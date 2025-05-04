Công cụ Chuyển đổi Bài viết thành Video: Tạo Video tức thì từ Văn bản

Hãy biến nội dung viết hay nhất của bạn thành những video mà mọi người thực sự xem đến cùng. Với HeyGen, bạn có thể chuyển đổi các bài báo, blog và tài nguyên dài hình thành video sẵn sàng cho người thuyết trình, giúp tăng cường tầm vóc, sự tương tác và thời gian trên trang, tất cả mà không cần biên tập viên hay máy quay.

Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Biến bài viết blog thành đoạn clip sẵn sàng cho mạng xã hội

Biến bài viết blog thành đoạn clip sẵn sàng cho mạng xã hội

Chuyển đổi các bài đăng blog dài thành video dọc ngắn gọn với những điểm nhấn và thông điệp rõ ràng. Sử dụng chúng như những đoạn giới thiệu thu hút người xem trở lại bài viết đầy đủ của bạn. Điều này giúp nội dung của bạn lan tỏa xa hơn trên các bảng tin.

Chuyển đổi kiến thức chuyên môn thành video giới thiệu

Chuyển đổi kiến thức chuyên môn thành video giới thiệu

Biến những bài viết ý kiến và những bài phân tích sâu sắc thành các video giải thích hấp dẫn. Trình bày ý tưởng một cách trực quan để những chủ đề phức tạp trở nên dễ tiếp cận. Các giám đốc và chuyên gia vẫn giữ được sự hiện diện mà không cần thêm thời gian quay phim.

Chuyển đổi bài viết trung tâm trợ giúp thành video hướng dẫn

Chuyển đổi bài viết trung tâm trợ giúp thành video hướng dẫn

Chuyển đổi các tài liệu hỗ trợ và câu hỏi thường gặp thành các hướng dẫn chi tiết. Các hướng dẫn trực quan giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn và hỗ trợ khách hàng tự phục vụ, đặc biệt là khi sử dụng một AI video generator. Ít yêu cầu hỗ trợ hơn có nghĩa là có thêm thời gian cho công việc có giá trị cao hơn.

Bài báo được tóm tắt nhanh chóng

Bài báo được tóm tắt nhanh chóng

Chuyển đổi các cập nhật kịp thời thành các video tóm tắt ngắn gọn cho mạng xã hội hoặc email. Người xem có thể nắm bắt được những điểm chính trong vài giây, giúp thương hiệu của bạn luôn được nhớ đến thông qua nội dung video hấp dẫn. Rất phù hợp cho các nhà xuất bản và đội ngũ truyền thông nội bộ.

Hướng dẫn lâu dài được chia thành các mô-đun theo phong cách khóa học

Hướng dẫn lâu dài được chia thành các mô-đun theo phong cách khóa học

Chia nhỏ các hướng dẫn dài thành các bài học video ngắn hơn. Mỗi mô-đun trình bày một phần của bài viết một cách tập trung. Người học có thể xem theo thứ tự hoặc chuyển thẳng đến phần họ cần, nâng cao trải nghiệm của họ với nội dung video AI.

Chuyển đổi trang sản phẩm thành video giới thiệu khuyến mãi

Chuyển đổi trang sản phẩm thành video giới thiệu khuyến mãi

Biến đổi nội dung quảng cáo sản phẩm hiệu suất cao thành video quảng cáo hoặc giới thiệu ngắn gọn. Thể hiện lợi ích qua hình ảnh và lời kể được trực tiếp lấy từ trang của bạn. Điều này giúp thông điệp được thống nhất qua các hình thức.

Tại sao HeyGen là Công cụ Chuyển đổi Bài viết thành Video Tốt nhất

HeyGen giúp bạn tái sử dụng mọi bài viết hay thành nhiều video chất lượng cao. Bắt đầu với một URL hoặc dán văn bản của bạn và để AI tóm tắt, viết kịch bản, và thiết kế các cảnh phù hợp với thương hiệu của bạn. Bạn nhận được nhiều nội dung hơn từ những gì bạn đã có, trong khi khán giả của bạn chọn cách họ muốn tiêu thụ nó.

Chuyển từ liên kết bài viết sang video trong vài phút

Dán một liên kết hoặc kéo và thả văn bản bài viết của bạn và HeyGen sẽ lập tức trích xuất những điểm chính. AI chuyển đổi nội dung của bạn thành một kịch bản có cấu trúc với các cảnh, lời kể và gợi ý hình ảnh. Bạn bỏ qua trang trắng và chuyển thẳng đến việc tinh chỉnh.

