Biến kịch bản và ý tưởng đơn giản thành phim điện ảnh với AI. HeyGen cung cấp cho bạn các công cụ để tạo nhân vật, cảnh, lồng tiếng và chuyển động tại một nơi. Không cần máy quay, không cần dòng thời gian chỉnh sửa, chỉ việc tạo phim với trí tưởng tượng của bạn được kiểm soát bởi một trình làm phim AI.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Tạo nên những cốt truyện hoàn chỉnh sử dụng nhân vật AI, lồng tiếng, và chuyển động. Sản xuất phim ngắn chuyên nghiệp cho các liên hoan phim hoặc khán giả trực tuyến mà không cần đến đoàn làm phim lớn.
Thiết kế những câu chuyện hoạt hình với nhiều phong cách và nhân vật đa dạng. Khám phá các thể loại mới mà không cần học những công cụ hoạt hình phức tạp.
Biến các bài học và tài liệu hướng dẫn thành video điện ảnh sử dụng trình tạo video AI để tăng cường sự tương tác. Học hỏi qua hình ảnh giúp khán giả hiểu nhanh hơn thông qua nội dung video AI hấp dẫn.
Hiển thị câu chuyện sản phẩm hoặc lý lẽ thương hiệu với hình ảnh rõ ràng và lời kể. Tạo video ra mắt, quảng cáo theo cốt truyện, và video giới thiệu sản phẩm.
Tạo ra những câu chuyện điện ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các kênh mạng xã hội. Thử nghiệm với các phong cách và định dạng được thiết kế cho các nền tảng đang phát triển nhanh chóng.
Hình dung các khái niệm phim để trình bày ý tưởng một cách tự tin. Chia sẻ những cảnh quay giúp đạt được sự chấp thuận hoặc đèn xanh nhanh chóng hơn.
Tại sao HeyGen là Công cụ Làm Phim AI Tốt Nhất
HeyGen giúp những người kể chuyện chuyển từ ý tưởng sang cảnh quay hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Tạo nên những câu chuyện đầy đủ với hình ảnh mượt mà, giọng nói tự nhiên, âm nhạc và âm thanh. Kết quả cuối cùng giống như một bộ phim điện ảnh được tạo ra mà không cần quay phim hay sử dụng phần mềm phức tạp.
Bắt đầu với một kịch bản, lời nhắc hoặc ý tưởng phác thảo và chứng kiến HeyGen làm cho nhân vật và môi trường trở nên sống động. Tạo phim nhanh hơn trong khi vẫn giữ được sự sáng tạo và tập trung vào câu chuyện.
Thay đổi tốc độ, hình ảnh, hoặc hiệu suất một cách nhanh chóng trong quá trình biên tập video và liên tục cải tiến. Bạn điều khiển chuyển động của máy quay, lời kể, và âm thanh trong khi trí tuệ nhân tạo đảm nhận công việc sản xuất nặng nhọc.
Xuất các cảnh phim đã sẵn sàng để xem và chia sẻ chúng trên bất kỳ nền tảng nào. Mỗi phiên bản có thể được xem xét và cải thiện để đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu kể chuyện của mình.
Kịch bản tạo ra cảnh
Dán kịch bản hoặc ý tưởng của bạn và HeyGen sẽ xây dựng cảnh, nhân vật và lời kể. Bạn sẽ có một điểm xuất phát mà nhanh chóng phát triển thành một chuỗi hoàn chỉnh và mài giũa.
Chuyển động và hướng máy quay điện ảnh
Hướng dẫn cách di chuyển nhân vật và camera trong mỗi cảnh để phù hợp với không khí và nhịp độ. Áp dụng ngay lập tức các điều chỉnh hình ảnh sao cho có cảm giác như được đạo diễn chuyên nghiệp.
Lồng tiếng và thiết kế âm thanh hoàn chỉnh
Chọn giọng nói phù hợp với tính cách và âm điệu. Thêm hiệu ứng âm thanh và nhạc nền để mỗi khoảnh khắc trở nên sống động với cảm xúc và không khí.
