صرف ایک سادہ ٹیکسٹ پرامپٹ سے چند منٹ میں سینیمیٹک بی رول بنائیں۔ AI بی رول جنریٹر بغیر کیمروں، بغیر اسٹاک فیس کے اور بغیر کسی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے ایسا تیار شدہ فوٹیج بناتا ہے جو فوراً کٹ کرنے کے لیے تیار ہو، اشتہارات، ایکسپلینر ویڈیوز اور سوشل کنٹینٹ کے لیے۔
AI B-Roll Generator کی خصوصیات
پرامپٹ سے B-Roll فوٹیج بنائیں
ایک منظر ٹائپ کریں اور AI چند منٹوں میں تیار بَری رول فوٹیج بنا دے گا، بغیر کسی اسٹاک لائبریری یا فلم کریو کے۔ HeyGen کے اندر موجود جدید ترین text to video ماڈلز، جن میں Sora، Veo اور Kling شامل ہیں، آپ کے پرامپٹ کو اعلیٰ معیار کے سنیماٹک کٹ اویز، پروڈکٹ شاٹس اور موشن بیک گراؤنڈز میں بدل دیتے ہیں۔
ایک تصویر لیں اور اسے اعلیٰ معیار کی B-Roll ویڈیوز میں بدلیں
کوئی اسٹِل امیج اپ لوڈ کریں یا فوراً تصویر کھینچیں اور image to video انجن خودکار طور پر پین، زوم اور کیمرہ موشن شامل کر کے ہموار بی رول ویڈیوز بناتا ہے۔ ایک مختصر پرامپٹ کے ذریعے اپنی ویڈیو کا شاٹ ڈائریکشن طے کریں، تاکہ ایک ہی برانڈ ایسٹ بغیر شوٹنگ کے ایک پروفیشنل، تیار شدہ سین میں بدل جائے۔
AI ویڈیو ایڈیٹر میں آٹو ایڈٹ ٹیکس
Speech Cleanup خودکار طور پر آپ کی a-roll ٹیکز کو ایڈٹ کرتا ہے، فالتو الفاظ، غیر ضروری وقفے، غلط شروعات اور ری ٹیکز کو ہٹا کر، پھر بہترین کلپس کو جوڑ کر ویڈیو ایڈیٹنگ سنبھالتا ہے۔ AI ویڈیو ایڈیٹر کے اندر اَن دِکھائی دینے والی ٹرانزیشنز ہر خلا کو پُر کرتی ہیں، اس طرح فوٹیج یوں لگتی ہے جیسے پہلی ہی بار میں مکمل طور پر ریکارڈ کی گئی ہو۔
آن برانڈ B-Roll اور رنگ سے مطابقت پیدا کریں
اپنے ہر سین کو بہتر بنانے اور برانڈ کے انداز سے ہم آہنگ کرنے کے لیے عام اسٹاک ویڈیو کی جگہ اپنی برانڈ ایسیٹس استعمال کریں۔ رفتار کو ایڈجسٹ کریں، ٹرانزیشنز کو بہتر بنائیں، اور پروفیشنل لیول کی کلر گریڈنگ لگائیں تاکہ ڈائنامک ویژولز ہمیشہ آپ کے پیغام کے مطابق رہیں۔ کہانی کو مضبوط بنانے کے لیے جنریٹ کی گئی فوٹیج کو AI ٹاکنگ ہیڈ کے ساتھ جوڑیں۔
آل اِن ون پلیٹ فارم، اسکرپٹ سے ویڈیو تک
صرف کلپس سے آگے بڑھیں اور ایک ہی آل اِن ون پلیٹ فارم پر مکمل تیار ویڈیو بنائیں۔ بس اپنا بریف script-to-video ورک فلو میں پیسٹ کریں اور Video Agent خودکار طور پر اسکرپٹ لکھتا ہے، اسٹوری بورڈ بناتا ہے، میچنگ بی رول تیار کرتا ہے، اور ڈائنامک وائس اوور اور سب ٹائٹل ٹریکس شامل کرتا ہے تاکہ آپ کو فوراً پبلش کے لیے تیار ویڈیو ملے۔
ایجنسی شوٹس بجٹ اور کئی ہفتے کھا جاتے ہیں۔ مارکیٹرز اب صرف اسکرپٹ سے ایسی کٹ اویز اور موشن سینز بناتے ہیں جو اسکرول روک دیں، وقت بچائیں اور خریداروں کو متوجہ کریں، پھر چند منٹوں میں انہیں ہر چینل کے لیے تیار مارکیٹنگ ویڈیوز میں شامل کر دیتے ہیں۔
روزانہ نئی ویڈیوز شوٹ کرنا سست اور غیر مستقل ہوتا ہے۔ تیز آئیڈیاز کو سینیمیٹک بی رولز اور دلکش ہُکس میں بدلیں جو آپ کی پہنچ بڑھائیں، پھر ایک tiktok ویڈیو ورک فلو کے ساتھ وائرل tiktoks، Reels اور Shorts شائع کریں جو خاص طور پر انگیجمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔
