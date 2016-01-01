Công cụ AI Yourself: Tạo phiên bản AI chân thực của bạn

AI yourself cho phép bạn tạo ra một nhân vật số hóa chân thực của bạn bằng cách sử dụng AI. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra nội dung AI yourself mà trông, nói, và thể hiện giống bạn, mà không cần quay phim, chụp ảnh, hay làm việc sản xuất liên tục.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Thương hiệu cá nhân và người sáng tạo

Thương hiệu cá nhân và người sáng tạo

Người sáng tạo sử dụng AI để duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội mà không cần quay video mỗi ngày. Điều này giúp nội dung được nhất quán trong khi giảm bớt công sức sản xuất.

Tiếp thị và lãnh đạo tư tưởng

Tiếp thị và lãnh đạo tư tưởng

Các chuyên gia cung cấp thông tin chi tiết, thông báo và giải thích sử dụng hình ảnh AI của họ trong khi vẫn giữ được sự nhất quán về mặt hình ảnh. Thông điệp luôn được trau chuốt trên tất cả các kênh.

Giáo dục và huấn luyện

Giáo dục và huấn luyện

Giáo viên sử dụng AI để giảng dạy, chia sẻ phản hồi và cung cấp nội dung đào tạo một cách có quy mô. Điều này cho phép tạo ra các video giáo dục có chất lượng cao và có thể tái sử dụng.

Giao tiếp doanh nghiệp

Giao tiếp doanh nghiệp

Các giám đốc và lãnh đạo chia sẻ cập nhật và thông điệp nội bộ sử dụng phiên bản AI của chính họ mà không cần lên lịch ghi hình. Giao tiếp vẫn diễn ra kịp thời và chuyên nghiệp.

Tiếp cận đa ngôn ngữ

Tiếp cận đa ngôn ngữ

AI yourself giúp thúc đẩy giao tiếp toàn cầu bằng cách dịch kịch bản mà vẫn giữ nguyên bản sắc trên màn hình. Khán giả nhận được nội dung đã được địa phương hóa mà không cần thu âm lại với công cụ dịch video.

Tái sử dụng nội dung

Tái sử dụng nội dung

Chuyển đổi nội dung viết thành video với hình ảnh AI của bạn để mở rộng tầm ảnh hưởng qua các định dạng. Điều này tối đa hóa nội dung hiện có mà không cần thêm công việc sản xuất.

Tại sao HeyGen là Công cụ AI Tốt nhất cho Bản thân

AI yourself được xây dựng cho những người muốn mở rộng sự hiện diện của mình mà không mất đi tính xác thực thông qua nội dung tùy chỉnh. HeyGen tập trung vào tính chân thực, nhất quán về bản sắc, và sự dễ dàng trong việc tạo lập.

Giữ cho bản sắc của bạn được nhất quán

AI tự bản thân bảo tồn các đặc điểm khuôn mặt, phong cách và sự hiện diện của bạn qua mọi tài sản. Điều này đảm bảo khán giả luôn nhận ra bạn, ngay cả khi nội dung được tạo ra hàng loạt bằng trình tạo video AI.

Tạo ra nhanh chóng mà không hy sinh chất lượng

Thay vì lên lịch quay phim hoặc làm lại, nội dung tự tạo bằng AI được tạo ra từ hình ảnh và kịch bản có sẵn, giảm đáng kể thời gian sản xuất.

Hãy hiện diện mọi nơi cùng một lúc

AI yourself cho phép bạn xuất hiện trên các nền tảng, ngôn ngữ và định dạng khác nhau mà không cần phải có mặt thực sự mỗi lần.

AI tạo ra nhất quán với danh tính

AI tự tạo ra một phiên bản số hóa ổn định của bạn trông giống hệt. Cấu trúc khuôn mặt, tỷ lệ và bản sắc hình ảnh được giữ nguyên, tránh kết quả ngẫu nhiên hoặc méo mó. Điều này làm cho phiên bản AI dễ dàng được nhận diện là bạn.

hình ảnh thành video

Tạo hình AI dựa trên ảnh của bạn

Tải lên một bộ ảnh nhỏ để thiết lập AI của bạn. Hệ thống sẽ học hỏi vẻ ngoài của bạn và tạo ra hình ảnh chân thực mà không thay đổi bản sắc cốt lõi. Điều này loại bỏ nhu cầu phải chụp ảnh liên tục hoặc tải lên hình ảnh mới.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị giao diện ứng dụng TikTok màu tối trên nền sáng rực rỡ của ánh đèn neon màu hồng và xanh dương.

