AI Narrator: Đưa mọi câu chuyện và kịch bản vào cuộc sống ngay lập tức

Biến kịch bản của bạn thành một video AI hoàn chỉnh với các cảnh quay điện ảnh, lời kể tự nhiên, thiết kế chuyển động và thời gian chính xác từng khung hình. Công cụ chuyển đổi kịch bản thành video AI của HeyGen loại bỏ nhu cầu về máy quay, phòng thu, biên tập viên và những chậm trễ sản xuất để đội ngũ của bạn có thể tạo ra các video chất lượng cao một cách nhanh chóng.

Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

Sách nói và kể chuyện

Sách nói và kể chuyện

Biến những câu chuyện viết thành âm thanh hấp dẫn mà người nghe có thể thưởng thức hàng giờ sử dụng công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói. Làm cho nhân vật và phong cách kể chuyện trở nên nổi bật với màn trình diễn nhất quán.

Nội dung học và đào tạo trực tuyến

Nội dung học và đào tạo trực tuyến

Cung cấp bài giảng với một người kể chuyện nói rõ ràng và hỗ trợ sự hiểu biết. Người học sẽ chú ý hơn khi giọng đọc truyện cảm thấy chuyên nghiệp và có tính nhân văn.

Marketing và video mạng xã hội

Marketing và video mạng xã hội

Lời kể giúp nội dung sản phẩm nhận được sự chú ý xứng đáng. Thêm một giọng nói tạo dựng niềm tin và giải thích giá trị một cách nhanh chóng trên các kênh.

Podcast và loạt bài âm thanh

Podcast và loạt bài âm thanh

Sản xuất các tập mới nhanh hơn với những giọng nói chất lượng cao phù hợp với tông của chương trình. Giữ cho âm thanh nhất quán trong khi mở rộng thư viện nội dung của bạn.

Bài thuyết trình và hướng dẫn kinh doanh

Bài thuyết trình và hướng dẫn kinh doanh

Người kể chuyện giúp đơn giản hóa thông tin phức tạp và tăng cường khả năng ghi nhớ với sự trợ giúp của lời thoại AI. Biến các slide, hướng dẫn và báo cáo thành nội dung dễ nghe.

Tại sao nên chọn HeyGen cho lời kể AI

HeyGen mang đến sự sống cho lời kể chuyện với giọng nói rõ ràng, tự tin và truyền cảm. Thay vì thuê nhiều diễn giả lồng tiếng, bạn có thể tạo ra lời kể chuyện một cách nhanh chóng trong khi vẫn duy trì chất lượng và tông giọng nhất quán trên tất cả nội dung.

Thu hút khán giả bằng cách truyền đạt cảm xúc

Chọn lựa các phong cách kể chuyện phù hợp với câu chuyện và giữ cho người nghe đầu tư. Thêm tính cách, nhịp độ, và sự ấm áp biến những từ ngữ thành một trải nghiệm thực sự với sự giúp đỡ của các trình tạo giọng nói AI.

Quy mô dự án lồng tiếng một cách hiệu quả

Sản xuất lời thoại cho nội dung dài hoặc ngắn một cách nhanh chóng. Duy trì phong cách giọng nói nhất quán qua nhiều tài sản hỗ trợ học tập, thương hiệu và khả năng tiếp cận.

Làm cho lời kể phù hợp với khán giả toàn cầu

Tạo ra lời thoại bằng nhiều ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau để tiếp cận nhiều người hơn. Giọng nói vẫn rõ ràng và tự nhiên để mọi người có thể thưởng thức và hiểu thông điệp.

Giọng nói AI tự nhiên với cảm xúc biểu cảm

Chọn giọng đọc kể chuyện nghe có vẻ chân thực, ấm áp và cuốn hút. Sự biến đổi cảm xúc làm tăng tính hấp dẫn của câu chuyện và giữ nội dung trở nên thú vị, đặc biệt khi sử dụng giọng đọc AI chân thực.

Ba khuôn mặt phụ nữ đa dạng với giao diện nhân bản giọng nói, hiển thị "Nhân bản giọng nói của bạn" và "Nhân bản giọng nói Christine."

Kiểm soát hoàn toàn phong cách giao hàng

Điều chỉnh nhịp độ, những khoảng dừng, và giọng điệu để phù hợp với kịch bản của bạn. Việc truyền đạt nhất quán đảm bảo người kể chuyện của bạn luôn phù hợp với mục tiêu thương hiệu hoặc mục tiêu học tập.

Giao diện nền tảng nhân bản giọng nói AI với hình ảnh người phụ nữ có mái tóc xanh đang làm điệu bộ hôn.

Kể chuyện đa ngôn ngữ để vươn tới toàn cầu

Sản xuất lời thoại bằng nhiều ngôn ngữ và giọng địa phương để hỗ trợ khán giả quốc tế. Duy trì chất lượng và rõ ràng cho mỗi phiên bản.

Nhân bản giọng nói

Tạo nhanh và xuất dễ dàng

Tạo lời thoại trong vài phút và tải xuống các tệp âm thanh sạch sẽ cho mọi mục đích sử dụng. Quá trình sản xuất vẫn đơn giản ngay cả khi kịch bản dài hoặc phức tạp.