ایک پروفیشنل ڈیمو ریکارڈ کرنے کے لیے منصوبہ بندی، سامان اور ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس فیچر کو بیان کریں اور متعلقہ بی رول اور کلوز اپ شاٹس بنائیں جو پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو کے ساتھ بغیر رکاوٹ کٹ ہو کر جڑ جائیں، تاکہ ویڈیو اسٹوڈیو میں بنی ہوئی اور فوراً شیئر کرنے کے لیے تیار لگے۔
صرف بات کرتے ہوئے چہروں کے ذریعے مبہم خیالات دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ متحرک تصورات اور معاون فوٹیج شامل کریں تاکہ ایک AI ویڈیو explainer پیچیدہ موضوعات کو آسانی سے سمجھ آنے والے بنائے اور بھاری بھرکم اسکرپٹس کو واضح، دلکش کہانی میں بدل دے۔
ہر اپ ڈیٹ پر ٹریننگ فوٹیج دوبارہ شوٹ کرنا مہنگا پڑتا ہے۔ اس کے بجائے لائف اسٹائل مناظر بنائیں جو ٹریننگ ویڈیو کے ہر مرحلے کو واضح طور پر دکھائیں، پھر جب بھی مواد میں تبدیلی ہو اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں تاکہ کنٹینٹ کریئیشن کا عمل مسلسل جاری رہے۔
ہر قسط، پوڈکاسٹ یا ری پرپوزنگ پروجیکٹ کے لیے نیا اسٹاک سورس کرنا بند کریں۔ جب چاہیں لامحدود b-rolls بنائیں اور انہیں YouTube ویڈیو جنریٹر ورک فلو میں استعمال کریں، تاکہ سینکڑوں اقساط میں کریئیٹرز کے لیے ایک جیسا اور مستقل انداز برقرار رہے۔
AI b-roll جنریٹر کیسے کام کرتا ہے
صرف چار مراحل میں سنیماٹک بی رول بنائیں جو آپ کو تحریری پرامپٹ سے لے کر مکمل تیار، ایڈیٹنگ کے لیے موزوں فوٹیج تک پہنچاتے ہیں۔
کوئی فارمیٹ، اسپییکٹ ریشو اور ویژول اسٹائل منتخب کریں، پھر موڈ اور سین کی ڈائریکشن سیٹ کریں۔
وہ منظر بیان کریں جو آپ چاہتے ہیں یا کوئی ریفرنس تصویر اپ لوڈ کریں، اور سسٹم خود بخود شاٹ کی منصوبہ بندی کرے گا۔
AI چند منٹ میں ہموار موشن کے ساتھ سنیماٹک بی رول تیار کرتی ہے، کسی اسٹاک لائبریری یا فلم بندی کی ضرورت نہیں۔
رفتار، ٹرانزیشنز اور رنگ کو ایڈجسٹ کریں، پھر اشتہارات، سوشل یا YouTube کے لیے کسی بھی ریشو میں ایکسپورٹ کریں۔
AI b-roll جنریٹر ایک ٹیکسٹ پرامپٹ یا ریفرنس امیج کو فوراً ایڈیٹ کے لیے تیار فوٹیج میں بدل دیتا ہے۔ یہ AI ٹول آپ کی اسکرپٹ پڑھتا ہے، مطلوبہ مناظر کی نشاندہی کرتا ہے، اور چہرہ نظر نہ آنے والی ویڈیو یا کسی بھی پروجیکٹ کے لیے سنیماٹک کٹ اویز، پروڈکٹ شاٹس اور موشن بیک گراؤنڈز تخلیق کرتا ہے۔
جی ہاں۔ فوٹیج HeyGen میں دستیاب جدید ترین ماڈلز جیسے Sora، Veo، Kling اور Seedance سے آتی ہے، جن میں روان موشن، حقیقی لائٹنگ اور گہرائی ہوتی ہے۔ AI ویڈیو جنریٹر کے اندر آپ رفتار، ٹرانزیشنز اور کلر گریڈنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ہر سین پروفیشنل معیار کے نتائج دے۔
نہیں۔ Pexels جیسے اسٹاک سائٹس پر وقت ضائع کرنے کے بجائے، یہ جنریٹر آپ کے اسکرپٹ کے مطابق درکار مناظر کو ذہانت کے ساتھ پہچانتا ہے اور ضرورت کے مطابق نیا b-roll فوٹیج تخلیق کرتا ہے۔ آپ کے پاس بنائے گئے کلپس کی ایک میڈیا لائبریری بھی رہتی ہے جسے آپ مختلف پروجیکٹس میں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ اپنی ویڈیوز اور تصاویر اپ لوڈ کریں، اور سسٹم خود بخود قدرتی موشن، پینز اور کیمرہ مووز شامل کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے موجودہ اثاثوں کو کسی پروڈکٹ ویڈیو کے لیے فوٹیج میں بدلنے کا تیز ترین طریقہ ہے، وہ بھی بغیر کسی دوبارہ شوٹ یا اسٹاک سبسکرپشن کے۔
