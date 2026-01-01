Ứng dụng video chèn sản phẩm bằng AI
Tạo nội dung video đặt sản phẩm chuyên nghiệp bằng AI trực tiếp từ ảnh sản phẩm với HeyGen. Chỉ cần tải lên một hình ảnh của sản phẩm và tạo ra các video quảng cáo được trau chuốt với bối cảnh chân thực, góc quay linh hoạt và những khung cảnh phù hợp giúp sản phẩm của bạn được thể hiện sống động. Không cần quay phim, không cần ekip, không cần thuê studio. Biến ảnh sản phẩm thành video quảng cáo sẵn sàng chia sẻ chỉ trong vài phút, phù hợp cho mọi nền tảng và chiến dịch.
Các tính năng của video chèn sản phẩm bằng AI
Tạo cảnh AI chân thực từ ảnh chụp
Tải lên một ảnh sản phẩm và HeyGen sẽ tạo ra các cảnh chân thực, đặt sản phẩm của bạn vào những bối cảnh chuyên nghiệp, phù hợp với ngữ cảnh. Dù sản phẩm của bạn thuộc về mặt bếp, bàn làm việc văn phòng hay sân hiên ngoài trời, trình tạo video AI sẽ xây dựng toàn bộ bối cảnh xung quanh nó. Mỗi cảnh đều được thiết kế với ánh sáng, bóng đổ và chiều sâu không gian chính xác để sản phẩm trông được hòa nhập tự nhiên chứ không phải bị ghép vào. Bạn có thể điều chỉnh ngữ cảnh, chất liệu bề mặt và các chi tiết môi trường trước khi render để đảm bảo mọi khung hình đều phù hợp với phong cách thương hiệu và mục tiêu chiến dịch của bạn.
Điều khiển camera đa góc độ và linh hoạt
Kiểm soát cách sản phẩm của bạn được thể hiện với nhiều góc máy, các cú lia mượt mà và những pha zoom đậm chất điện ảnh. HeyGen hiển thị từng bố cục sản phẩm với chuyển động mô phỏng cảnh quay trong studio chuyên nghiệp, mang lại cho video quảng cáo của bạn vẻ ngoài chỉn chu, đậm chất sản xuất cao cấp. Bạn có thể chọn các cảnh cận chi tiết, xoay 360 độ hoặc góc rộng theo phong cách lifestyle. Mức độ kiểm soát hình ảnh này thường chỉ có được khi có cả một ê-kíp quay phim đầy đủ, nhưng ở đây, tất cả bắt đầu chỉ với một lần image to video tải lên. Kết hợp nhiều góc quay xuyên suốt các cảnh để xây dựng trọn vẹn một câu chuyện product video mà không cần chạm tay vào máy quay.
Lồng tiếng AI và thuyết minh đa ngôn ngữ
Thêm phần thuyết minh chuyên nghiệp cho video product placement của bạn bằng hơn 175 ngôn ngữ và giọng địa phương. Hãy viết hoặc dán một đoạn kịch bản mô tả các tính năng sản phẩm, và HeyGen sẽ tạo giọng đọc tự nhiên được đồng bộ với mốc thời gian hình ảnh. Sử dụng AI voice cloning để thuyết minh bằng chính giọng thương hiệu của bạn hoặc chọn từ hơn 300 giọng đọc có sẵn. Đối với các chiến dịch toàn cầu, hãy dịch toàn bộ video với AI lip sync chính xác và âm thanh bản địa hóa bằng video translator. Chỉ trong một buổi chiều, một video sản phẩm có thể trở thành tài sản toàn cầu.
Sản Xuất Video Hàng Loạt Cho Các Chiến Dịch Quảng Cáo
Mở rộng việc tạo quảng cáo sản phẩm mà không cần tăng ngân sách. Tạo hàng chục biến thể từ một ảnh sản phẩm duy nhất bằng cách thay đổi bối cảnh, góc quay, định dạng và phong cách thuyết minh. Từ một phiên làm việc, bạn có thể tạo video dọc cho TikTok, định dạng vuông cho Instagram và phiên bản màn hình rộng cho YouTube. Quy trình AI ad maker của HeyGen xử lý việc lặp nhanh để bạn có thể A/B test nhiều phiên bản sáng tạo trên các nền tảng. Kết hợp đặt sản phẩm với kịch bản text to video để tạo trọn bộ chiến dịch quảng cáo với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với cách làm truyền thống.
