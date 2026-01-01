AI Software Demo Video Maker for Stunning Product Demos

Turn a script or screen recording into a polished software demo video in minutes. No cameras, no editing software, no retakes. Add narration, captions, and 175+ languages, then share anywhere.

AI software demo video maker creating a polished product demo.
141,999,561بنائی گئی ویڈیوز
116,756,600بنائے گئے اواتار
19,584,524ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
Key Features

سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو میکر کی خصوصیات

پروفیشنل ڈیمو کے لیے تقریر کی صفائی

اپنا ڈیمو صرف ایک بار ریکارڈ کریں۔ Speech Cleanup خودکار طور پر فالتو الفاظ، غیر ضروری وقفے، غلط شروعات اور ری ٹیک کو ہٹا دیتا ہے، جبکہ AI نظر نہ آنے والی ٹرانزیشنز کے ساتھ ویژول خلا کو پُر کرتا ہے۔ آپ کا پروفیشنل ڈیمو بے عیب نظر آتا ہے، اس لیے آپ AI ویڈیو ایڈیٹر میں وقت بچاتے ہیں اور آپ کو کسی ایڈیٹنگ اسکل کی ضرورت نہیں پڑتی۔

مفت میں شروع کریں →
Speech Cleanup editing a software demo recording for a professional result.

Record your screen, fast and easy

اپنے پروڈکٹ کو ایکشن میں دکھائیں، جس میں اسکرین، ویب کیم اور مائیکروفون سب ہم آہنگ ہوں۔ پلیٹ فارم آپ کو اصل ورک فلو ریکارڈ کرنے میں آسانی دیتا ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو نمایاں کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، پھر چند منٹوں میں اس کلپ کو اپنے پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو سین میں شامل کریں۔

مفت میں شروع کریں →
Screen recording interface capturing a product workflow for a demo.

AI سے چلنے والی وائس اوورز اور اواتارز

Paste your script and get natural, AI-powered voiceovers in seconds. Pick from hundreds of voices or clone your own, or add a lifelike avatar to present. The script to video workflow keeps every scene and your clear call to action on message.

مفت میں شروع کریں →
AI-powered voiceovers and avatars presenting a product demo script.

خودکار کیپشنز اور ویڈیو ٹیمپلیٹس

Add engaging visuals, stock media, and captions that generate automatically as your video renders. Start from demo video templates, then export polished video content built for social media platforms. The subtitle generator makes features and benefits easy to follow.

مفت میں شروع کریں →
Auto captions and demo video templates applied to product content.

175+ زبانوں میں ڈیموز کو مقامی بنائیں

دنیا بھر کے صارفین تک پہنچیں اور کسی بھی سافٹ ویئر ڈیمو کو 175+ زبانوں میں درست lip-sync کے ساتھ ترجمہ کریں، جبکہ آپ کی اصل آواز برقرار رہے۔ ایک ہی walkthrough لانچ کریں، پھر ہر مارکیٹ کے لیے اپنی پروڈکٹ ویڈیوز کو مقامی بنائیں۔ بلٹ اِن AI ڈبنگ روایتی، سست ویڈیو پروڈکشن کی جگہ صرف ایک دوپہر کے کام سے لے لیتی ہے۔

مفت میں شروع کریں →
Localizing a software demo into 175+ languages for global users.

سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو کے آئیڈیاز اور استعمالات

SaaS فیچر لانچ ڈیمو ویڈیوز

Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.

ذاتی نوعیت کی پروڈکٹ ڈیمو ویڈیوز

Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.

آن بورڈنگ اور ویڈیو ٹیوٹوریلز

Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.

آئیڈیل پروڈکٹ فِٹ کے لیے ہاؤ ٹو ویڈیوز

Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.

ٹریننگ اور پروڈکٹ واک تھرو

Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.

مارکیٹنگ اور سیلز کی پرومو ویڈیوز

Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.

How it works

سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے

صرف چار مراحل میں سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو بنائیں جو آپ کو ابتدائی آئیڈیا یا ریکارڈنگ سے لے کر ایک پالشڈ، شیئر کے لیے تیار واک تھرو تک پہنچا دے۔

مرحلہ 1

اپنا ڈیمو شروع کریں

کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اسکرپٹ پیسٹ کریں، یا بلٹ اِن اسکرین ریکارڈر کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو لائیو ریکارڈ کریں۔

مرحلہ 2

اپنا اسکرپٹ شامل کریں

اپنا walkthrough متن لکھیں یا پیسٹ کریں۔ سسٹم خود بخود مناظر، رفتار اور اہم نکات کی ساخت بناتا ہے۔

مرحلہ 3

پالش کریں اور برانڈ بنائیں

بیان، کیپشنز اور برانڈنگ شامل کریں۔ Speech Cleanup فالتو الفاظ اور غیر ضروری وقفوں کو خودکار طور پر ہٹا دیتا ہے۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور شیئر کریں

HD یا 4K میں رینڈر کریں، کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے سائز تبدیل کریں، پھر اپنی تیار شدہ ڈیمو ویڈیو کہیں بھی ڈاؤن لوڈ کریں یا شیئر کریں۔

