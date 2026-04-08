Додаток Seedance 2.0 для створення відео зі ШІ
Найбільш кінематографічна модель відео зі ШІ у світі тепер працює всередині HeyGen. Створюйте кінематографічний b-roll за промптом, розміщуйте себе в кадрах Seedance або переходьте від однієї ідеї до повністю готового відео. Три інструменти, одна платформа, жодної знімальної команди не потрібно.
Можливості Seedance 2.0 на HeyGen
Мультимодальне кінематографічне відео з одного промпт-рядка
Відкрийте AI Video Generator, виберіть модель Seedance 2 і введіть опис Вашої сцени. Додайте референсні зображення, оберіть персонажа, додайте аудіо та задайте співвідношення сторін і тривалість — усе з одного промпт-бару. Виберіть один із готових пресетів, наприклад Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move або Multi-Character Scene, щоб миттєво почати роботу.
Text-to-video з кінематографічним керуванням камерою
Опишіть будь-яку сцену, і Seedance 2.0 створить відеоряд із фізично коректним рухом, реалістичним освітленням і кінематографічною глибиною різкості за допомогою інструмента Text to Video. Модель інтерпретує роботу камери з Вашого промпту, тож рухи камери на візку, крани, FPV-послідовності та крупні плани виконуються у відповідь на природну мову. Ваш b-roll виглядає зрежисованим, а не згенерованим.
Еталонне зображення та відеовхід
Завантажте фото продукту, бренд-актив або наявний кліп і перейдіть у режим Ref to Video. Seedance 2.0 створює кінематографічний відеоряд навколо Вашого референсу за допомогою робочого процесу Image to Video, зберігаючи кольорокорекцію, композицію та візуальну айдентику й додаючи динамічний рух камери та фізично коректну пластику, що оживляє статичний контент.
Нативне клонування голосу та багатомовна синхронізація губ
Відеоматеріали Seedance 2.0 в HeyGen постачаються з повною інтеграцією аудіо. Накладайте закадровий текст за допомогою AI Voice Cloning у 175+ мовах із покадрово точною Lip Sync, яка синхронізує кожне слово з рухами на екрані. Інші платформи, що працюють із Seedance, видають сирі, беззвучні кліпи. HeyGen забезпечує повністю локалізоване відео.
Перевірені людські обличчя у відеоматеріалах Seedance
Seedance 2.0 не дозволяє використовувати справжні людські обличчя у своєму публічному API. Інфраструктура HeyGen для отримання прямої згоди та верифікації особи змінює це. AI-клон себе за лічені хвилини, і Ваш підтверджений образ з’являється в кінематографічних кадрах Seedance через Avatar IV із зафіксованою особистістю, одягом і візуальною послідовністю в кожному кадрі. Жодна інша платформа не може цього запропонувати.
Сфери використання
Брендові та рекламні відео
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Контент для соцмереж і UGC-реклами у стилі користувачів
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Демонстрації продукту та шоукейси
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Багатоперсонажні кінематографічні сцени
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI Face Swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Навчання та освіта
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Лідерство думок і особистий бренд
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the Reel Generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Як це працює
Seedance 2.0 інтегровано в три інструменти всередині HeyGen. Кожен із них створений для окремого робочого процесу. Використовуйте один або поєднуйте всі три.
Відкрийте AI Video Generator
Запустіть AI Video Generator у HeyGen. За замовчуванням вибрано Seedance 2, а режим Ref to Video доступний для створення відео на основі референсу.
Напишіть свій промпт або виберіть готовий шаблон
Введіть опис сцени або виберіть Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move чи Multi-Character Scene. Встановіть тривалість до 15 секунд і оберіть формат 16:9 або будь-яке інше співвідношення сторін.
Додайте референси та створіть
Додайте референсні зображення, оберіть персонажа, виберіть мову або прикріпіть аудіо на панелі введення. Натисніть «Створити», і Seedance 2.0 за один прохід створить кінематографічний відеоряд.
Перегляньте, відредагуйте та опублікуйте
Перегляньте створене відео в «Recent Creations». Завантажте його як MP4, надішліть в Avatar Shots або Video Agent для подальшого редагування чи опублікуйте безпосередньо на будь-якій платформі.
Поширені запитання
Що таке Seedance 2.0 і чому він інтегрований у HeyGen?
