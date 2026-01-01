Ứng dụng tạo video hàng loạt cho video cá nhân hóa
Biến một bảng tính duy nhất thành hàng trăm video độc đáo, được cá nhân hóa với trình tạo video hàng loạt của HeyGen. Tải lên một tệp CSV chứa tên, thông điệp và các biến tùy chỉnh, sau đó tự động tạo video hoàn chỉnh cho từng dòng. Không cần máy quay, không cần phần mềm chỉnh sửa, không cần buổi ghi hình. Dù bạn cần nội dung tiếp cận cá nhân hóa, nội dung onboarding hay truyền thông ở quy mô lớn, HeyGen sẽ lo toàn bộ khâu sản xuất.
Các tính năng của trình tạo video hàng loạt
Công cụ cá nhân hóa vận hành bằng CSV
Tải lên một bảng tính với các cột cho tên, chức danh, công ty, thông điệp tùy chỉnh hoặc bất kỳ biến nào mà chiến dịch của bạn cần. Trình tạo video hàng loạt sẽ đọc từng dòng và tự động chèn dữ liệu vào mẫu video của bạn, tạo ra một video độc nhất cho mỗi mục. Mỗi video đều mang cảm giác được làm riêng vì kịch bản, chữ hiển thị trên màn hình và giọng thuyết minh đều được điều chỉnh theo dữ liệu của từng dòng. Quy trình này cho phép bạn tạo 500 video cá nhân hóa với cùng một lượng công sức như khi tạo một video, biến quy trình text to video của bạn thành một dây chuyền sản xuất có thể mở rộng, thay thế hàng tuần lễ quay thủ công.
Kết xuất giọng nói và hình ảnh tự động
Mỗi video trong lô của bạn được render với lời thuyết minh đồng bộ, các yếu tố trên màn hình và chuyển cảnh đều được HeyGen tự động xử lý bằng engine render của mình. Bạn có thể chọn từ hơn 300 giọng nói trên 175+ ngôn ngữ và hệ thống sẽ áp dụng giọng đã chọn cho từng phiên bản kịch bản được cá nhân hóa. Kết hợp điều này với AI video generator để tạo ra video chất lượng phòng thu cho từng người nhận. Không cần thu âm lại lời thoại hay chỉnh sửa thủ công thời lượng. Nền tảng sẽ xử lý nhịp điệu âm thanh, đồng bộ hình ảnh và định dạng xuất file để mọi video đều đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà không cần hậu kỳ.
Quy trình hàng loạt dựa trên mẫu
Chỉ cần thiết kế video một lần bằng hệ thống template của HeyGen, sau đó để batch engine nhân bản và tùy chỉnh video trên toàn bộ tập dữ liệu của bạn. Bạn thiết lập bố cục, nhận diện thương hiệu, phông nền, nhạc nền và phong cách người dẫn trong một template duy nhất, và trình tạo video hàng loạt sẽ áp dụng các cài đặt đó cho từng dòng trong file CSV. Cách làm này đảm bảo tính nhất quán thương hiệu trên hàng trăm video đầu ra, đồng thời vẫn cho phép tùy chỉnh từng video thông qua các biến trong bảng tính của bạn. Các nhóm sử dụng script to video có thể chuyển bất kỳ template đã hoàn thiện nào thành một tài sản sẵn sàng cho batch chỉ trong vài phút.
Tạo hàng loạt đa ngôn ngữ
Tạo video cá nhân hóa bằng nhiều ngôn ngữ trong cùng một lần chạy hàng loạt. Gán mã ngôn ngữ trong tệp CSV của bạn và HeyGen sẽ tạo từng video với ngôn ngữ thuyết minh chính xác, đồng bộ khẩu hình bằng AI, và phần trình bày đã được bản địa hóa. Kết hợp với nhân bản giọng nói bằng AI, kết quả hàng loạt của bạn vẫn giữ được bản sắc giọng nói nhất quán ngay cả khi trải rộng trên hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ. Điều này loại bỏ nhu cầu phải chạy các chiến dịch riêng cho từng khu vực và rút ngắn công việc vốn mất hàng tháng trong quy trình bản địa hóa truyền thống xuống chỉ còn một lần xử lý hàng loạt.
