Một trình tạo video nổi bật bằng AI giúp bạn nhanh chóng trích xuất những khoảnh khắc quan trọng nhất từ những video dài. Với HeyGen, bạn có thể tự động chuyển đổi những cảnh quay thô thành những đoạn video nổi bật được chỉnh sửa tỉ mỉ và sẵn sàng để chia sẻ, mà không cần chỉnh sửa thủ công hay lọc qua dòng thời gian.
Chuyển đổi video dài thành các đoạn clip ngắn, gây ấn tượng cao được thiết kế cho reels, shorts và feeds. Công cụ tạo điểm nhấn video bằng AI xác định những khoảnh khắc thu hút người xem nhanh chóng, đảm bảo những khoảnh khắc tốt nhất được trưng bày. Điều này giúp bạn đăng bài một cách đều đặn mà không cần chỉnh sửa lại nội dung.
Tách những khoảnh khắc tuyệt vời và đoạn âm thanh hấp dẫn từ bản ghi đầy đủ. Những đoạn clip nổi bật được cấu trúc để kích thích sự tò mò và thu hút lưu lượng truy cập đến tập đầy đủ, làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các nền tảng như TikTok và YouTube Shorts. Việc quảng bá trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Tạo những đoạn video nổi bật ngắn gọn tóm tắt những hiểu biết quý giá nhất từ các phiên trực tiếp. Trí tuệ nhân tạo loại bỏ những phần không cần thiết và tập trung vào những khoảnh khắc then chốt mà người tham dự quan tâm. Điều này làm cho nội dung sau sự kiện trở nên dễ dàng chia sẻ, đặc biệt là những điểm nổi bật hấp dẫn do AI tạo ra.
Tự động nổi bật những pha hành động thú vị, phản ứng, và những điểm ngoặt từ những đoạn phim dài. Công cụ tạo điểm nhấn video bằng AI tiết kiệm hàng giờ đồng hồ xem xét thủ công, cho phép biên tập viên video tập trung vào sự sáng tạo. Những điểm nhấn trở nên đầy năng lượng và sẵn sàng cho người hâm mộ.
Kéo những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất từ các bản demo để tạo ra những đoạn video ngắn rõ ràng, có thể chia sẻ bằng AI. Video nổi bật thể hiện giá trị một cách nhanh chóng mà không làm cho người xem cảm thấy quá tải. Điều này cải thiện sự tương tác trên các kênh tiếp thị.
Nổi bật những bài học quan trọng từ các video hướng dẫn dài hơn trong một định dạng tập trung. Người học có thể ôn lại các khái niệm quan trọng mà không cần xem toàn bộ buổi học. Điều này cải thiện khả năng ghi nhớ và tính khả dụng.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Điểm nhấn Video AI Tốt nhất
HeyGen tập trung vào tốc độ và sự rõ ràng. Công cụ tạo điểm nổi bật video bằng AI được thiết kế để giúp các nhà sáng tạo, nhà tiếp thị và các đội ngũ sản xuất nhiều nội dung hơn bằng cách sử dụng AI mà không làm tăng khối lượng công việc.
Công cụ tạo video nổi bật bằng AI này được xây dựng với tốc độ, độ chính xác và khả năng thu hút cao. Nó loại bỏ nỗi đau khi phải tìm kiếm trong cảnh quay và cung cấp những điểm nổi bật bằng AI giúp thu hút sự chú ý nhanh chóng.
Trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh, lời nói và nhịp độ để xác định những khoảnh khắc nổi bật. Bạn nhận được những điểm nhấn có chủ ý thay vì cắt ghép một cách ngẫu nhiên.
Thay vì xem lại toàn bộ video, trình tạo điểm nổi bật video AI sẽ thực hiện công việc cho bạn. Điều này giảm thiểu đáng kể thời gian biên tập.
Nội dung nổi bật được cấu trúc để phù hợp với các nền tảng mạng xã hội, bài thuyết trình và kênh tiếp thị.
