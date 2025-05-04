Hãy biến nội dung viết hay nhất của bạn thành những video mà mọi người thực sự xem đến cùng. Với HeyGen, bạn có thể chuyển đổi các bài báo, blog và tài nguyên dài hình thành video sẵn sàng cho người thuyết trình, giúp tăng cường tầm vóc, sự tương tác và thời gian trên trang, tất cả mà không cần biên tập viên hay máy quay.
Chuyển đổi các bài đăng blog dài thành video dọc ngắn gọn với những điểm nhấn và thông điệp rõ ràng. Sử dụng chúng như những đoạn giới thiệu thu hút người xem trở lại bài viết đầy đủ của bạn. Điều này giúp nội dung của bạn lan tỏa xa hơn trên các bảng tin.
Biến những bài viết ý kiến và những bài phân tích sâu sắc thành các video giải thích hấp dẫn. Trình bày ý tưởng một cách trực quan để những chủ đề phức tạp trở nên dễ tiếp cận. Các giám đốc và chuyên gia vẫn giữ được sự hiện diện mà không cần thêm thời gian quay phim.
Chuyển đổi các tài liệu hỗ trợ và câu hỏi thường gặp thành các hướng dẫn chi tiết. Các hướng dẫn trực quan giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn và hỗ trợ khách hàng tự phục vụ, đặc biệt là khi sử dụng một AI video generator. Ít yêu cầu hỗ trợ hơn có nghĩa là có thêm thời gian cho công việc có giá trị cao hơn.
Chuyển đổi các cập nhật kịp thời thành các video tóm tắt ngắn gọn cho mạng xã hội hoặc email. Người xem có thể nắm bắt được những điểm chính trong vài giây, giúp thương hiệu của bạn luôn được nhớ đến thông qua nội dung video hấp dẫn. Rất phù hợp cho các nhà xuất bản và đội ngũ truyền thông nội bộ.
Chia nhỏ các hướng dẫn dài thành các bài học video ngắn hơn. Mỗi mô-đun trình bày một phần của bài viết một cách tập trung. Người học có thể xem theo thứ tự hoặc chuyển thẳng đến phần họ cần, nâng cao trải nghiệm của họ với nội dung video AI.
Biến đổi nội dung quảng cáo sản phẩm hiệu suất cao thành video quảng cáo hoặc giới thiệu ngắn gọn. Thể hiện lợi ích qua hình ảnh và lời kể được trực tiếp lấy từ trang của bạn. Điều này giúp thông điệp được thống nhất qua các hình thức.
Tại sao HeyGen là Công cụ Chuyển đổi Bài viết thành Video Tốt nhất
HeyGen giúp bạn tái sử dụng mọi bài viết hay thành nhiều video chất lượng cao. Bắt đầu với một URL hoặc dán văn bản của bạn và để AI tóm tắt, viết kịch bản, và thiết kế các cảnh phù hợp với thương hiệu của bạn. Bạn nhận được nhiều nội dung hơn từ những gì bạn đã có, trong khi khán giả của bạn chọn cách họ muốn tiêu thụ nó.
Dán một liên kết hoặc kéo và thả văn bản bài viết của bạn và HeyGen sẽ lập tức trích xuất những điểm chính. AI chuyển đổi nội dung của bạn thành một kịch bản có cấu trúc với các cảnh, lời kể và gợi ý hình ảnh. Bạn bỏ qua trang trắng và chuyển thẳng đến việc tinh chỉnh.
Chuyển đổi các bài đăng blog, hướng dẫn và cập nhật tin tức thành video cho các bảng tin mạng xã hội, email và trang đích. Cùng một câu chuyện có thể được thể hiện qua nhiều định dạng khác nhau, giúp bạn tận dụng tối đa giá trị từ mỗi nội dung bạn xuất bản.
Áp dụng phông chữ, màu sắc và logo của bạn để các video dựa trên bài viết cảm thấy như là một phần của cùng một gia đình. Lưu các bố cục để sử dụng lại như là các mẫu có thể tái sử dụng để mỗi video mới trông nhất quán, ngay cả khi được xây dựng bởi các thành viên khác nhau trong nhóm.
Nhập URL và văn bản với tính năng tóm tắt thông minh
Dán bất kỳ URL bài viết hoặc văn bản và HeyGen sẽ phân tích cấu trúc, tiêu đề và ý tưởng chính. Bạn có thể chọn tóm tắt hoặc giữ lại hầu hết các chi tiết. AI xây dựng một kịch bản video giữ nguyên thông điệp chính của bạn, cho phép bạn tạo video một cách dễ dàng.
Các lựa chọn giọng nói và người dẫn chương trình AI
Chọn giọng nói AI nghe tự nhiên hoặc phong cách người dẫn phù hợp với khán giả của bạn. Lời thoại sẽ được đồng bộ hóa tự động với các cảnh để tạo cảm giác trôi chảy, hoàn hảo cho một video cuốn hút. Bạn có thể điều chỉnh giọng điệu cho phù hợp với nội dung giáo dục, biên tập, hoặc quảng cáo.