Xuất bản và phân phối có khả năng mở rộng
Khi lô xử lý hoàn tất, bạn có thể tải xuống tất cả video riêng lẻ hoặc xuất hàng loạt sẵn sàng để phân phối. Mỗi tệp đều được gắn nhãn và sắp xếp theo các mã định danh trong CSV của bạn, giúp bạn dễ dàng ghép video với người nhận hoặc tải lên CRM, nền tảng email hay LMS. Trình tạo video hàng loạt xuất ra tệp MP4 chất lượng HD, phù hợp cho mọi kênh. Tích hợp với HeyGen API để tự động hóa toàn bộ quy trình từ tải bảng tính lên đến khâu phân phối, kết nối quy trình trình chỉnh sửa video AI của bạn trực tiếp với hệ thống phân phối mà không cần xử lý tệp thủ công.
Trường hợp sử dụng
Cá nhân hóa hoạt động tiếp cận bán hàng ở quy mô lớn
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
Hướng dẫn và đào tạo nhân viên mới
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
Theo dõi sau sự kiện và hội thảo trực tuyến
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
Tiếp cận khách hàng thành công và gia hạn
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
Triển khai chiến dịch theo từng khu vực
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
Truyền thông nội bộ và các bản cập nhật
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
Cách hoạt động
Tạo hàng loạt video cá nhân hóa chỉ với bốn bước, từ bảng tính đến hàng trăm video hoàn chỉnh, sẵn sàng chia sẻ.
Chuẩn bị tệp CSV của bạn
Sắp xếp dữ liệu cá nhân hóa của bạn trong một bảng tính với các cột cho từng biến: tên, thông điệp, tiêu đề hoặc bất kỳ trường tùy chỉnh nào.
Tạo mẫu của bạn
Thiết kế một mẫu video duy nhất với các biến giữ chỗ được ánh xạ tới các cột trong tệp CSV của bạn. Thiết lập hình ảnh, giọng nói và nhận diện thương hiệu.
Tải lên và tạo
Tải tệp CSV của bạn lên trình tạo video hàng loạt. HeyGen sẽ xử lý từng dòng và tự động tạo ra một video độc đáo, được cá nhân hóa.
Tải xuống và phân phối
Xem lại các video đã hoàn thành, tải xuống từng video hoặc hàng loạt, và phân phối qua email, CRM, LMS hoặc bất kỳ kênh nào.
Câu hỏi thường gặp
Trình tạo video hàng loạt là gì và nó hoạt động như thế nào với HeyGen?
Trình tạo video hàng loạt cho phép bạn sản xuất nhiều video cá nhân hóa cùng lúc từ một mẫu duy nhất và một tệp dữ liệu. Với HeyGen, bạn tải lên một bảng tính CSV chứa các biến của mình, gán chúng cho các placeholder trong mẫu video, và nền tảng sẽ tạo ra một video riêng cho từng dòng. Toàn bộ quy trình được tự động hóa, vì vậy bạn nhận được hàng trăm video hoàn chỉnh mà không cần tự quay hay chỉnh sửa từng video một.
Tôi có thể tạo bao nhiêu video cá nhân hóa trong một lần xử lý hàng loạt?
HeyGen hỗ trợ xử lý hàng trăm video trong một lần chạy. Giới hạn chính xác phụ thuộc vào gói của bạn, nhưng các gói trả phí được thiết kế cho nhu cầu sản xuất khối lượng lớn. Dù bạn cần 50 video tiếp cận khách hàng hay 500 video chào mừng onboarding, công cụ tạo video hàng loạt sẽ xử lý song song để thời gian hoàn thành chỉ tính bằng phút, không phải ngày.
Tôi có thể đưa những dữ liệu nào vào tệp CSV để cá nhân hóa?
Tệp CSV của bạn có thể chứa bất kỳ biến dạng văn bản nào: tên người nhận, tên công ty, chức danh, thông điệp tùy chỉnh, tham chiếu sản phẩm, mã ngôn ngữ hoặc bất kỳ trường nào liên quan đến chiến dịch của bạn. Mỗi cột sẽ trở thành một biến mà bạn có thể chèn vào kịch bản video, văn bản hiển thị trên màn hình hoặc phần thuyết minh. Không có cấu trúc cố định, vì vậy bạn có toàn quyền thiết kế mức độ cá nhân hóa sao cho phù hợp với trường hợp sử dụng của mình.
Các video được tạo hàng loạt có còn cảm giác cá nhân hay sẽ trông như sản xuất đại trà?
