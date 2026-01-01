Turn a script or screen recording into a polished software demo video in minutes. No cameras, no editing software, no retakes. Add narration, captions, and 175+ languages, then share anywhere.
سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو میکر کی خصوصیات
پروفیشنل ڈیمو کے لیے تقریر کی صفائی
اپنا ڈیمو صرف ایک بار ریکارڈ کریں۔ Speech Cleanup خودکار طور پر فالتو الفاظ، غیر ضروری وقفے، غلط شروعات اور ری ٹیک کو ہٹا دیتا ہے، جبکہ AI نظر نہ آنے والی ٹرانزیشنز کے ساتھ ویژول خلا کو پُر کرتا ہے۔ آپ کا پروفیشنل ڈیمو بے عیب نظر آتا ہے، اس لیے آپ AI ویڈیو ایڈیٹر میں وقت بچاتے ہیں اور آپ کو کسی ایڈیٹنگ اسکل کی ضرورت نہیں پڑتی۔
Record your screen, fast and easy
اپنے پروڈکٹ کو ایکشن میں دکھائیں، جس میں اسکرین، ویب کیم اور مائیکروفون سب ہم آہنگ ہوں۔ پلیٹ فارم آپ کو اصل ورک فلو ریکارڈ کرنے میں آسانی دیتا ہے جو آپ کے پروڈکٹ کو نمایاں کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، پھر چند منٹوں میں اس کلپ کو اپنے پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو سین میں شامل کریں۔
AI سے چلنے والی وائس اوورز اور اواتارز
Paste your script and get natural, AI-powered voiceovers in seconds. Pick from hundreds of voices or clone your own, or add a lifelike avatar to present. The script to video workflow keeps every scene and your clear call to action on message.
خودکار کیپشنز اور ویڈیو ٹیمپلیٹس
Add engaging visuals, stock media, and captions that generate automatically as your video renders. Start from demo video templates, then export polished video content built for social media platforms. The subtitle generator makes features and benefits easy to follow.
175+ زبانوں میں ڈیموز کو مقامی بنائیں
دنیا بھر کے صارفین تک پہنچیں اور کسی بھی سافٹ ویئر ڈیمو کو 175+ زبانوں میں درست lip-sync کے ساتھ ترجمہ کریں، جبکہ آپ کی اصل آواز برقرار رہے۔ ایک ہی walkthrough لانچ کریں، پھر ہر مارکیٹ کے لیے اپنی پروڈکٹ ویڈیوز کو مقامی بنائیں۔ بلٹ اِن AI ڈبنگ روایتی، سست ویڈیو پروڈکشن کی جگہ صرف ایک دوپہر کے کام سے لے لیتی ہے۔
سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو کے آئیڈیاز اور استعمالات
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے
صرف چار مراحل میں سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو بنائیں جو آپ کو ابتدائی آئیڈیا یا ریکارڈنگ سے لے کر ایک پالشڈ، شیئر کے لیے تیار واک تھرو تک پہنچا دے۔
کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں، اسکرپٹ پیسٹ کریں، یا بلٹ اِن اسکرین ریکارڈر کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو لائیو ریکارڈ کریں۔
اپنا walkthrough متن لکھیں یا پیسٹ کریں۔ سسٹم خود بخود مناظر، رفتار اور اہم نکات کی ساخت بناتا ہے۔
بیان، کیپشنز اور برانڈنگ شامل کریں۔ Speech Cleanup فالتو الفاظ اور غیر ضروری وقفوں کو خودکار طور پر ہٹا دیتا ہے۔
HD یا 4K میں رینڈر کریں، کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے سائز تبدیل کریں، پھر اپنی تیار شدہ ڈیمو ویڈیو کہیں بھی ڈاؤن لوڈ کریں یا شیئر کریں۔
سافٹ ویئر ڈیمو ویڈیو میکر یا پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو میکر ایک اسکرپٹ یا ریکارڈنگ کو بیانیہ اور کیپشنز کے ساتھ مکمل ڈیمو ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ یہ AI ڈیمو میکر پلیٹ فارم کے text to video انجن کو آواز، ٹائمنگ اور ایڈیٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے، اس لیے ڈیمو بنانا چند منٹوں میں ہو جاتا ہے۔
جی ہاں۔ اپنی اسکرین ریکارڈ کریں تاکہ اصل انٹرفیس کو کیپچر کیا جا سکے، پھر وضاحت (narration) اور زوم شامل کریں تاکہ دکھا سکیں کہ آپ کی پروڈکٹ کیسے کام کرتی ہے۔ گرین اسکرین پریزنٹر یا بغیر چہرے والی ویڈیو استعمال کریں، تاکہ ناظرین کو پروڈکٹ بھی نظر آئے اور ساتھ ایک گائیڈ بھی۔
After you record, HeyGen's Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes automatically. Instead of jump cuts, the AI stitches your best clips with invisible transitions, so you make your demo videos a stunning demo that looks recorded perfectly every time.
Clipchamp جیسے ٹائم لائن ایڈیٹرز drag-and-drop ٹریکس اور manual کٹس پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہ AI ٹول ڈیمو پروڈکٹ ویڈیوز بنانے کے لیے ایک اچھا ٹول ہے، تو ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر کے ساتھ آپ ایک ڈیمو ویڈیو بنائیں اور بہت تیزی سے پروڈکٹ ڈیمو تیار کریں، پھر صرف ایک کلک میں اپنا برانڈ شامل کر کے برانڈ کِٹ ایڈ کریں۔
ڈیمو ویڈیوز ایک مؤثر سیلز ٹول ہیں۔ ایک بہترین پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو وہی ہے جو واقعی مؤثر ہو: جو اہم فیچرز کو نمایاں کرے، مضبوط کال ٹو ایکشن رکھے، اور کنورژن بڑھائے۔ AI lip-sync انجن پریزنٹرز کو قدرتی انداز میں پیش کرتا ہے۔
جی ہاں۔ صرف ایک فلیگ شپ ڈیمو ویڈیو بنانے سے آگے بڑھیں اور ہر ویب پیج کے لیے قیمتی اثاثے تیار کریں، اپنا مواد شائع کریں، اور کسی بھی پیج پر انٹرایکٹو پروڈکٹ ڈیمو یا ویڈیو کے لیے کوئی URL ایمبیڈ کریں۔ اینالیٹکس کا جائزہ لیں تاکہ دیکھ سکیں کیا بہتر کنورٹ ہو رہا ہے، اپنے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ٹول کو کنیکٹ کریں، اور یقینی بنائیں کہ آپ کی ڈیمو ویڈیوز آپ کے پروڈکٹ کو واقعی نمایاں بنائیں۔ مفت آزمائش سے شروع کریں۔
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