Người đàn ông đang cười đứng cạnh hộp thoại hiển thị các tùy chọn xuất SCORM với SCORM 1.2 được chọn.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng người kể chuyện AI

HeyGen giúp đơn giản hóa quy trình kể chuyện để nội dung có thể được chia sẻ nhanh chóng hơn. Không cần thiết lập ghi âm hay diễn xuất giọng nói.

Bước 1

Tải lên hoặc viết kịch bản của bạn

Dán văn bản từ các bài báo, bài học, hoặc bản thảo câu chuyện. HeyGen sẽ tự động chuẩn bị lời thoại dựa trên kịch bản của bạn.

Bước 2

Chọn giọng đọc của bạn

Chọn phong cách và giọng điệu phù hợp với chủ đề và đối tượng mục tiêu của bạn, làm cho thông điệp của bạn trở nên sinh động hơn với giọng nói AI chân thực. Giọng nói nghe tự tin và sẵn sàng cho việc sử dụng chuyên nghiệp.

Bước 3

Tùy chỉnh giao hàng và tiến độ

Tinh chỉnh thời gian và tông cảm xúc để nâng cao chất lượng kể chuyện hoặc rõ ràng hơn với sự chính xác của máy phát giọng nói AI. Bạn giữ quyền kiểm soát mọi khoảnh khắc nói, dù là sử dụng phương pháp nhân bản giọng nói hay phương pháp truyền thống.

Bước 4

Tạo ra lời thoại và chia sẻ

Xuất âm thanh sạch sử dụng trình tạo giọng nói AI và thêm vào bất cứ đâu khán giả của bạn lắng nghe. Tận hưởng tốc độ xử lý nhanh và kết quả nhất quán mỗi lần.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI người kể chuyện là gì?

Một người kể chuyện AI chuyển đổi văn bản viết thành âm thanh nói với cách truyền đạt tự nhiên và sinh động. Nó giúp biến ý tưởng thành câu chuyện và bài học dễ nghe và thú vị, đặc biệt là với giọng đọc cuốn hút.

HeyGen có hỗ trợ nội dung dài không?

Vâng, việc sử dụng một giọng nói AI miễn phí có thể nâng cao các dự án của bạn. Bạn có thể tạo ra lời thoại cho sách nói, mô-đun đào tạo và bài thuyết trình dài. Chất lượng giọng nói được duy trì nhất quán trong các dự án lớn.

Tôi có thể điều chỉnh phong cách kể chuyện không?

Vâng. Bạn có thể điều chỉnh nhịp độ, cảm xúc và nhấn mạnh để phù hợp với trọng tâm của nội dung. Điều này giữ cho lời kể được đồng nhất với mục tiêu thương hiệu hoặc câu chuyện, sử dụng giọng nói AI chân thực để đảm bảo sự nhất quán.

Cái này có hoạt động với các ngôn ngữ khác không?

Vâng. Các bản thuật lại có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau, hỗ trợ đối tượng người nghe đa dạng trên toàn cầu. Chất lượng vẫn được đảm bảo cao cho mỗi phiên bản.

Tôi có thể sử dụng lời kể này cho các dự án thương mại không?

Vâng. Bạn sở hữu bản quyền lời thoại đã xuất và có thể sử dụng nó cho mục đích tiếp thị, kinh doanh và xuất bản. Các tệp tin tải lên phải có quyền sử dụng hợp lệ.

Tôi có thể điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với phong cách thương hiệu của mình không?

Vâng. Bạn có thể chọn các giọng nói và cách thể hiện phản ánh tính cách thương hiệu của bạn, bao gồm cả các lựa chọn từ trình tạo giọng nói AI miễn phí. Sự nhất quán giúp khán giả nhận ra và tin tưởng vào thông điệp của bạn.

Lời thoại có thể được tạo ra nhanh chóng như thế nào?

Hầu hết các kịch bản được chuyển thành lời thoại trong vài phút, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả. Các cập nhật có thể được thực hiện ngay lập tức mà không cần thu âm lại.

Tôi sẽ nhận được định dạng âm thanh nào?

Bạn có thể xuất các tệp âm thanh chất lượng cao sẵn sàng để chỉnh sửa hoặc xuất bản sử dụng trình tạo giọng nói AI miễn phí. Những tệp này tương thích với các trình chỉnh sửa video và các nền tảng học tập.

Việc này có dễ dàng hơn việc thuê người lồng tiếng không?

Vâng. Bạn loại bỏ độ trễ khi ghi âm và việc thu âm lại bằng cách tạo ra lời thoại ngay lập tức. Bạn nhận được sự linh hoạt mà không mất đi chất lượng chuyên nghiệp.

Các đội có thể cộng tác trong các dự án lồng tiếng không?

Vâng. Bạn có thể chia sẻ kịch bản và tệp âm thanh giữa các đội nhóm để việc hợp tác trở nên đơn giản. Mọi người đều được đồng bộ từ bản nháp đến phiên bản cuối cùng.