Kéo dài tuổi thọ của mỗi bài viết

Chuyển đổi các bài đăng blog, hướng dẫn và cập nhật tin tức thành video cho các bảng tin mạng xã hội, email và trang đích. Cùng một câu chuyện có thể được thể hiện qua nhiều định dạng khác nhau, giúp bạn tận dụng tối đa giá trị từ mỗi nội dung bạn xuất bản.

Đảm bảo mỗi video phù hợp với thương hiệu của bạn

Áp dụng phông chữ, màu sắc và logo của bạn để các video dựa trên bài viết cảm thấy như là một phần của cùng một gia đình. Lưu các bố cục để sử dụng lại như là các mẫu có thể tái sử dụng để mỗi video mới trông nhất quán, ngay cả khi được xây dựng bởi các thành viên khác nhau trong nhóm.

Nhập URL và văn bản với tính năng tóm tắt thông minh

Dán bất kỳ URL bài viết hoặc văn bản và HeyGen sẽ phân tích cấu trúc, tiêu đề và ý tưởng chính. Bạn có thể chọn tóm tắt hoặc giữ lại hầu hết các chi tiết. AI xây dựng một kịch bản video giữ nguyên thông điệp chính của bạn, cho phép bạn tạo video một cách dễ dàng.

Giao diện ứng dụng di động chuyển từ hiển thị tài liệu nhiều văn bản sang lưới nội dung dựa trên hình ảnh.

Các lựa chọn giọng nói và người dẫn chương trình AI

Chọn giọng nói AI nghe tự nhiên hoặc phong cách người dẫn phù hợp với khán giả của bạn. Lời thoại sẽ được đồng bộ hóa tự động với các cảnh để tạo cảm giác trôi chảy, hoàn hảo cho một video cuốn hút. Bạn có thể điều chỉnh giọng điệu cho phù hợp với nội dung giáo dục, biên tập, hoặc quảng cáo.

Người phụ nữ da màu cười và nhìn lên với dòng chữ "Làm thế nào để nuôi dưỡng lối sống khỏe mạnh".

Cảnh quay hình ảnh, nguồn phương tiện truyền thông và phụ đề

HeyGen đề xuất các hình ảnh và bố cục dựa trên nội dung bài viết của bạn, nâng cao trải nghiệm chuyển đổi bài viết thành video. Kết hợp văn bản, cảnh quay có sẵn, hình ảnh và chuyển động đơn giản để giữ cho video luôn động đậy. Chức năng phụ đề tự động hỗ trợ khả năng tiếp cận và xem không âm thanh.

Người phụ nữ mỉm cười với mái tóc dài màu tối, biểu tượng CC ở góc trên bên trái, và dòng chữ 'AI Captions' ở góc dưới bên phải.

Xuất khẩu đa định dạng cho mọi kênh

Xuất video ở các định dạng dọc, vuông và ngang từ cùng một dự án. Mỗi phiên bản đều giữ cho văn bản dễ đọc và cảnh quay được bố cục tốt, đảm bảo chất lượng trong quá trình biên tập video. Điều này cho phép bạn xuất bản các video dựa trên bài viết ở bất cứ nơi nào mà khán giả của bạn dành thời gian.

Người đàn ông đang mỉm cười ngồi tại bàn làm việc với hình ảnh chồng lên hiển thị tùy chọn "Xuất ra dạng SCORM" đã được kích hoạt và "SCORM 1.2" được chọn.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ bài viết thành video

HeyGen biến việc chuyển đổi bài viết thành video thành một quy trình đơn giản phù hợp với quy trình nội dung hiện tại của bạn. Bạn chỉ cần cung cấp liên kết hoặc văn bản, nền tảng sẽ xử lý kịch bản, cảnh quay, và giọng nói thông qua quy trình từ liên kết sang video và từ văn bản sang video đơn giản.

Bước 1

Bắt đầu với một URL hoặc văn bản bài viết

Dán liên kết đến bài viết của bạn hoặc kéo và thả văn bản mà bạn muốn tái sử dụng. Chọn mục tiêu và thời gian lý tưởng để bản tóm tắt phù hợp với định dạng.

Bước 2

Chọn định dạng, giọng nói và phong cách của bạn

Chọn tỷ lệ khung hình cho các kênh chính của bạn, sau đó chọn phong cách giọng nói và hình ảnh. Quyết định xem video này nên có cảm giác như một đoạn giới thiệu, video giải thích, hay một câu chuyện đầy đủ.

