Công cụ Tạo Video YouTube AI dành cho Người Sáng Tạo và Thương Hiệu

Biến ý tưởng, kịch bản hoặc tóm tắt thành video YouTube chuyên nghiệp với trình tạo video YouTube AI của HeyGen. Tạo ra các tập phim đầy đủ, video giải thích không cần xuất hiện và Shorts với hình ảnh do AI tạo ra, lời thoại tự nhiên, phụ đề tự động, và xuất khẩu trực tiếp sẵn sàng cho YouTube, không cần máy quay, đoàn làm phim, hay phòng biên tập.

Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Sản xuất kênh YouTube

Sản xuất kênh YouTube

Tạo các tập phát sóng định kỳ, video giải thích và series nhanh hơn. Sử dụng các mẫu kịch bản để duy trì nhịp độ và phong cách cho mỗi tập.

Các khóa học và hướng dẫn giáo dục

Các khóa học và hướng dẫn giáo dục

Chuyển đổi kế hoạch bài học và bản ghi thành các bài giảng video với slide, phụ đề và nguồn tài nguyên có thể tải xuống cho người học.

Chiến lược tái sử dụng nội dung và Shorts

Chiến lược tái sử dụng nội dung và Shorts

Biến những tập phim dài thành hàng chục video ngắn và đoạn giới thiệu được tối ưu hóa cho việc khám phá và tăng thời gian xem trên YouTube.

Kênh giới thiệu và đánh giá sản phẩm

Kênh giới thiệu và đánh giá sản phẩm

Tạo ra các bản trình diễn sản phẩm sạch sẽ, có thể lặp lại từ kịch bản và trang sản phẩm với các mẫu hình ảnh nhất quán và điểm nổi bật trên màn hình.

Kênh công ty và giao tiếp nội bộ

Kênh công ty và giao tiếp nội bộ

Tạo ra các video lãnh đạo suy nghĩ chuyên nghiệp, thông báo và đào tạo mà tuân thủ theo hướng dẫn thương hiệu và có thể được địa phương hóa.

Nội dung sẵn sàng cho việc kiếm tiền

Nội dung sẵn sàng cho việc kiếm tiền

Tạo ra các phần giới thiệu, phân đoạn quảng cáo, và sản phẩm mang tính thương hiệu sẵn sàng cho tài trợ với thời gian biểu chính xác và giá trị sản xuất sạch sẽ.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video YouTube AI Tốt nhất

HeyGen kết hợp công nghệ AI video generator tiên tiến, khả năng giải thích kịch bản và quy trình làm việc ưu tiên YouTube để giúp các nhà sáng tạo và thương hiệu xuất bản nhanh chóng và thông minh hơn. Sản xuất nhiều hơn, chất lượng nhất quán và nội dung địa phương hóa mà không gặp phải những rào cản sản xuất thông thường.

Xuất bản nhanh chóng và thường xuyên hơn

Từ kịch bản đến xuất bản chỉ trong vài phút, giúp bạn tạo nội dung YouTube nhanh chóng. HeyGen tự động hóa việc lập kế hoạch, hình ảnh, giọng nói và thời gian biểu để bạn có thể tập trung vào việc sáng tạo nội dung, không phải chỉnh sửa.

Được xây dựng để phát triển trên YouTube

Tạo các tập dài, loạt hướng dẫn, Shorts, giới thiệu và các đoạn video tái sử dụng với khả năng xuất metadata sẵn có, gợi ý hình thu nhỏ và cài đặt tỷ lệ khung hình được điều chỉnh cho việc khám phá và giữ chân người xem.

Mở rộng toàn cầu bằng cách địa phương hóa

Với trình dịch video, bạn có thể dịch kịch bản, tạo giọng đọc địa phương hóa, và gắn chú thích chính xác để mỗi video đều phù hợp tự nhiên với từng thị trường.

Trí tuệ biến kịch bản thành video

Dán một đoạn mã hoặc tải lên một bản chép và HeyGen, một công cụ AI, sẽ phân tích cảnh, nhịp điệu, và điểm nhấn để xây dựng một kịch bản cấu trúc cho việc tạo video. Công cụ làm video youtube bằng AI này sẽ ghép hình ảnh và B-roll với kịch bản, tạo phụ đề có thời gian và tạo ra giọng đọc tự nhiên nghe có vẻ giữ được ý định ban đầu.

kịch bản thành video

Sinh sản dạng đầy đủ và ngắn

Sản xuất các tập phim dài 8+ phút hoặc các đoạn phim ngắn từ 15–60 giây từ cùng một kịch bản gốc. HeyGen cung cấp các cài đặt sẵn cho nền tảng và tự động điều chỉnh kích thước để bạn tạo ra một tác phẩm chính và xuất ra mọi định dạng bạn cần.

Độ dài video Youtube

Hình ảnh và cấu trúc cảnh do AI điều khiển

Tạo ra các cảnh phim, đồ họa hoạt hình, mô phỏng sản phẩm, hoặc hình ảnh trừu tượng từ các gợi ý. Động cơ sẽ tự động sắp xếp chuyển động camera, đa dạng cảnh quay, và các hiệu ứng chuyển cảnh để có được vẻ ngoài chuyên nghiệp.

