bắt đầu từ một liên kết blog trực tiếp, một tài liệu đã tải lên, hoặc văn bản đã dán. HeyGen trích xuất các tiêu đề, đoạn văn chính và ví dụ quan trọng, sau đó sắp xếp chúng thành một dàn ý video rõ ràng. Bạn quyết định những gì cần giữ lại, rút gọn, hoặc loại bỏ trước khi tạo ra.


Người phụ nữ da màu đang mỉm cười nhìn lên trên nền xanh, với một hộp văn bản màu trắng có dòng chữ "Làm thế nào để nuôi dưỡng lối sống khỏe mạnh" và biểu tượng quyển sách.

Tạo kịch bản AI và tóm tắt

Hãy để AI chuyển đổi những phần dài thành lời kể gọn gàng với giọng đọc phù hợp với nhịp độ của video. Tạo một bản thảo kịch bản từ bài viết của bạn, sau đó điều chỉnh giọng điệu, độ dài và lời kêu gọi hành động. Những kịch bản ngắn gọn giúp giữ chân người xem trong khi vẫn giữ được ý tưởng chính của bạn.

Một người phụ nữ đang cầm điện thoại với tin nhắn "Hey Mina!", bên cạnh màn hình "Ra mắt sản phẩm Genesis" và một thẻ "Kịch bản" về việc tối ưu hóa năng suất.

Người dẫn chương trình, lồng tiếng và phụ đề

Chọn người thuyết trình thực tế hoặc chỉ định dạng giọng nói AI để truyền đạt thông điệp của bạn bằng nhiều ngôn ngữ. Phụ đề tự động cải thiện khả năng tiếp cận và thời gian xem, đặc biệt là trên các nền tảng không có âm thanh, trong khi cài đặt giọng nói giữ cho việc giao hàng phù hợp với thương hiệu của bạn.

Nhân bản giọng nói

Bố cục trực quan, phương tiện truyền thông và tỷ lệ khung hình

Áp dụng các bố cục kết hợp văn bản, người thuyết trình và phương tiện hỗ trợ mà không cần thiết kế thủ công. Thêm hình ảnh sẵn có, ảnh chụp màn hình hoặc sơ đồ để hỗ trợ câu chuyện của bạn, sau đó xuất ra ở định dạng dọc, vuông hoặc màn hình rộng cho mọi kênh để tạo ra những video hấp dẫn.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ AI chuyển đổi Blog thành Video

HeyGen cung cấp cho bạn một quy trình hướng dẫn từ blog đến video hoàn chỉnh chỉ qua vài bước tập trung. Bạn mang nội dung, hệ thống sẽ giúp bạn đóng gói nó để xem nhanh.

Bước 1

Bắt đầu từ blog hoặc bài viết của bạn

Dán URL của blog, tải lên một tệp PDF, hoặc kéo và thả văn bản bài viết. HeyGen phân tích nội dung, xác định các phần chính và chuẩn bị một dàn ý có cấu trúc mà bạn có thể chỉnh sửa để tạo ra những video hấp dẫn.

Bước 2

Tạo và tinh chỉnh kịch bản của bạn

Sử dụng AI để tóm tắt những đoạn văn dài thành những câu ngắn, dễ nghe. Chỉnh sửa kịch bản để phù hợp với giọng nói của bạn, điều chỉnh độ dài và nhấn mạnh những điểm quan trọng nhất cho khán giả của bạn.

Bước 3

Chọn phong cách và hình ảnh cho người thuyết trình

Chọn một người thuyết trình hoặc hồ sơ giọng nói, lựa chọn bố cục, và thêm hình ảnh hỗ trợ. Sử dụng ảnh chụp màn hình, hình ảnh sản phẩm, hoặc đoạn phim cổ phiếu để làm cho những ý tưởng trừu tượng dễ hiểu hơn.