Mỗi video được render riêng với phần thuyết minh, chữ hiển thị trên màn hình và dữ liệu biến của chính nó, vì vậy người nhận sẽ thấy nội dung được gửi đích danh cho họ. người dẫn chương trình AI gọi tên họ, nhắc đến công ty của họ và truyền tải một thông điệp được cá nhân hóa theo đúng bối cảnh của họ. Kết quả mang lại cảm giác như một video một–một thực sự, chứ không phải một email gửi hàng loạt chỉ thay logo.
Tôi có thể dùng giọng nói của riêng mình hoặc người dẫn chương trình tùy chỉnh trong các video hàng loạt không?
Có. Bạn có thể sao chép giọng nói của mình từ một đoạn ghi âm ngắn và áp dụng cho mọi video trong toàn bộ lô, để mỗi thông điệp cá nhân hóa đều nghe như chính bạn nói. Bạn cũng có thể sử dụng người dẫn chương trình tùy chỉnh được tạo từ một bức ảnh bằng công nghệ AI photo avatar, nghĩa là bạn hoặc diễn viên thuê không cần phải xuất hiện trước ống kính trong bất kỳ video nào.
Làm thế nào để tôi tạo video hàng loạt bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau?
Thêm một cột ngôn ngữ vào tệp CSV của bạn và gán ngôn ngữ đích cho từng dòng. HeyGen sẽ tạo từng video với giọng thuyết minh phù hợp và khả năng khớp khẩu hình chính xác. Kết hợp với AI dubbing, bạn có thể sản xuất một lô duy nhất cho hơn 175 ngôn ngữ, cung cấp nội dung bản địa hóa cho mọi khu vực mà không cần thực hiện các quy trình sản xuất riêng biệt.
Tôi có thể tích hợp trình tạo video hàng loạt với CRM hoặc nền tảng email của mình không?
HeyGen cung cấp một API cho phép kết nối quy trình xử lý hàng loạt của bạn với các công cụ bên ngoài như CRM, nền tảng email và hệ thống tự động hóa marketing. Bạn có thể kích hoạt việc tạo video hàng loạt bằng lập trình, ánh xạ các video đầu ra với hồ sơ liên hệ và nhúng trực tiếp các liên kết video cá nhân hóa vào trong các chuỗi tiếp cận. Điều này biến trình tạo video hàng loạt thành một quy trình hoàn toàn tự động, từ nguồn dữ liệu đến hộp thư người nhận.
Trình tạo video hàng loạt của HeyGen có miễn phí dùng thử không?
HeyGen cung cấp gói miễn phí không cần thẻ tín dụng, cho phép bạn khám phá nền tảng và tạo video. Batch Mode có trong các gói trả phí bắt đầu từ $24 mỗi tháng, mở khóa giới hạn dung lượng cao hơn, tính năng nhân bản giọng nói và quyền truy cập vào toàn bộ thư viện người dẫn và mẫu có sẵn. Bạn có thể thử quy trình làm việc cốt lõi trên gói miễn phí trước khi mở rộng quy mô.
Tạo video hàng loạt khác gì so với việc quay từng video riêng lẻ?
Việc quay từng video cá nhân hóa riêng lẻ đòi hỏi một người dẫn, một kịch bản cho từng người nhận, thời gian quay và chỉnh sửa cho từng video. Với 100 video, điều đó có thể đồng nghĩa với hàng tuần làm việc. Trình tạo video hàng loạt rút ngắn toàn bộ quy trình xuống chỉ còn vài phút: một mẫu video, một file CSV tải lên, và HeyGen sẽ tự động dựng tất cả các phiên bản. Khách hàng cho biết họ giảm được tới 70% chi phí sản xuất và tiết kiệm hàng tuần thực hiện cho mỗi chiến dịch.
Video hàng loạt được xuất ra với định dạng và chất lượng như thế nào?
Mỗi video trong lô của bạn sẽ được xuất dưới dạng tệp MP4 chất lượng HD, sẵn sàng để nhúng vào email, tải lên hệ thống LMS của bạn hoặc đăng trên bất kỳ nền tảng nào. Các tệp được gắn nhãn bằng các mã định danh từ tệp CSV, giúp bạn ghép từng video với đúng người nhận mà không cần phải tự sắp xếp hay đổi tên thủ công.
Bắt đầu sáng tạo với HeyGen
Tạo hàng trăm video cá nhân hóa chỉ từ một bảng tính. Không cần máy quay, không cần buổi ghi hình.