Mẫu thương hiệu nhất quán và tùy chỉnh linh hoạt
Duy trì sự nhất quán về hình ảnh trên mọi video product placement với các mẫu tùy chỉnh, bảng màu và lớp phủ mang thương hiệu. Thiết lập logo, phông chữ, đoạn mở đầu và kết thúc một lần, rồi áp dụng cho tất cả các bản render. HeyGen trình chỉnh sửa video AI cho phép bạn tinh chỉnh phông nền, thêm phụ đề bằng trình tạo phụ đề, chèn thông tin giá và thẻ kêu gọi hành động (CTA) trực tiếp trong trình chỉnh sửa. Mọi video xuất ra đều tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu của bạn mà không cần đến nhà thiết kế hay chuyên gia hậu kỳ.
Trường hợp sử dụng
Quảng cáo sản phẩm thương mại điện tử
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
Chiến dịch quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
Thông báo ra mắt sản phẩm
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Danh sách trên Marketplace và Bán lẻ
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
Nội dung sản phẩm UGC phong cách influencer
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
Quảng cáo sản phẩm toàn cầu
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Cách Hoạt Động
Tạo video quảng cáo chèn sản phẩm bằng AI qua bốn bước rõ ràng, đưa bạn từ một bức ảnh sản phẩm đến một video quảng cáo hoàn chỉnh, sẵn sàng đăng trên mọi nền tảng.
Tải lên ảnh sản phẩm của bạn
Chọn một bức ảnh chất lượng cao của sản phẩm. HeyGen sẽ phân tích hình ảnh, nhận diện đường viền sản phẩm và chuẩn bị nó để đặt vào bối cảnh với đường nét rõ ràng và tỷ lệ chính xác.
Chọn một bối cảnh và phong cách
Duyệt các mẫu bối cảnh có sẵn hoặc mô tả không gian bạn muốn. Chọn góc máy, tông ánh sáng và tỷ lệ khung hình để phù hợp với chiến dịch và nền tảng mục tiêu của bạn.
Thêm kịch bản và lời dẫn
Viết hoặc dán một kịch bản thuyết minh mô tả các tính năng và lợi ích của sản phẩm. Chọn giọng đọc, ngôn ngữ và tốc độ. HeyGen sẽ tự động đồng bộ phần thuyết minh với dòng thời gian hình ảnh.
Tạo và xuất video của bạn
HeyGen xuất bản video đặt sản phẩm hoàn chỉnh với hình ảnh, chuyển động, lời thuyết minh và yếu tố thương hiệu được đồng bộ hóa. Tải xuống ở độ phân giải HD hoặc 4K, hoặc chia sẻ trực tiếp lên các nền tảng quảng cáo của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Video đặt sản phẩm bằng AI là gì và nó hoạt động như thế nào?
Video đặt sản phẩm bằng AI là một video quảng cáo trong đó sản phẩm của bạn được đặt vào một bối cảnh chân thực do AI tạo ra, thay vì được quay trực tiếp trong studio. Bạn chỉ cần tải lên ảnh sản phẩm, AI của HeyGen sẽ xây dựng một môi trường xung quanh với ánh sáng và chiều sâu chính xác, thêm chuyển động và lời thuyết minh, rồi xuất ra một video hoàn chỉnh. Kết quả trông giống như một TVC quảng cáo sản phẩm được quay chuyên nghiệp mà không cần bất kỳ khâu sản xuất vật lý nào.
Sản phẩm trong video sẽ trông chân thực hay dễ nhận ra là được ghép vào?
Công nghệ render của HeyGen tự động khớp hướng ánh sáng, vị trí đổ bóng, độ phản chiếu bề mặt và tỷ lệ không gian với môi trường được tạo ra. Sản phẩm được hòa trộn vào bối cảnh ở cấp độ từng pixel, không chỉ đơn giản là chèn lớp lên trên. Kết quả đầu ra được tối ưu để vượt qua ngưỡng chất lượng của các nền tảng quảng cáo trả phí và trang danh sách sản phẩm, nơi người xem kỳ vọng hình ảnh trau chuốt, đạt chuẩn phòng studio.
Tôi có thể tạo video đặt sản phẩm cho những mặt hàng mà tôi chưa nhận được thực tế không?
Có. Bạn chỉ cần một ảnh sản phẩm, có thể lấy từ bản render, ảnh mẫu từ nhà sản xuất hoặc mô hình 3D. Điều này khiến video đặt sản phẩm bằng AI đặc biệt hữu ích cho các chiến dịch tiền ra mắt, quảng bá gọi vốn cộng đồng và các thông báo sản phẩm khi hàng tồn kho thực tế vẫn chưa sẵn sàng cho các buổi quay truyền thống.
