Kiểm soát cách sản phẩm của bạn được thể hiện với nhiều góc máy, các cú lia mượt mà và những pha zoom đậm chất điện ảnh. HeyGen hiển thị từng bố cục sản phẩm với chuyển động mô phỏng cảnh quay trong studio chuyên nghiệp, mang lại cho video quảng cáo của bạn vẻ ngoài chỉn chu, đậm chất sản xuất cao cấp. Bạn có thể chọn các cảnh cận chi tiết, xoay 360 độ hoặc góc rộng theo phong cách lifestyle. Mức độ kiểm soát hình ảnh này thường chỉ có được khi có cả một ê-kíp quay phim đầy đủ, nhưng ở đây, tất cả bắt đầu chỉ với một lần image to video tải lên. Kết hợp nhiều góc quay xuyên suốt các cảnh để xây dựng trọn vẹn một câu chuyện product video mà không cần chạm tay vào máy quay.