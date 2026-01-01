Пакетне створення відео з варіаціями сценаріїв та аватарів у масштабі
Масштабуйте сценарії на кількох аватарах HeyGen і рендерте всі варіанти за один пакетний запуск. Напишіть десять сценаріїв, оберіть п’ять ведучих — отримайте п’ятдесят відео. Без зйомок і налаштування кожного відео окремо. Підходить для A/B-тестування, багатоаватарних кампаній і швидких ітерацій.
Можливості пакетного створення відео
Множник аватара за часом сценарію
Введіть кілька сценаріїв і оберіть кілька аватарів. Пакетний рушій HeyGen множить їх у повну матрицю відео за один запуск, створюючи кожну комбінацію паралельно черезAI Video Generator. Забудьте про ручне керування чергою та виснажливу роботу з одним відео за раз. Кожна клітинка у Вашій матриці отримує власний рендер, позначений і впорядкований так, щоб Ви могли легко зіставити результати з відповідним сценарієм і ведучим, які їх створили.
Тестування варіантів відео для різних аватарів і сценаріїв
Створюйте кілька версій одного й того самого повідомлення, поєднуючи різні скрипти з різними аватарами. Кожна комбінація рендериться як окреме підписане відео, щоб Ви могли переглядати, порівнювати й надсилати потрібний варіант потрібній авдиторії. Використовуйте отримані відео як креативні тести в різних каналах без жодного ручного перезапису.
Назва проєкту та налаштування співвідношення сторін
Задайте назву проєкту, щоб упорядкувати пакет у Вашій бібліотеці HeyGen, і оберіть формат: вертикальний (9:16) для соцмереж або горизонтальний (16:9) для презентацій та реклами. Кожне відео в пакеті створюється у вибраному форматі, тож Ваші результати одразу готові до публікації на платформах без додаткової обробки.
Вибір AI-аватара та голосу для кожної комбінації
Обирайте з бібліотеки AI-аватарів HeyGen — кожен має вбудований голос і власний стиль подачі. Додайте кілька аватарів до одного батчу та поєднайте кожен із будь-яким із Ваших скриптів. Кожен аватар відтворює свій призначений скрипт незалежно, тож Ви отримуєте повний набір варіантів ведучих з одного запуску батчу.
Пакетне рендерення та впорядкований результат
Кожне готове відео зберігається у Вашій бібліотеці HeyGen із позначкою сценарію та поєднання аватарів, з якого воно було створене, тож Ви миттєво знаходите й ділитеся потрібною версією. Запускайте стільки комбінацій, скільки дозволяє Ваш тарифний план, за один раз — без ручних черг і без очікування між рендерами.
Сфери застосування
Масштабне тестування креативів платної реклами
Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.
Запуски брендованих кампаній з кількома аватарами
Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.
Варіанти онбордингу для кожної ролі
New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.
Швидкі ітерації для команд зростання
Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.
Персоналізовані відео для продажів та залучення клієнтів
Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.
Соціальний контент у стабільному ритмі
Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.
Як це працює
Запустіть свій перший пакет у чотири кроки — від набору скриптів до бібліотеки відшліфованих варіантів відео.
Напишіть свої сценарії
Напишіть або вставте свої скрипти. Позначте змінні, які Ви хочете замінювати для кожного рядка в пакеті.
Оберіть аватари та голоси
Оберіть ведучих із бібліотеки аватарів і поєднайте їх із голосами з понад 300 варіантів або клонуйте власний.
Налаштуйте брендинг і результат
Зафіксуйте шаблон бренду, співвідношення сторін і формат вихідного файлу. Попередньо перегляньте один рядок перед запуском.
Запустіть пакетну обробку
Запустіть пакетну обробку. Кожне відео з’явиться з міткою у Вашій бібліотеці HeyGen, готове до завантаження або публікації.
Поширені запитання
Що саме робить інструмент пакетного створення відео HeyGen в інтерфейсі платформи?
