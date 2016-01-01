Video Giới thiệu AI bằng hơn 175 ngôn ngữ & phương ngôn

AI Presenter của HeyGen giúp bạn tạo ra những video chuyên nghiệp mà không cần máy quay, phòng thu, hay người dẫn chương trình xuất hiện trên màn hình. Thay vì tự quay video, bạn chỉ cần viết kịch bản, chọn một người dẫn chương trình và để HeyGen tạo ra một video truyền đạt thông điệp của bạn một cách rõ ràng và nhất quán.

  • Hơn 1000 người dẫn chương trình AI giống như thật
  • Nói được hơn 175 ngôn ngữ và phương ngôn
  • Tạo video chuyên nghiệp trong vài phút
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử AI Người dẫn chương trình của chúng tôi

AI Presenter cho phép bạn tạo video có người dẫn chuyên nghiệp mà không cần quay phim. Chỉ cần viết kịch bản, chọn một người dẫn ảo và tạo ra những video mượt mà với cách thể hiện nhất quán chỉ trong vài phút. Đây là công cụ lý tưởng cho việc đào tạo, giải thích sản phẩm, cập nhật nội bộ và marketing, mà không cần máy quay, quay lại từ đầu, hay quy trình chỉnh sửa.

Đánh giá

Cách tạo video với người dẫn chương trình AI?

Biến bất kỳ ý tưởng, tài liệu hoặc tài liệu đào tạo nào thành một video hấp dẫn với sự thuyết trình của một người dẫn chương trình AI sinh động.

HeyGen giúp việc tạo video chuyên nghiệp trở nên đơn giản, nhanh chóng và có thể mở rộng.

Bước 1

Mở một bản nháp video mới

Đăng nhập vào HeyGen, mở bản nháp đã có, chọn một mẫu có sẵn, hoặc bắt đầu một dự án từ đầu.

Bước 2

Chọn người dẫn chương trình AI của bạn

Chọn từ hơn 1100 hình đại diện như Business Casual Lily hoặc tạo người trình bày tùy chỉnh của bạn từ một hình ảnh hoặc video.

Bước 3

Thêm kịch bản hoặc giọng nói của bạn

Viết hoặc dán văn bản của bạn và sử dụng trợ lý kịch bản AI của HeyGen để chỉnh sửa thông điệp của bạn. Bạn cũng có thể tải lên âm thanh của riêng mình hoặc chọn một trong số hơn 600 giọng đọc văn bản-thành-giọng nói.

Bước 4

Tạo và tải xuống video của bạn

Xử lý video có người dẫn của bạn trong vài phút, xem lại kết quả và tải xuống hoặc chia sẻ ngay lập tức.

Bảng điều khiển tạo video HeyGen AI với chức năng nhập URL cho việc tạo kịch bản và các công cụ video đa dạng.

Những Tính Năng Mạnh Mẽ Tạo Nên Sự Khác Biệt Cho Bộ Trình Bày AI Của Chúng Tôi


Người dẫn chương trình AI

Người dẫn chương trình AI có thể tùy chỉnh

Chọn từ hơn 1100 người dẫn chương trình AI hoặc thiết kế một người phản ánh thương hiệu, người lãnh đạo công ty, hoặc chính bạn. Thêm logo, hình nền, cử chỉ, hoặc trang phục để làm cho mỗi bài thuyết trình phù hợp với thương hiệu và chân thực.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn
Người dẫn chương trình AI

Người dẫn chương trình AI có thể nói trên 175 ngôn ngữ & phương ngôn

Hãy địa phương hóa nội dung của bạn một cách dễ dàng. Các người dẫn chương trình AI của bạn có thể nói hơn 100 ngôn ngữ và phương ngôn với cách phát âm hoàn hảo và đồng bộ môi tự nhiên.

Giữ nguyên giọng nói gốc hoặc sao chép giọng của bạn cho các video đa ngôn ngữ nghe có vẻ thật và nhất quán.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn
Người dẫn chương trình AI

Công cụ AI tăng cường hiệu quả

  • Mẫu chuyên nghiệp: Tạo bản nháp trong vài phút
  • Chuyển đổi Tài liệu sang Video: Biến PDF hoặc PPT thành video đào tạo có lời thoại
  • Trợ lý Kịch bản AI: Hội thảo tương tác với sự hỗ trợ của GPT
  • Giọng đọc Văn bản-Thành-Tiếng: Lựa chọn từ hơn 600 giọng đọc
  • Thương hiệu cá nhân: Thêm logo và các yếu tố thương hiệu của bạn
  • Không cần thiết bị: Nói lời tạm biệt với máy ảnh và ghi hình thủ công
một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn

Các câu hỏi thường gặp về Người dẫn chương trình AI

AI Presenter là gì?

Một Người Dẫn Chương Trình AI là một người dẫn ảo trên màn hình, thực hiện việc trình bày kịch bản của bạn dưới dạng video. Với HeyGen, bạn có thể tạo nội dung do người dẫn chuyên nghiệp mà không cần máy quay hay quay phim, làm cho việc tạo video nhanh chóng, đồng nhất hơn và dễ dàng mở rộng.

Làm thế nào để tạo một video với người dẫn chương trình AI?

Đăng nhập vào HeyGen, chọn người dẫn chương trình/ avatar AI của bạn, thêm kịch bản hoặc giọng nói, tùy chỉnh thương hiệu, và tạo ra một video chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.

Có thể sử dụng người dẫn chương trình AI cho việc đào tạo và định hướng không?

Vâng. Nhiều đội ngũ sử dụng HeyGen AI Presenters cho việc đào tạo nhân viên mới, tuân thủ và đào tạo nội bộ. Video có sự dẫn dắt của người thuyết trình giúp cung cấp những giải thích nhất quán và dễ dàng cập nhật khi quy trình hoặc chính sách thay đổi

Tôi có thể sử dụng giọng nói của mình trong video người dẫn chương trình AI của tôi không?

Vâng. Bạn có thể tải lên bản ghi âm giọng nói của mình hoặc sao chép nó sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói của HeyGen, cho phép người trình bày AI của bạn nói một cách tự nhiên với giọng điệu và âm sắc của bạn.

Liệu người dẫn chương trình AI có phù hợp cho marketing và bán hàng không?

Họ đang làm. Các đội ngũ sử dụng HeyGen AI Presenters cho các buổi giới thiệu sản phẩm, thông báo và nội dung bán hàng mang tính giáo dục. Khi kết hợp với Personalized Video Platform, bạn có thể điều chỉnh thông điệp cho các đối tượng khác nhau.

Tôi có thể tùy chỉnh giọng nói và hình dáng của người thuyết trình không?

Vâng. HeyGen cung cấp các người dẫn chương trình và phong cách khác nhau để phù hợp với thương hiệu của bạn. Để kiểm soát tốt hơn về giọng điệu và cách thức truyền đạt, một số đội ngũ sử dụng AI Voice Generator cùng với các video của người dẫn chương trình.

Mất bao lâu để tạo một video AI Presenter?

Hầu hết các video có thể được tạo ra trong vài phút. Khi kịch bản của bạn đã sẵn sàng, HeyGen sẽ nhanh chóng tạo ra video người dẫn chương trình, và chỉ cần chỉnh sửa văn bản để cập nhật.

Tôi cần thiết bị quay phim không?

Không. Bạn có thể tạo video người dẫn chương trình AI chất lượng chuyên nghiệp hoàn toàn trực tuyến. Không cần máy ảnh, micro, phòng thu, hay công cụ chỉnh sửa; chỉ cần kịch bản và trí tưởng tượng của bạn.