Sự phối hợp giọng nói và biểu cảm

Nội dung AI tự động điều chỉnh chuyển động và biểu cảm khuôn mặt cho phù hợp với lời nói. Những chuyển động tinh tế và thời gian biểu cảm giúp phiên bản AI trở nên tự nhiên hơn thay vì cứng nhắc hoặc phóng đại. Điều này làm tăng sự tin tưởng và tương tác của người xem.

Nhân bản giọng nói

Giao hàng tự động AI đa ngôn ngữ

Bản AI của bạn có thể nói nhiều ngôn ngữ mà vẫn giữ nguyên hình dáng. Điều này cho phép giao tiếp toàn cầu mà không cần tạo lại hình ảnh hay giới thiệu bản thân lại ở mỗi thị trường.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ AI Yourself

Biến ảnh của bạn thành phiên bản AI của chính mình chỉ với bốn bước đơn giản.

Bước 1

Tải ảnh của bạn lên

Cung cấp những bức ảnh rõ ràng để thiết lập AI của bạn. Hệ thống sẽ học hỏi về ngoại hình và danh tính của bạn.

Bước 2

Thêm văn bản hoặc kịch bản

Gõ những gì bạn muốn phiên bản AI của bạn nói. Không cần ghi âm.

Bước 3

Tạo nội dung AI bởi chính bạn

HeyGen tạo ra những hình ảnh hoặc video chân thực có vẻ ngoài và cảm giác như là bạn.

Bước 4

Xuất khẩu và chia sẻ

Sử dụng nội dung AI của bạn trên các trang web, mạng xã hội và các kênh nội bộ.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

AI yourself có nghĩa là gì?

AI yourself đề cập đến việc tạo ra một nhân vật số của bạn bằng cách sử dụng AI. Nó cho phép bạn tạo ra các hình ảnh hoặc video trông giống bạn mà không cần sản xuất thủ công.

AI của bạn chính xác đến mức nào?

AI yourself được thiết kế để bảo tồn danh tính của bạn một cách nhất quán. Các đặc điểm khuôn mặt và tỷ lệ giữ nguyên để phiên bản AI rõ ràng có thể nhận diện là bạn.

Bạn cần bao nhiêu bức ảnh để tạo ra AI cho chính mình?

Một bộ sưu tập nhỏ các bức ảnh rõ ràng thường là đủ. Những hình ảnh này giúp hệ thống học cách nhận diện ngoại hình của bạn và tạo ra kết quả chính xác.

AI có thể được sử dụng cho video và hình ảnh không?

Vâng, chính AI có thể được sử dụng để tạo ra cả hình ảnh và video. Điều này làm cho nó linh hoạt cho các định dạng nội dung và nền tảng khác nhau.

Liệu trí tuệ nhân tạo của tôi có thể nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau không?

Bản AI của bạn có thể cung cấp nội dung bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau bằng cách thay đổi kịch bản. Bản sắc hình ảnh vẫn giữ nguyên qua các ngôn ngữ.

Tôi cần có kỹ năng kỹ thuật hay chỉnh sửa không?

Nội dung AI tự tạo được thông qua một quy trình làm việc đơn giản sử dụng hình ảnh và văn bản, không cần công cụ chuyên nghiệp hay kiến thức chỉnh sửa phức tạp.

Tôi có thể tái sử dụng AI của mình nhiều lần không?

Vâng, một khi đã được tạo ra, bản AI của bạn có thể được tái sử dụng trong vô số dự án. Điều này hỗ trợ việc tạo nội dung một cách có thể mở rộng và nhất quán.

Ai nên tự sử dụng AI?

AI yourself là lựa chọn lý tưởng cho các nhà sáng tạo, giáo viên, chuyên gia và lãnh đạo muốn mở rộng sự hiện diện của mình mà không cần quay video liên tục.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background