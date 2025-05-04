Tại sao HeyGen là Công cụ Chuyển đổi Bài viết thành Video Tốt nhất

HeyGen giúp bạn tái sử dụng mọi bài viết hay thành nhiều video chất lượng cao. Bắt đầu với một URL hoặc dán văn bản của bạn và để AI tóm tắt, viết kịch bản, và thiết kế các cảnh phù hợp với thương hiệu của bạn. Bạn nhận được nhiều nội dung hơn từ những gì bạn đã có, trong khi khán giả của bạn chọn cách họ muốn tiêu thụ nó.