AI ٹاکنگ ویڈیوز کے لیے ویڈیو ترجمان

HeyGen کے AI ویڈیو spokesperson کی مدد سے پروفیشنل ٹاکنگ ویڈیوز بنائیں۔ ٹیکسٹ، اسکرپٹ یا تصویر کو حقیقت سے قریب اواتارز، قدرتی آواز، درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync)، اور مستقل آن-برانڈ ڈیلیوری کے ساتھ اعلیٰ معیار کی spokesperson ویڈیوز میں تبدیل کریں۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ اداکاروں کی، نہ اسٹوڈیوز کی۔ بس واضح پیغام رسانی، بڑے پیمانے پر مؤثر انداز میں پہنچائیں۔

128,480,642بنائی گئی ویڈیوز
102,707,217بنائے گئے اواتار
17,652,573ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ایک اواتار منتخب کریں
ویب سائٹ کے ویلکم اور وضاحتی ویڈیوز

Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.

سیلز اور مارکیٹنگ ویڈیوز

Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.

ٹریننگ اور آن بورڈنگ کا مواد

Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.

کسٹمر سپورٹ اور مددگار ویڈیوز

Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.

اندرونی مواصلات

Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.

کثیر لسانی مواصلات

Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.

HeyGen ویڈیو ترجمان بنانے کا بہترین جنریٹر کیوں ہے

HeyGen روایتی ترجمان/اسپوک پرسن پروڈکشن کو AI ویڈیو جنریشن سے بدل دیتا ہے جو ویڈیو مارکیٹنگ کے لیے زیادہ تیز، زیادہ یکساں اور بڑے پیمانے پر بڑھانا کہیں زیادہ آسان ہے۔ کاروبار واضح طور پر بات چیت کرنے، اعتماد قائم کرنے اور پیغامات پہنچانے کے لیے ویڈیو اسپوک پرسنز استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بار بار آنے والے پروڈکشن اخراجات یا تاخیر کے بغیر۔

پروڈکشن کے اضافی خرچ کے بغیر انسانی موجودگی

AI ویڈیو spokespersons آپ کے پیغام کو چہرہ اور آواز دیتے ہیں، بغیر کسی ٹیلنٹ کو شیڈول کیے، فلم بندی کے سیشنز کرائے یا ایڈیٹنگ کے ورک فلو میں وقت لگائے۔ ویڈیوز براہِ راست آپ کے اسکرپٹ سے جنریٹ ہوتی ہیں۔

ہر ویڈیو میں یکساں معیار کی فراہمی

ہر spokesperson ویڈیو میں ایک جیسا انداز، لہجہ اور پیشکش برقرار رہتی ہے۔ یہ مستقل مزاجی برانڈز کو باوقار اور پروفیشنل رکھتی ہے، جبکہ وہ باقاعدگی سے اپنا مواد اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔

عالمی مواصلات کے لیے تیار کیا گیا

ملٹی لنگول آواز اور کیپشن سپورٹ کے ساتھ، دوبارہ ریکارڈنگ کے بغیر مختلف ناظرین سے واضح طور پر بات کرنے والی spokesperson ویڈیوز بنائیں۔

حقیقی نظر آنے والے AI ترجمان اواتارز

پروفیشنل AI spokespersons کی متنوع لائبریری میں سے انتخاب کریں جو کیمرے پر قدرتی اور قابلِ اعتماد نظر آنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ چہرے کے تاثرات، آنکھوں کا رابطہ اور باڈی لینگویج بولی گئی آواز کے مطابق خودکار طور پر بنائی جاتی ہے، جس سے ناظرین کی توجہ برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

درست lip-sync اور قدرتی گفتگو

آپ کا اسکرپٹ نہایت درست lip-sync اور حقیقی آواز کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے۔ بولنے کی رفتار، تلفظ اور زور دینے کے انداز کو اس طرح بہتر بنایا جاتا ہے کہ ترجمان کی آواز واضح اور قدرتی انسان جیسی لگے۔ اس سے آپ کا پیغام مصنوعی کے بجائے گفتگو جیسا محسوس ہوتا ہے۔

اسکرپٹ سے spokesperson ویڈیو بنائیں

تحریری اسکرپٹس کو براہِ راست تیار شدہ spokesperson ویڈیوز میں بدلیں، بغیر شوٹنگ یا ایڈیٹنگ کے۔ AI خودکار طور پر نریشن، ٹائمنگ اور بصری پیشکش کو ایک ہی ٹیکسٹ اِن پٹ سے سنبھالتا ہے۔ اس سے ٹیمیں بغیر تکنیکی مہارت کے تیزی سے ٹاکنگ ویڈیوز بنا سکتی ہیں۔

برانڈ کے مطابق بصری یکسانیت

بیک گراؤنڈ، فریمینگ اور مجموعی اسٹائل کو اس طرح کنٹرول کریں کہ وہ آپ کی پروفیشنل ویڈیو گائیڈ لائنز سے مطابقت رکھے۔ ہر اسپوکس پرسن ویڈیو میں ایک ہی پروفیشنل انداز اور لہجہ برقرار رہتا ہے۔ جب آپ بڑے پیمانے پر مواد بنا رہے ہوں تو یہ یکسانیت انتہائی اہم ہوتی ہے۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور تیزی کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک میں ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

