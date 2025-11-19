Mỗi GIF được tạo ra với ưu tiên là vòng lặp liền mạch. Hoạt hình chảy mượt mà từ khung hình cuối cùng trở lại khung hình đầu tiên, làm cho nó lý tưởng để xem đi xem lại trong các cuộc trò chuyện, bảng tin, và nhúng, đặc biệt là với các GIF lặp lại. Điều này đảm bảo thông điệp của bạn luôn mượt mà và hấp dẫn về mặt hình ảnh mà không gặp phải sự gián đoạn khó chịu trong các GIF bạn tạo ra.