سوشل میڈیا کے لیے AI پوڈکاسٹ کلپ جنریٹر

AI پوڈکاسٹ کلپ جنریٹر لمبے ایپی سوڈز کو چند منٹوں میں چھوٹے، شیئر کرنے کے قابل کلپس میں بدل دیتا ہے۔ اپنی ریکارڈنگ اپ لوڈ کریں، AI کو بہترین لمحات خود ڈھونڈنے دیں، اور کیپشن والے کلپس حاصل کریں جو کہیں بھی پوسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔

AI podcast clip generator turning a long episode into short, captioned, social-ready clips.
141,999,561بنائی گئی ویڈیوز
116,756,600بنائے گئے اواتار
19,584,524ترجمہ شدہ ویڈیوز
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دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اہم خصوصیات

پوڈکاسٹس کو بدلنے کے لیے AI سے چلنے والا کلپ میکر

شارٹ کلپس کے لیے AI سے چلنے والی ہائی لائٹ ڈیٹیکشن

ٹائم لائن میں گھنٹوں تک آگے پیچھے جانے کی جھنجھٹ چھوڑ دیں۔ HeyGen کا Video Agent اور جدید AI ٹیکنالوجی آپ کے پوڈکاسٹ کا تجزیہ کرتی ہے، گفتگو اور رفتار کو پڑھتی ہے، اور clip generator AI کی مدد سے آپ کے پوڈکاسٹ کے سب سے مضبوط لمحات کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کو اپنے پوڈکاسٹ کے مختلف حصوں سے فوراً شیئر کرنے کے لیے تیار کلپس ملتے ہیں، جن میں سے ہر ایک مکمل ویڈیو ہائی لائٹ ہوتا ہے۔

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AI-powered highlight detection surfacing the strongest moments of a podcast as short clips.

Caption and transcription to captivate viewers

زیادہ تر سوشل کلپس بغیر آواز کے چلتی ہیں، اس لیے اسکرین پر نظر آنے والا متن ہی ناظرین کو دیکھتے رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ درست ٹرانسکرپشن تقریر کو AI اسٹوڈیو ایڈیٹر میں خودکار ٹائمنگ والی کیپشنز میں بدل دیتی ہے، اور بلٹ اِن سب ٹائٹل جنریٹر کے ذریعے آپ فونٹس، رنگ اور لے آؤٹ کو دوبارہ اسٹائل کر کے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ناظرین کو متوجہ رکھ سکتے ہیں۔

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Caption and transcription tools adding auto-timed subtitles to a podcast clip.

ایسی ویڈیو ایڈیٹنگ خصوصیات جو اسکرول روک دینے والے کلپس بنائیں

چند چھوٹی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے بار بار دوبارہ ریکارڈنگ کرنا چھوڑ دیں۔ صرف ایک کلک سے AI سے چلنے والا Speech Cleanup فِلر الفاظ، غیر ضروری وقفے، غلط شروعات اور ری ٹیک کو ہٹا دیتا ہے، پھر HeyGen کا AI ویڈیو ایڈیٹر سیگمنٹس کو ایسے جوڑتا ہے کہ ٹرانزیشنز نظر ہی نہیں آتیں۔ نتیجہ ایک اعلیٰ معیار کی، بے عیب ٹیک ہوتی ہے جس میں کوئی جمپ کٹ نہیں ہوتا۔

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Video editing features cleaning up speech for scroll-stopping podcast clips.

آڈیوگرام، ریل، اور شارٹ فارم ویڈیو کلپس

وائیڈ اسکرین کلپ عمودی فیڈ میں دب کر رہ جاتا ہے۔ ہر کلپ خودکار طور پر ری فریم ہو کر شارٹ فارم ویڈیو میں بدل جاتا ہے، جس میں Instagram Reels کے لیے ریل جنریٹر، TikTok کے لیے شارٹس، اور اسکوائر پوسٹس شامل ہیں، ساتھ ہی آڈیو یا ویڈیو شوز کے لیے آڈیوگرام بھی بنتا ہے۔ صرف ایک اپ لوڈ کے ساتھ آپ کی ویڈیو بڑے پلیٹ فارمز پر بالکل مقامی (نیٹو) لگتی ہے۔

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Audiogram, reel, and short-form video clips auto-reframed for vertical feeds.

