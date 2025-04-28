AI Intro Maker: Tạo Video Giới Thiệu Mang Thương Hiệu chỉ trong vài phút

Tạo những đoạn mở đầu ấn tượng cho video mà không cần kỹ năng thiết kế đồ họa chuyển động bằng cách sử dụng công cụ làm intro YouTube của chúng tôi. Công cụ làm intro AI của HeyGen biến logo, một đoạn văn bản ngắn, hoặc một số tài sản thương hiệu thành một video giới thiệu chuyên nghiệp, kèm theo âm nhạc, hiệu ứng chuyển động, và định dạng sẵn sàng xuất cho YouTube. Nhanh chóng, nhất quán, và được xây dựng cho các nhà sáng tạo và đội ngũ, công cụ video AI của chúng tôi tối ưu hóa quy trình chỉnh sửa video của bạn.

Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Danh tính kênh YouTube

Danh tính kênh YouTube

Hãy tạo một đoạn mở đầu ngắn, mang thương hiệu cho mỗi video giúp khán giả nhận diện kênh của bạn ngay lập tức và nâng cao giá trị sản xuất đ perceived.

Quảng cáo và video trên mạng xã hội

Quảng cáo và video trên mạng xã hội

Tạo ra những đoạn giới thiệu gọn gàng, ấn tượng cao được định dạng cho các định dạng dọc và vuông, giúp quảng cáo thu hút người xem ngay trong giây đầu tiên của video YouTube của bạn.

Bài thuyết trình doanh nghiệp và hội thảo trực tuyến

Bài thuyết trình doanh nghiệp và hội thảo trực tuyến

Bắt đầu các bài thuyết trình nội bộ hoặc bên ngoài với một lời giới thiệu thương hiệu nhất quán, tăng cường uy tín cho các bên liên quan và nhân viên.

Các đoạn giới thiệu sản phẩm và đoạn giới thiệu trước khi ra mắt

Các đoạn giới thiệu sản phẩm và đoạn giới thiệu trước khi ra mắt

Sử dụng hiệu ứng lộ diện logo động và khẩu hiệu ngắn trước các video sản phẩm, để các lần ra mắt sản phẩm có cảm giác điện ảnh và phù hợp với thương hiệu.

Kết quả công việc của freelancer và đại lý

Kết quả công việc của freelancer và đại lý

Nhanh chóng sản xuất các đoạn giới thiệu cho video của khách hàng, đề xuất và cuốn phim, cung cấp tài sản hoàn thiện mà không cần thời gian chờ đợi lâu.

Video sự kiện và quảng cáo

Video sự kiện và quảng cáo

Tạo các đoạn mở đầu đếm ngược và giới thiệu nhà tài trợ cho các đoạn quảng cáo sự kiện, phát trực tiếp và tổng hợp nổi bật, sẵn sàng để thêm vào bất kỳ chỉnh sửa nào.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tốt nhất cho Giới thiệu AI

HeyGen kết hợp tốc độ và độ mịn, để bạn có được những đoạn giới thiệu cấp độ chuyên nghiệp mà không cần thuê một nhà thiết kế đồ họa chuyển động. Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi xử lý bố cục, chuyển động và thời gian trong khi bạn vẫn giữ quyền kiểm soát đầy đủ về phong cách, màu sắc và âm nhạc cho những đoạn giới thiệu YouTube của bạn. Xuất bản một bản mở đầu thương hiệu nhất quán trên mọi kênh video.

Lời giới thiệu mài giũa, không cần đổ mồ hôi thiết kế

Tạo ra những đoạn giới thiệu hoạt hình chất lượng cao với những thao tác camera chuyên nghiệp, kiểu chữ, và hiệu ứng chuyển cảnh. Mọi thứ đều được điều chỉnh để thu hút sự chú ý, vì vậy 3 đến 8 giây đầu tiên của video YouTube của bạn trông như được làm bởi các studio chuyên nghiệp.