Cảnh quay hình ảnh, nguồn phương tiện truyền thông và phụ đề
HeyGen đề xuất các hình ảnh và bố cục dựa trên nội dung bài viết của bạn, nâng cao trải nghiệm chuyển đổi bài viết thành video. Kết hợp văn bản, cảnh quay có sẵn, hình ảnh và chuyển động đơn giản để giữ cho video luôn động đậy. Chức năng phụ đề tự động hỗ trợ khả năng tiếp cận và xem không âm thanh.
Xuất khẩu đa định dạng cho mọi kênh
Xuất video ở các định dạng dọc, vuông và ngang từ cùng một dự án. Mỗi phiên bản đều giữ cho văn bản dễ đọc và cảnh quay được bố cục tốt, đảm bảo chất lượng trong quá trình biên tập video. Điều này cho phép bạn xuất bản các video dựa trên bài viết ở bất cứ nơi nào mà khán giả của bạn dành thời gian.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ bài viết thành video
HeyGen biến việc chuyển đổi bài viết thành video thành một quy trình đơn giản phù hợp với quy trình nội dung hiện tại của bạn. Bạn chỉ cần cung cấp liên kết hoặc văn bản, nền tảng sẽ xử lý kịch bản, cảnh quay, và giọng nói thông qua quy trình từ liên kết sang video và từ văn bản sang video đơn giản.
Dán liên kết đến bài viết của bạn hoặc kéo và thả văn bản mà bạn muốn tái sử dụng. Chọn mục tiêu và thời gian lý tưởng để bản tóm tắt phù hợp với định dạng.
Chọn tỷ lệ khung hình cho các kênh chính của bạn, sau đó chọn phong cách giọng nói và hình ảnh. Quyết định xem video này nên có cảm giác như một đoạn giới thiệu, video giải thích, hay một câu chuyện đầy đủ.
Xem trước kịch bản và bản phân cảnh được tạo. Chỉnh sửa từ ngữ, sắp xếp lại các phần, và thêm hoặc bớt các điểm cần thiết.
Tạo video hoàn chỉnh, sau đó xuất các phiên bản bạn cần. Đăng tải lên mạng xã hội, nhúng gần bài viết gốc, hoặc thêm vào các chiến dịch email.
Công cụ chuyển đổi bài viết thành video biến nội dung viết như blog, bài báo, và hướng dẫn thành video. Nó tóm tắt các ý chính, thêm lời kể, và kết hợp hình ảnh để khán giả của bạn có thể xem thay vì chỉ đọc.
Các bài viết rõ ràng, có cấu trúc với các mục hoặc tiêu đề cụ thể thường có tỷ lệ chuyển đổi cao. Cẩm nang hướng dẫn, bài viết dạng danh sách, bài viết thể hiện tư duy lãnh đạo, và cập nhật tin tức đều là những ứng cử viên mạnh mẽ. Ngay cả những tài nguyên đặc sệt cũng được lợi từ việc chia nhỏ thành các câu chuyện hình ảnh, đặc biệt là khi bạn chuyển đổi bài viết thành video.
Không. HeyGen được xây dựng cho các nhà văn, nhà tiếp thị, biên tập viên và giáo viên không có nền tảng chỉnh sửa, làm cho nó trở thành công cụ video AI lý tưởng cho mọi người. Nền tảng này xử lý cấu trúc và chi tiết kỹ thuật trong khi bạn tập trung vào thông điệp và độ chính xác.
Vâng. Bạn có thể thiết lập độ dài mục tiêu và chọn liệu video nên là một đoạn giới thiệu ngắn hay một bản trình bày đầy đủ hơn. Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản và cảnh quay một cách thủ công để giữ hoặc loại bỏ các chi tiết.
Vâng. Bạn có thể áp dụng màu sắc, logo và phông chữ của thương hiệu vào video dựa trên bài viết. Các phong cách đã lưu giúp đảm bảo rằng mọi thứ bạn xuất bản đều có cảm giác như thuộc về cùng một hệ thống thương hiệu.
Vâng. Bạn có thể tải lên ảnh chụp màn hình, sơ đồ, b roll và đoạn clip sản phẩm để thay thế hoặc bổ sung cho hình ảnh được đề xuất trong dự án chuyển đổi bài viết thành video của bạn. Điều này giúp bạn có được sự kết hợp giữa tự động hóa và kiểm soát đầy đủ ở những nơi quan trọng.
Bạn có thể xuất các định dạng phù hợp cho TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn và trang web của bạn. Các video có thể được nhúng gần bài viết, chia sẻ qua email, hoặc sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo, làm cho việc chuyển từ blog sang video trở nên dễ dàng.
Một bài viết ngắn có thể trở thành đoạn clip từ ba mươi đến sáu mươi giây trong khi một hướng dẫn dài hơn có thể kéo dài vài phút. Bạn có thể điều chỉnh mục tiêu thời lượng và nhịp độ sao cho video phù hợp với chiến lược của bạn.
Vâng. Bạn có thể chỉnh sửa cảnh, cập nhật văn bản, điều chỉnh thời gian, và thay đổi hình ảnh trước khi xuất bản. Nếu bài viết của bạn thay đổi, bạn có thể mở lại dự án và tạo ra một phiên bản mới.
Chuyển đổi bài viết thành video giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của nội dung bạn đã tạo ra. Nó giúp bạn tiếp cận với khán giả thích video, tăng cường các chỉ số tương tác, và mang lại nhiều cơ hội hơn cho mỗi bài viết hay để thể hiện trên các kênh khác nhau.