پوڈ کاسٹ آڈیو کو 175+ زبانوں میں تبدیل کریں

ایک پوڈکاسٹ اپنی پہلی آڈینس سے کہیں آگے تک پہنچ سکتا ہے۔ کسی بھی کلپ کو 175+ زبانوں میں تبدیل کریں، درست لب کی ہم آہنگی اور آواز کی کاپی کے ساتھ جو آپ کے لہجے کو برقرار رکھے، یا تیز رفتار کے لیے صرف آڈیو AI ڈبنگ چلائیں۔ ہر مارکیٹ کے لیے اعلیٰ معیار کی ویڈیو کنٹینٹ شائع کریں اور بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے نئے سننے والوں کو متوجہ کریں۔

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Transforming podcast audio into 175+ languages with accurate lip-sync.

پوڈکاسٹ کلپ آئیڈیاز اور استعمال کے کیسز

Podcasters repurpose long-form episodes

Podcasters repurpose long-form episodes

Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.

ایسے سوشل میڈیا کلپس بنائیں جو وائرل ہو جائیں

ایسے سوشل میڈیا کلپس بنائیں جو وائرل ہو جائیں

Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.

پوڈ کاسٹ مواد کو ویڈیو کلپس میں تبدیل کریں

پوڈ کاسٹ مواد کو ویڈیو کلپس میں تبدیل کریں

Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.

آپ کے پوڈکاسٹ ڈیموز کے لیے میڈیا کلپس

آپ کے پوڈکاسٹ ڈیموز کے لیے میڈیا کلپس

Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.

پوڈ کاسٹ کریئیٹر ایجنسیز کے لیے کلپ میکر

پوڈ کاسٹ کریئیٹر ایجنسیز کے لیے کلپ میکر

Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.

اپنے پوڈکاسٹ کو ٹیم ٹریننگ میں بدلیں

اپنے پوڈکاسٹ کو ٹیم ٹریننگ میں بدلیں

Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.

یہ کیسے کام کرتا ہے

AI پوڈکاسٹ کلپ جنریٹر کیسے کام کرتا ہے؟

پورے پوڈکاسٹ ریکارڈنگ سے لے کر چمکدار، پوسٹ کے لیے تیار کلپس تک صرف چار آسان مراحل میں جائیں، وہ بھی بغیر کسی دستی ایڈیٹنگ کے۔

مرحلہ 1

اپنا ایپی سوڈ اپ لوڈ کریں

اپنا مکمل پوڈکاسٹ ویڈیو یا آڈیو شکل میں اپ لوڈ کریں۔ سسٹم کلپس کے انتخاب کے لیے خودکار طور پر اس کی ٹرانسکرپشن بناتا ہے۔

مرحلہ 2

AI کو کلپس تلاش کرنے دیں

AI پوری قسط کو اسکین کرتی ہے، گفتگو اور رفتار کا تجزیہ کرتی ہے، اور سب سے مضبوط لمحات کو کلپس کی صورت میں نمایاں کرتی ہے۔

مرحلہ 3

Clean up and caption

Speech Cleanup غیر ضروری الفاظ، وقفوں اور ادھورے جملوں کو ہٹا دیتا ہے، پھر آپ کے لیے خودکار طور پر کیپشنز شامل کر دی جاتی ہیں۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور شیئر کریں

ہر کلپ کو عمودی، اسکوائر یا وائیڈ اسکرین فارمیٹ میں ایکسپورٹ کریں، تاکہ وہ کسی بھی سوشل چینل پر پوسٹ کرنے کے لیے تیار ہو۔

Upload your episode step illustration.
Let AI find the clips step illustration.
Clean up and caption step illustration.
Export and share step illustration.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

کیا AI پوڈکاسٹ کلپ بغیر آڈیو کو ٹکڑوں میں کاٹے ہوئے پوڈکاسٹ آڈیو سے فِلر الفاظ ہٹا سکتا ہے؟

جی ہاں۔ Speech Cleanup فِلر الفاظ، لمبے وقفے، غلط شروعات اور دوبارہ لیے گئے ٹیک کو خودکار طور پر شناخت کرتا ہے اور پھر اَن دِکھائی دینے والی ٹرانزیشنز کے ذریعے ان کے درمیان خلا کو بہت آسانی سے پُر کرتا ہے۔ HeyGen کی ویڈیو ایڈیٹنگ فیچرز آپ کو ہر ایڈٹ کا جائزہ لینے دیتی ہیں، تاکہ آخری کلپ کی آواز ہموار ہو اور وہ ایک صاف، سنگل ٹیک جیسی لگے۔