Tạo và xuất video tức thì
Tạo cảnh nhanh chóng và tải xuống các tệp phim sẵn sàng để chia sẻ. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa từng lần xuất để đạt được kết quả điện ảnh tốt nhất.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Trình làm phim AI
HeyGen mang đến cho bạn một quy trình làm việc giúp bạn tạo ra phim mà không gặp rào cản chỉnh sửa. Mỗi bước đều tăng tốc độ sản xuất và giữ cho bạn tập trung vào việc kể chuyện.
Nhập ý tưởng của bạn và thêm ghi chú về nhân vật, phong cách, và dòng chảy câu chuyện cho trình tạo video AI. Những chi tiết này sẽ hình thành phiên bản đầu tiên của bộ phim của bạn.
Chọn vẻ nghệ thuật và chuyển động phù hợp với câu chuyện của bạn. Xây dựng một dàn diễn viên phản ánh chân thực thế giới bạn tưởng tượng.
Thực hiện nhanh chóng các thay đổi về thời gian, hiệu suất, hoặc môi trường khi câu chuyện phát triển. Bạn hoàn toàn kiểm soát các quyết định sáng tạo trong quá trình tạo video.
Tải xuống bộ phim của bạn để chia sẻ hoặc thuyết trình. Thưởng thức việc thấy ý tưởng của bạn trở nên sống động trong hình thức điện ảnh.
Một nhà làm phim AI tạo ra cảnh quay, hình ảnh và lời kể tự động từ ý tưởng hoặc kịch bản. Nó giúp tăng tốc quá trình làm phim và giúp người sáng tạo tập trung vào câu chuyện và đạo diễn.
Không. HeyGen điều khiển chuyển động camera, hành động nhân vật và hiệu suất để bạn có thể duy trì sự sáng tạo. Bạn không cần kiến thức về biên tập hay sản xuất để có được kết quả điện ảnh.
Hầu hết các cảnh được tạo ra trong vài phút với trình tạo video AI, giúp tăng tốc quá trình sản xuất. Bạn có thể nhanh chóng thử nghiệm với nhiều phiên bản khác nhau và tìm ra hướng đi tốt nhất một cách nhanh chóng.
Vâng, với những công cụ AI miễn phí có sẵn, sự sáng tạo là không giới hạn. Bạn có thể tinh chỉnh góc máy, tốc độ, chuyển động nhân vật và ánh sáng cảnh qua một trình tạo video AI. Việc điều chỉnh diễn ra nhanh chóng trong chu kỳ tạo video, giúp các chu kỳ cải tiến diễn ra trơn tru và sáng tạo.
Có. Bạn có thể chia sẻ, xuất bản hoặc kiếm tiền từ nội dung được tạo ra với HeyGen. Hãy đảm bảo quyền sử dụng các tài liệu tải lên đã được xác nhận cho mục đích thương mại.
Vâng. Nhiều cộng tác viên có thể xem xét, chỉnh sửa và chia sẻ tài sản. Các đội ngũ sáng tạo làm việc hiệu quả và giữ cho sản xuất phù hợp với các chiến lược nội dung video mới nhất.
Vâng. Bạn có thể xây dựng các bộ phim bao gồm nhiều cảnh và chương sử dụng phương pháp từ văn bản sang video. Mỗi cảnh có thể được cập nhật để hỗ trợ một dòng thời gian câu chuyện đầy đủ.
Vâng. Chọn lựa các phong cách điện ảnh, kiểu hoạt hình, hoặc cảnh quan chân thực để phù hợp với các thể loại khác nhau. Bạn có thể thay đổi phong cách trong quá trình sản xuất để khám phá sự sáng tạo.
Vâng. Bạn có thể tải lên các đường dẫn âm thanh tùy chỉnh, thiết kế âm thanh, hoặc bản ghi âm lời thoại để nâng cao nội dung video của mình. Những yếu tố này tăng cường tác động cảm xúc và thương hiệu.
Vâng. Phim được xuất ra ở định dạng độ phân giải cao phù hợp cho các kênh truyền thông xã hội và bài thuyết trình, nâng cao chất lượng nội dung video. Chất lượng vẫn ổn định ngay cả sau nhiều lần chỉnh sửa.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.