Bước 4

Tạo, xuất và tái sử dụng

Tạo video, kiểm tra thời gian, sau đó xuất ra các định dạng phù hợp cho blog, kênh xã hội, hoặc nền tảng nội bộ của bạn. Mở lại dự án bất cứ lúc nào để cập nhật kịch bản hoặc hình ảnh khi nội dung của bạn thay đổi.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Blog thành video AI là gì?

Công nghệ AI chuyển đổi blog thành video là công nghệ biến nội dung viết như bài đăng blog, bài báo và hướng dẫn thành video. Nó tóm tắt văn bản, tạo kịch bản và tổ chức các cảnh quay với lời kể, phụ đề và hình ảnh để mọi người có thể xem thay vì đọc.

HeyGen biến blog thành video như thế nào?

HeyGen tiếp nhận liên kết blog hoặc văn bản của bạn, tìm ra ý tưởng chính và đề xuất một kịch bản cùng cấu trúc cảnh quay. Bạn chỉnh sửa kịch bản, chọn người thuyết trình và hình ảnh, sau đó tạo ra một video theo dòng chảy của bài viết gốc để tiếp cận đông đảo khán giả hơn.

Tôi có cần kỹ năng sản xuất video để sử dụng cái này không?

Không. Quy trình làm việc được xây dựng cho các nhà tiếp thị, nhà văn và giáo viên, những người hiểu rõ nội dung của họ, không phải công cụ chỉnh sửa, để nâng cao khả năng tạo video. Các mẫu, người thuyết trình và các điều khiển đơn giản sẽ giúp bạn quản lý bố cục và thời gian.

Tôi có thể giữ nguyên phong cách và tông giọng thương hiệu của mình không?

Vâng. Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản, chọn giọng đọc, và áp dụng các yếu tố thương hiệu như màu sắc và logo. Điều này giúp các video dựa trên blog phù hợp với nội dung và hướng dẫn thiết kế video hiện có của bạn.

Tôi có thể tạo video từ những bài đăng blog cũ không?

Vâng. Dán URL hoặc văn bản từ kho nội dung của bạn và chuyển đổi các bài đăng blog thành video mới. Đây là cách đơn giản để làm sống lại và phân phối lại các bài viết vẫn còn giá trị thông qua nội dung video.

Ngôn ngữ và khu vực nào được hỗ trợ?

HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho việc lồng tiếng và phụ đề, vì vậy bạn có thể tái sử dụng cùng một nội dung blog trên các khu vực khác nhau. Bạn có thể tạo ra các video phiên bản đa ngôn ngữ từ một bài viết duy nhất mà không cần tạo lại hình ảnh mỗi lần sử dụng công cụ dịch video.

Tôi có thể sử dụng video được tạo từ blog ở đâu?

Bạn có thể nhúng chúng trở lại vào blog gốc, đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội, bao gồm trong các chiến dịch email, chia sẻ trong các cổng thông tin nội bộ, hoặc tổ chức chúng trên các trang đích dưới dạng nội dung video. Bất kỳ nơi nào mà người đọc có thể được lợi từ một bản tóm tắt trực quan đều phù hợp.

Một video dựa trên blog nên kéo dài bao lâu?

Nhiều video dựa trên blog hoạt động tốt nhất từ một đến ba phút cho các bản tóm tắt cấp cao. Đối với nội dung sâu hơn, bạn có thể chia một bài viết dài thành nhiều video ngắn hơn để người xem có thể chọn những phần họ quan tâm.

Tôi có thể cập nhật video khi blog của tôi thay đổi không?

Vâng. Mở dự án, cập nhật kịch bản hoặc các phần đã thay đổi trong bài viết của bạn, và tạo lại video. Điều này giúp nội dung video và blog của bạn được đồng bộ mà không cần xây dựng lại tất cả.

Nội dung blog của tôi có an toàn khi tôi tải lên không?

Đúng. Văn bản, hình ảnh và video được tạo của bạn đều được xử lý với sự riêng tư và an ninh được đặt lên hàng đầu. Bạn giữ quyền kiểm soát nội dung của mình và cách thức video cuối cùng được phân phối.