کیا مجھے پوڈکاسٹ کلپس بنانے کے لیے کیمرے پر آنا ضروری ہے؟

نہیں۔ آپ موجودہ ریکارڈنگ سے پوڈکاسٹ کلپس بنا سکتے ہیں، یا کیپشنز، بی رول، اور AI ویژولز کے ساتھ بغیر چہرہ دکھائے ویڈیو ورژن تیار کر سکتے ہیں۔ 1,100+ اواتارز اور Avatar IV کے ساتھ، آپ بغیر کیمرا استعمال کیے کنٹینٹ بنا سکتے ہیں اور اُن ہفتوں میں بھی باقاعدگی سے پوسٹ کرتے رہ سکتے ہیں جب آپ کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتے۔

کیا میں آڈیو یا ویڈیو اپ لوڈ کرکے پھر بھی ویڈیو کلپس بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ اپنا پوڈکاسٹ آڈیو اپ لوڈ کریں اور سسٹم ہر ہائی لائٹ کو کیپشنز اور ویژولز کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ یا آڈیوگرام میں بدل دیتا ہے۔ آپ AI وائس کلوننگ کے ذریعے 300+ آپشنز میں سے اپنی آواز سے ملتی جلتی آواز کے ساتھ نریشن شامل کر سکتے ہیں، تاکہ آڈیو فرسٹ شو بھی ایک پروفیشنل، تیار شدہ ویڈیو فائل پیدا کرے۔

کیا میں ایک ایپی سوڈ کو دوسری زبانوں میں کلپس میں تبدیل کر سکتا ہوں؟

Yes. HeyGen supports 175+ languages, so you can clip one recording and localize it with accurate AI lip Sync and preserved voice tone. It is a fast way to expand your podcast's reach and attract new listeners worldwide without re-recording.

ایک عام پوڈکاسٹ کلپنگ ایپ کے بجائے HeyGen کیوں استعمال کریں؟

Most clipping apps stop at trimming. Beyond highlights, you get Speech Cleanup, branded captions, avatars, and translation in one text to video platform used by OpenAI, Shopify, and HubSpot. It helps you streamline your podcast production process and maximize your podcast's output.

Is the AI podcast clip generator free, and what do paid plans add?

Yes, HeyGen offers a free plan with no credit card needed, so you can try it free and make a free podcast clip to test the format. Paid plans from $24 per month unlock longer episodes, more clips, and full access to the AI video generator.

How do I export clips for Instagram with my own branding?

جی ہاں۔ برانڈ کٹس کے ساتھ اپنا لوگو، رنگ، فونٹس، اور انٹرو اور آؤٹرو شامل کریں تاکہ ایسا دلکش مواد بنائیں جو آپ کے شو سے مطابقت رکھتا ہو۔ آپ AI فیس سوآپ کے ذریعے پریزنٹر کی شکل بھی بدل سکتے ہیں تاکہ سیریز کے دوران، پہلی کلپ سے آخری تک، ویژولز میں یکسانیت برقرار رہے۔

Can I create clips for instagram from a webinar or video?

جی ہاں۔ یہ ٹول کسی بھی لمبی ریکارڈنگ کے ساتھ کام کرتا ہے، جن میں ویبینارز، انٹرویوز اور اسکرین شیئرز شامل ہیں۔ بس لنک پیسٹ کریں یا فائل اپ لوڈ کریں، اسکرپٹ ٹو ویڈیو فلو کے ذریعے برانڈڈ انٹرو شامل کریں، اور پھر اپنی گفتگو کو کسی بھی چینل کے لیے مختصر، کیپشن والی کلپس میں بدل دیں۔

میں Instagram کے لیے دلکش پوڈکاسٹ کلپس کیسے بنا سکتا ہوں؟

Upload your recording and HeyGen surfaces the highlights, so you can create engaging podcast clips and produce clips for instagram in minutes. Add captions and branding in the AI Studio editor, then publish podcast clips effortlessly without any manual editing.

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Transform long podcast episodes into captioned, social-ready clips with AI.

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