Tạo những đoạn mở đầu ấn tượng cho video mà không cần kỹ năng thiết kế đồ họa chuyển động bằng cách sử dụng công cụ làm intro YouTube của chúng tôi. Công cụ làm intro AI của HeyGen biến logo, một đoạn văn bản ngắn, hoặc một số tài sản thương hiệu thành một video giới thiệu chuyên nghiệp, kèm theo âm nhạc, hiệu ứng chuyển động, và định dạng sẵn sàng xuất cho YouTube. Nhanh chóng, nhất quán, và được xây dựng cho các nhà sáng tạo và đội ngũ, công cụ video AI của chúng tôi tối ưu hóa quy trình chỉnh sửa video của bạn.
Hãy tạo một đoạn mở đầu ngắn, mang thương hiệu cho mỗi video giúp khán giả nhận diện kênh của bạn ngay lập tức và nâng cao giá trị sản xuất đ perceived.
Tạo ra những đoạn giới thiệu gọn gàng, ấn tượng cao được định dạng cho các định dạng dọc và vuông, giúp quảng cáo thu hút người xem ngay trong giây đầu tiên của video YouTube của bạn.
Bắt đầu các bài thuyết trình nội bộ hoặc bên ngoài với một lời giới thiệu thương hiệu nhất quán, tăng cường uy tín cho các bên liên quan và nhân viên.
Sử dụng hiệu ứng lộ diện logo động và khẩu hiệu ngắn trước các video sản phẩm, để các lần ra mắt sản phẩm có cảm giác điện ảnh và phù hợp với thương hiệu.
Nhanh chóng sản xuất các đoạn giới thiệu cho video của khách hàng, đề xuất và cuốn phim, cung cấp tài sản hoàn thiện mà không cần thời gian chờ đợi lâu.
Tạo các đoạn mở đầu đếm ngược và giới thiệu nhà tài trợ cho các đoạn quảng cáo sự kiện, phát trực tiếp và tổng hợp nổi bật, sẵn sàng để thêm vào bất kỳ chỉnh sửa nào.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tốt nhất cho Giới thiệu AI
HeyGen kết hợp tốc độ và độ mịn, để bạn có được những đoạn giới thiệu cấp độ chuyên nghiệp mà không cần thuê một nhà thiết kế đồ họa chuyển động. Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi xử lý bố cục, chuyển động và thời gian trong khi bạn vẫn giữ quyền kiểm soát đầy đủ về phong cách, màu sắc và âm nhạc cho những đoạn giới thiệu YouTube của bạn. Xuất bản một bản mở đầu thương hiệu nhất quán trên mọi kênh video.
Tạo ra những đoạn giới thiệu hoạt hình chất lượng cao với những thao tác camera chuyên nghiệp, kiểu chữ, và hiệu ứng chuyển cảnh. Mọi thứ đều được điều chỉnh để thu hút sự chú ý, vì vậy 3 đến 8 giây đầu tiên của video YouTube của bạn trông như được làm bởi các studio chuyên nghiệp.
Bắt đầu từ các mẫu được thiết kế sẵn, sau đó thay đổi logo, màu sắc, phông chữ và âm nhạc để phù hợp với bản sắc của bạn. Lưu bộ nhận diện thương hiệu để giữ cho các đoạn giới thiệu nhất quán qua các chiến dịch và người sáng tạo.
Tạo hàng chục biến thể giới thiệu trong vài phút sử dụng trình tạo của chúng tôi, xuất ra nhiều tỷ lệ khung hình, và cập nhật giới thiệu nhanh chóng khi chiến dịch hoặc mùa vụ thay đổi, mà không cần đặt lại nhà thiết kế.
Hoạt hình và hiển thị logo thông minh
Tải lên logo dưới dạng hình ảnh cho video hoặc chữ cho video Chọn công cụ, chọn một phong cách, và HeyGen sẽ tạo ra chuyển động làm nổi bật dấu ấn của bạn, với khả năng chọn camera, hiệu ứng sáng, và thời gian hiển thị cho đoạn giới thiệu game của bạn. Tinh chỉnh thời lượng và hiệu ứng xuất hiện trong vài giây.
Lựa chọn âm nhạc và đồng bộ nhịp điệu
Chọn từ các bản nhạc được tuyển chọn hoặc tải lên âm thanh của riêng bạn, sau đó tự động đồng bộ hóa thời gian chuyển động và cắt theo nhịp điệu, mang lại cho đoạn giới thiệu sự tự nhiên, nhịp nhàng và năng lượng.