Mẫu sẵn có thương hiệu và tùy chỉnh

Bắt đầu từ các mẫu được thiết kế sẵn, sau đó thay đổi logo, màu sắc, phông chữ và âm nhạc để phù hợp với bản sắc của bạn. Lưu bộ nhận diện thương hiệu để giữ cho các đoạn giới thiệu nhất quán qua các chiến dịch và người sáng tạo.

Lặp nhanh và sản lượng thân thiện với quy mô

Tạo hàng chục biến thể giới thiệu trong vài phút sử dụng trình tạo của chúng tôi, xuất ra nhiều tỷ lệ khung hình, và cập nhật giới thiệu nhanh chóng khi chiến dịch hoặc mùa vụ thay đổi, mà không cần đặt lại nhà thiết kế.

Hoạt hình và hiển thị logo thông minh

Tải lên logo dưới dạng hình ảnh cho video hoặc chữ cho video Chọn công cụ, chọn một phong cách, và HeyGen sẽ tạo ra chuyển động làm nổi bật dấu ấn của bạn, với khả năng chọn camera, hiệu ứng sáng, và thời gian hiển thị cho đoạn giới thiệu game của bạn. Tinh chỉnh thời lượng và hiệu ứng xuất hiện trong vài giây.

logo thương hiệu

Lựa chọn âm nhạc và đồng bộ nhịp điệu

Chọn từ các bản nhạc được tuyển chọn hoặc tải lên âm thanh của riêng bạn, sau đó tự động đồng bộ hóa thời gian chuyển động và cắt theo nhịp điệu, mang lại cho đoạn giới thiệu sự tự nhiên, nhịp nhàng và năng lượng.

Ba chân dung của những người đa dạng—một chàng trai trẻ, một cô gái trẻ đeo niềng răng, và một cô bé—với bong bóng trò chuyện có dòng chữ 'Hey Michael!'.

Thư viện mẫu và hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu

Truy cập thư viện các mẫu thiết kế được tối ưu hóa cho các phong cách và lĩnh vực khác nhau, áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn, và khóa màu sắc và phông chữ để đảm bảo sự nhất quán trong toàn đội.


Truy cập thư viện các mẫu thiết kế được tối ưu hóa cho các phong cách và lĩnh vực khác nhau, áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn và khóa màu sắc cùng phông chữ để đảm bảo sự nhất quán trong toàn đội.

Bảng điều khiển hiển thị sáu slide thuyết trình với các tiêu đề "Ra mắt sản phẩm," "Đề xuất ý tưởng," "Bản tóm tắt sáng tạo," "Chiến lược tiếp cận thị trường," "Lời thuyết phục bán hàng," và "Cập nhật cho nhà đầu tư," với con trỏ màu hồng chỉ vào "Lời thuyết phục bán hàng."

Xuất khẩu đa định dạng và tối ưu hóa

Xuất intro dưới dạng MP4 theo tỷ lệ 16:9, 1:1, hoặc 9:16, hoặc tải xuống video có nền trong suốt để ghép nền. Sử dụng cài đặt tên sẵn có cho việc xuất hàng loạt, sẵn sàng để tải lên các nền tảng.

Cài đặt xuất SCORM cho phiên bản 1.2 hiển thị cạnh một người đàn ông đang cười.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng trình tạo video giới thiệu AI

Việc tạo một đoạn giới thiệu với HeyGen nhanh chóng và có thể lặp lại, rất phù hợp cho các nhà sáng tạo và đội ngũ tiếp thị.

Bước 1

Tải Ảnh Của Bạn Lên

Chọn một hình ảnh rõ nét, chất lượng cao (PNG, JPG, HEIC, hoặc WebP lên đến 200MB) để HeyGen phân tích nhằm xác định các chủ thể, đối tượng và yếu tố nền quan trọng cho việc lập kế hoạch chuyển động.

Bước 2

Thêm Kịch bản hoặc Âm thanh của bạn

Nhập một kịch bản hoặc tải lên giọng nói của bạn, cho phép Avatar IV ánh xạ chính xác lời nói với biểu cảm khuôn mặt và động tác môi.

