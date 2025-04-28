Trình tạo Chiến đấu AI cho Trận chiến Hoạt hình Điện ảnh

Biến ảnh tự sướng, nghệ thuật nhân vật, hoặc ảnh sản phẩm thành đoạn clip chiến đấu năng lượng cao với trình tạo chiến đấu AI của HeyGen. Tải lên một hoặc hai hình ảnh, chọn một phong cách, tùy chỉnh đồ họa và âm thanh, và xuất ra những đoạn hoạt hình HD mượt mà sẵn sàng cho TikTok, Reels, Shorts, hoặc video chiến đấu AI của bạn.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Thử ngay công cụ chuyển đổi từ hình ảnh sang video miễn phí của chúng tôi

0/200 characters
Người sáng tạo nội dung xã hội và người làm meme

Người sáng tạo nội dung xã hội và người làm meme

Tạo những đoạn clip ngắn thu hút sự chú ý và meme phản ứng sử dụng bạn bè, nhân vật hoặc thú cưng làm nhân vật chính.

Nhà thiết kế trò chơi và những người kể chuyện

Nhà thiết kế trò chơi và những người kể chuyện

Cảnh chiến đấu mẫu cho các đoạn giới thiệu, bộ sưu tập dự án, hoặc giới thiệu nhân vật mà không cần đến quy trình hoạt hình đầy đủ.

Nội dung tiếp thị và sản phẩm

Nội dung tiếp thị và sản phẩm

Tạo ra những so sánh trận chiến vui nhộn cho các tính năng sản phẩm, các buổi trình diễn cạnh nhau, hoặc những đoạn quảng cáo theo chủ đề nổi bật trên các bảng tin với những cảnh quay chiến đấu hoành tráng.

Giáo dục và châm biếm

Giáo dục và châm biếm

Mô tả sự tương phản, tranh luận, hoặc tái hiện lịch sử bằng cách sử dụng hành động được cách điệu, không bạo lực để tăng cường sự tham gia

Tại sao HeyGen là lựa chọn tốt nhất cho Video Chiến đấu AI

HeyGen giúp việc làm phim hành động trở nên dễ dàng, đặc biệt là cho những người tạo video chiến đấu bằng AI. Công cụ của chúng tôi kết hợp việc ánh xạ khuôn mặt, tổng hợp chuyển động và hiệu ứng điện ảnh VFX để các nhà sáng tạo và nhà tiếp thị có thể sản xuất những cảnh quay chiến đấu hấp dẫn mà không cần kỹ năng hoạt hình, dàn dựng hay phòng thu, hoàn hảo cho một video chiến đấu đầy kịch tính.

Nhanh chóng, an toàn, vui vẻ

Tạo ra các đoạn clip chiến đấu ngắn trong vài phút và chỉnh sửa ngay lập tức. HeyGen sản xuất hành động phong cách, không chứa hình ảnh bạo lực phù hợp để chia sẻ trên mạng xã hội và kể chuyện với bộ tạo video AI tiên tiến của mình.

Toàn quyền kiểm soát sáng tạo

Chọn khung hình, phong cách chiến đấu, chuyển động camera, và cường độ điệu nhảy. Điều chỉnh thời gian chính xác, thêm hiệu ứng âm thanh, và thay thế phông nền chỉ với một cú nhấp chuột.

Sẵn sàng cho mạng xã hội

Xuất các phiên bản tối ưu hóa cho nền tảng: dọc cho Reels và Shorts, vuông cho bảng tin, và ngang cho YouTube. Mỗi lần xuất bao gồm tùy chọn phụ đề và hình thu nhỏ.

Ánh xạ khuôn mặt từ ảnh sang hành động

Tải lên những bức ảnh rõ ràng hoặc tác phẩm nghệ thuật và HeyGen sẽ ánh xạ các đặc điểm khuôn mặt vào bộ khung hoạt hình để tạo ra những biểu cảm chân thực và chuyển động đồng nhất theo góc nhìn.

hình ảnh thành video

Bộ cài đặt phong cách và gói biên đạo

Chọn từ các phong cách như anime duel, trận đấu quyền anh, kung fu, hiệu ứng hình ảnh điện ảnh, và ẩu đả kiểu arcade. Mỗi bộ cài đặt trước bao gồm các mẫu chuyển động và ngôn ngữ camera được điều chỉnh phù hợp với thể loại.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị giao diện ứng dụng TikTok màu tối trên nền sáng rực rỡ của những ánh đèn neon màu hồng và xanh dương tỏa ra.

Phông nền, đạo cụ và hiệu ứng môi trường

Chuyển cảnh tức thì: sân vận động, mái nhà đô thị, đấu trường và bối cảnh giả tưởng. Thêm tia lửa, bụi, chuyển động chậm và ánh sáng va chạm để nhấn mạnh điện ảnh trong video chiến đấu của bạn.