Phát hiện khoảnh khắc then chốt tự động
Trình tạo điểm nổi bật video AI quét toàn bộ video của bạn để xác định những đỉnh điểm về năng lượng, đối thoại và hành động, từ đó tạo ra điểm nổi bật một cách dễ dàng. Nó chọn lựa những khoảnh khắc tự nhiên thu hút sự chú ý của người xem. Điều này loại bỏ sự phỏng đoán và cải thiện chất lượng điểm nổi bật.
Kiểm soát độ dài nổi bật tùy chỉnh
Bạn có thể tạo ra những đoạn giới thiệu ngắn hoặc những đoạn phim nổi bật dài tùy thuộc vào mục tiêu của bạn. Trí tuệ nhân tạo sẽ điều chỉnh việc chọn cảnh sao cho phù hợp với thời lượng bạn chọn. Điều này giúp các đoạn clip trở nên tập trung và có mục đích.
Ghép cảnh thông minh
Những khoảnh khắc được chọn lọc được nối liền một cách mượt mà với nhau. Điểm nhấn cuối cùng cảm thấy liền mạch hơn là một loạt những cắt cúp ngẫu nhiên. Điều này làm tăng thời gian xem và dòng chảy của video.
Chú thích sẵn sàng cho các đoạn clip nổi bật
Máy phát tạo ra những điểm nổi bật phối hợp mượt mà với phụ đề và văn bản trên màn hình. Điều này giúp các đoạn clip dễ tiêu thụ hơn mà không cần âm thanh. Sự tương tác vẫn cao trên các nền tảng.
Cách sử dụng trình tạo điểm nổi bật video AI
Biến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn thành điểm nổi bật trong video với trí tuệ nhân tạo chỉ qua bốn bước đơn giản.
Thêm bất kỳ nội dung video dài hạn mà bạn muốn tái sử dụng.
Chọn độ dài đoạn clip và định dạng xuất ra dựa trên mục tiêu của bạn.
Trí tuệ nhân tạo phân tích và tổng hợp những khoảnh khắc hấp dẫn nhất.
Tải xuống đoạn nổi bật của bạn và xuất bản chúng ngay lập tức.
Một trình tạo video nổi bật AI tự động nhận diện và cắt những khoảnh khắc hấp dẫn nhất từ một video dài hơn. Nó loại bỏ nhu cầu tìm kiếm và chỉnh sửa thủ công.
Podcast, phỏng vấn, webinar, cảnh quay thể thao và demo đều phù hợp. Bất kỳ video dài nào với những khoảnh khắc hấp dẫn rõ ràng đều có thể được xử lý.
Vâng, bạn có thể chọn đoạn giới thiệu ngắn hoặc những đoạn phim nổi bật dài hơn. Trí tuệ nhân tạo sẽ điều chỉnh việc lựa chọn cắt ghép dựa trên thời lượng bạn chọn.
Vâng, công cụ AI phân tích các dấu hiệu hình ảnh, âm thanh và nhịp độ để chọn lọc những khoảnh khắc quan trọng. Bạn có thể tạo một điểm nổi bật và tạo ra nhiều biến thể nếu cần.
Nổi bật được tối ưu hóa cho các nền tảng xã hội và xem nhanh. Chúng được thiết kế để nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Không cần kinh nghiệm chỉnh sửa để tạo điểm nổi bật với công cụ AI này. Công cụ tạo điểm nổi bật video AI xử lý việc cắt và sắp xếp tự động.
Có, bạn có thể tạo ra nhiều phiên bản nổi bật khác nhau từ cùng một nguồn video. Điều này rất hữu ích để thử nghiệm các đoạn clip khác nhau.
Vâng, các điểm nổi bật được tạo ra đã sẵn sàng để xuất khẩu và có thể được chia sẻ ngay lập tức trên các nền tảng.
