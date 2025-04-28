Chuyển đổi văn bản thường, kịch bản, hoặc dàn ý thành video hoạt hình sử dụng AI mà không cần phác thảo hay đặt khung hình. Bộ sinh hoạt hình AI của HeyGen sẽ tạo ra cảnh, chuyển động, và lời thoại cho bạn, để bạn có thể tập trung vào thông điệp, không phải công việc thủ công.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Biến đổi các tính năng phức tạp thành những đoạn giải thích hoạt hình đơn giản, thể hiện giá trị chỉ trong vòng chưa đầy hai phút.
Thông báo các tính năng mới, chiến dịch, hoặc ưu đãi với những đoạn quảng cáo hoạt hình có vẻ như được tạo ra bởi một studio chuyên nghiệp. Sử dụng kiểu chữ động, mô hình giao diện người dùng hoạt hình, và lời kêu gọi hành động nổi bật để thu hút lượt nhấp và đăng ký.
Chuyển đổi các tweet, đoạn blog và thông báo thành các đoạn clip dọc có hoạt hình cho Reels, TikTok và Shorts. Thêm phụ đề tự động, nhãn dán và các yếu tố hoạt hình để giữ sự chú ý ngay cả khi tắt âm thanh trong video AI của bạn.
Thay thế các tệp PDF dài và bộ slide bằng các mô-đun hoạt hình mà mọi người sẽ thực sự hoàn thành. Sử dụng hình đại diện để tổ chức buổi đào tạo, sơ đồ để giải thích quy trình, và các chú thích để nổi bật những điều quan trọng nhất.
Chuyển đổi kế hoạch bài học, bài báo và ghi chú thành các đoạn phim hoạt hình giáo dục ngắn gọn. Kết hợp sơ đồ, dòng thời gian và cảnh với nhân vật đơn giản trong video hoạt hình của bạn để giải thích các khái niệm một cách rõ ràng.
Kể những câu chuyện thương hiệu, hành trình của khách hàng, hoặc lịch sử hình thành của người sáng lập với những cảnh hoạt hình mang tính nhân văn. Kết hợp những hình đại diện AI với nền hoạt hình để tạo ra những đoạn clip câu chuyện có thể chia sẻ được trong vài phút.
Tại sao HeyGen là Trình tạo Hoạt hình AI tốt nhất
HeyGen được xây dựng cho các nhà sáng tạo, nhà tiếp thị và các nhóm cần hoạt hình chất lượng cao với quy mô lớn mà không gặp phải sự phức tạp truyền thống của việc tạo video. Mọi tính năng đều được thiết kế để nhanh chóng, có tính cộng tác và phù hợp với thương hiệu cho việc tạo video.
Tạo ra những đoạn hoạt hình trông như được một đội ngũ chuyên nghiệp thực hiện, ngay cả khi bạn làm việc một mình. Các hình đại diện, đồ họa chuyển động và bố cục đều được điều chỉnh để có cảm giác hiện đại và sẵn sàng cho nền tảng.
Khóa logo, màu sắc, phông chữ và phần cuối video để mỗi video đều có vẻ ngoài và cảm giác như là của công ty bạn. Bộ nhận diện thương hiệu và các mẫu giúp đội ngũ của bạn luôn đồng nhất ngay cả khi họ không phải là chuyên gia về video.
Tạo ra nhiều biến thể của móc câu, kêu gọi hành động và định dạng chỉ trong vài phút. Sử dụng những gì hiệu quả, điều chỉnh những gì không hiệu quả và tiếp tục xuất bản các đoạn hoạt hình mới mà không làm chậm quá trình.
Chuyển văn bản thành video hoạt hình chỉ với một cú nhấp chuột
Hãy nhập những gì bạn muốn giải thích, bán hàng, hoặc thông báo và để HeyGen xây dựng phiên bản đầu tiên cho bạn. AI sẽ biến ý tưởng của bạn thành một kịch bản có cấu trúc, các cảnh và bố cục hoạt hình phù hợp với mục tiêu của bạn. Bạn sẽ nhận được bản nháp video hoạt hình hoàn chỉnh trong vài phút, sẵn sàng để chỉnh sửa thay vì phải bắt đầu từ một tờ giấy trắng.
Tự động hoạt hóa các hình đại diện, biểu tượng và cảnh
Chọn một hình đại diện nói chuyện chân thực hoặc một nhân vật đơn giản và xem nó diễn hoạt với động tác môi và cử chỉ hoàn hảo. Thêm vào các biểu tượng, hình dạng và đồ họa chuyển động để mỗi điểm đều có hình ảnh rõ ràng. Bộ động cơ xử lý thời gian và quá trình chuyển tiếp tự động để hoạt hình của bạn trở nên mượt mà và chuyên nghiệp mà không cần khung hình chính thủ công.
Lồng tiếng tự động, phụ đề và thiết kế âm thanh
Tạo ra lời thoại tự nhiên trong vài giây bằng nhiều ngôn ngữ và giọng điệu phù hợp với thương hiệu của bạn. HeyGen thêm phụ đề và thiết kế âm thanh cơ bản cho bạn để mỗi video đều sẵn sàng phát trên các nền tảng. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ, nhấn mạnh, và nhịp độ bằng các điều khiển đơn giản để giữ cho người xem theo dõi đến cuối video.