Seedance 2.0 — це кінематографічна модель створення відео зі ШІ, відома фізично коректною передачею руху, мультимодальним введенням і послідовністю в роботі з персонажами. HeyGen інтегрував її у три інструменти, щоб Ви могли вийти за межі створення сирих кліпів і робити повноцінні відео з верифікованими обличчями, закадровим голосом, багатомовним результатом і редакторським контролем, який окремі платформи Seedance не можуть забезпечити.
Що я можу створити за допомогою Seedance 2.0 в HeyGen, чого не зможу зробити в інших сервісах?
Окремі платформи Seedance створюють беззвучні 15-секундні кліпи без реальних людських облич. HeyGen додає підтверджену особу через AI Avatar Generator, повну збірку відео за допомогою Video Agent, озвучення 175+ мовами, синхронізацію губ і кінематографічний відеоряд тривалістю до трьох хвилин. Така інтеграція перетворює «сирий» модельний контент на повноцінний виробничий робочий процес.
Як створити кінематографічний b-roll за допомогою Seedance 2.0?
Відкрийте AI Video Generator, виберіть Seedance 2 і введіть опис сцени або завантажте референсне зображення в режимі Ref to Video. Оберіть пресет, задайте тривалість і співвідношення сторін — модель створить кінематографічний футаж із реалістичним освітленням і поведінкою камери. Скористайтеся Video Script Generator, якщо Вам потрібна допомога з написанням промпту.
Чи можу я додати власне обличчя у відео Seedance 2.0?
Публічний API Seedance 2.0 блокує справжні людські обличчя. HeyGen — єдина платформа, де у відео Seedance можуть з’являтися верифіковані обличчя завдяки прямій згоді користувачів і підтвердженню особи. Одного разу створіть власний клон, і Ваш образ залишатиметься захищеним у кожній кінематографічній сцені, яку Ви створюєте.
Що таке пресети в AI Video Generator?
Панель промптів містить чотири пресети Seedance 2.0: Multi-Scene Cut для багатокадрових послідовностей, UGC-Style Ad для контенту насамперед для соцмереж, Dynamic Camera Move для кінематографічної мови камери та Multi-Character Scene для розміщення кількох людей в одному кадрі. Кожен пресет налаштовує модель під конкретний творчий робочий процес.
Чи можу я перекладати відео Seedance 2.0 іншими мовами?
Кожне відео Seedance 2.0 в HeyGen підтримує повний переклад за допомогою AI Video Translator з AI Dubbing на понад 175 мов. Ваш голосовий супровід клонують для кожної цільової мови з покадрово точною синхронізацією губ, тож одне відео стає глобальним активом без повторного озвучування.
Чи достатня якість відео для платної реклами та телемовлення?
Seedance 2.0 створює кінематографічні відео, які на G2 визнані №1 за реалістичністю, з фізично коректною анімацією руху та послідовною візуальною айдентикою. Удосконалюйте будь-яку сцену за допомогою AI Video Editor і експортуйте у форматах, готових для трансляції, платної реклами в соцмережах або вбудовування на сайт.
Чи бачать продакшн-команди вимірювані результати?
Vision Creative Labs збільшили свій відео-вихід з 1–2 роликів на рік до 50–60 на день завдяки HeyGen. Додавання матеріалів Seedance 2.0 забезпечує кінематографічну якість за такого обсягу без додаткового штату, бронювання студій чи складної продакшн-логістики.
Скільки коштує Seedance 2.0 на HeyGen?
HeyGen пропонує безкоштовний тариф, який включає доступ до Seedance 2.0 в усіх трьох інструментах. Протестуйте Avatar Shots, Video Agent та AI Video Generator, перш ніж ухвалювати рішення. Платні тарифи для креаторів починаються від $24/місяць, а для масштабних команд доступне індивідуальне корпоративне ціноутворення.
Що таке режим Ref to Video і коли його варто використовувати?
Режим Ref to Video дає змогу завантажити наявний відеоматеріал або кліпи як референс разом із текстовим промптом. Seedance 2.0 аналізує рух, стиль і ритм Вашого референсу та створює нові кінематографічні кадри, що йому відповідають. Використовуйте його, коли потрібно відтворити рух камери, повторити наявний візуальний стиль або продовжити сцену, яку Ви вже зняли.
