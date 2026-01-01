Tạo video cá nhân hóa bằng nhiều ngôn ngữ trong cùng một lần chạy hàng loạt. Gán mã ngôn ngữ trong tệp CSV của bạn và HeyGen sẽ tạo từng video với ngôn ngữ thuyết minh chính xác, đồng bộ khẩu hình bằng AI, và phần trình bày đã được bản địa hóa. Kết hợp với nhân bản giọng nói bằng AI, kết quả hàng loạt của bạn vẫn giữ được bản sắc giọng nói nhất quán ngay cả khi trải rộng trên hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ. Điều này loại bỏ nhu cầu phải chạy các chiến dịch riêng cho từng khu vực và rút ngắn công việc vốn mất hàng tháng trong quy trình bản địa hóa truyền thống xuống chỉ còn một lần xử lý hàng loạt.