Bước 3

Xem lại các cảnh và chỉnh sửa kịch bản

Xem trước kịch bản và bản phân cảnh được tạo. Chỉnh sửa từ ngữ, sắp xếp lại các phần, và thêm hoặc bớt các điểm cần thiết.

Bước 4

Tạo, xuất và xuất bản

Tạo video hoàn chỉnh, sau đó xuất các phiên bản bạn cần. Đăng tải lên mạng xã hội, nhúng gần bài viết gốc, hoặc thêm vào các chiến dịch email.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Công cụ chuyển đổi bài viết thành video là gì?

Công cụ chuyển đổi bài viết thành video biến nội dung viết như blog, bài báo, và hướng dẫn thành video. Nó tóm tắt các ý chính, thêm lời kể, và kết hợp hình ảnh để khán giả của bạn có thể xem thay vì chỉ đọc.

Những loại bài viết nào phù hợp nhất với HeyGen?

Các bài viết rõ ràng, có cấu trúc với các mục hoặc tiêu đề cụ thể thường có tỷ lệ chuyển đổi cao. Cẩm nang hướng dẫn, bài viết dạng danh sách, bài viết thể hiện tư duy lãnh đạo, và cập nhật tin tức đều là những ứng cử viên mạnh mẽ. Ngay cả những tài nguyên đặc sệt cũng được lợi từ việc chia nhỏ thành các câu chuyện hình ảnh, đặc biệt là khi bạn chuyển đổi bài viết thành video.

Tôi có cần kinh nghiệm chỉnh sửa video để sử dụng cái này không?

Không. HeyGen được xây dựng cho các nhà văn, nhà tiếp thị, biên tập viên và giáo viên không có nền tảng chỉnh sửa, làm cho nó trở thành công cụ video AI lý tưởng cho mọi người. Nền tảng này xử lý cấu trúc và chi tiết kỹ thuật trong khi bạn tập trung vào thông điệp và độ chính xác.

Tôi có thể kiểm soát mức độ tóm tắt bài viết của mình không?

Vâng. Bạn có thể thiết lập độ dài mục tiêu và chọn liệu video nên là một đoạn giới thiệu ngắn hay một bản trình bày đầy đủ hơn. Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản và cảnh quay một cách thủ công để giữ hoặc loại bỏ các chi tiết.

Video có giữ được phong cách và cảm giác thương hiệu của tôi không?

Vâng. Bạn có thể áp dụng màu sắc, logo và phông chữ của thương hiệu vào video dựa trên bài viết. Các phong cách đã lưu giúp đảm bảo rằng mọi thứ bạn xuất bản đều có cảm giác như thuộc về cùng một hệ thống thương hiệu.

Tôi có thể thêm hình ảnh và cảnh quay của riêng mình không?

Vâng. Bạn có thể tải lên ảnh chụp màn hình, sơ đồ, b roll và đoạn clip sản phẩm để thay thế hoặc bổ sung cho hình ảnh được đề xuất trong dự án chuyển đổi bài viết thành video của bạn. Điều này giúp bạn có được sự kết hợp giữa tự động hóa và kiểm soát đầy đủ ở những nơi quan trọng.

Tôi có thể đăng tải video dựa trên bài viết lên những nền tảng nào?

Bạn có thể xuất các định dạng phù hợp cho TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn và trang web của bạn. Các video có thể được nhúng gần bài viết, chia sẻ qua email, hoặc sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo, làm cho việc chuyển từ blog sang video trở nên dễ dàng.

Bài viết của tôi thường được chuyển thành video trong bao lâu?

Một bài viết ngắn có thể trở thành đoạn clip từ ba mươi đến sáu mươi giây trong khi một hướng dẫn dài hơn có thể kéo dài vài phút. Bạn có thể điều chỉnh mục tiêu thời lượng và nhịp độ sao cho video phù hợp với chiến lược của bạn.

Tôi có thể chỉnh sửa video sau khi nó được tạo ra không?

Vâng. Bạn có thể chỉnh sửa cảnh, cập nhật văn bản, điều chỉnh thời gian, và thay đổi hình ảnh trước khi xuất bản. Nếu bài viết của bạn thay đổi, bạn có thể mở lại dự án và tạo ra một phiên bản mới.

Làm thế nào việc chuyển đổi bài viết thành video giúp cho chiến lược nội dung của tôi?

Chuyển đổi bài viết thành video giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của nội dung bạn đã tạo ra. Nó giúp bạn tiếp cận với khán giả thích video, tăng cường các chỉ số tương tác, và mang lại nhiều cơ hội hơn cho mỗi bài viết hay để thể hiện trên các kênh khác nhau.

