AI Presenter của HeyGen giúp bạn tạo ra những video chuyên nghiệp mà không cần máy quay, phòng thu, hay người dẫn chương trình xuất hiện trên màn hình. Thay vì tự quay video, bạn chỉ cần viết kịch bản, chọn một người dẫn chương trình và để HeyGen tạo ra một video truyền đạt thông điệp của bạn một cách rõ ràng và nhất quán.
AI Presenter cho phép bạn tạo video có người dẫn chuyên nghiệp mà không cần quay phim. Chỉ cần viết kịch bản, chọn một người dẫn ảo và tạo ra những video mượt mà với cách thể hiện nhất quán chỉ trong vài phút. Đây là công cụ lý tưởng cho việc đào tạo, giải thích sản phẩm, cập nhật nội bộ và marketing, mà không cần máy quay, quay lại từ đầu, hay quy trình chỉnh sửa.
Cách tạo video với người dẫn chương trình AI?
Biến bất kỳ ý tưởng, tài liệu hoặc tài liệu đào tạo nào thành một video hấp dẫn với sự thuyết trình của một người dẫn chương trình AI sinh động.
HeyGen giúp việc tạo video chuyên nghiệp trở nên đơn giản, nhanh chóng và có thể mở rộng.
Đăng nhập vào HeyGen, mở bản nháp đã có, chọn một mẫu có sẵn, hoặc bắt đầu một dự án từ đầu.
Chọn từ hơn 1100 hình đại diện như Business Casual Lily hoặc tạo người trình bày tùy chỉnh của bạn từ một hình ảnh hoặc video.
Viết hoặc dán văn bản của bạn và sử dụng trợ lý kịch bản AI của HeyGen để chỉnh sửa thông điệp của bạn. Bạn cũng có thể tải lên âm thanh của riêng mình hoặc chọn một trong số hơn 600 giọng đọc văn bản-thành-giọng nói.
Xử lý video có người dẫn của bạn trong vài phút, xem lại kết quả và tải xuống hoặc chia sẻ ngay lập tức.
Những Tính Năng Mạnh Mẽ Tạo Nên Sự Khác Biệt Cho Bộ Trình Bày AI Của Chúng Tôi
Người dẫn chương trình AI có thể tùy chỉnh
Chọn từ hơn 1100 người dẫn chương trình AI hoặc thiết kế một người phản ánh thương hiệu, người lãnh đạo công ty, hoặc chính bạn. Thêm logo, hình nền, cử chỉ, hoặc trang phục để làm cho mỗi bài thuyết trình phù hợp với thương hiệu và chân thực.
Người dẫn chương trình AI có thể nói trên 175 ngôn ngữ & phương ngôn
Hãy địa phương hóa nội dung của bạn một cách dễ dàng. Các người dẫn chương trình AI của bạn có thể nói hơn 100 ngôn ngữ và phương ngôn với cách phát âm hoàn hảo và đồng bộ môi tự nhiên.
Giữ nguyên giọng nói gốc hoặc sao chép giọng của bạn cho các video đa ngôn ngữ nghe có vẻ thật và nhất quán.
Công cụ AI tăng cường hiệu quả
Một Người Dẫn Chương Trình AI là một người dẫn ảo trên màn hình, thực hiện việc trình bày kịch bản của bạn dưới dạng video. Với HeyGen, bạn có thể tạo nội dung do người dẫn chuyên nghiệp mà không cần máy quay hay quay phim, làm cho việc tạo video nhanh chóng, đồng nhất hơn và dễ dàng mở rộng.
Đăng nhập vào HeyGen, chọn người dẫn chương trình/ avatar AI của bạn, thêm kịch bản hoặc giọng nói, tùy chỉnh thương hiệu, và tạo ra một video chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.
Vâng. Nhiều đội ngũ sử dụng HeyGen AI Presenters cho việc đào tạo nhân viên mới, tuân thủ và đào tạo nội bộ. Video có sự dẫn dắt của người thuyết trình giúp cung cấp những giải thích nhất quán và dễ dàng cập nhật khi quy trình hoặc chính sách thay đổi
Vâng. Bạn có thể tải lên bản ghi âm giọng nói của mình hoặc sao chép nó sử dụng công nghệ nhân bản giọng nói của HeyGen, cho phép người trình bày AI của bạn nói một cách tự nhiên với giọng điệu và âm sắc của bạn.
Họ đang làm. Các đội ngũ sử dụng HeyGen AI Presenters cho các buổi giới thiệu sản phẩm, thông báo và nội dung bán hàng mang tính giáo dục. Khi kết hợp với Personalized Video Platform, bạn có thể điều chỉnh thông điệp cho các đối tượng khác nhau.
Vâng. HeyGen cung cấp các người dẫn chương trình và phong cách khác nhau để phù hợp với thương hiệu của bạn. Để kiểm soát tốt hơn về giọng điệu và cách thức truyền đạt, một số đội ngũ sử dụng AI Voice Generator cùng với các video của người dẫn chương trình.
Hầu hết các video có thể được tạo ra trong vài phút. Khi kịch bản của bạn đã sẵn sàng, HeyGen sẽ nhanh chóng tạo ra video người dẫn chương trình, và chỉ cần chỉnh sửa văn bản để cập nhật.
Không. Bạn có thể tạo video người dẫn chương trình AI chất lượng chuyên nghiệp hoàn toàn trực tuyến. Không cần máy ảnh, micro, phòng thu, hay công cụ chỉnh sửa; chỉ cần kịch bản và trí tưởng tượng của bạn.