Bước 3

Tạo Chuyển động và Khung hình

HeyGen dự đoán các đường di chuyển tự nhiên, tự động tạo các khung hình trung gian và thêm các hiệu ứng điện ảnh như di chuyển camera, thu phóng và nghiêng để tạo nên những hoạt hình động đậm chất điện ảnh.

Bước 4

Tinh chỉnh và Xuất video

Trí tuệ nhân tạo điều chỉnh ánh sáng, sự liên tục của bóng đổ và các chuyển động để tạo ra một video chất lượng cao, chân thực, sẵn sàng để chia sẻ trên bất kỳ nền tảng nào.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI intro maker là gì?

Công cụ tạo video giới thiệu AI chuyển đổi các đầu vào đơn giản như logo, khẩu hiệu, hoặc những lời nhắn ngắn thành video giới thiệu hoạt hình một cách tự động, tiết kiệm thời gian và chi phí thiết kế.

Độ dài của một đoạn giới thiệu video nên là bao lâu?

Đoạn giới thiệu thường kéo dài từ 3 đến 8 giây đối với nội dung số, giữ cho chúng ngắn gọn giúp giữ chân người xem và cho phép nội dung chính bắt đầu nhanh chóng.

Tôi có thể tải lên logo và phông chữ của riêng mình không?

Vâng, tải lên logo vector hoặc PNG và thêm phông chữ tùy chỉnh vào bộ nhận diện thương hiệu của bạn để mỗi đoạn giới thiệu trên YouTube đều sử dụng hình ảnh thương hiệu chính xác của bạn.

Âm nhạc và hiệu ứng âm thanh đã được bao gồm chưa?

HeyGen cung cấp một thư viện âm nhạc được tuyển chọn và các hiệu ứng âm thanh tùy chọn; bạn cũng có thể tải lên các bản nhạc đã được cấp phép để tạo thương hiệu âm thanh riêng biệt trong các video YouTube của mình.

Tôi có thể xuất các đoạn giới thiệu trong suốt để làm lớp phủ không?

Có, xuất khẩu với kênh alpha nếu được hỗ trợ, lý tưởng cho việc đặt những đoạn giới thiệu logo lên trên cảnh quay hiện có hoặc nền động trong các dự án chỉnh sửa video của bạn.

Làm thế nào để tạo ra những đoạn giới thiệu cho các nền tảng khác nhau?

Tạo ra nhiều tỷ lệ khung hình từ cùng một dự án, như 16:9 cho YouTube, 1:1 cho bài đăng trên feed, và 9:16 cho Stories và Reels.

Có giới hạn số lần tôi có thể giới thiệu không?

Giới hạn phụ thuộc vào gói HeyGen của bạn, các gói miễn phí thường có hạn mức tạo ra, trong khi các gói trả phí bao gồm số lượng xuất khẩu cao hơn hoặc không giới hạn.

Có nhiều thành viên trong nhóm cùng hợp tác trên các dự án giới thiệu không?

Vâng, HeyGen hỗ trợ quy trình làm việc nhóm với các mẫu đã lưu, bộ nhận diện thương hiệu chung và quyền truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo kết quả nhất quán.

Mức độ có thể chỉnh sửa của các đoạn giới thiệu được tạo ra là như thế nào?

Rất dễ chỉnh sửa, bạn có thể điều chỉnh thời gian, thay thế nhạc, đổi phong cách hoạt hình, hoặc chỉnh sửa các lớp văn bản mà không cần xây dựng lại từ đầu, làm cho nó hoàn hảo để tạo ra các intro YouTube.

Các đoạn giới thiệu được tạo ra có phải là miễn phí bản quyền cho mục đích thương mại không?

Tài sản bạn tạo ra là của bạn dựa trên điều khoản HeyGen, hãy đảm bảo bất kỳ âm nhạc hoặc hình ảnh của bên thứ ba bạn tải lên đã được xác nhận có thể sử dụng cho mục đích thương mại.

