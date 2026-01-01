AI Face Swap для бездоганних відео студійної якості
Замініть будь-яке обличчя у відео за допомогою HeyGen's AI Face Swap. Завантажте фото нового обличчя, оберіть свій кліп — і за кілька хвилин отримайте природний результат із відповідною мімікою та рухом губ. Без зйомок, без композитингу, без досвіду монтажу. Підходить для маркетингу, контенту для соцмереж, демонстрацій продукту та багатомовних кампаній.
Можливості AI Face Swap
Заміна обличчя на аватарі з фото
Завантажте одне чітке фото, і AI Face Swap-двигун HeyGen накладе Ваші риси обличчя на будь-який аватар із бібліотеки. Система аналізує кісткову структуру, відтінок шкіри та пропорції, щоб створити плавне поєднання, яке зберігає Вашу індивідуальність у кожному кадрі. Жодних студійних сесій, жодних багатокутних зйомок і жодних ручних налаштувань. Ваше обличчя природно інтегрується з тілом, одягом і жестами аватара, забезпечуючи результат, який відчувається автентично Вашим уже з першого рендера. Отриманий результат працює в будь-якому Text to Video робочому процесі, який Ви створюєте.
Збережіть своє обличчя як багаторазовий аватар
Щойно Ви заміните своє обличчя на аватарі, результат збережеться у Вашій особистій бібліотеці аватарів для повторного використання в майбутніх відео. Більше не потрібно щоразу повторно завантажувати фото чи знову запускати заміну. Застосовуйте того самого персоналізованого ведучого через HeyGen's AI Avatar Generator та інші робочі процеси на основі аватарів — і Ваш образ залишатиметься послідовним у кожному рендері. Створіть бібліотеку ведучих, готових до використання у бренді, з одного фото й використовуйте їх всюди, де потрібне знайоме обличчя.
Бібліотека з понад 1 000 стокових аватарів
Обирайте з понад 1 000 стокових аватарів, що охоплюють різні етнічності, вікові групи, професійні стилі та повсякденні образи. Застосуйте своє обличчя до аватара в діловому костюмі, невимушеного креатора чи брендованого спікера й вільно перемикайтеся між ними. Кожен аватар має вбудовані жести, варіанти одягу та готове до сцени позиціонування, яке напряму поєднується з Вашим заміненим обличчям. Перегляньте повну AI Avatar Generator бібліотеку, щоб знайти ідеальний образ для Вашого бренду, кампанії чи внутрішніх комунікацій без найму акторів або організації зйомок.
В один клік від заміни до повного відео
Після того як Ваше обличчя буде замінено, натисніть «Створити відео», щоб одразу перенести результат у AI Video Generator від HeyGen. Напишіть сценарій, оберіть сцени та створіть повноцінне відео з Вашим персоналізованим аватаром без повторного завантаження чи налаштування заміни. Змінений аватар залишається візуально послідовним у кожній сцені, забезпечуючи Вам швидкий шлях від одного фото до готового відео з ведучим в єдиному безперервному робочому процесі.
Замінюйте обличчя в коротких відеокліпах
Для прямої заміни обличчя у відео завантажте короткий кліп тривалістю до 15 секунд і цільове фото обличчя. На базі Seedance рушій замінює обличчя в кліпі, зберігаючи оригінальний рух, освітлення та композицію сцени. Використовуйте цей підхід для реакційних шотів, коротких рекламних роликів, кліпів для соцмереж і будь-яких моментів, коли Вам потрібно замінити обличчя в реальному відео, а не в рендері аватара. Одне фото, один кліп — чиста заміна за лічені хвилини.
Сфери використання
Персоналізовані маркетингові відео
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With AI Face Swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI Video Ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
UGC-реклами у великому масштабі
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With AI Face Swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
Продуктові демо з постійним ведучим
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With AI Face Swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI Spokesperson avatar.
Оновлення з навчання та адаптації персоналу
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With AI Face Swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a Reel Generator, and maintain a personal presence everywhere.
Локалізований контент для соцмереж
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With AI Face Swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI Dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
Звернення керівництва та лідерів
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With AI Face Swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
Як це працює
Створюйте персоналізовані відео з підміною обличчя за чотири кроки — від одного фото до відшліфованого відео з Вашим обличчям, готового до публікації.
Завантажте свій кліп
Завантажте відео або оберіть шаблон. Встановіть співвідношення сторін, обріжте потрібний фрагмент і підтвердьте сцену, в якій має відбутися заміна.
Додайте нове обличчя
Завантажте чітке фото цільового обличчя. Двигун визначає об’єкт, фіксує ключові точки обличчя та готує заміну.