Justin Meisinger, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI ویڈیو ترجمان جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل میں AI ویڈیو ترجمان اواتار بنائیں۔

مرحلہ 1

اپنی اسکرپٹ شامل کریں

وہ پیغام لکھیں یا پیسٹ کریں جو آپ اپنے spokesperson سے دلوانا چاہتے ہیں۔ اپنی ویڈیو سروسز کے لیے لہجہ اور مقصد واضح طور پر طے کریں۔

مرحلہ 2

اپنا ترجمان منتخب کریں

ایک پروفیشنل AI اواتار منتخب کریں یا اپنا کسٹم ویڈیو ترجمان استعمال کریں۔

مرحلہ 3

زبان اور انداز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

زبان، آواز، کیپشنز اور بصری ترجیحات اس طرح سیٹ کریں کہ وہ آپ کے ناظرین اور برانڈ سے مطابقت رکھیں۔

مرحلہ 4

بنائیں اور شیئر کریں

اسپوک پرسن ویڈیو بنائیں اور اسے ویب، سوشل یا اندرونی پلیٹ فارمز پر ڈاؤن لوڈ یا شائع کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

ویڈیو spokesperson کیا ہوتا ہے؟

ویڈیو spokesperson ایک ڈیجیٹل پریزنٹر ہوتا ہے جو کیمرے پر آپ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ، اسکرپٹس کو حقیقت کے قریب بات کرتی ہوئی ویڈیوز میں بدل دیا جاتا ہے، بغیر فلم بندی، اداکاروں یا پروڈکشن کے سامان کے، جس سے ویڈیو کمیونی کیشن تیز اور بڑے پیمانے پر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

AI ویڈیو ترجمان کیسے کام کرتا ہے؟

ایک AI ویڈیو spokesperson آواز کی ترکیب، لب کی ہم آہنگی (lip sync)، اور اواتار اینیمیشن استعمال کرتا ہے تاکہ متن کو ویڈیو میں بدل سکے۔ آپ اسکرپٹ فراہم کرتے ہیں، spokesperson منتخب کرتے ہیں، اور سسٹم خودکار طور پر ہم آہنگ تقریر، چہرے کی حرکت، اور ڈلیوری تخلیق کرتا ہے۔

کیا میں اپنی مرضی کا ویڈیو spokesperson بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ ایک کسٹم پروفیشنل ویڈیو spokesperson بنا سکتے ہیں جو آپ یا آپ کی ٹیم کے کسی رکن جیسا دکھائی دے اور ویسی ہی آواز رکھے۔ اس سے آپ ایک مانوس چہرہ برقرار رکھتے ہوئے بار بار ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت ختم کر سکتے ہیں۔

کیا ویڈیو spokespersons کاروباری استعمال کے لیے موزوں ہیں؟

جی ہاں۔ ویڈیو spokespersons عام طور پر مارکیٹنگ، ٹریننگ، آن بورڈنگ، کسٹمر سپورٹ اور اندرونی کمیونی کیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو مستقل، پروفیشنل انداز میں پیغام پہنچانے کی سہولت دیتے ہیں، وہ بھی بغیر اس کے کہ آپ کو بار بار پروڈکشن کی لاگت اٹھانی پڑے۔

کیا میں اسپوکس پرسن ویڈیو بننے کے بعد اسے اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ اسکرپٹ میں ترمیم کر کے فوراً نیا spokesperson ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو بغیر دوبارہ شوٹنگ یا لمبے ایڈیٹنگ ٹائم لائنز کے اپنی ویڈیو کو درست اور تازہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔

کیا ویڈیو spokespersons متعدد زبانوں کی سپورٹ فراہم کرتے ہیں؟

جی ہاں۔ آپ متعدد زبانوں اور لہجوں میں spokesperson ویڈیوز بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ہی بصری پریزنٹر کے ساتھ عالمی ناظرین سے مؤثر انداز میں بات چیت کریں۔

کیا مجھے ویڈیو پروڈکشن کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟

نہیں۔ پورا عمل نان ٹیکنیکل صارفین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ AI فلم بندی، بیانیہ اور ہم آہنگی سب خود سنبھالتا ہے تاکہ کوئی بھی پروفیشنل ترجمان/اسپوک پرسن ویڈیوز بنا سکے۔

HeyGen کے ساتھ بنائی گئی ویڈیوز کا مالک کون ہوتا ہے؟

آپ HeyGen کے ذریعے بنائی گئی تمام spokesperson ویڈیوز کی مکمل ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ آپ کے اسکرپٹس، اواتارز، اور حتمی ویڈیوز آپ ہی کی رہتی ہیں، جنہیں آپ اپنی مرضی سے استعمال اور تقسیم کر سکتے ہیں۔