Bối cảnh và hiệu ứng

Thiết kế âm thanh và thư viện hiệu ứng âm thanh

Thêm hiệu ứng âm thanh đấm, tiếng đám đông, nhạc nền và tiếng đập mạnh từ thư viện SFX có sẵn. Đồng bộ hóa âm thanh với các khung hình chính hoặc để HeyGen tự động điều chỉnh hiệu ứng theo hành động.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Trình tạo Trận chiến AI

Hãy biến những trận chiến tưởng tượng của bạn thành sự sống động với bốn bước đơn giản và nhanh chóng.

Bước 1

Tải ảnh hoặc tác phẩm lên

Cung cấp một hoặc hai hình ảnh có khuôn mặt rõ ràng hoặc nghệ thuật nhân vật để tạo video từ hình ảnh. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng hình ảnh nhìn thẳng hoặc nghiêng ba phần tư.

Bước 2

Chọn một phong cách và bài vũ đạo

Chọn thể loại, cài đặt camera và mức độ ảnh hưởng. Chọn một hình nền hoặc tải lên hình của bạn cho trình tạo video chiến đấu AI.

Bước 3

Tùy chỉnh âm thanh và thời gian

Thêm nhạc, hiệu ứng âm thanh, và phụ đề. Điều chỉnh tốc độ, điểm lặp, và khung hình ảnh hưởng.

Bước 4

Tạo và xuất

Xử lý đoạn clip chiến đấu, xem trước, sau đó xuất ở định dạng HD, cài đặt sẵn cho mạng xã hội, hoặc dạng GIF. Chỉnh sửa và tái tạo các phân đoạn cụ thể theo nhu cầu.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI fight generator là gì?

Một trình tạo cảnh chiến đấu AI biến ảnh tĩnh hoặc nghệ thuật nhân vật thành cảnh chiến đấu hoạt hình sử dụng kỹ thuật ánh xạ khuôn mặt, mẫu chuyển động và hiệu ứng hình ảnh. HeyGen tự động hóa việc biên đạo, di chuyển camera và âm thanh để bạn có thể tạo ra các đoạn clip hành động có thể chia sẻ mà không cần kỹ năng làm hoạt hình.

Các video chiến đấu được tạo ra có an toàn cho các nền tảng mạng xã hội không?

Vâng, bạn có thể tạo một video chiến đấu AI. HeyGen sản xuất hành động không hình ảnh, không đồ họa theo mặc định và bao gồm bộ lọc chế độ an toàn. Bạn có thể giới hạn thêm cường độ và loại bỏ cảnh máu me chân thực hoặc vũ khí để đáp ứng chính sách nền tảng và tiêu chuẩn cộng đồng trong video chiến đấu AI của bạn.

Tôi có thể tải lên bao nhiêu ảnh và những loại tệp nào được hỗ trợ?

Tải lên một hình ảnh cho hành động đơn lẻ hoặc hai hình ảnh cho cảnh đối đầu. Các định dạng được hỗ trợ bao gồm JPG, PNG và các tệp nghệ thuật độ phân giải cao để có kết quả tốt nhất.

Tôi có thể điều khiển bố cục vũ đạo và góc máy không?

Vâng. Chọn từ các gói biên đạo và cài đặt sẵn camera, sau đó điều chỉnh nhịp độ, hiệu ứng chậm và chuyển đổi góc cạnh một cách dễ dàng với các điều khiển đơn giản—không cần thiết lập khung hình.

Tôi có thể thêm nhạc và lời thoại của mình không?

Tất nhiên. Tải lên các đường dẫn âm thanh tùy chỉnh hoặc chọn từ thư viện nhạc và hiệu ứng âm thanh có bản quyền của HeyGen. Đồng bộ âm thanh với các tác động hoặc để hệ thống tự động điều chỉnh hiệu ứng theo hành động.

Các định dạng và kích cỡ xuất khẩu nào có sẵn?

Xuất file MP4 ở độ phân giải HD và 4K, GIFs, và các cài đặt sẵn cho video dọc hoặc vuông phù hợp với nền tảng. Mỗi lần xuất có thể bao gồm phụ đề và hình thu nhỏ có thể chọn.

Có giới hạn nào về số lượng video chiến đấu tôi có thể tạo không?

Giới hạn phụ thuộc vào gói HeyGen của bạn cho trình tạo video chiến đấu AI. Bản dùng thử miễn phí bao gồm số lần xuất khẩu hạn chế; các gói trả phí cho phép độ phân giải cao hơn, tạo lô và xử lý ưu tiên.

Ai là chủ sở hữu của những video tôi tạo ra?

Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả nội dung bạn tạo ra. Hãy đảm bảo bạn có quyền đối với bất kỳ hình ảnh, âm nhạc hoặc nội dung của bên thứ ba nào bạn tải lên.

HeyGen xử lý quyền riêng tư và các tệp đã xóa như thế nào?

Các tệp tin được tải lên được mã hóa trong quá trình truyền tải và được lưu trữ an toàn. Các tệp tin tạm thời liên quan đến quá trình tạo ra sẽ được xóa theo chính sách lưu giữ của chúng tôi và có các tùy chọn doanh nghiệp cho việc lưu trữ riêng tư và quy trình làm việc tại chỗ cho video chiến đấu của bạn.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

