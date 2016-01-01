AI yourself cho phép bạn tạo ra một nhân vật số hóa chân thực của bạn bằng cách sử dụng AI. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra nội dung AI yourself mà trông, nói, và thể hiện giống bạn, mà không cần quay phim, chụp ảnh, hay làm việc sản xuất liên tục.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Người sáng tạo sử dụng AI để duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội mà không cần quay video mỗi ngày. Điều này giúp nội dung được nhất quán trong khi giảm bớt công sức sản xuất.
Các chuyên gia cung cấp thông tin chi tiết, thông báo và giải thích sử dụng hình ảnh AI của họ trong khi vẫn giữ được sự nhất quán về mặt hình ảnh. Thông điệp luôn được trau chuốt trên tất cả các kênh.
Giáo viên sử dụng AI để giảng dạy, chia sẻ phản hồi và cung cấp nội dung đào tạo một cách có quy mô. Điều này cho phép tạo ra các video giáo dục có chất lượng cao và có thể tái sử dụng.
Các giám đốc và lãnh đạo chia sẻ cập nhật và thông điệp nội bộ sử dụng phiên bản AI của chính họ mà không cần lên lịch ghi hình. Giao tiếp vẫn diễn ra kịp thời và chuyên nghiệp.
AI yourself giúp thúc đẩy giao tiếp toàn cầu bằng cách dịch kịch bản mà vẫn giữ nguyên bản sắc trên màn hình. Khán giả nhận được nội dung đã được địa phương hóa mà không cần thu âm lại với công cụ dịch video.
Chuyển đổi nội dung viết thành video với hình ảnh AI của bạn để mở rộng tầm ảnh hưởng qua các định dạng. Điều này tối đa hóa nội dung hiện có mà không cần thêm công việc sản xuất.
Tại sao HeyGen là Công cụ AI Tốt nhất cho Bản thân
AI yourself được xây dựng cho những người muốn mở rộng sự hiện diện của mình mà không mất đi tính xác thực thông qua nội dung tùy chỉnh. HeyGen tập trung vào tính chân thực, nhất quán về bản sắc, và sự dễ dàng trong việc tạo lập.
AI tự bản thân bảo tồn các đặc điểm khuôn mặt, phong cách và sự hiện diện của bạn qua mọi tài sản. Điều này đảm bảo khán giả luôn nhận ra bạn, ngay cả khi nội dung được tạo ra hàng loạt bằng trình tạo video AI.
Thay vì lên lịch quay phim hoặc làm lại, nội dung tự tạo bằng AI được tạo ra từ hình ảnh và kịch bản có sẵn, giảm đáng kể thời gian sản xuất.
AI yourself cho phép bạn xuất hiện trên các nền tảng, ngôn ngữ và định dạng khác nhau mà không cần phải có mặt thực sự mỗi lần.
AI tạo ra nhất quán với danh tính
AI tự tạo ra một phiên bản số hóa ổn định của bạn trông giống hệt. Cấu trúc khuôn mặt, tỷ lệ và bản sắc hình ảnh được giữ nguyên, tránh kết quả ngẫu nhiên hoặc méo mó. Điều này làm cho phiên bản AI dễ dàng được nhận diện là bạn.
Tạo hình AI dựa trên ảnh của bạn
Tải lên một bộ ảnh nhỏ để thiết lập AI của bạn. Hệ thống sẽ học hỏi vẻ ngoài của bạn và tạo ra hình ảnh chân thực mà không thay đổi bản sắc cốt lõi. Điều này loại bỏ nhu cầu phải chụp ảnh liên tục hoặc tải lên hình ảnh mới.
Sự phối hợp giọng nói và biểu cảm
Nội dung AI tự động điều chỉnh chuyển động và biểu cảm khuôn mặt cho phù hợp với lời nói. Những chuyển động tinh tế và thời gian biểu cảm giúp phiên bản AI trở nên tự nhiên hơn thay vì cứng nhắc hoặc phóng đại. Điều này làm tăng sự tin tưởng và tương tác của người xem.
Giao hàng tự động AI đa ngôn ngữ
Bản AI của bạn có thể nói nhiều ngôn ngữ mà vẫn giữ nguyên hình dáng. Điều này cho phép giao tiếp toàn cầu mà không cần tạo lại hình ảnh hay giới thiệu bản thân lại ở mỗi thị trường.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ AI Yourself
Biến ảnh của bạn thành phiên bản AI của chính mình chỉ với bốn bước đơn giản.
Cung cấp những bức ảnh rõ ràng để thiết lập AI của bạn. Hệ thống sẽ học hỏi về ngoại hình và danh tính của bạn.
Gõ những gì bạn muốn phiên bản AI của bạn nói. Không cần ghi âm.
HeyGen tạo ra những hình ảnh hoặc video chân thực có vẻ ngoài và cảm giác như là bạn.
Sử dụng nội dung AI của bạn trên các trang web, mạng xã hội và các kênh nội bộ.
AI yourself đề cập đến việc tạo ra một nhân vật số của bạn bằng cách sử dụng AI. Nó cho phép bạn tạo ra các hình ảnh hoặc video trông giống bạn mà không cần sản xuất thủ công.
AI yourself được thiết kế để bảo tồn danh tính của bạn một cách nhất quán. Các đặc điểm khuôn mặt và tỷ lệ giữ nguyên để phiên bản AI rõ ràng có thể nhận diện là bạn.
Một bộ sưu tập nhỏ các bức ảnh rõ ràng thường là đủ. Những hình ảnh này giúp hệ thống học cách nhận diện ngoại hình của bạn và tạo ra kết quả chính xác.
Vâng, chính AI có thể được sử dụng để tạo ra cả hình ảnh và video. Điều này làm cho nó linh hoạt cho các định dạng nội dung và nền tảng khác nhau.
Bản AI của bạn có thể cung cấp nội dung bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau bằng cách thay đổi kịch bản. Bản sắc hình ảnh vẫn giữ nguyên qua các ngôn ngữ.
Nội dung AI tự tạo được thông qua một quy trình làm việc đơn giản sử dụng hình ảnh và văn bản, không cần công cụ chuyên nghiệp hay kiến thức chỉnh sửa phức tạp.
Vâng, một khi đã được tạo ra, bản AI của bạn có thể được tái sử dụng trong vô số dự án. Điều này hỗ trợ việc tạo nội dung một cách có thể mở rộng và nhất quán.
AI yourself là lựa chọn lý tưởng cho các nhà sáng tạo, giáo viên, chuyên gia và lãnh đạo muốn mở rộng sự hiện diện của mình mà không cần quay video liên tục.