Налаштуйте та перегляньте попередній результат
Налаштовуйте інтенсивність емоцій, синхронізацію губ і поєднання освітлення. Переглядайте кожну сцену поруч з оригіналом перед фінальним рендерингом.
Рендерте та діліться
Створіть фінальний монтаж у HD. Завантажте, опублікуйте або передайте результат у робочий процес перекладу.
Поширені запитання
Що таке AI Face Swap і чим він відрізняється від фільтра?
AI Face Swap у HeyGen пропонує два варіанти. Застосуйте власне обличчя до будь-якого з понад 1 000 професійних аватарів HeyGen, щоб створити багаторазового персоналізованого ведучого, або безпосередньо замініть обличчя в короткому відеокліпі (до 15 секунд, на базі Seedance) для реакційних відео та контенту для соцмереж. Обидва робочі процеси забезпечують результат студійної якості, придатний для бізнес-застосування, а не для розважальних «новинок».
Чи можу я використати власне фото як вихідне обличчя?
Так. Рендерингова система HeyGen зберігає Вашу будову обличчя, відтінок шкіри та пропорції, водночас покадрово відтворюючи жести й міміку аватара. Результат спеціально створений для бізнес-комунікацій, продажів і брендованого контенту, де важлива візуальна довіра. У поєднанні з природною синхронізацією губ (Lip Sync) та відповідністю голосу результат стає не відрізнити від традиційно знятого відео з ведучим.
Наскільки реалістичним є фінальний результат порівняно зі знятим на камеру відео?
Безумовно. Ви можете клонувати свій голос із короткого аудіозразка й застосовувати його до кожного відео, яке створюєте. Це означає, що Ваш аватар із заміною обличчя не лише виглядає як Ви, а й звучить як Ви. Клонований голос працює більш ніж 175 підтримуваними мовами, тож Ви можете створювати локалізований контент у власній манері без повторного запису.
Чи можу я робити face swap у відео іншими мовами, окрім англійської?
Ви можете застосувати своє обличчя до будь-якого аватара в бібліотеці HeyGen, яка налічує понад 1 000 стандартних варіантів. Немає обмежень щодо кількості різних аватарів, які Ви використовуєте, і Ви можете вільно перемикатися між ними в різних проєктах. Кожен аватар пропонує унікальні варіанти одягу, постави та стилю, надаючи Вам повну творчу гнучкість, щоб відповідати різним форматам контенту й авдиторіям.
Скільки часу займає рендеринг face swap?
Так. Після створення початкового відео Ви можете перекласти його більш ніж 175 мовами за допомогою Video Translator від HeyGen із точною синхронізацією губ і збереженим тембром голосу. Ваше обличчя залишається незмінним у кожній локалізованій версії, а озвучення автоматично підлаштовується під темп і вимову кожної мови.
Чи можу я замінити кілька облич в одній сцені?
Більшість відео обробляються менш ніж за п’ять хвилин після того, як Ви фіналізуєте свій сценарій і вибір аватара. HeyGen одночасно виконує мапінг обличчя, синтез голосу, синхронізацію губ і візуальний рендеринг. Довші багатосценові відео можуть займати трохи більше часу, але весь робочий процес — від завантаження фото до готового відео — зазвичай завершується за одну сесію.
Чи є face swap безпечним і таким, що відповідає вимогам згоди?
Найкраще підходить одне фронтальне фото з рівномірним освітленням, нейтральним виразом обличчя та без перешкод на кшталт сонцезахисних окулярів чи глибоких тіней. Зображення має бути нещодавнім і високої роздільної здатності. ШІ HeyGen подбає про все інше, зокрема про узгодження Вашого обличчя з рухами та діапазоном емоцій аватара, тож додаткові ракурси чи відеоматеріали не потрібні.
Скільки коштує спробувати AI Face Swap?
HeyGen пропонує безкоштовний тарифний план без потреби в банківській картці, який дає змогу ознайомитися з платформою та створювати відео. Функція заміни обличчя доступна в усіх тарифах, а платні плани, що починаються від $24 на місяць, відкривають доступ до довших відео, клонування голосу та повної бібліотеки аватарів. Корпоративні плани включають командну співпрацю та доступ до розширеного API HeyGen для підтримуваних функцій.
Чи можу я поєднати заміну обличчя зі створеним сценарієм?
Найм ведучого передбачає кастинг, планування, оренду студії, зйомку, монтаж і перезйомки для кожного оновлення або нової мови. Зазвичай цей процес триває кілька днів і коштує тисячі доларів за одне відео. З AI Face Swap Ви просто завантажуєте одне фото, вводите свій сценарій і отримуєте готове відео за лічені хвилини за невелику частину вартості. Для оновлень достатньо відредагувати текст і перезапустити рендер, без повторних зйомок.