Chỉnh sửa cảnh bằng hướng dẫn văn bản đơn giản
Cập nhật hoạt hình của bạn chỉ bằng cách nói với HeyGen những gì cần thay đổi. Yêu cầu rút ngắn một đoạn, thay đổi hình ảnh, thay đổi lời kêu gọi hành động, hoặc điều chỉnh nền và xem nó cập nhật trong vài giây. Để kiểm soát tỉ mỉ hơn, nhảy vào trình chỉnh sửa dòng thời gian để điều chỉnh cụ thể từng cảnh trong khi công cụ tạo video AI đảm bảo mọi thứ được đồng bộ hóa.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Trình tạo Hoạt hình AI
Bạn không cần kinh nghiệm về hoạt hình hay kỹ năng chỉnh sửa để đạt được kết quả tuyệt vời. HeyGen sẽ hướng dẫn bạn từ ý tưởng đến xuất bản thông qua một quy trình đơn giản, dễ theo dõi.
Dán một kịch bản có sẵn, thả một bài báo, hoặc viết một đoạn nhắn ngắn về video bạn muốn tạo bằng AI. HeyGen cấu trúc nó thành một câu chuyện rõ ràng với các cảnh, điểm nhấn, và một lời kêu gọi hành động rõ ràng, hoàn hảo cho những người sáng tạo nội dung.
Chọn một hình đại diện nói chuyện hoặc người dẫn đơn giản, lựa chọn phong cách hoạt hình, và chọn tỷ lệ khung hình cho web, mạng xã hội, hoặc bài thuyết trình sử dụng công cụ tạo video AI. Căn chỉnh phông chữ, màu sắc, và logo với bộ nhận diện thương hiệu của bạn chỉ với một cú nhấp chuột.
Nhấp vào tạo và để HeyGen xây dựng hoạt hình đầy đủ với các cảnh, chuyển tiếp, lời thoại, và phụ đề. Hệ thống sẽ ánh xạ hình ảnh với kịch bản để mỗi dòng thoại đều có một khoảnh khắc rõ ràng trên màn hình.
Sử dụng các điều khiển đơn giản để chỉnh thời gian, thay đổi hình ảnh, hoặc điều chỉnh âm điệu của giọng nói. Sao chép ngay lập tức video sang ngôn ngữ mới để tiếp cận khán giả toàn cầu với cùng một hoạt hình cốt lõi.
Một trình tạo hoạt hình AI là công cụ chuyển đổi văn bản, kịch bản hoặc ý tưởng thành video hoạt hình một cách tự động. Thay vì phải thiết kế từng khung hình hay tạo dáng nhân vật bằng tay, AI sẽ tạo ra cảnh vật, chuyển động và lời thoại cho bạn.
Không, bạn có thể tạo video hoạt hình đầu tiên của mình mà không cần có kinh nghiệm chỉnh sửa. Giao diện được xây dựng quanh những lời nhắc đơn giản, các mẫu và các bước hướng dẫn mà cảm giác giống như đang điền vào một biểu mẫu hơn là học cách sử dụng một trình tạo video AI phức tạp.
Bạn có thể tạo các video giới thiệu sản phẩm, quảng cáo tiếp thị, mô-đun đào tạo và hướng dẫn, video ngắn trên mạng xã hội, và các đoạn phim kể chuyện. Sử dụng hình đại diện cho nội dung kiểu 'talking head' hoặc dựa vào đồ họa chuyển động sạch sẽ để làm các video giải thích đơn giản.
Có, bạn có thể tải lên logo, phông chữ, màu sắc thương hiệu, ảnh chụp màn hình và ảnh sản phẩm trực tiếp vào HeyGen. Những tài sản này có thể được tái sử dụng qua các dự án để mỗi video hoạt hình luôn đồng nhất với bản sắc hình ảnh của bạn.
HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, giọng điệu và phong cách giọng nói để bạn có thể địa phương hóa cùng một hoạt hình cho các thị trường khác nhau bằng cách sử dụng công cụ dịch video. Bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ lời kể mà vẫn giữ nguyên hình ảnh và thời gian biểu.
Vâng, mỗi cảnh đều có thể chỉnh sửa hoàn toàn sau khi tạo. Bạn có thể thay đổi hình ảnh, viết lại lời thoại, điều chỉnh thời gian, hoặc thay đổi hình đại diện mà không cần xây dựng lại toàn bộ video.
Video được tạo trong HeyGen được thiết kế để sử dụng trong tiếp thị, bán hàng, hỗ trợ và giao tiếp nội bộ. Bạn có thể sử dụng chúng trên trang web của mình, trong các chiến dịch, và trong các tài sản đối mặt với khách hàng theo các điều khoản của kế hoạch.
Hầu hết người dùng có thể biến ý tưởng thành sản phẩm hoạt hình sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài phút thay vì mất vài ngày hoặc tuần. Những đoạn quảng cáo đơn giản và clip trên mạng xã hội thường chỉ cần một lần thực hiện, trong khi những video giải thích phức tạp hơn có thể cần một vài lần chỉnh sửa nhanh chóng.
Có, nhiều thành viên trong nhóm có thể làm việc trong cùng một không gian làm việc, chia sẻ các mẫu và tái sử dụng tài sản. Người xem xét có thể để lại bình luận và yêu cầu thay đổi để bạn không phải chuyển các tệp qua lại.
Các công cụ truyền thống đòi hỏi bạn phải tự tay thiết kế, hoạt hình và chỉnh sửa từng chi tiết. HeyGen sử dụng AI để tạo ra cấu trúc, hình ảnh và lời kể cho bạn, để bạn có thể ngay lập tức chuyển sang giai đoạn tinh chỉnh và hoàn thiện.
