Chuyển đổi kịch bản, bài viết hoặc cập nhật trực tiếp thành video tin tức chuyên nghiệp với trình tạo video AI tiên tiến của HeyGen. Công cụ tạo tin tức AI của chúng tôi tự động hóa việc lồng tiếng, lắp ráp cảnh, định thời gian và phụ đề để bạn có thể xuất bản nội dung tin tức kịp thời mà không cần phòng thu hay đoàn làm phim. Sản xuất các chương trình phát sóng nhất quán, đúng thương hiệu có khả năng mở rộng.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Chuyển đổi các bản tin ngắn, cập nhật tin tức, hoặc thông báo thành các phân đoạn video được định dạng, sẵn sàng cho việc phân phối trên web và mạng xã hội.
Tự động hóa việc tóm tắt hàng ngày từ kịch bản hoặc nguồn cấp dữ liệu, sau đó xuất bản các bản tin nhất quán, mang thương hiệu trên các kênh.
Sản xuất các video tin tức địa phương với giọng nói và phụ đề khu vực để phục vụ khán giả cộng đồng sử dụng nội dung được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, mà không cần phái đoàn làm phim.
Xuất bản các thông báo của công ty, cập nhật thông tin lãnh đạo và tóm tắt chính sách dưới dạng video có lời kể cho nhân viên và các bên liên quan.
Tạo các báo cáo chuyên ngành dọc như tổng kết thể thao, cập nhật tài chính, hoặc tin tức công nghệ, với các mẫu được điều chỉnh phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể.
Dịch và tái hiện video cho khán giả quốc tế với phong cách giọng nói phù hợp và phụ đề đồng bộ.
Tại sao nên chọn HeyGen cho Sản xuất Tin tức AI
HeyGen được xây dựng cho các phòng tin tức, cơ quan và những người sáng tạo cần phải xuất bản tin tức chính xác, chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Chúng tôi kết hợp giọng nói tự nhiên nghe có vẻ tổng hợp, lựa chọn cảnh tự động và địa phương hóa nhanh chóng để giữ cho khán giả của bạn được thông tin và gắn bó.
Tạo ra các phân đoạn sẵn sàng phát sóng với tốc độ chuyên nghiệp, đồ họa phần dưới cùng màn hình, và sự chuyển cảnh sạch sẽ sử dụng trình tạo video tin tức AI của chúng tôi. HeyGen mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp cho nội dung tin tức của bạn, để bạn có thể tập trung vào việc báo cáo câu chuyện.
Tạo công cụ chuyển đổi từ văn bản sang video, URL hoặc nguồn cấp dữ liệu, và xuất bản cập nhật trên các nền tảng chỉ trong vài phút. HeyGen mở rộng để xử lý các quy trình làm việc nhanh chóng, để bạn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội cho câu chuyện.
Dịch kịch bản, tạo giọng đọc tự nhiên, và đồng bộ hóa phụ đề cho nhiều thị trường với tính năng dịch video. HeyGen giúp các đội ngũ tin tức mở rộng tầm ảnh hưởng đồng thời bảo toàn được điệu cảm và rõ ràng của thông điệp.
Chuyển đổi tự động từ kịch bản thành cảnh
Dán một đoạn kịch bản hoặc dán URL của một bài báo, HeyGen sẽ phân chia thành từng cảnh, đề xuất hình ảnh và thời gian, và chuẩn bị một bản nháp mà bạn có thể xem trước ngay lập tức. Điều này giảm bớt công việc chỉnh sửa thủ công và tăng tốc độ sản xuất.
Lồng tiếng đa ngôn ngữ tự nhiên
Chọn từ các giọng nói AI sinh động trong nhiều ngôn ngữ và giọng điệu, hoặc sao chép một giọng nói thương hiệu để đảm bảo sự nhất quán trong giao tiếp. Tốc độ và cảm xúc của giọng nói được điều chỉnh theo phong cách tin tức để có một lời kể chuyện rõ ràng, đáng tin cậy.
Mẫu tin tức và đồ họa có thể tùy chỉnh
Áp dụng các bố cục phòng tin tức, lower thirds, dòng chữ chạy, và lớp phủ tiêu đề sẵn có sử dụng công cụ tin tức AI miễn phí của chúng tôi. Các mẫu giúp mỗi câu chuyện phù hợp với thương hiệu trong khi bạn chỉnh sửa màu sắc và văn bản một cách nhanh chóng.
Dịch vụ địa phương hóa và ghi chú nhanh chóng
Tự động dịch kịch bản, tạo lại lời thoại và tạo phụ đề chính xác cho từng ngôn ngữ. HeyGen giữ nguyên thời gian cảnh quay để bản dịch vẫn sẵn sàng phát sóng.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Trình tạo Tin tức AI
Quy trình làm việc đơn giản, có thể lặp lại giúp bạn từ kịch bản đến video được xuất bản.
Dán văn bản, tải lên tài liệu, hoặc liên kết một bài báo để bắt đầu. HeyGen phân tích giọng điệu và cấu trúc, và soạn thảo một bản nháp video ban đầu.
Chọn giọng đọc tin tức, lựa chọn một mẫu, và thiết lập tỷ lệ khung hình cho web, di động, hoặc TV. Điều chỉnh đồ họa tiêu đề và các yếu tố trên màn hình.
Xem trước bản nháp được tạo, thay đổi hình ảnh, chỉnh sửa bản sao, hoặc thay đổi nhịp độ. Những chỉnh sửa nhỏ được tái tạo nhanh chóng để bạn có thể đáp ứng kịp thời hạn.
Tạo các biến thể địa phương hóa, xuất file MP4, hoặc tạo liên kết chia sẻ và nhúng cho các kênh truyền thông xã hội, web và phát sóng.
Một trình tạo tin tức AI biến các kịch bản tin tức hoặc bài báo đã viết thành video hoàn chỉnh, với lời kể, hình ảnh, phụ đề và đồ họa tin tức, sử dụng quy trình tự động thay vì sản xuất trong studio.
Vâng, HeyGen có thể xử lý các kịch bản ngắn hoặc nội dung cấp dữ liệu nhanh chóng, tạo ra bản nháp và xuất một video sẵn sàng xuất bản chỉ trong vài phút, giúp bạn phản hồi nhanh chóng với các câu chuyện nóng hổi.
HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ chính và giọng địa phương. Chọn giọng nói phù hợp nhất với khán giả của bạn và tạo phiên bản địa phương hóa tự động.
Không, bạn có thể tin tưởng vào khả năng tổng hợp giọng nói tự nhiên của HeyGen hoặc sao chép một giọng nói được phép để đảm bảo sự nhất quán trong giao tiếp, không cần phòng thu hay tài năng trước máy quay.
Vâng, tải lên logo, thiết lập màu sắc và phông chữ của thương hiệu, và lưu các mẫu để mỗi phần phù hợp với bản sắc thị giác của bạn qua các câu chuyện.
Phụ đề rất chính xác cho âm thanh rõ ràng, và bạn có thể chỉnh sửa chúng trước khi xuất. HeyGen hỗ trợ nhiều phong cách phụ đề và tùy chọn vị trí đặt.
HeyGen đề xuất hình ảnh và b-roll dựa trên từ khóa trong kịch bản, và bạn có thể thay thế hoặc tải lên hình ảnh của mình để phù hợp với nhu cầu báo cáo.
Bạn có trách nhiệm kiểm chứng thông tin và đảm bảo tính pháp lý. HeyGen cung cấp các công cụ để sản xuất an toàn và kiểm soát nội dung, nhưng việc xem xét nội dung biên tập vẫn là điều cần thiết.