Thư viện mẫu và hỗ trợ bộ nhận diện thương hiệu
Truy cập thư viện các mẫu thiết kế được tối ưu hóa cho các phong cách và lĩnh vực khác nhau, áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn, và khóa màu sắc và phông chữ để đảm bảo sự nhất quán trong toàn đội.
Xuất khẩu đa định dạng và tối ưu hóa
Xuất intro dưới dạng MP4 theo tỷ lệ 16:9, 1:1, hoặc 9:16, hoặc tải xuống video có nền trong suốt để ghép nền. Sử dụng cài đặt tên sẵn có cho việc xuất hàng loạt, sẵn sàng để tải lên các nền tảng.
Cách sử dụng trình tạo video giới thiệu AI
Việc tạo một đoạn giới thiệu với HeyGen nhanh chóng và có thể lặp lại, rất phù hợp cho các nhà sáng tạo và đội ngũ tiếp thị.
Chọn một hình ảnh rõ nét, chất lượng cao (PNG, JPG, HEIC, hoặc WebP lên đến 200MB) để HeyGen phân tích nhằm xác định các chủ thể, đối tượng và yếu tố nền quan trọng cho việc lập kế hoạch chuyển động.
Nhập một kịch bản hoặc tải lên giọng nói của bạn, cho phép Avatar IV ánh xạ chính xác lời nói với biểu cảm khuôn mặt và động tác môi.
HeyGen dự đoán các đường di chuyển tự nhiên, tự động tạo các khung hình trung gian và thêm các hiệu ứng điện ảnh như di chuyển camera, thu phóng và nghiêng để tạo nên những hoạt hình động đậm chất điện ảnh.
Trí tuệ nhân tạo điều chỉnh ánh sáng, sự liên tục của bóng đổ và các chuyển động để tạo ra một video chất lượng cao, chân thực, sẵn sàng để chia sẻ trên bất kỳ nền tảng nào.
Công cụ tạo video giới thiệu AI chuyển đổi các đầu vào đơn giản như logo, khẩu hiệu, hoặc những lời nhắn ngắn thành video giới thiệu hoạt hình một cách tự động, tiết kiệm thời gian và chi phí thiết kế.
Đoạn giới thiệu thường kéo dài từ 3 đến 8 giây đối với nội dung số, giữ cho chúng ngắn gọn giúp giữ chân người xem và cho phép nội dung chính bắt đầu nhanh chóng.
Vâng, tải lên logo vector hoặc PNG và thêm phông chữ tùy chỉnh vào bộ nhận diện thương hiệu của bạn để mỗi đoạn giới thiệu trên YouTube đều sử dụng hình ảnh thương hiệu chính xác của bạn.
HeyGen cung cấp một thư viện âm nhạc được tuyển chọn và các hiệu ứng âm thanh tùy chọn; bạn cũng có thể tải lên các bản nhạc đã được cấp phép để tạo thương hiệu âm thanh riêng biệt trong các video YouTube của mình.
Có, xuất khẩu với kênh alpha nếu được hỗ trợ, lý tưởng cho việc đặt những đoạn giới thiệu logo lên trên cảnh quay hiện có hoặc nền động trong các dự án chỉnh sửa video của bạn.
Tạo ra nhiều tỷ lệ khung hình từ cùng một dự án, như 16:9 cho YouTube, 1:1 cho bài đăng trên feed, và 9:16 cho Stories và Reels.
Giới hạn phụ thuộc vào gói HeyGen của bạn, các gói miễn phí thường có hạn mức tạo ra, trong khi các gói trả phí bao gồm số lượng xuất khẩu cao hơn hoặc không giới hạn.
Vâng, HeyGen hỗ trợ quy trình làm việc nhóm với các mẫu đã lưu, bộ nhận diện thương hiệu chung và quyền truy cập dựa trên vai trò để đảm bảo kết quả nhất quán.
Rất dễ chỉnh sửa, bạn có thể điều chỉnh thời gian, thay thế nhạc, đổi phong cách hoạt hình, hoặc chỉnh sửa các lớp văn bản mà không cần xây dựng lại từ đầu, làm cho nó hoàn hảo để tạo ra các intro YouTube.
Tài sản bạn tạo ra là của bạn dựa trên điều khoản HeyGen, hãy đảm bảo bất kỳ âm nhạc hoặc hình ảnh của bên thứ ba bạn tải lên đã được xác nhận có thể sử dụng cho mục đích thương mại.