Tôi có thể tạo bao nhiêu phiên bản video từ một ảnh sản phẩm?
Không có giới hạn cố định. Bạn có thể tạo hàng chục biến thể bằng cách thay đổi bối cảnh, góc máy, ngôn ngữ thuyết minh, tỷ lệ khung hình và phong cách hình ảnh. Điều này giúp bạn dễ dàng sản xuất trọn bộ nội dung quảng cáo phục vụ A/B testing trên nhiều nền tảng chỉ từ một hình ảnh sản phẩm, tất cả trong một phiên làm việc.
Tôi có thể thêm lời thuyết minh giọng nói bằng nhiều ngôn ngữ cho các chiến dịch quốc tế không?
Có. Bạn chỉ cần viết kịch bản một lần và HeyGen sẽ tạo phần thuyết minh bằng hơn 175 ngôn ngữ và giọng địa phương với nhịp điệu và phát âm tự nhiên. Bạn cũng có thể nhân bản một giọng thương hiệu cụ thể và áp dụng cho tất cả các phiên bản ngôn ngữ. Kết hợp với phụ đề bản địa hóa, chỉ một video đặt sản phẩm là đã trở thành một tài sản quảng cáo toàn cầu hoàn chỉnh mà không cần thu âm hay quay lại bất cứ thứ gì.
Việc đặt sản phẩm bằng AI so với thuê studio quay video sản phẩm khác nhau như thế nào?
Một buổi quay video sản phẩm theo cách truyền thống đòi hỏi phải thuê studio, thuê nhiếp ảnh gia và ê-kíp, chuẩn bị đạo cụ và thiết kế bối cảnh, quay ở nhiều góc độ khác nhau và dựng hậu kỳ. Quy trình đó thường tốn hàng nghìn đô la và kéo dài nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần. Đặt sản phẩm bằng AI mang lại chất lượng hình ảnh tương đương chỉ từ một bức ảnh sản phẩm trong vài phút với chi phí thấp hơn rất nhiều, và mọi phiên bản hoặc bản cập nhật đều không cần quay lại từ đầu.
Những định dạng tệp và độ phân giải nào có sẵn cho video cuối cùng?
HeyGen xuất video đặt sản phẩm ở định dạng MP4 với độ phân giải HD và 4K. Bạn cũng có thể chọn các tỷ lệ khung hình được tối ưu cho từng nền tảng: 16:9 cho YouTube và web, 9:16 cho TikTok và Instagram Reels, và 1:1 cho các bài đăng trên bảng tin. Phụ đề có thể được xuất dưới dạng tệp SRT để đảm bảo khả năng tiếp cận và tuân thủ yêu cầu của từng nền tảng.
HeyGen có miễn phí để sử dụng cho video đặt sản phẩm không?
HeyGen cung cấp gói miễn phí không cần thẻ tín dụng, cho phép bạn khám phá quy trình đặt sản phẩm và tạo video. Các gói trả phí bắt đầu từ 24 USD mỗi tháng sẽ mở khóa xuất video độ phân giải cao hơn, thời lượng video dài hơn, tính năng nhân bản giọng nói và quyền truy cập vào toàn bộ thư viện mẫu cảnh quay cùng các phong cách hình ảnh.
Tôi có thể sử dụng video lồng ghép sản phẩm làm quảng cáo trả phí trên Meta, Google và TikTok không?
Có. Các video do HeyGen tạo ra được thiết kế để sử dụng cho mục đích thương mại trên tất cả các nền tảng quảng cáo lớn. Tệp xuất ra đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của Meta Ads, Google Ads và TikTok Ads Manager, bao gồm độ phân giải, tỷ lệ khung hình và dung lượng tệp. Bạn sở hữu toàn bộ nội dung đầu ra và có thể đăng trực tiếp lên các tài khoản quảng cáo của mình.
Làm thế nào để tôi duy trì tính nhất quán thương hiệu trên nhiều video đặt sản phẩm khác nhau?
Thiết lập một mẫu thương hiệu với logo, bảng màu, phông chữ, thẻ mở đầu và kết thúc, cùng phong cách hình ảnh ưa thích của bạn. HeyGen áp dụng các cài đặt này cho mọi video bạn tạo, đảm bảo một diện mạo thống nhất trên toàn bộ danh mục sản phẩm và chiến dịch của bạn. Các bản cập nhật cho mẫu sẽ tự động áp dụng cho những lần render mới mà không cần dựng lại các video hiện có từ đầu.