Інтерфейс бере Ваші скрипти та обрані аватари й створює відео для кожної комбінації за один запуск. Це множник «скрипт × аватар» для швидкого створення креативних варіацій. Персоналізація рядок-за-рядком на основі CSV виконується через HeyGen API, а не через інтерфейс.
Скільки відео я можу створити за один пакетний запуск?
Пакетна обробка опрацьовує сотні комбінацій за один запуск. Максимальний ліміт залежить від Вашого тарифного плану, а платні плани розраховані на масштабне креативне тестування. Чи потрібно Вам 20 варіантів для A/B‑тестів, чи 200 для повноцінної кампанії — пакет створює їх паралельно.
Чи можу я робити персоналізацію на основі CSV, як поля злиття в поштовій розсилці?
Пострічкова персоналізація CSV з полями злиття виконується через API HeyGen, а не через інтерфейс платформи. Інтерфейс використовується для варіацій сценарію та аватара для креативного тестування. Команди, яким потрібні персоналізовані відео на рівні отримувача, працюють безпосередньо з API, поза пакетним інтерфейсом.
У чому різниця між цим і AI-відео генератором?
Звичайний AI відео генератор створює одне відео на один промпт. Пакетний інструмент створення відео запускає багато скриптів для багатьох аватарів паралельно, тож Ви один раз задаєте креативну матрицю й запускаєте рендеринг однією операцією замість того, щоб створювати кожен варіант вручну.
Чи можу я клонувати свій голос і використовувати його в кожному відео в пакеті?
Клонуйте свій голос із короткого зразка й застосовуйте його до кожного відео в пакеті. Кожен варіант сценарію відтворюється Вашим голосом, тож увесь креативний набір залишається послідовним із брендом, навіть коли аватари змінюються між рядками. Клонування працює більш ніж 175 мовами.
Скільки часу займає рендеринг пакета з 50 відео?
Пакети рендеряться паралельно, тож 50 відео зазвичай завершуються приблизно за той самий час, що й одне відео окремо, залежно від довжини сценарію та налаштувань виводу. Вам не потрібно чекати по кілька хвилин на кожне відео в черзі. Двигун паралелізує всю матрицю.
Чи можу я повторно використовувати свій брендований шаблон для різних партій відео?
Створіть бренд-шаблон один раз із логотипами, кольорами, екранними макетами, вступними та фінальними картками й музикою. Кожна серія, яку Ви запускаєте, успадковує цей шаблон, а оновлення застосовуються до нових рендерів. Та сама система однаково добре працює як для одного варіанта, так і для ста.
Чи можу я надсилати готові відео безпосередньо у свою CRM або рекламну платформу?
Відео експортуються як стандартні файли MP4 з позначками за сценарієм і аватаром, з яких вони були створені, тож передати їх у Вашу DAM, CRM чи рекламну платформу — це простий додатковий крок. Для автоматизованих робочих процесів API HeyGen програмно під’єднує пакетний результат до зовнішніх інструментів.
Чи є безкоштовний спосіб спробувати пакетний відеостворювач HeyGen?
HeyGen пропонує безкоштовний тариф без потреби в банківській картці, щоб Ви могли створювати відео та протестувати робочий процес. Режим Batch Mode і клонування голосу відкриваються на платних тарифах, починаючи від $24 на місяць, з вищими лімітами обсягу для команд, які проводять креативні тести у виробничих масштабах.
Хто насправді щодня користується пакетним створенням відео?
Креативні команди, які запускають A/B-тести платної реклами, маркетингові команди, що ведуть багаторинкові кампанії, growth-команди, які швидко випробовують нові креативи, та sales ops, що створюють бібліотеки відео з ведучими, — усі вони використовують пакетний режим. Він підходить будь-якій команді, якій потрібні великі обсяги виробництва без зайвих накладних витрат.
Почніть створювати з HeyGen
Створюйте сотні варіантів відео з одного набору скриптів та аватарів. Жодних камер і жодного налаштування для кожного відео не потрібно.