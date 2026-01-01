سیلز پچ جنریٹر چند منٹوں میں کسی بھی اسکرپٹ کو پروفیشنل ویڈیو پچ میں بدل دیتا ہے۔ نہ کیمرہ درکار، نہ ایڈیٹنگ۔ بس اپنی پچ لکھیں، ایک پریزنٹر منتخب کریں، اور مکمل تیار ویڈیو کسی بھی ممکنہ کلائنٹ کو بھیجیں۔
AI سیلز پچ جنریٹر کی خصوصیات
AI سے چلنے والا سیلز پچ جنریٹر
ایک سادہ سا ان پٹ دیں اور AI ٹول کو چند سیکنڈ میں سیلز پِچ بنانے دیں۔ اپنا پروڈکٹ اور ٹارگٹ آڈیئنس بتائیں، اور اسکرپٹ ٹو ویڈیو انجن ایک واضح، مؤثر پیغام تیار کرتا ہے جسے آپ چند منٹوں میں بہتر بنا کر مکمل ویڈیو میں بدل سکتے ہیں۔
موثر سیلز ویڈیوز بنائیں
اپنی پِچ ریکارڈ کریں اور Speech Cleanup کو فالتو الفاظ، غیر ضروری وقفے، غلط شروعات اور ری ٹیک کو خودکار طور پر ہٹانے دیں۔ جھٹکے دار جمپ کٹس کے بجائے، AI ویڈیو ایڈیٹر آپ کے بہترین لمحات کو جوڑ کر ایک ہموار ویڈیو بناتا ہے جو آپ کی ڈلیوری کو بہتر بناتی ہے، تاکہ آپ ہر پِچ بغیر دوبارہ ریکارڈ کیے آسانی سے تیار کر سکیں۔
ہر سیلز پِچ کو بڑے پیمانے پر اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں
ہر ممکنہ خریدار کو ایک ہی عام میسج کے بجائے اس کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی ویڈیو بھیجیں۔ AI فیس سوَاپ کے ساتھ آپ ایک ہی اسکرپٹ سے مختلف کسٹمر سیگمنٹس کے لیے حسبِ ضرورت ویڈیو پچز بنا سکتے ہیں، تاکہ پرسنلائزیشن بڑے پیمانے پر ہو سکے اور آپ کی سیلز پچز ہر خریدار کے لیے مخصوص اور موزوں رہیں۔
سیلز ٹیموں کے لیے برانڈ ٹیمپلیٹس
اپنی سیلز ٹیم کو برانڈ کے مطابق ٹیمپلیٹس اور بالکل حقیقی نظر آنے والے پریزنٹرز کی ایک لائبریری دیں، بغیر کسی کیمرہ کے۔ ایک AI spokesperson منتخب کریں، اپنی برانڈ وائس اور رنگوں سے میچ کریں، اور ہر پچ کو اپنے انداز کے مطابق بنائیں تاکہ مارکیٹرز اور سیلز ریپس ہر کسٹمر ٹچ پوائنٹ پر ایک جیسا، پروفیشنل تاثر پیش کریں۔
Multilingual pitches that resonate
کسی بھی مارکیٹ میں ڈیلز جیتیں، اپنے خریدار کی زبان میں پچ بھیج کر۔ ویڈیو ٹرانسلیٹر ایک ہی سیلز ویڈیو کو 175+ زبانوں میں قدرتی آواز اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ بدل دیتا ہے، تاکہ آپ کا پیغام مقامی مسائل کے مطابق گونجے اور آپ کی سیلز کی کوششیں بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے آسانی سے پھیل سکیں۔
سیلز پچ ویڈیو کے آئیڈیاز اور استعمالات
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
AI سیلز پچ جنریٹر کیسے کام کرتا ہے
اپنے پہلے خیال سے لے کر بھیجنے کے لیے تیار ایک پالشڈ سیلز پِچ تک، صرف چار آسان مراحل میں ایک کامیاب سیلز پِچ ویڈیو بنائیں۔
Define your product, audience, and message. The generator uses these details to shape your pitch.
چند سیکنڈ میں AI سے تیار کردہ سیلز اسکرپٹ حاصل کریں، پھر الفاظ اور لہجہ اپنی برانڈ کے مطابق ایڈٹ کریں۔
اپنا پریزنٹر اور قدرتی آواز منتخب کریں جو آپ کی پِچ کیمرے پر پیش کرے، کسی قسم کی فلم بندی کی ضرورت نہیں۔
Add your logo and colors, then export a polished pitch video to share with any prospect in minutes.
AI سیلز پچ جنریٹر ایک AI ٹول ہے جو آپ کے اسکرپٹ یا آئیڈیا کو مکمل ویڈیو پچ میں بدل دیتا ہے۔ اپنا پیغام لکھیں، AI کی مدد سے اسے ڈرافٹ اور بہتر کریں، ایک پریزنٹر منتخب کریں، اور HeyGen کا text to video ورک فلو چند منٹوں میں ایک پروفیشنل ویڈیو ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔
ایک ہی اسکرپٹ سے شروع کریں اور ہماری AI کو نام، آفرز، اور کسٹمر ڈیٹا خودکار طور پر بدلنے دیں تاکہ سیکڑوں خریداروں کے لیے حسبِ ضرورت پچز بن سکیں۔ اپنا پریزنٹر AI کلون کے ساتھ تیار کریں، اور مکمل کسٹمائزیشن کے ذریعے ہر ویڈیو کو ہر خریدار کی پسند کے مطابق ڈھالیں۔
جی ہاں۔ جنریٹر آپ کے اسکرپٹ کا تجزیہ کرنے کے لیے AI سے چلنے والی بصیرت استعمال کرتا ہے اور ایک ڈیٹا پر مبنی پِچ تیار کرتا ہے جس پر آپ کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ غیر ضروری اصطلاحات کم کریں، پڑھنے میں آسانی پیدا کریں، AI lip-sync کے ساتھ ڈلیوری ہم آہنگ کریں، اور ایکسپورٹ کرنے سے پہلے کوئی بھی تبدیلی کریں۔
Filming means scheduling, gear, retakes, and editing. With HeyGen you write a script, get a polished pitch in minutes, and create faceless video without a camera. Send different sales messages to each list, and teams employ it to enhance sales fast.
AI مشکل کام خود سنبھالتی ہے تاکہ آپ تیزی سے مؤثر پچز تیار کر سکیں۔ کسی حسبِ ضرورت ٹیمپلیٹ سے شروع کریں، الفاظ کو اپنی آڈینس کے مطابق ڈھالیں، اور ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر آپ کی سیلز ٹیم کو چند منٹوں میں ریکارڈنگ کے لیے تیار ڈرافٹ فراہم کرتا ہے۔
جی ہاں۔ آپ بغیر کریڈٹ کارڈ کے ویڈیو پچز بنا سکتے ہیں، اور جب تیار ہوں تو اسے بآسانی بڑھا سکتے ہیں۔ پیڈ پلانز تقریباً $29 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں اور AI وائس کلوننگ، طویل ویڈیوز، برانڈنگ کنٹرولز، اور پریزنٹرز اور ٹیمپلیٹس کی مکمل لائبریری تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔
مزید دریافت کریں اے آئی سے چلنے والے ٹولز
Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔
اپنی سیلز پچز کو AI کی مدد سے ذاتی نوعیت کی ویڈیوز میں بدلیں جو ڈیلز مکمل کریں۔