جی ہاں۔ اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں اور AI سے چلنے والا ایڈیٹر آپ کو جہاں بھی آپ کے پیغام کو مضبوط بنانا ہو وہاں B-roll فوٹیج شامل کرنے دیتا ہے۔ متعلقہ کٹ اویز شامل کرنے سے آپ کی ویڈیوز مزید مؤثر بنتی ہیں اور آپ کا مواد پروفیشنل اور پالشڈ نظر آتا ہے، وہ بھی بغیر گھنٹوں کی دستی ایڈیٹنگ کے۔
جی ہاں۔ سب ٹائٹل جنریٹر صرف ایک کلک میں سب ٹائٹلز اور کیپشنز شامل کرتا ہے، پھر انہیں آپ کے وائس اوور کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی اسپییکٹ ریشو میں شیئر کرنے کے قابل ویڈیو فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس میں سب ٹائٹل ٹریک کو یا تو ویڈیو میں جلا کر شامل کیا جا سکتا ہے یا الگ رکھا جا سکتا ہے۔
جی ہاں۔ کسی بھی پیڈ پلان پر بنائی گئی فوٹیج آپ کو اشتہارات، پروڈکٹ لانچز اور کلائنٹ کے کام کے لیے مکمل کمرشل حقوق کے ساتھ ملتی ہے۔ کلپس کو AI ad maker ورک فلو یا کسی بھی ڈیلیوریبل میں شامل کریں۔ فری ایکسپورٹس پر واٹر مارک شامل ہوتا ہے؛ پیڈ پلانز اسے ہٹا دیتے ہیں اور مکمل کمرشل استعمال کی اجازت کھول دیتے ہیں۔
آپ اپنے مین ایڈٹ سے پہلے App Library میں ماحول کے کلپس، پروڈکٹ کے کلوز اپس، اور موشن بیک گراؤنڈز بیچ کی صورت میں بنا سکتے ہیں۔ پیڈ پلانز میں لامحدود جنریشنز ان لاک ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ کسی بھی مہم یا چینل کے لیے کٹ اویز کی مکمل لائبریری بغیر فی کلپ فیس کے تیار کر سکتے ہیں۔
اسٹاک لائبریریوں میں عام سی کلپس ہوتی ہیں جو دوسری برانڈز بھی استعمال کرتی ہیں، اور لائسنسنگ فیسیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک b-roll جنریٹر آپ کے مخصوص سین اور برانڈ کے لیے فوٹیج بناتا ہے، اس طرح ویژولز اصل اور منفرد محسوس ہوتے ہیں۔ اسے ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تاکہ پلاننگ اور پروڈکشن ایک ہی جگہ پر ہو سکے۔
جی ہاں۔ سین پر مبنی انٹرفیس آپ کے موجودہ ویڈیو ایڈیٹنگ ورک فلو میں بخوبی فِٹ ہو جاتا ہے، اور بیچ جابز کے لیے API انٹیگریشن بھی فراہم کرتا ہے۔ بنائی گئی بی رولز آپ کے پروجیکٹ کے انداز سے میل کھاتی ہیں، اس لیے کٹ اویز آپ کی ٹائم لائن میں سیدھے فِٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے تخلیقی فلو میں رکاوٹ نہیں بنتی۔
آپ بغیر کریڈٹ کارڈ کے مفت شروع کر سکتے ہیں اور ورک فلو کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ویڈیو فوٹیج بنا سکتے ہیں، جس میں مفت ایکسپورٹس پر واٹرمارک ہوگا۔ ماہانہ $24 سے شروع ہونے والے پیڈ پلانز واٹرمارک ہٹا دیتے ہیں، زیادہ ریزولوشن، لمبی ویڈیوز اور مکمل کمرشل حقوق فراہم کرتے ہیں۔
جی ہاں۔ ایک ہی پروجیکٹ میں پریزنٹر، AI وائس جنریٹر کی نریشن، میوزک اور کیپشنز کے ساتھ کلپس کو سلسلہ وار بنائیں۔ سب کچھ ایک ہی ٹائم لائن پر اکٹھا رینڈر ہوتا ہے، اور آپ تیار شدہ ویڈیو کو HD میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اسے براہِ راست اپنے چینلز پر شیئر کر سکتے ہیں۔
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