Nhân bản giọng nói

Chuyển đổi hình ảnh thành video và tái sử dụng đoạn clip

Nhập các đoạn clip hoặc cảnh quay dài và tự động cắt xén, chỉnh sửa, và phối lại thành Shorts hoặc video tổng hợp nổi bật. Sử dụng tính năng chuyển từ hình ảnh sang video để tạo hình động từ ảnh tĩnh và hình ảnh sản phẩm, làm cho hình thu nhỏ và các phân đoạn trở nên phong phú hơn.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ làm video YouTube AI

Biến ý tưởng video của bạn thành hiện thực với Trình tạo YouTube AI tiên tiến của HeyGen thông qua những bước đơn giản sau.

Bước 1

Nhập nội dung của bạn

Dán một đoạn mã, tải lên một bản ghi, hoặc mô tả một khái niệm. Bạn cũng có thể cung cấp cảnh quay sẵn có hoặc URL của sản phẩm.

Bước 2

Chọn định dạng YouTube

Chọn hình thức dài, ngắn hoặc cả hai. Lựa chọn phong cách hình ảnh, tùy chọn avatar và mô hình giọng nói. Áp dụng cài đặt trước của thương hiệu nếu cần.

Bước 3

Xem trước và chỉnh sửa cảnh

HeyGen tạo ra một kịch bản và video dự thảo. Chỉnh sửa phụ đề, thay đổi cảnh quay phụ, điều chỉnh nhịp độ, hoặc cập nhật giọng điệu bằng các điều khiển đơn giản.

Bước 4

Xuất bản và công bố

Xuất file tối ưu cho YouTube, file phụ đề SRT, hình thu nhỏ và metadata. Sử dụng tải lên trực tiếp hoặc API để xuất bản theo lịch trình và làm việc theo lô.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI YouTube video maker là gì?

Một trình tạo video YouTube AI chuyển đổi kịch bản, tóm tắt hoặc cảnh quay có sẵn thành video YouTube đầy đủ sử dụng AI cho hình ảnh, giọng nói, phụ đề và sắp xếp cảnh. HeyGen xây dựng cả tài sản dài hạn và ngắn hạn sẵn sàng để tải lên để các nhà sáng tạo có thể tập trung vào chiến lược nội dung.

Tôi có thể tạo cả video dài và Shorts với cùng một kịch bản không?

Đúng. HeyGen hỗ trợ tạo nhiều định dạng. Tạo một video dài chủ đạo và tự động tạo ra các đoạn video ngắn, clip và định dạng giới thiệu với các biên tập và phụ đề tối ưu hóa cho việc xem trên di động, nâng cao khả năng tạo YouTube Shorts của bạn.

Công cụ có tạo ra các tiêu đề và mô tả thân thiện với SEO không?

Vâng. HeyGen đề xuất các tiêu đề, mô tả, thẻ tag và dấu chương phù hợp với các phương pháp tốt nhất của YouTube, giúp người sáng tạo nội dung được khám phá và lập chỉ mục một cách hiệu quả hơn.

Tôi có thể tải lên cảnh quay của mình và nhờ HeyGen chỉnh sửa thành video YouTube không?

Tất nhiên. Hãy nhập cảnh quay có sẵn và HeyGen sẽ tự động chỉnh sửa, thêm phụ đề, tạo B-roll, và phối lại nội dung thành các video và Shorts hoàn chỉnh.

Độ chính xác của phụ đề tự động và bản dịch là như thế nào?

HeyGen sản xuất phụ đề tự động với độ chính xác cao và hỗ trợ dịch ra nhiều ngôn ngữ. Phụ đề và lời thoại dịch có thể chỉnh sửa để đảm bảo độ chính xác và sắc thái khu vực.

Tôi có thể sử dụng giọng nói của mình hoặc tạo một người dẫn chương trình định kỳ không?

Vâng. Tải lên một mẫu giọng nói để sao chép giọng của bạn, hoặc tạo một chủ nhân avatar tùy chỉnh để trình bày kịch bản một cách nhất quán qua các tập và series, giúp việc tạo video YouTube trở nên dễ dàng hơn.

Các định dạng xuất khẩu và công cụ YouTube nào được bao gồm?

Xuất các tệp MP4 ở định dạng tiêu chuẩn và dọc, tệp phụ đề SRT, hình ảnh thu nhỏ và gói metadata để tạo ra các video chất lượng cao. Các tích hợp API hỗ trợ tải lên hàng loạt và xuất bản theo lịch trình.

Mất bao lâu để tạo ra một video?

Hầu hết các bản nháp được tạo ra trong vài phút. Thời gian hoàn thiện cuối cùng phụ thuộc vào độ dài và độ phức tạp. Xử lý hàng loạt và công việc API có thể mở rộng để xử lý sản xuất số lượng lớn cho các nhà sáng tạo nội dung.

Ai là chủ sở hữu của những video mà tôi tạo ra?

Bạn giữ quyền sở hữu và quyền lợi đối với tất cả video và tài sản bạn tạo ra với HeyGen. Đảm bảo nội dung của bên thứ ba bạn bao gồm được cấp phép đúng cách.

HeyGen có an toàn cho kênh hoặc tài sản thương hiệu không?

Vâng. HeyGen sử dụng các biện pháp bảo mật đẳng cấp doanh nghiệp, quyền truy cập dựa trên vai trò và các biện pháp kiểm soát không gian làm việc riêng tư để bảo vệ nội dung và quy trình sản xuất.