Starting a software demo from a template, script, or screen recording.
Adding a walkthrough script to a software demo video.
Polishing and branding a software demo video with narration and captions.
Exporting and sharing a finished software demo video across platforms.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو میکر کیا ہوتا ہے اور ڈیمو ویڈیو بنانے کا عمل کیسے کام کرتا ہے؟

سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو میکر یا پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو میکر ایک اسکرپٹ یا ریکارڈنگ کو بیانیہ اور کیپشنز کے ساتھ مکمل ڈیمو ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ یہ AI ڈیمو میکر پلیٹ فارم کے text to video انجن کو آواز، ٹائمنگ اور ایڈیٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے، اس لیے ڈیمو بنانا چند منٹوں میں ہو جاتا ہے۔

کیا میں صرف پریزنٹر کی بات چیت کے بجائے یہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ میرا پروڈکٹ کیسے کام کرتا ہے؟

جی ہاں۔ اپنی اسکرین ریکارڈ کریں تاکہ اصل انٹرفیس کو کیپچر کیا جا سکے، پھر وضاحت (narration) اور زوم شامل کریں تاکہ دکھا سکیں کہ آپ کی پروڈکٹ کیسے کام کرتی ہے۔ گرین اسکرین پریزنٹر یا بغیر چہرے والی ویڈیو استعمال کریں، تاکہ ناظرین کو پروڈکٹ بھی نظر آئے اور ساتھ ایک گائیڈ بھی۔

Speech Cleanup آپ کی ڈیمو ویڈیوز کو شاندار بنانے میں کیسے مدد کرتا ہے؟

After you record, HeyGen's Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes automatically. Instead of jump cuts, the AI stitches your best clips with invisible transitions, so you make your demo videos a stunning demo that looks recorded perfectly every time.

ڈیمو ویڈیو بنانے کے لیے یہ Clipchamp سے کس طرح مختلف ہے؟

Clipchamp جیسے ٹائم لائن ایڈیٹرز drag-and-drop ٹریکس اور manual کٹس پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ AI ٹول ڈیمو پروڈکٹ ویڈیوز بنانے کے لیے ایک اچھا ٹول ہے، تو ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر کے ساتھ آپ ایک ڈیمو ویڈیو بنائیں اور بہت تیزی سے پروڈکٹ ڈیمو تیار کریں، پھر صرف ایک کلک میں اپنا برانڈ شامل کر کے برانڈ کِٹ ایڈ کریں۔

ایسا بہترین پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو کیسا ہوتا ہے جو کنورژن بڑھائے؟

ڈیمو ویڈیوز ایک مؤثر سیلز ٹول ہیں۔ ایک بہترین پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو وہی ہے جو واقعی مؤثر ہو: جو اہم فیچرز کو نمایاں کرے، مضبوط کال ٹو ایکشن رکھے، اور کنورژن بڑھائے۔ AI lip-sync انجن پریزنٹرز کو قدرتی انداز میں پیش کرتا ہے۔

کیا میں بڑی تعداد میں ڈیموز شائع کر سکتا ہوں، اور کیا کوئی مفت آزمائش دستیاب ہے؟

جی ہاں۔ صرف ایک فلیگ شپ ڈیمو ویڈیو بنانے سے آگے بڑھیں اور ہر ویب پیج کے لیے قیمتی اثاثے تیار کریں، اپنا مواد شائع کریں، اور کسی بھی پیج پر انٹرایکٹو پروڈکٹ ڈیمو یا ویڈیو کے لیے کوئی URL ایمبیڈ کریں۔ اینالیٹکس کا جائزہ لیں تاکہ دیکھ سکیں کیا بہتر کنورٹ ہو رہا ہے، اپنے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ٹول کو کنیکٹ کریں، اور یقینی بنائیں کہ آپ کی ڈیمو ویڈیوز آپ کے پروڈکٹ کو واقعی نمایاں بنائیں۔ مفت آزمائش سے شروع کریں۔

مزید دریافت کریں اے آئی سے چلنے والے ٹولز

Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔

اے آئی ویڈیو جنریٹرویڈیو مترجممتن سے ویڈیو بنانے والی اے آئیآڈیو سے ویڈیو اے آئیاے آئی لپ سنکفیس سوآپ اے آئیاے آئی وائس جنریٹراے آئی یو جی سی اشتہاراتویڈیو کا لنکاسکرپٹ سے ویڈیواے آئی ریل جنریٹراے آئی اوتار جنریٹرتصویر سے ویڈیو بنانے والی اے آئیآواز کی نقلیوٹیوب ویڈیو مترجمویڈیو اوتاراے آئی یوٹیوب ویڈیو میکراے آئی ٹک ٹاک ویڈیو جنریٹراے آئی کیپشن جنریٹرویڈیو میں متن شامل کریںاے آئی سب ٹائٹل جنریٹرویڈیو اسکرپٹ جنریٹرٹیکسٹ ٹو اسپیچ اوتارویڈیو میں تصویر شامل کریںاے آئی ویڈیو کمپریسر

HeyGen کے ساتھ تخلیق شروع کریں

اپنے پروڈکٹ واک تھرو کو AI کی مدد سے پروفیشنل ڈیمو ویڈیوز میں تبدیل کریں۔

مفت میں شروع کریں →
CTA background